Vietnam'da Yetişme Döneminden Küresel Bir Kitleye Pazarlamaya: Linh Dao Smooke ile Samimi Bir Konuşma

Bu podcast'te "Vietnam'ı Bilmiyorsunuz", We Create Content'in sunucusu Ian Payton , pazara giren yaratıcılar, trend belirleyiciler ve iş sahipleriyle konuşarak küresel kitleler için Vietnam'ı gizemden arındırmaya yardımcı oluyor. Hanoi Vietnam'da doğup büyüyen HackerNoon COO'su Linh Dao Smooke , benzersiz yetiştirilme tarzını ve bunun Vietnam'da pazarlama ve iş hakkındaki düşüncelerini nasıl etkilediğini tartışmak üzere podcast'e davet edildi . Bunlar arasında şunlar yer alıyor:

🇺🇸 Vietnam'ın Amerika'daki insanlar tarafından nasıl algılandığı

📣 Hanoi'nin Eski Mahallesi'nin kalbinde büyümek nasıl bir şey?

👩‍🎓 Vietnam'ın eğitim sistemi (ve gençleri yeterince hazırlayıp hazırlamadığı)

😮 Linh şimdi Vietnam'a döndüğünde onu en çok ne şaşırtıyor?

😭 Küresel markalar neden yerel pazarlama çabalarını mahvedebiliyor?





Linh Dao Smooke, "Toplumsal bir kültürde, insanlar hikayeler aracılığıyla birbirine bağlanır" diyor.





Vietnam topluluklarının sıkı sıkıya bağlı yapısında, dedikoduya gerçekten yatkın bir şey var. Özetle, Vietnam'ı bir sonraki büyüme pazarı olarak gören küresel pazarlama yöneticileri için bunun anlamı şudur...



🇻🇳 Vietnam'da kulaktan kulağa yayılan reklamları hafife almayın - hala BÜYÜK

🇻🇳 Ürününüz ne kadar iyi olursa olsun, yerel olarak hiç kimse onun kefil olamazsa, bunun bir önemi yoktur

🇻🇳 Müşterileri savunuculara dönüştürmek için zaman harcayın - bu çok işe yarayacaktır

🇻🇳 İnsanlar bunu akranları arasında popüler görmek istiyor - sosyal medyada en iyisini yapıyor olmalısın (ve bunu kanıtlayacak kibirli beğenilere sahip olmalısın)





PODCAST TRANSKRİPSİYONU

00:00:26 ila 00:01:05

Ian (Sunucu) | Vietnam'ı küresel izleyiciler için gizemden arındıran, pazara giren yaratıcılar, trend belirleyiciler ve iş sahipleriyle konuşan program You Don't Know Vietnam'a hoş geldiniz. Vietnam hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi unutun. Öğreneceğiniz gibi artık öyle değil. Ben, Vietnam'ın küresel markaları için izleyici kitlesi oluşturan bir içerik pazarlama ajansı olan Wecreate Content'in kurucu ortağı Ian Paynton. Bugünkü You Don't Know Vietnam bölümünde, teknoloji sektöründeki insanların okuyup yazabileceği ve yayınlayabileceği bir web sitesi olan Hacknoon'un COO'su olan Colorado'dan Linh Dao Smooke ile konuşuyorum.





00:01:06 ila 00:01:38

Ian (Sunucu) | Şaşırtıcı bir şekilde, her ay milyonlarca okuyucuya 45.000'den fazla katkıda bulunan yazara sahip. Ancak bugün Linh ve ben, HackerNoon hariç hemen hemen her şey hakkında konuşuyoruz; Vietnam'ın Amerika'daki insanlar tarafından nasıl algılandığına dair düşüncelerinden, Hanoi'nin eski mahallesinin kalbinde büyümenin nasıl bir şey olduğuna ve bugün Vietnam'a döndüğünde onu en çok neyin şaşırttığına kadar. Ayrıca, Vietnam'da markaların ağızdan ağıza ve sosyal medyayla güven kazanmasının önemi ve inatçı küresel marka yöneticilerinin yerel pazarlama çabalarında neden genellikle hedefi ıskaladıkları hakkında konuşuyoruz.





00:01:44 ila 00:02:07

Linh Dao (Konuk) | Hey, Ian. Merhaba. You Don't Know Vietnam podcast'inde bana katıldığınız için teşekkürler. Elbette, diğer konukların size bunu söyleyip söylemediğini bilmiyorum ama podcast'inizin giriş müziğinin adı Cải Lương. Ve ben bir Cải Lương tiyatrosunun beş dakika içinde büyüdüm çünkü babam, büyükbabam ve tüm amcalarım orada çalışıyordu.





00:02:07 ila 00:02:21

Linh Dao (Konuk) | Küçükken kalbimin müziği buydu.





Ian (Sunucu) | Peki bana Cải Lương'un ne olduğunu söyle. Bilmeyenler için söylüyorum.





Linh Dao (Misafir) | Cải Lương'un reform edilmiş tiyatro olduğuna inanıyorum. Köklerinin binlerce ve binlerce yıl öncesine dayandığını düşünüyorum.





00:02:21 ila 00:02:50

Linh Dao (Misafir) | Vietnam'ın ulusal müziği. Yani, Vietnam'da üç ulusal müzik var: Tuồng, Chèo, Cải Lương. Bunlar nesli tükenmekte olan türler gibi. Ama müzik için, insanlar artık Cải Lương'a eskisi kadar ilgi duymuyor. Bu yüzden hükümetteki insanlar bu tiyatroları finanse ederek mümkün olduğunca korumaya çalışıyorlar, bunlardan biri de babamın yaklaşık 40 yıldır çalıştığı eski mahallenin kalbindeki Golden Bell tiyatrosu.





00:02:50 ila 00:02:59

Linh Dao (Misafir) | O kadar zamandır orada çalışıyor.





Ian (Sunucu) | Yüz ağrısı olan kısım burası, değil mi?





Linh Dao (Misafir) | Hayır, bu Tuồng.





Ian (Sunucu) | Tamam, tamam.





00:02:59 ila 00:03:29

Linh Dao (Misafir) | So Tuồng çok dramatik ve çok fazla dramatik hareket, maske ve benzeri şeyler var. Cải Lương hüzünlü. Sanki Cải Lương müziğini yeni duydunuz ve sonsuza dek ağlamak istiyorsunuz. Çünkü Vietnam binlerce yıllık oldukça hüzünlü bir tarihe sahip eski bir ülke. Hüzünlü tarih, Vietnam'ın birçok kez farklı ülkeler, farklı yabancı güçler tarafından işgal edilmesinden kaynaklanıyor.





