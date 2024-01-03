HackerNoon'un Yılın Girişiminde Penny Black'e oy verin

Merhaba Hackerlar,





Penny Black, HackerNoon'un Londra, İngiltere'de düzenlenen yıllık Yılın Startup'ı ödüllerine aday gösterildi.





Lütfen bize buradan oy verin: https://hackernoon.com/startups/europe/europe-london-england-uk .





Oyunuzu neden hak ettiğimizi anlamak için aşağıda hakkımızda daha fazla bilgi edinin.

Penny Black'le tanışın

Biz, e-ticaret ambalajınızı %100 açılma oranıyla yeni, kişiselleştirilmiş bir pazarlama kanalına dönüştüren şirket olan Penny Black'iz .





Markalar yeni müşteriler kazanmak için çok çalışıyor ve para harcıyor ancak daha sonra bu müşterileri uzun vadede elde tutmakta zorlanıyor. Penny Black'te, markaların, müşterilerinin tüm dikkatini topladıkları anı, yani kutuyu açma anını, müşterilerle duygusal bağ kurmak ve onları yeniden dönüşüme teşvik etmek için kullanmaları için bir fırsat görüyoruz. Markaların, satın alma sonrası e-postalara göre 5 kat daha iyi dönüşüm sağlayan ve tekrarlanan satın almalarda 11 kat artışa katkıda bulunan yeni bir pazarlama kanalının kilidini açmasına yardımcı olduk.





Teknolojimiz sayesinde, e-ticaret markaları, kişiselleştirilmiş ekler aracılığıyla müşterilere özel mesajlar göndermek için mağazalarından ve müşteri veri platformlarından ( Klaviyo dahil) müşteri verilerini kullanabilir. Markalar ayrıca müşterilerin her alışverişte farklı bir deneyim yaşaması için segmentler de oluşturabilir.





Benim rolüm

Adım James Halsall , Penny Black'in Baş Yazılım Mühendisi. Platformumuzla, yönetim uygulamamızla, müşterilerimizle ve operasyonlarımızla ilgilenen tüm ekibin yalnızca bir parçasıyım.





Teknik açıdan, mülkümüz, sunucusuzlardan konteynerlere ve uydulara kadar çok çeşitli alanları kapsamaktadır; bunlar, fiziksel yazıcılarımız ile bulut yazılım platformumuz arasındaki boşluğu dolduran küçük kara kutulardır.

E-ticaret pazarlama sektörünü nasıl değiştiriyoruz?

Geleneksel olarak sektörümüz, doğrudan posta gibi bir dizi fiziksel kanalın yanı sıra e-posta gibi dijital kanalların da hakimiyetindedir. Penny Black benzersizdir çünkü hem fiziksel hem de dijital pazarlamanın en iyi yönlerini bir araya getirmesinin yanı sıra en önemli noktada, yani kutudan çıkarma anında teslim edilmektedir. Doğrudan posta daha önce pazarlamanın fiziksel unsurunu ele alıyordu ancak yüksek müşteri beklentilerini karşılamak için genellikle daha fazla kişiselleştirmeye ihtiyaç duyuyordu. Oysa e-posta ve SMS gibi satın alma sonrası kanallar daha iyi kişiselleştirme sunabilir ancak çoğu zaman gürültünün içinde kaybolurlar.





Müşterilerle duygusal bağ kurmak için dijital verileri kullanan bir fiziksel pazarlama kanalı sunarak oyunu değiştiriyoruz.





Platformumuz, e-ticaret markalarının dinamik sanat eserleri oluşturmasına, kişiselleştirmesine ve ardından çok çeşitli veri noktalarını (yaş, konum, satın alma geçmişi ve daha fazlası dahil) kullanarak müşteri segmentlerini hedeflemesine olanak tanır. Daha sonra, markaların bu ekleri gerçek zamanlı olarak toplama ve paketleme süreci sırasında yazdırmasına olanak sağlıyoruz. E-ticaret markaları daha sonra alışveriş yapanlarla geçirebilecekleri tek IRL anını derin duygusal bağ kurmak ve onlara müşteri sadakatini oluşturan kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için kullanabilir.





