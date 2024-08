Stimmen Sie für Penny Black bei HackerNoons Startup des Jahres

Hallo Hacker,





Penny Black wurde für die jährliche Auszeichnung „Startup of the Year“ von HackerNoon in London, Großbritannien, nominiert.





Bitte stimmen Sie hier für uns: https://hackernoon.com/startups/europe/europe-london-england-uk .





Lesen Sie unten mehr über uns, um zu verstehen, warum wir Ihre Stimme verdienen.

Lernen Sie Penny Black kennen

Wir sind Penny Black , das Unternehmen, das Ihre E-Commerce-Verpackung in einen neuen, personalisierten Marketingkanal mit einer Öffnungsrate von 100 % verwandelt.





Marken arbeiten hart und geben Geld aus, um neue Kunden zu gewinnen, haben dann aber Schwierigkeiten, diese Kunden langfristig zu binden. Bei Penny Black sehen wir eine Chance für Marken, den Moment, in dem sie die volle, ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer Kunden haben – den Unboxing-Moment – zu nutzen, um eine emotionale Verbindung zu den Kunden herzustellen und sie zu einer erneuten Conversion zu ermutigen. Wir haben Marken dabei geholfen, einen neuen Marketingkanal zu erschließen, der fünfmal bessere Konvertierungen als E-Mails nach dem Kauf mit sich bringt und zu einer 11-fachen Steigerung der Wiederholungskäufe beiträgt.





Mit unserer Technologie können E-Commerce-Marken Kundendaten aus ihrem Geschäft und ihrer Kundendatenplattform ( einschließlich Klaviyo) nutzen, um über personalisierte Beilagen maßgeschneiderte Nachrichten an Kunden zu senden. Marken können auch Segmente erstellen, damit Käufer bei jedem Einkauf ein anderes Erlebnis erleben.





Meine Rolle

Mein Name ist James Halsall , Principal Software Engineer hier bei Penny Black. Ich bin nur ein Teil eines ganzen Teams, das sich um unsere Plattform, Verwaltungsanwendung, Kunden und Abläufe kümmert.





Auf der technischen Seite umfasst unser Bestand eine Vielzahl von Bereichen, von Serverless über Container bis hin zu Satelliten, den kleinen Blackboxen, die wir einsetzen, um die Lücke zwischen unseren physischen Druckern und unserer Cloud-Softwareplattform zu schließen.

Wie wir die E-Commerce-Marketingbranche revolutionieren

Traditionell wird unsere Branche von digitalen Kanälen wie E-Mail dominiert, neben einigen physischen Kanälen wie Direktwerbung. Penny Black ist einzigartig, weil es das Beste aus physischem und digitalem Marketing vereint und genau dort geliefert wird, wo es am wichtigsten ist: beim Auspacken. Bisher umfasste Direktwerbung das physische Element des Marketings, erfordert jedoch in der Regel eine stärkere Personalisierung, um den hohen Kundenerwartungen gerecht zu werden. Post-Purchase-Kanäle wie E-Mail und SMS bieten zwar eine bessere Personalisierung, gehen aber oft im Trubel unter.





Wir verändern das Spiel, indem wir einen physischen Marketingkanal einführen, der digitale Daten nutzt, um eine emotionale Verbindung zu Kunden herzustellen.





Unsere Plattform ermöglicht es E-Commerce-Marken, dynamische Grafiken zu erstellen, diese zu personalisieren und dann Kundensegmente mithilfe einer Vielzahl von Datenpunkten (einschließlich Alter, Standort, Kaufhistorie und mehr) anzusprechen. Anschließend ermöglichen wir Marken, diese Beilagen während des Pick-and-Pack-Prozesses in Echtzeit zu drucken. E-Commerce-Marken können dann den einzigen IRL-Moment, den sie möglicherweise mit ihren Käufern haben, nutzen, um eine tiefe emotionale Verbindung herzustellen und ihnen ein personalisiertes Erlebnis zu bieten, das ihre Kundenbindung stärkt.