00:03:29 ila 00:03:59

Linh Dao (Misafir) | Fransızlar sonunda ayrılıp Amerikalılar geldiğinde, bu taraftaki Amerikalılar, ülkeyi kırmızı dalgadan ve komünistlerden ve her neyse ondan kurtarıyoruz diye düşündüler, değil mi? Vietnam halkına. Kelimenin tam anlamıyla, okyanus kıyısındaki bu güzel ülkeye göz koyan işgalcilerden biri daha. Amerikalı arkadaşlarımla ve Amerikalı ailemle bunu konuştuğumda şok oldular. O zamanlar Vietnam halkının Amerikan çıkarlarına bu şekilde baktığını hiç düşünmemişlerdi.





00:03:59 ila 00:04:16

Linh Dao (Misafir) | Amerika, Vietnam savaşını, Vietnam'da Amerikan savaşı dediğimiz şeyi, çok doğru buluyor, değil mi? Amerikalılar "Ah, doğru olan bu. Biz sadece kazanmanın sarhoşluğu içindeydik, faşizm ya da her neyse. Ve şimdi Vietnam'ı özgürleştirme sırası bizde" diye düşündüler.





00:04:16 ila 00:04:39

Linh Dao (Misafir) | Ama hayır, Vietnam halkı böyle düşünmedi ve hâlâ böyle düşünmüyor. Sanırım her zaman anlaşmazlık konusu olacak tek şey, birçok insanın zihninde o savaşın amacının ne olduğudur.





Ian (Sunucu) | Müziğin bu kadar çok anıyı, bu kadar çok duyguyu ve bu kadar çok konuşmayı uyandırdığına inanamıyorum. Bunu başardığı için mutluyum. İnsanı üzdüğü için değil, bir şeyi uyandırdığı için.





00:05:12 ila 00:05:49

Linh Dao (Misafir) | Geleneksel Vietnam müziğiyle şimdi ne yaptıklarını biliyor musunuz? Ve "onlar" derken müziği korumaya özen gösteren insanları kastediyorum - babam gibi, temelde onu Caz müziğiyle birleştiriyor. Ya da onları Rap ve diğer modern müzik türleriyle birleştiren başka insanlar var. Genç izleyiciler için daha çekici hale getirmek için, çünkü gençler geleneksel müziği takdir etmek istiyor - sadece uzun süre üzüntüyle ilişkilendirildi ve açıkçası, hükümet bunu biraz zorla bize dayattı çünkü ülkenin çok büyük bir parçası. Yani benim jenerasyonumdaki gençler buna karşı çok fazla takdir hissetmedi, ama Z Kuşağı ve TikTok jenerasyonunun tamamen geri döndüğünü ve aslında Cải Lương ve benzerleri için yeni bir takdir bulduğunu düşünüyorum.





Ian (Sunucu) | Amerikan Savaşı ile Vietnam Savaşı arasındaki farkı ve Vietnam'ın nasıl ilerlediğini konuşurken düşündüğüm bir diğer şey de şuydu, ki bu arada gerçekten ilerledi, değil mi?





00:05:49 ila 00:06:05

Linh Dao (Misafir) | Sanırım öyle. Tamamen eski nesille değil. Mesela, Bill Clinton'ın Vietnam'ı ziyaret ettiğini hatırlıyorum. Vietnam'ı ziyaret eden ilk modern başkan gibiydi. Bazı önemli gazetelerin ön sayfasına çıktı ve bazı yaşlı insanları hatırlıyorum.





00:06:05 ila 00:06:52

Linh Dao (Misafir) | O zamanlar sanırım iki bin yaşındaydı, yani otuzlu veya kırklı yaşlarda doğan insanların bununla ilgili bazı sorunları vardı. Ancak gençler, yani vay canına, Vietnam sonunda küresel ekonomiden dışlanmayı bıraktı ve bir Amerikan başkanı Vietnam'ı ziyaret etmek için çaba gösterdi. Bu çok büyük bir dönüm noktası ve açıkçası bugüne hızlıca ilerliyorsunuz. Ve Vietnam küresel ekonominin her bir yönüne entegre olmayı seviyor ve hemen hemen tüketmek, üretmek ve her türlü ürünün bir parçası olmak istiyor.





Ian (Sunucu) | Hala herkesin Vietnam'dan bir parça istediğini hissediyorum. Vietnam her türden cumhurbaşkanını ve başbakanı ağırlıyor, herkesle dost. Şu anda, bence bunu gerçekten iyi oynuyor.





00:06:52 ila 00:07:21

Linh Dao (Konuk) | Yakın zamanda Tim Cook Vietnam'ı ziyaret etti ve bu manşetlere çıktı. Evet, bence ülke gerçekten de ülkenin savaştan zarar görmüş olduğu klişesini aşmak istiyor. Yani, çok uzun zaman oldu ama bence dünyanın bazı bölgeleri hala Vietnam'ı böyle düşünüyor. Ve sizinki gibi podcast'lerin insanların Vietnam hakkındaki izlenimlerini yeniden şekillendirmeye ve tazelemeye yardımcı olacağını düşünüyorum.





00:07:22 ila 00:07:58

Ian (Sunucu) | Bugün Amerika'da insanların Vietnam hakkındaki algısını nasıl buluyorsunuz?





Linh Dao (Misafir) | Bence bu Amerika'nın neresinde olduklarına ve bu insanların Vietnamlılara ne kadar maruz kaldıklarına bağlı. Uzun zaman önce buraya göç etmiş Vietnamlılarla tanışmış olsaydınız, Vietnam'ı o basmakalıp savaştan harap olmuş, hafifçe geriye doğru kırılmış olarak düşünürlerdi. Ve Vietnam hakkında konuşacakları pek fazla modern, güncellenmiş imgeleri de yoktu. Bu yüzden en iyi bildikleri şeyden bahsederlerdi, ki bu gerçekten zamanda dondurulmuştu, yeni ayrıldıkları zamanın imgeleri olurdu, çok fazla üzüntü ve trajedi.





00:07:58 ila 00:08:30

Linh Dao (Misafir) | Temel olarak barış içinde büyüdüm. Savaşı hiç bilmedim, 1990'da doğdum ve 1968'de doğan ebeveynlerim bile biraz savaş biliyorlardı, ama o kadar da değil. Bu yüzden onlara sorsam, bana erken dönem anılarından çok fazla şey anlatamazlardı, çünkü bir kere anılarını edindiklerinde ülke barış içindeydi. Belki ülke fakirdi ve küresel ekonomiden dışlanmıştı, ama savaştan zarar görmemişti.





