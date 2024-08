Novo relatório destaca o enorme impacto da IA na indústria de segurança cibernética

Bem-vindo às instruções de redação do HackerNoon ! Você gostaria de tentar responder a algumas dessas perguntas? Clique no botão fazer login ou criar conta no canto superior direito para ser redirecionado de volta a este modelo!





Um novo relatório da Techopedia destaca o impacto chocante da IA na indústria de segurança cibernética, com estimativa de que o mercado de segurança cibernética de IA atinja um valor de US$ 133 bilhões até 2030 . Detalhando como o uso da IA é visto como positivo e negativo tanto pelas empresas quanto pelos profissionais, dá uma visão do futuro da segurança cibernética.





Do lado positivo, os sistemas de segurança melhorados com IA podem analisar rapidamente grandes quantidades de dados para detectar ameaças a velocidades que os analistas humanos simplesmente não conseguem gerir. No ano passado, mais de 530 sinais de possíveis ataques cibernéticos foram registrados a cada segundo.





Esta escala - agora possível com o uso da IA - só pode ser enfrentada por profissionais que utilizem sistemas e processos de IA capazes de acompanhar. 69% das empresas entrevistadas concordaram com este sentimento, afirmando que a IA será uma necessidade de segurança cibernética em 2024 e além.





Isto é óbvio quando se analisam os números das empresas com sistemas de segurança habilitados para IA em comparação com aquelas que não os utilizam. Aqueles que usam IA na segurança cibernética viram violações de dados contidas em 100 dias a menos do que aqueles que não usaram, e a um custo médio de US$ 1,8 milhão a menos.





Uma enorme diferença! Os sistemas de IA também são ótimos para organizações preparadas para o futuro. Ao criar simulações de ameaças através dos dados disponíveis, eles podem avaliar vulnerabilidades, bem como prever os tipos de ataques que podem ocorrer.





No entanto, os hackers também estão a utilizar a IA para encontrar formas mais inovadoras de contornar esta situação, principalmente através de phishing mais avançado para enganar as pessoas. Phishing deepfake gerado por IA - crescendo em 3000% em 2023 - é mais personalizado para seus alvos, tornando-os ainda mais difíceis de detectar. Mais de um terço dos profissionais de segurança cibernética (37%) afirmaram que estes ataques eram uma grande preocupação.





Isso já se tornou uma realidade. Um caso recente e notável viu um profissional financeiro entregar US$ 25 milhões para fraudadores que gerou e se passou por diretor financeiro e equipe da empresa em uma videochamada.





Os profissionais de segurança cibernética são claros ao citar a IA como o problema – 75% culpam a tecnologia pelo enorme aumento do crime cibernético, estimado em 10,5 biliões de dólares até 2025 . E eles não estão sozinhos pensando nisso. No relatório da Techopedia, quatro em cada cinco sistemas de modelos de linguagem de IA citaram os ataques alimentados por IA como uma ameaça chave à segurança cibernética para os utilizadores da Internet em 2024. Um momento estranho de autorreflexão?





Numa corrida contínua de inovação rápida, é claro que a IA mudou e continuará a mudar a segurança cibernética tal como a conhecemos - tanto para o bem como para o mal.





Para obter mais informações, consulte o infográfico Techopedia AI Cybersecurity Insights abaixo:

















Divulgação de interesse adquirido : O autor é um colaborador independente que publica por meio de nosso programa de marca como autor .

Seja por meio de remuneração direta, parcerias com a mídia ou networking, o autor tem interesse nas empresas mencionadas nesta história. HackerNoon revisou a qualidade da história, mas as reivindicações aqui pertencem ao autor. #DYOR