Sich von der Masse abheben

Was uns von anderen Startups im E-Commerce-Bereich unterscheidet, ist die Vielseitigkeit unserer Technologie. Im Gegensatz zu herkömmlichen SaaS-Tools geht unsere Plattform über die Software hinaus und erfordert nahtlose Verbindungen mit physischer Hardware wie Satelliten und Druckern. Dies alles bedeutet, dass Marken ihre Bestellungen direkt in ihren Logistikzentren personalisieren und personalisierte Beilagen hinzufügen können.





Unsere Aufgabe besteht auch darin, Integrationen für eine Vielzahl von Lagerverwaltungssystemen (WMS) zu entwickeln, um sicherzustellen, dass sich unsere Lösung nahtlos in die bestehenden Prozesse jedes Logistikzentrums integriert. Darüber hinaus widmen wir uns der Optimierung der Druckzeiten und arbeiten fleißig daran, sie auf einem minimalen Niveau zu halten.





Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unser Startup im Vergleich zu anderen im E-Commerce-Bereich vor komplexeren Herausforderungen steht. Wir engagieren uns aktiv für die Rationalisierung verschiedener Aspekte unserer Abläufe und stellen unser Team sowohl vor herausfordernde als auch spannende Probleme, die es zu lösen gilt.

Unsere Prognosen für die E-Commerce-Branche im Jahr 2024

Dieses Jahr war für E-Commerce-Marken eine Art Achterbahnfahrt. Der COVID-E-Commerce-Boom ist abgeklungen und die Menschen müssen aufgrund der Lebenshaltungskostenkrise knapper werden. Die wahren Gewinner sind nun diejenigen, die auf TikTok viral gehen, starke Communities aufbauen oder wirklich innovative Produkte anbieten. Für E-Commerce-Marken wird es immer schwieriger, zu glänzen und sich von der Masse abzuheben.





Darüber hinaus nutzen Marken die Magie persönlicher Interaktionen, die während des Corona-Ansturms verloren gegangen sind. Rate mal? E-Commerce-orientierte Unternehmen geben den reinen Online-Ansatz auf und eröffnen wieder physische Geschäfte, um den Einkauf zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.





Mit Blick auf das Jahr 2024 gehen wir davon aus, dass mehr E-Commerce-Leute erkennen werden, dass sie sowohl online als auch in der realen Welt mit Kunden in Kontakt treten müssen, um sich von der Masse abzuheben.





Neue Marketingkanäle, wie personalisierte Beilagen, werden es Marken ermöglichen, ihre bereits bestehenden Aktivitäten zu optimieren (z. B. das Verpacken ihrer Bestellungen), um sich von der Konkurrenz abzuheben. Kleine Änderungen wie diese werden nicht nur die Kunden überraschen und begeistern, sondern haben auch direkte Auswirkungen auf den langfristigen, nachhaltigen Umsatz, der für das kommende Jahr von entscheidender Bedeutung ist.

Welches Wort definiert den Stand des E-Commerce im Jahr 2023?

Experimental

Warum wir uns entschieden haben, an der Auszeichnung „Startup of the Year“ von HackerNoon teilzunehmen

Hier bei Penny Black machen wir etwas anderes und zum ersten Mal! Die Teilnahme an der Auszeichnung „Startup of the Year“ von HackerNoon bedeutet, dass wir die unglaubliche Arbeit hervorheben können, die wir leisten, um den E-Commerce-Markt aufzumischen. Wir sind nicht nur ein weiteres KI-Tool, Chatbot oder ESP – wir stellen neue Technologien bereit, von denen jeder hören muss.

Abschließende Gedanken

Penny Black fühlt sich geehrt, Teil der HackerNoon-Auszeichnung „Startup of the Year“ in London, Großbritannien, zu sein. Wir sind kein typisches Werkzeug; Wir führen bahnbrechende Technologien ein, die die E-Commerce-Landschaft neu gestalten. Ihre Stimme kann uns helfen, die innovative Arbeit, die wir leisten, ins Rampenlicht zu rücken.





Stimmen Sie noch heute hier für uns ab und lassen Sie uns gemeinsam das E-Commerce-Spiel weiter verändern. Danke für deine Unterstützung! https://hackernoon.com/startups/europe/europe-london-england-uk





Vernetzen Sie sich hier auf LinkedIn mit mir .