00:08:30 ila 00:09:13

Linh Dao (Misafir) | Sonunda Amerika'ya gittiğimde ve eğitim için Amerika'ya giden insanlarla tanıştığımda, Amerikalı arkadaşlarımıza, "Hey, bugün Vietnam'ı ziyaret edin ve ne düşündüğünüze bakın" demenin neredeyse görevimiz olduğunu fark ettim. Amerikalı kocamın, o zamanki erkek arkadaşımın Vietnam'a ilk gidişini hatırlıyorum. Gittiğimiz her kahve dükkanında Amerikan müziği çalmasına şaşırmıştı. Ve tüm tiyatrolar, tüm sinemalar Örümcek Adam serisinin son versiyonuyla veya Marvel ve DC'nin o günlerde yaptığı her neyse onunla güncelleniyordu, bir gün Amerika'da ve Avrupa pazarlarında ve hemen ertesi gün Vietnam'da.





00:09:13 ila 00:09:37

Linh Dao (Misafir) | Evet. İnsanların Amerikan kültürüne olan benimsemesi ve sadece coşkusu ve ilgisi, buraya ilk geldiklerinde birçok Amerikalıyı şaşırtırdı. Hanoi veya Ho Chi Minh City'ye gittiyseniz, Vietnam'daki imajınız pirinç, macun ve bufalo gibiyse büyük bir şok yaşarsınız. Çok yaşlı olana kadar hayatımda bir bufalo görmedim. Sanırım 20'yi çoktan geçmiştim.





00:09:37 ila 00:10:03

Linh Dao (Misafir) | O zamanlar araba kullanmayı öğreniyordum. Yani, Hanoi'den çok uzaktaki yola girdim ve sonra yolun ortasında bizi durduran gerçek bir bizon gördüm. 21 yaşındayken bir bizonla ilk karşılaşmam buydu.





Ian (Sunucu) | Yani ilginç olan şu ki, siz sadece barışı biliyorsunuz ve muhtemelen anne babanız da sadece barışı seviyor. Sanırım yurtdışındaki birçok kişi, Vietnam'daki nüfusun %50'sinin aslında 30 yaşın altında olduğunu unutuyor. Oldukça genç bir nüfus.





00:10:03 ile 00:10:24 arası

Linh Dao (Konuk) | Düşünürseniz, çok genç bir ülke. 30 yaşın üstündeyim. Yaşlılardan biriyim ve 33 yaşındayım, yani evet, bu akıl almaz. Yani savaş hakkında hiçbir şey bilmiyorsam, hatta ailem bile, ülkenin çoğunun ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum çünkü bildiğimiz tek şey bu.





00:10:24 ila 00:10:59

Ian (Sunucu) | Aslında, Vietnamlıların ne kadar misafirperver olduğuna şaşırıyorum. Vietnam'ı fethetmeye çalışan sayısız yabancı oluşumdan bahsettiğinizi düşününce.





Linh Dao (Misafir) | Evet, bence Vietnamlılar doğaları gereği çok sıcakkanlı insanlar ve bu da çok büyük bir genelleme, açıkçası. Yani, herhangi bir ülke, kültür ve herhangi bir halk içinde farklı katmanlar, farklı varyasyonlar var, ancak kültürün sıcaklığa ve misafirperverliğe güçlü bir vurgu yaptığını söyleyebilirim. Ve bunun köy kültüründen başladığını düşünüyorum.





00:10:59 ila 00:11:14

Linh Dao (Konuk) | "Bir çocuğu büyütmek için bir köy gerekir". Yani, insanlar pirinç partisine birlikte çalışmak için giderlerdi. Peki çocuklar evde ne yapar? Birlikte oynamak zorundadırlar. Temel olarak, toplumun geri kalanının nezaketine güvenmek zorundadırlar.





00:11:15 ila 00:11:52

Linh Dao (Misafir) | Çocuğum olduğunda, Vietnam'da yetiştirilme deneyimim ile burada çocuk yetiştirme deneyimim bana her yerde bir çocuğu yetiştirmek için bir köyün gerektiğini öğrettiğinde büyük bir şok yaşadım. Burada, sormak zorundayım ve kayınvalidemler harika. Sorduğumda, bana yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlardı. Ama mesele şu ki, sormak zorunda kalmaktan kurtulamadım. Vietnam'da, köyün çocuğu yetiştirmeye açıkça katılacağını otomatik olarak varsayardık, değil mi?





00:11:52 ila 00:12:15

Linh Dao (Misafir) | Ve sadece en yakın aileniz gibi değil. Arkadaşlarınız, amcalarınız, kuzenleriniz ve etrafınızdakiler gibi. En azından benim çocukluğumda deneyimim böyleydi. Sadece evden eve dolaşırdım ve komşular gün boyunca annem olurdu çünkü ailem evde olmazdı. Eski mahallenin ortasında olmama rağmen, baştan sona bir şehir kızı gibiydim.





00:12:15 ila 00:12:39

Linh Dao (Misafir) | Bu, tek bir ebeveynli, iki ebeveynli bir ev olmaktan ziyade, hala çok toplumsal bir deneyimdi. Hayır. Topluluğun geri kalanı da sizinle ilgileniyor. Bunu Vietnamca dilinde, zamirlerde ve insanların birbirlerine hitap etme biçiminde bile görebilirsiniz. Ian, 33 yaşından büyük olduğunuzu varsayıyorum. Bu yüzden size kardeşim olarak hitap ederdim - Ve Ian, eğer Vietnamlı olsaydınız ve annemin yaşına benzeyen biri olsaydınız, onlara teyze derdim, git veya geri.





00:12:39 ile 00:13:05 arası

Linh Dao (Misafir) | Çünkü varsayım herkesin sizin aileniz olduğudur. Bu, herkese sizinle akrabaymış gibi davranmanız gerektiği düşüncesi Vietnamca diline yerleşmiştir.

Ian (Misafir) | Böylesine toplumsal bir yetiştirme tarzının faydalarını görebiliyorum. Bununla ilgili herhangi bir zorluk da yaşadığınızı söyleyebilir misiniz?





00:13:05 ile 00:13:41 arası

Linh Dao (Misafir) | Yani, genel olarak kişisel alan eksikliği, genel olarak mahremiyete ve kişisel alana değer verilmemesi, insanların her zaman işinize karışmaması ve size ne yapmanız gerektiğini söylememesi güzel. Çünkü sürekli birbirinizin boğazına sarıldığınızda, çok fazla yargılama oluyor ve ayrıca size gelebilecek çok fazla sert söz de oluyor. İnsanlar genel olarak çok iltifat ediyor. İnsanlar genellikle yüzünüze karşı kötü olmak istemiyor. Ancak insanlar Vietnam kültüründe çok açık sözlüler.