Kalabalığın arasından sıyrılmak

Bizi e-ticaret alanındaki diğer girişimlerden ayıran şey, teknolojimizin çok yönlü doğasıdır. Geleneksel SaaS araçlarından farklı olarak platformumuz, yazılımın ötesine geçerek uydular ve yazıcılar gibi fiziksel donanımlarla kesintisiz bağlantı gerektirir. Tüm bunlar, markaların doğrudan lojistik merkezlerinde kişiselleştirebileceği ve siparişlerine kişiselleştirilmiş eklentiler ekleyebileceği anlamına geliyor.





Çözümümüzün herhangi bir lojistik merkezinin mevcut süreçlerine sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlamak amacıyla çeşitli depo yönetim sistemleri (WMS) için entegrasyonlar geliştirmekle de görevlendirildik. Bunun da ötesinde, baskı sürelerini optimize etmeye kendimizi adadık ve bu süreleri minimum düzeyde tutmak için özenle çalışıyoruz.





Özetle girişimimiz, e-ticaret alanındaki diğerlerine kıyasla daha karmaşık zorluklarla karşı karşıyadır. Ekibimize çözülmesi gereken hem zorlu hem de heyecan verici sorunlar sunarak operasyonlarımızın çeşitli yönlerini kolaylaştırmakla aktif olarak ilgileniyoruz.

2024 yılında e-ticaret sektörüne yönelik öngörülerimiz

Bu yıl e-ticaret markaları için biraz inişli çıkışlı bir yıl oldu. COVİD e-ticaret patlaması azaldı ve insanlar yaşam pahalılığı nedeniyle cüzdanlarını sıkıyor. Artık gerçek kazananlar, TikTok'ta viral olan, güçlü topluluklar oluşturan veya gerçekten yenilikçi ürünler sunanlardır. E-ticaret markalarının parlaması ve kalabalığın arasından sıyrılması giderek zorlaşıyor.





Üstelik markalar, COVID telaşı sırasında kaybolan yüz yüze etkileşimlerin büyüsüne de ışık tutuyor. Yani tahmin et ne oldu? E-ticarete öncelik veren işletmeler, yalnızca çevrimiçi yaklaşımdan vazgeçiyor ve alışverişi unutulmaz bir deneyime dönüştürmek için fiziksel mağazaları yeniden açıyor.





2024'e baktığımızda, daha fazla e-ticaret insanının öne çıkmak için hem çevrimiçi hem de gerçek dünyada müşterilerle bağlantı kurması gerektiğini anlayacağına bahse giriyoruz.





Kişiselleştirilmiş ekler gibi yeni pazarlama kanalları, markaların halihazırda yapmakta oldukları şeyleri (siparişlerini paketlemek gibi) optimize etmelerine ve öne çıkmalarına olanak tanıyacak. Bunun gibi küçük değişiklikler sadece müşterileri şaşırtıp memnun etmekle kalmayacak, aynı zamanda önümüzdeki yıl için çok önemli olan uzun vadeli, sürdürülebilir gelir üzerinde de doğrudan etkiye sahip olacak.

2023 yılında e-ticaretin durumunu hangi kelime tanımlıyor?

Deneysel

Neden HackerNoon'un Yılın Girişimi ödüllerine katılmaya karar verdik?

Penny Black'te ilk kez farklı bir şey yapıyoruz! HackerNoon'un Yılın Girişimi ödüllerinin bir parçası olmak, e-ticaret oyununu sarsmak için yaptığımız inanılmaz çalışmalara ışık tutabileceğimiz anlamına geliyor. Biz sadece başka bir yapay zeka aracı, sohbet robotu veya ESP değiliz; herkesin duyması gereken yeni teknolojiler sunuyoruz.

Son düşünceler

Penny Black, HackerNoon'un Londra, Birleşik Krallık'ta verdiği Yılın Startup'ı ödüllerinin bir parçası olmaktan onur duyuyor. Biz sizin tipik aracınız değiliz; e-ticaret ortamını yeniden şekillendiren çığır açan teknolojiyi tanıtıyoruz. Oyunuz, yaptığımız yenilikçi çalışmalara ışık tutmamıza yardımcı olabilir.





Bugün burada bize oy verin ve e-ticaret oyununu birlikte dönüştürmeye devam edelim. Desteğin için teşekkürler! https://hackernoon.com/startups/europe/europe-london-england-uk





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