00:13:41 ila 00:14:04

Linh Dao (Misafir) | Yani sadece kibarca sormak ve bir şey bilmek istediklerini ima etmek yerine, doğrudan soruyorlar. Örneğin, ne kadar kazanıyorsun? Araba için ne kadar ödüyorsun? Vietnam halkı bu tür sohbetlerden kaçınmaz. Yani tek eksisi, Vietnam'dan çıkana kadar kişisel alana ve mahremiyete ihtiyacım olduğunu hiç bilmiyordum.





00:14:04 ile 00:14:38 arası

Linh Dao (Konuk) | Ve ayrıca, yüzüme karşı bu kadar açık ve sert bir şekilde yargılanmadığımı, örneğin, kilom veya görünüşüm hakkında sürekli yorum yapılmadığını takdir ettim. Yani, evet, her ikisinin de artıları ve eksileri var.





Ian (Sunucu) | Herkesin herkesin işine karışması ve herkesin birbirinin haberlerini bilmesi gibi bir toplumsal baskı var mıydı?





Linh Dao (Misafir) | Evet, çok fazla karşılaştırma var. Örneğin, çocukları aynı okula gidiyorsa, herkes çocuklarının eğitim sisteminde nasıl sıralandığını, hangi notlara sahip olduklarını bilir.





00:14:38 ila 00:15:13

Linh Dao (Misafir) | Bir zamanlar 9. sınıftaydım ve Vietnam sisteminde her zaman iyi bir öğrenciydim, ama aynı zamanda flört ediyordum. Ve görünüşe göre bu o zamanlar tabu bir şeymiş. Görünüşe göre, 15 yaşında birinin duyguları olması skandal. Sonra annemin kızlarından biri benimle aynı sınıftaydı ve aynı üst grupta yer alıyordu, annemi kenara çekti ve "Hey, Ling'in flört ettiğini biliyor musun?" dedi. Ve çok yargılayıcı bir sesle.





00:15:13 ila 00:15:36

Linh Dao (Misafir) | Ve bu durum annemin aklına geldi, bana mükemmel bir görüntü yansıtıyordu: "Evet, okulda gerçekten başarılı olan bir kızım var ve nasıl cesaret edip gelip bana mükemmel olmadığını söylersin". Ve anneme şunu söylemek istiyorum, eğer o zamanlar annem olsaydım, "aferin ona" derdim. Ama hayır, annem bunu yapmadı. Bana çok kızdı.





00:15:36 ila 00:15:56

Linh Dao (Misafir) | Yani, evet, kesinlikle. Herkes konuştuğu için çok fazla karşılaştırma, yargılama ve baskı var.





Ian (Sunucu) | Vietnamlılar biraz dedikoduyu severler, değil mi? Mahallede neler olup bittiğini öğrenmek istiyorsanız, gidip yerel çay satıcısıyla konuşmanız gerektiğini söylersem adil olur mu? Çay satan kadınla.





00:15:57 ila 00:16:17

Ian (Sunucu) | Evet, ben de eski köşede yaşadığım zamanlarda köşede çay satan bir büyükanneyle oturduğumu hatırlıyorum.





Linh Dao (Misafir) | Kelimenin tam anlamıyla çay satıyor, yani burnundan.





Ian (Sunucu) | Ve o zamanlar benden biraz daha büyük bir kız arkadaşım vardı ve zaten iki çocuğu vardı. Evet. Bu büyükanneye kız arkadaşımın iki çocuklu biraz daha büyük olduğunu söyledim.





00:16:17 ila 00:16:44

Ian (Sunucu) | Ve kelimenin tam anlamıyla yanından geçen her kadına bağırıp şöyle derdi: "Bu adamın daha yaşlı bir Vietnamlı kız arkadaşı var, iki çocuğu var!" Ve bunu yanından geçen her kadına söylerdi. Ve ben ona şöyle dedim: "Neden hoparlörden bağırmadın?"





Linh Dao (Misafir) | Yani, çoğu zaman güven ve bağ kurar. İnsanlar sadece hikayeyi sizinle paylaşacak kadar rahat olduğunuz için artık bunun sizin elinizden çıktığını düşünür. Bu artık onun anlatacağı bir hikaye. Bu artık onun para birimi.





00:16:44 ila 00:17:02

Linh Dao (Misafir) | Bunu düşünürseniz, mantıklı geliyor, değil mi? Toplumsal bir kültürde, insanların hikayeler aracılığıyla bağ kurma şekli gibi. Bunun özünde dedikodu, üzücü hikayeler var. Şimdi, eğer hikayeleri abartırlarsa ve yalan söylerlerse, bu başka bir şeydir.





00:17:02 ile 00:17:45 arası

Linh Dao (Misafir) | Bence sadece bağlantılardan oluşan iyi bir hedefle başlıyor. Ve bu toplumsal kültürün para birimi, bağlantılar ve hikayelerdir. Vietnam'da topluluk oluşturmak çok daha fazla kişisel bağlantılarla ilgilidir, dedikodu gibi değil, kulaktan kulağa yayılma ve insanların ürününüze ve şirketinize olan kişisel güveni gibi, Amerika'da o kadar yoğun değil. Biliyorsunuz, örneğin bir Facebook grubu kurmanıza gerek yok. Bir topluluk sohbetinde binlerce beğeni toplamanıza gerek yok. Sadece iyi bir ürününüz olması gerekiyor. Belki de pazar daha olgundur, bu yüzden insanlar kulaktan kulağa yayılmaya daha az güvenir. Ama Vietnam'da, uh uh. Her şey kulaktan kulağa yayılmalı.





00:17:45 ila 00:18:00

Ian (Sunucu) | Ve bu tür gösteriş amaçlı ölçümler de var, biliyor musun?





Linh Dao (Misafir) | Kesinlikle. Sosyal medya topluluk skorbordları gibidir. Rekabetçi bir spordur ve insanlar bunu çok ciddiye alır.





Ian (Sunucu) | Güven, bu podcast'te sıkça dile getirilen bir şey. Bilgilerin doğrulanmasının veya erişilmesinin nispeten zor olduğu veya güncelliğini yitirmiş olabileceği bir ülkede, bunun da gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Ama güven oluşturma meselesinin aceleye getirilemeyeceğini düşünüyorum, Vietnam'da.





00:18:01 ile 00:18:27 arası

Linh Dao (Misafir) | Evet, size şunu söyleyebilirim ki, insanlar yakınları tarafından doğrulanmadığı sürece bir ürün, hizmet veya konsept satın almayacaklardır. Ve bu konuda birinci elden deneyimim var.





00:18:27 ila 00:18:53

Linh Dao (Misafir) | HackerNoon bu yepyeni üniversitede çalışmaya başlamadan önce, ilk 50 çalışanından biriydim. Minerva Üniversitesi'nde çalışmaya başladığım yıl 2014'tü. Temel olarak, işim şüpheci Asyalı ebeveynleri bunun bir sonraki Harvard olduğuna ikna etmekti. Tamam. Yani yaptığım ilk şey, bunun bir güven sorunu olmasının zorluğunun farkında olmaktı, değil mi?





00:18:53 ila 00:19:41

Linh Dao (Misafir) | Bu yepyeni üniversite gibi, bu ebeveynlere bu üniversitenin çalıştığını ve var olduğunu doğrulayacak kimse yoktu. Bu yüzden, daha önce üniversiteye gitmiş kişilerden oluşan, ne kadar küçük olursa olsun bir ağ kurmam gerekiyordu. O noktada, en yakın arkadaşım gibi bir kişi vardı - Thi. Minerva'ya bir yıl boyunca gitmiş olan tek Vietnamlı oydu. Bu yüzden birlikte, özellikle üniversiteden bahsetmeyen, ancak Globe Charter ve küresel eğitim fikrinden bahseden, kaç saat diliminde bulunduğunuz ve dünyanın küresel bir vatandaşı olmanın ne kadar harika olduğu gibi konulardan bahseden küçük bir kampanya yapmaya karar verdik. Bu kampanya bir gecede başarıya ulaştı.





00:19:41 ila 00:20:10

Linh Dao (Misafir) | Birkaç gün içinde, Minerva'nın Vietnam'da olduğu tüm tarihimizde olduğundan daha fazla başvuru ve üniversiteye daha fazla ilgi aldık. Ve ne oldu biliyor musunuz? Genel merkez seviyesinde kapatıldı. San Francisco'daki Minerva'nın, marka dışı olduğumuzu düşündükleri için. Ve ben sadece kafamdan şunu düşünüyordum: "Dostum, Güneydoğu Asya bölge müdürü olarak işe alındım".





00:20:10 ila 00:20:36

Linh Dao (Misafir) | Mesela, bu Vietnamlı ebeveynlerin ve öğrencilerin kalbine nasıl ulaşacağımı biliyorum. Tutunacak bir şeye ihtiyaçları var. Sizin, Minerva'nın her türlü yeniliği gibi, Vietnamlı ebeveynleri etkilemeyecek, anlamayacaklar, satın almayacaklar.





Ian (Sunucu) | Gerçekten önemli bir konuya değindiğinizi düşünüyorum. Diğer pazarlarda, özellikle batı pazarlarında ve hatta diğer Asya pazarlarında işe yarayan şeyler Vietnam'da işe yaramayabilir.





00:20:36 ila 00:21:09

Ian (Sunucu) | Ve bence bu, Vietnam'a pazarlama yapmakla görevli olan kişiye, Vietnam'da Vietnam'la bağlantı kurmak için belki bazı sınırlar içinde çalışması gereken alanı, esnekliği sağlamakla ilgili. Bunu aşmanın yolu, markayla çalışmaya başlamadan önce bu işi önceden yapmaktır. Bu, Vietnam halkının içgörülerine dayanmaktadır. Bu, marka üzerinde hala konumlandırma ve mesajlaşma konusunda oynadığımız beyzbol sahasıdır. Önce her şey üzerinde anlaşıyoruz ve sonra önceden kararlaştırılmış sınırlar içinde deneyler yapıyoruz.





00:21:09 ile 00:21:45 arası

Ian (Sunucu) | Ve ben de, yurtdışındaki marka yöneticilerinin şöyle demesini istiyorum: "Tamam. Markaya hala saygı duyuyorlar, ancak Vietnam'daki gerçek insanlardan bu içgörüleri alıyorlar ve yerel olarak yankı uyandıracak bir şey yaratmak için bundan yararlanıyorlar".





Linh Dao (Misafir) | İnsanlarla bulundukları noktada buluşacak esnekliğe sahip değilseniz, markanız sonsuza dek bu fildişi kulede oturur. Yani, ulaşmanız gereken insanlara ulaşamayacak. Tüm bu büyük küresel şirketlerin Vietnam'a gidip yerelleştirme teknikleri ve uzmanlık geliştirmesi gerekmesinin sebebi bu. O kadar basit değil.





00:21:45 ile 00:21:57 arası

Ian (Sunucu) | Gerçekten o kadar basit değil. Sadece Google'da uzaktan çevirip, bunun bölgesel mesaj olduğunu, bunun küresel mesaj olduğunu söyleyin. Vietnamca'ya çevrilmesi gereken şey bu...





00:22:02 ila 00:22:32

Ian (Sunucu) | Eski mahallede, ailenizle, komşularınızla, çay satan büyükannelerinizin arasında, sizin hakkınızda dedikodu yapan, flört eden insanlarla büyüdünüz ve sonra Birleşik Dünya Koleji'nden burs kazanarak Hindistan'a gittiniz.





Linh Dao (Misafir) | Dünyam aniden tamamen altüst oldu. Ve çok gerçeküstüydü. Bunun başlıca nedeni, en uzun süre, 1617 yıl boyunca, çoğunlukla Vietnamca konuşan bu balonun içinde olmamdı. İyi bir öğrenciydim, ancak çok katı bir şekilde.





00:22:32 ila 00:22:59

Linh Dao (Misafir) | Mesela, materyallerimi ezbere biliyorsam iyi bir öğrenci olabilirim. Hiçbir şekilde yaratıcı olmak zorunda değilim. Hiçbir şey hakkında kişisel düşüncelerimi veya hislerimi paylaşmak zorunda değilim. Öğrenmek ve bilmek sadece öğretmenlerin söyledikleriyle ilgiliydi - Söylediklerimi yap, yaptıklarımı değil. Bu yüzden Hindistan'da beni ilk şok eden şey bir ödevdi, sanırım Chinua Achebe'nin "Things fall apart" adlı eseriydi.





00:22:59 ile 00:23:27 arası

Linh Dao (Misafir) | Çok ünlü bir metin gibi ve birden fazla teması var. İlk defa bir İngilizce metni analiz etmem gerekti, temelde Vietnamlıların edebiyat konusu dediği şeyi yapıyordum. Fakat İngilizcede, Vietnam'da, edebiyatı ve İngilizceyi iki ayrı konu olarak öğrenmiştim. Değil mi? Ve ikisini birleştirmem gerekecekti, hatta metni analiz etmek için kendi düşüncelerimi ve hislerimi kullanmam gerekecekti.





00:23:27 ila 00:23:53

Linh Dao (Misafir) | Bu aşırı zordu. Bu yüzden ders sırasında çok fazla not aldım ve hatta Hintli olan oda arkadaşımdan notlarını istedim, bu arada, Vietnam'da bu iltifat olurdu. Herkes, tüm bu notları toplamak gibi, fazladan çaba sarf ettiğiniz için sizi alkışlardı. Ve Namu'nun notlarını ödünç aldığımda, oda arkadaşımın adıydı ve bunları ders notlarımla birleştirdim. Ve sonra denemeyi yazdım.





00:23:54 ila 00:24:16

Linh Dao (Misafir) | Bir hafta sonra, makaleyi geri aldım ve o zamanki öğretmenim büyük bir "İntihal ettin" dedi, makalemin her yerine büyük kırmızı harflerle ve şöyle dedi: "Bu kötü." Aman Tanrım. Bu deneyim, özgüvenimi hiç kimsenin yapamayacağı kadar düşürdü. Bir numara, intihalin ne anlama geldiğine dair hiçbir fikrim yok.





00:24:16 ila 00:24:45

Linh Dao (Misafir) | O zamanki Vietnam eğitimi bana insanların metinlerini sürekli olarak kelimenin tam anlamıyla yeniden ifade ettiğimizi hiç öğretmedi. Edebiyatı analiz etmemizin bize öğretildiği yol, Sách Văn Mẫu'dan gitmek gibi. Văn Mẫu, kelimenin tam anlamıyla örnek metne çevriliyor. Yani, văn mẫu'dan, öğretmenin notlarına, belki de bazı notlarınıza, başka insanların notlarına gidiyorsunuz. Bunları bu sıcak deneme kazanına birleştiriyorsunuz. Görünüşe göre hiçbir nota bakmamanız gerekiyor.





00:24:45 ila 00:25:26

Linh Dao (Misafir) | Biliyorsunuz, sınıfta tartışmanız ve kendi hislerinize sahip olmanız gerekiyor. Bunlar büyük konular. Afrika milliyetçiliği hakkında hiçbir zaman çalışmamış 17 yaşında bir Vietnamlı kız için bu deneyim beni çok korkuttu. Yani bu, iki eğitim sistemi arasındaki birçok farklılığa dair sadece bir ön bakış. O zamanlar, eğitim gördüğüm dönemde, Vietnamlılar başkalarını dinleyen, talimatları dinleyen, harika şirket çalışanları, hükümet çalışanları, fabrika işçileri, trend belirleme veya benzeri bir şeye ihtiyaç duymayan insanlar yetiştirmek istiyordu.





00:25:26 ila 00:26:05

Linh Dao (Misafir) | Aldığım Hint eğitimi Birleşik Dünya kolej eğitimiydi. Bunu küresel bir batı eğitimi olarak değerlendiririm. Ve Brown eğitimim boyunca, liberal sanatlar türünde, fikirleri karıştırıp eşleştirebilen, şeyleri farklı şekillerde kavrayabilen ve umarım iş sahibi ve trend belirleyici olup bir sonraki, bilmiyorum, Tesla veya Apple'ı kurabilen kişiler yetiştirmeye çalışıyorum. Yani beni bu küçük göletten büyük okyanusa atmak gibi, neredeyse boğuluyordum. Yani, 17 yaşında biri için çok korkutucu bir deneyimdi.





00:26:05 ile 00:26:40 arası

Ian (Sunucu) | O zamandan beri Vietnam eğitim sisteminin ne kadar değiştiğini merak ediyorum. Ve eğer değişmediyse, genç Vietnamlıların dünyaya hazır olma konusunda başarısız olduğunu düşünüyor musunuz?





Linh Dao (Konuk) | Sanırım değişmeli çünkü aramızda sekiz yaş olmasına rağmen, ona benim izin verilmeyen özgürlüğün tanındığını düşünüyorum. Metinle yaratıcı olma yeteneği tanındı. 11. sınıftayken, Truyện Kiều'dan bir oyun yapması için bir ödev aldığını hatırlıyorum.





00:26:40 ila 00:26:58

Linh Dao (Konuk) | Truyện Kiều, Vietnam kültüründe çok önemli bir hikaye. Bu, babasını kurtarmak için kendini satan kızın hikayesi. Metni daha geniş bir şekilde kullanabildi. Bir oyun oynuyordu sanki. Sesler yapıyordu. Oyun hakkında bazı şakalar da yaptı. Bunu hatırlıyorum.





00:26:58 ila 00:27:37

Linh Dao (Misafir) | Yani, evet, sorunuzu cevaplamak gerekirse, zamanla değişmesi gerekiyor çünkü bunu HackerNoon'da işe aldığımız kişilerde de gördüm, şirketimden işe almaya başladığım genç yeni Vietnamlılarda da. Ve görüyorum ki, evet, iş ahlakına sahipler, bildiğim kadarıyla Vietnam eğitimimde çok sert ve köklü olan şeylere sahipler. Ama aynı zamanda modern kültür hakkında da konuşabiliyorlardı ve şu anda Filistin'de neler olup bittiğini analiz edebiliyordum ve benimle cinsiyet akışkanlığı ve benzeri şeyler hakkında konuşabiliyorlardı.





00:27:37 ila 00:28:15

Linh Dao (Misafir) | Bu yüzden bunun TikTok eğitimi gibi mi yoksa Vietnam geleneksel eğitimi gibi mi olduğunu bilmiyorum, çünkü genel olarak Vietnam halkının ve dürüst olmak gerekirse dünyanın günümüzde teknolojiyi tüketme şekliyle şu anda çevrimiçi olanla çevrimdışı olan arasında ayrım yapamıyoruz. Ancak bir avantaj görüyorum ki 16-17 yaşlarındaki gençler ve 20'li yaşların başındaki insanlar eskisi kadar saf görünmüyorlar.





Ian (Sunucu) | Bunun kesinlikle İnternet ile ilgisi olduğunu düşünüyorum. Eski mahallede dolaşırken akıllı telefonunuz yoktu, değil mi?





00:28:15 ila 00:28:24

Linh Dao (Misafir) | Hiç de değil. Vietnam'dan ayrılana kadar akıllı telefonun ne olduğunu bilmiyordum. Yani, Vietnam'dan ayrıldıktan çok sonra.





00:28:24 ila 00:28:57

Ian (Sunucu) | Evet. Facebook olmalı. TikTok olmalı. Vietnamlı çocuklar telefonlarında çok vakit geçiriyorlar.





Linh Dao (Konuk) | Covid ve pandeminin, sadece telefonlarına yapışık yaşayan bu yeni neslin büyümesini hızlandırdığını düşünüyorum.





Ian (Sunucu) | Uzun zamandır biriyle konuşmak istediğim ama doğru kişiyi hiç bulamadığım bir konuya değindin. Belki de bu sensin. Belki seninle bu konuda konuşabilirim. "Sống ảo"yu açıklamama veya parçalara ayırmama yardım edebilir misin?





00:28:57 ila 00:29:03

Linh Dao (Misafir) | Oh, "Sống ảo" çevrimiçi yaşadığınız anlamına gelir. Kelimenin tam anlamıyla çeviri. “Sống” yaşamak demektir. Ve “Ảo” gerçek değil. "Ảo" çevrimiçi.





00:29:04 ile 00:29:59 arası

Linh Dao (Misafir) | Tamam, temelde bu bir yol, insanların sadece beğeni için, sadece internette itibar kazanmak için bir şeyler yapan insanları tanımlamak için kullandıkları bir terim, gerçek sokak itibarının aksine.





Ian (Sunucu) | Dürüst olmak gerekirse, Vietnam'da insanların fotoğraf çektirdiğini, poz verdiğini, giyindiğini ve fotoğraflarda aksesuar taktığını hiç görmedim. Ve sadece genç nesil değil, teyzeler, anneler, büyükanneler de var. Vietnam'da başarının anahtarı, restoranınızda veya kafenizin dışında fotoğraf çekimi için mükemmel olan Instagram'lanabilir bir duvar oluşturmaktır. Ve çekim yapmak için sıraya giren insanlar olacak. Tam makyaj, tam kamera ekibi. Ve merak ediyorum, bunun ne için olduğunu? Ve kelimenin tam anlamıyla sadece Facebook için.





00:30:00 ile 00:30:24 arası

Linh Dao (Misafir) | Evet. Dolayısıyla Facebook'un öneminin burada hiç hafife alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Amerikalı bir aile, Amerikalı bir koca, Amerikalı arkadaşlarla yaşadığım için buradaki insanlar Facebook'u pek umursamıyor. İnsanlar bu teknolojiye olan hayranlığı ve hayranlığı çoktan geride bıraktı. Başka bir şeye geçtiler. Hala belirli sayıda insan Facebook kullanıyor ve Instagram hala oldukça popüler.





00:30:25 ila 00:30:39

Linh Dao (Misafir) | Ama çoğunlukla, insanlar Facebook'u Amerika'daki boomer teknolojisi olarak düşünüyor, değil mi? Vietnam'da değil. Vietnam'da, bu TEKNOLOJİ gibi bir şey. Şeyleri böyle puanlıyorsunuz. Yani, tüm bir işi böyle yapıyorsunuz.





00:30:39 ila 00:31:09

Linh Dao (Misafir) | Konuşmamızın başlarında, karşılaştırma ve dedikodu gibi şeylerden bahsetmiştik. Facebook'tan daha iyi dedikodu yapmanın ve bilgi paketini hızlandırmanın yolu nedir? Facebook'ta istediğinizi yapabilirsiniz ve herkes bunu bilir. Bu yüzden insanların orada iş yapma ihtiyacı hissettiğini düşünüyorum, orada çok girişimci oluyorlar. Bu yüzden bunun bir parçasının, fotoğrafları ve restorana gelen yaya trafiğini yönlendirmek olduğunu düşünüyorum, böylece Facebook'ta da beğeniler için gösterebiliyorlar.





00:31:09 ile 00:31:27 arası

Linh Dao (Misafir) | Ama bunun bir parçası da, daha önce bahsettiğim gibi, topluluk skorbordu gibi. Yani insanlar başarıyı böyle ölçüyor. Bir kişi işini biliyorsa, Vietnam teknolojisiyle veya Facebook kullanımıyla en güncel olan kişi bile değildir. Ve Zalo gibi birçok şey gibi.





00:31:27 ila 00:31:48

Linh Dao (Misafir) | Bence insanlar Zalo beslemesini skorbord ve benzeri şeyler için kullanmayı daha çok seviyor. Ama evet, insanların en çok önemsediği şeyin bu tür sosyal medya platformlarının bir kombinasyonu olduğunu söylüyorum.





Ian (Sunucu) | Peki, bugünlerde Vietnam'a döndüğünüzde, akıllı telefon kullanımı dışında sizi en çok şaşırtan şey ne oldu?





00:31:48 ila 00:32:11

Linh Dao (Misafir) | Sadece olayların gerçekleşme hızı. Amerika'da nerede olduğumla ilgili. Colorado'da yaşıyorum. Dağ kasabası, çok şirin ve çok sessiz. Ve Amazon'dan bir şeyler sipariş etmek istersek, birkaç gün beklememiz gerekiyor. Vietnam'da Shopee'den bir şey sipariş ederdim ve 2 saatte gelirdi.





00:32:11 ila 00:32:33

Linh Dao (Misafir) | Ve "gönderici" şöyle derdi: "Bu kadar geç geldiği için çok üzgünüm. 1 saat garanti ediyoruz" - Bu yüzden şok oldum. Tekrar ediyorum, 18 ile 22 yaş arasındaki boşluk, Vietnam'daki gelişmeyle ilgili en şaşırtıcı şeyleri gördüğüm zamandır. Teknolojinin büyümesi, teknolojilerin benimsenmesi, insanların teknolojinin neler yapabileceğine dair beklentileri.





00:32:33 ila 00:33:07

Linh Dao (Misafir) | En büyük sıçrama o zaman başıma geldi. Yani, evet, çoğunlukla bizim tarafımızdan alışveriş yapıldı, her şeyin bir saat içinde anında gelmesi beklentisi vardı,





Ian (Sunucu) | Sadece e-ticaretle ilgili olarak, sizin için birkaç istatistik bombası var. Yüz milyonluk nüfusun %54,3'ü Shopee, Lazada, TikTok mağazası, Tiki veya Grab'den haftalık olarak çevrimiçi bir şeyler satın alıyor. Ve bunun önümüzdeki iki yıl boyunca yıllık %28 büyümesi öngörülüyor. Bir dahaki gelişinizde, e-ticaret daha da büyük olacak.





00:33:12 ila 00:33:41

Ian (Sunucu) | Vietnam'ın geçmişte ve belki de şu anda belirli bir şekilde görüldüğünü biliyorum. Sizce Vietnam markası dünya sahnesinde ne olabilir?





Linh Dao (Konuk) | Yani, küresel bir kitleye mi?





Ian (Sunucu) | Evet.





Linh Dao (Konuk) | Vietnam'a gelmekle ilgili bir TED konuşması yapacak olsaydım, Vietnam halkının ve genel olarak Vietnam işletmelerinin en iyi özelliklerinin, kaynak ve benzeri şeylerin eksikliğine rağmen insanların çevikliği ve girişimci ruhu olduğunu söylerdim.





00:33:41 ila 00:34:27

Linh Dao (Konuk) | İnsanlar zorluklardan veya şeylerin kıtlığından caydırılmış görünmüyor. Bu yüzden insanların düşmanlık ve zorluklar, kıtlık ve kaynak eksikliği karşısında çok çevik ve dayanıklı olduklarını söylüyoruz. Vietnam markası, ülke süper genç, çok uyumlu. Genç olduğumuz için, aslında eski bir ülkenin yükünü taşımıyoruz. Değil mi? Beklenti ayrıcalıklarıyla, bildikleri şeylerle. Ah, eski güzel günlerde, her şey böyleydi. Hayır, eski güzel günlerde, hiçbir şeyimiz yoktu çünkü doğmamıştık, bildiğimiz tek şey bu. Acelemiz var.





00:34:27 ila 00:34:50

Linh Dao (Misafir) | Küresel bir kitleye, Vietnam'da işe alım yapacağımı söyleyebilirim. Aman Tanrım. Kesinlikle. HackerNoon için sekiz yıldır işe alım yapıyorum. Avrupa'dan, Afrika'dan, Amerika'nın her yerinden, Vietnam'dan, Pakistan'dan, Hindistan'dan, Asya'daki yerlerden ve genel olarak Asya'dan, özellikle Vietnamlılardan işe alım yaptım. Harika bir çalışma etiği, çok hevesli, çok tutkulu, taviz vermeye istekli, kültüre entegre olmaya istekli, şirketin kültürü ne olursa olsun. Değil mi? Kesinlikle Vietnam'da işe alım yapın.





00:34:50 ila 00:35:26

Ian (Sunucu) | Diğer ülkelerden bahsediyorsun, "Benim zamanımda" dediğimiz günler geride kaldı ve Vietnam'da genel bir his var ve bu podcast'te de sıkça dile getiriliyor, "Yarın bugünden daha iyi olacak ve bunu gerçekleştirmek için bir planımız var".





00:35:26 ila 00:35:51

Linh Dao (Konuk) | Hak sahibi olma duygusu yok ve eski güzel günlere geri dönüş yok. Her zaman, hayır, iyi yeni günlere doğru ilerlemeliyiz çünkü gelecek bu, değil mi? Biz buna doğru inşa ediyoruz. Ailem hayatımız daha iyi olsun diye çok fazla fedakarlık yapmak zorunda. Ve bence bu zihniyet diğer nesillere de taşınıyor. İnsanlar sadece kendi geleceklerinin ve kendi Vietnam'larının sorumluluğunu almak istiyor. Sadece olabildiğince iyi hale getirmek istiyorlar.





00:35:51 ila 00:36:34

Linh Dao (Misafir) | Bence işlerin orada yürüdüğünü düşünüyorlar. Ne yazık ki ya da ne mutlu ki, her iki şekilde de düşünebilirsiniz çünkü dürüst olmak gerekirse, daha önce eşit olmayan birçok şeyi de demokratikleştiriyor, örneğin kadınlar, kırsal kesimdeki insanlar ile şehirlerdeki insanlar, gençler, daha fazla kaynağa sahip yaşlılar, akıllı telefonlara sahip daha zengin ve daha fakir insanlar, teknoloji gibi, bunların çoğunu demokratikleştiriyor, şeylerin gerçekleşmesini çok kolaylaştırıyor. Ve teknolojiyi benimseyecek herhangi bir insana destek olmak gerek, bu da Vietnam halkı olurdu. Eğer sadece bu tür şeyleri benimserlerse, herhangi bir teknoloji gibi.





00:36:39 ila 00:37:16

Ian (Sunucu) | Bu bölümleri size Vietnam'da en çok ne için heyecanlı olduğunuzu sorarak bitirmek istiyorum.





Linh Dao (Misafir) | Genç nesil konusunda çok iyimserim. En büyük umudum, sadece benim neslimin, anne babamın, büyükanne ve büyükbabamın neslinin önemsediği şeyleri önemsememeleri, yani güvenlik, istikrar, ekonomik refah gibi şeyler. Artık dünyayı önemsemeye başlıyorlar. Sürdürülebilirliği önemsemeye başlıyorlar, toplumsal cinsiyet eşitliğini önemsemeye başlıyorlar.





00:37:16 ila 00:37:51

Linh Dao (Misafir) | Ve bence bu bize, önceki nesillerimizin o Maslow Piramidi hakkında endişelenmemize gerek kalmaması için çok çalışmaları sayesinde sağlandı. Yani, her gün bombalanmaktan endişe ediyorsanız, her gün masada yeterince yiyecek olmamasından endişe ediyorsanız, o zaman cinsiyet eşitliği için nasıl mücadele edeceksiniz? Değil mi? Yani, açıkçası o günlerde en büyük öncelik bu değildi.





00:37:51 ila 00:38:19

Linh Dao (Misafir) | Ama bence ülke şu anda oldukça iyi bir ekonomik konumda, iyi bir stratejik coğrafyaya sahip, sadece şöyle ki, iki büyük küresel güç var. Amerika var, Çin var. Çin'e yakınız ama onlar uzun zamandır düşmanımız. Ama birçok nedenden ötürü onlara doğrudan karşı olmak istemiyoruz. Ama sonra müttefiklere ihtiyacı olan Amerika da var. Ve hepsi Vietnam'ın insanlarla arkadaş olmak ve ekonomik ve sosyal olarak çok fazla bir şekilde bir yöne veya diğerine gitmek zorunda kalmadan gelişmek için stratejik bir konumda olduğunu söylemek için. Ve bu harika.





00:38:19 ila 00:38:45

Linh Dao (Misafir) | Bu ülke ve genç nesil için de parlak bir gelecek. Çocuklarım Vietnam'a geri döndüklerinde, çünkü umarım bir gün geri dönerler, köklerinin yarısını bulurlar. Şu anda hissettiğimden daha iyi bir zaman ve daha iyi bir hayat yaşarlar, ödüllendirildiğimi ve bana verildiğini hissederim. Ve bu şekilde, büyükannem ve büyükbabamla ebeveynlerime çok benziyor. O zamanlar ne düşünüyorlardı, sadece. Daha iyiye gidiyor.





00:38:46 ila 00:38:59

Ian (Sunucu) | You don't know Vietnam'ı dinliyordunuz. Ben We Create Content'ten Ian Paynton. Beats Saigon'dan DJ Jace'e destansı müzikleri için teşekkür etmek istiyorum ve sonuna kadar geldiğiniz için size de büyük bir teşekkür etmek istiyorum.