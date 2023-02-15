Hakimiyetten Rekabete: Nintendo'nun Oyun Endüstrisindeki Yolculuğunun Hikayesi





20. yüzyılın büyük bölümünde Nintendo , Japonya'daki oyun kartı pazarına, onlarca yıl sonra video oyunu endüstrisine hakim olduğu gibi hakim oldu. 1990'larda, Nintendo'nun kuruluşundan yaklaşık bir yüzyıl sonra video oyun endüstrisini zaten kontrol altında tutuyordu. Tahmini pazar payı %80'in üzerinde . Japon oyun devi, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya çapında benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı.





Aşağıda Nintendo'nun video oyunu pazarındaki hakimiyetinin yükselişi ve düşüşüne dair bir inceleme yer alıyor.





Nintendo'nun İlk Günleri

Video oyunlarının tarihi, Atari'nin sahneye çıkmasıyla birlikte açılmış gibi görünebilir. Gerçek şu ki, ilk video oyunu prototipleri 1960'larda laboratuvarlarda oluşturuldu, ancak daha sonra endüstrinin büyümesi büyük ölçüde Atari'nin piyasaya sürdüğü 1972'de Pong .





Nintendo'nun hakimiyeti, video oyun endüstrisinin gerileme yaşadığı dönemde başladı. 1980'lerin başından itibaren Atari'nin çöküşünün ardından video oyunu pazarı düşüşe geçti.





Atari zor durumda kalırken Nintendo, 1984 yılında atari oyunlarıyla uyumlu olan "Beam Gun" (daha sonra Zapper olarak biliniyordu) adında bir elektronik oyuncak oyunu piyasaya sürdü ve bu da kısmen Nintendo'nun oyunda zirveye çıkmasına yardımcı olacak. o zamanlar pazar. dan fazla satışla 29 milyon kopya, Zapper daha sonra en popüler oyun aksesuarları arasında yer alacak.





Arcade oyunları 1970'lerde hem Japonya'da hem de dünya çapında öne çıktı. Arcade masa tenisi oyunu ilk olarak çok popüler hale geldi ve bu, birçok oyuncuyu ve işletmeyi pazara çekti; Ancak zorluk şuydu: bu işletmeler başladı kendi taklitlerini yapıyorlar. Bu telaşa paralel olarak Atari, 1975'te Pong'un ev konsolu versiyonunu piyasaya sürdü. Daha sonra 1977'de kendi ev konsolu olan Atari 2600'ü de piyasaya sürdü ve bu, bir milyondan fazla satan ilk konsol oldu. birimler.





Ancak büyük tökezleme, Atari'nin genişleyen ev konsolu pazarından yararlanmak amacıyla olağanüstü pahalı Pac-Man bağlantı noktalarına ve Dünya Dışı ET video oyununa lisans vermesiyle başladı. Bu özel adım şirkete milyonlarca dolarlık getiriye ve çok daha fazla itibar kaybına mal oldu çünkü ürünler aceleyle pazara sunuldu ve ortalamanın altında bir durumda piyasaya sürüldü.





Atari oyunları 1982'de 27 milyar dolar gelir getirirken, konsol satışları 14 milyar dolar civarında gerçekleşti. Aksiyonun bir parçası için çaresizce koşan video oyunu üreticileri pazarı doldurdu ve oyunlara ve sistemlere yönelik pek çok ek küçültme girişimi, diğer işletmelerin de piyasadan kar elde etme arayışına girmesiyle birlikte sektörde bir düşüşe yol açtı. 1982 ile 1985 yılları arasında atari oyun satışları %66, konsol oyun satışları ise %93 düştü ve Atari, 1983'te 536 milyon dolar zarara uğradı.





1987 yılına gelindiğinde Nintendo yüzde 65'i kontrol etti Atari'nin video oyunu donanımı pazarının payı birkaç yıl önce %80'den %24'e düşmüştü.





Nintendo, pazara yeni bir konsol olan Nintendo Eğlence Sistemi (NES) ile girme fırsatını gördü. NES, 1985 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıtıldı ve kısa sürede başarılı oldu. 1989'a gelindiğinde Nintendo oyun sektörüne tamamen hakim oldu. Konsol sektöründe %95 paya sahip .





NES'in başarısındaki en önemli faktörlerden biri Super Mario Bros oyununun piyasaya sürülmesiydi. Nintendo NES, üçüncü nesil bir oyun konsoludur. Dünya çapında 62 milyon adet satıldı ta ki 1995 yılında üretimi durdurulana kadar. Tarihin en uzun ömürlü video oyun platformu olarak biliniyor. Oyun hızla kültürel bir fenomen haline geldi ve aynı zamanda Nintendo'nun video oyunu endüstrisinde önemli bir oyuncu haline gelmesine de yardımcı oldu.





Nintendo aynı zamanda kriz sırasında dikkat çekici bir şey yaptı ki bu da başarısına atfedilebilir; piyasada bir dizi vasat oyun piyasaya sürüldükten sonra neredeyse hiç kimsenin video oyunu satın almak istemediği aşikar hale geldi. Çocuklar da dahil olmak üzere geniş bir kitleye ulaşmak için akıllı pazarlama ve dağıtım stratejileri kullanmaya başladılar. Nintendo markasını oyuncak şirketi olarak pazarladılar. Orijinal NES oyun konsolları Oyunları oynamanıza yardımcı olmak için ROB adında bir oyuncakla birlikte geldi.

Konsol Savaşları

Milyonlarca oyuncu Nintendo Eğlence Sistemi (NES) ve onun ikonik karakteri Mario ile büyümüştü. Ancak Nintendo'nun hakimiyeti uzun sürmeyecekti. Takip eden yıllarda şirket yeni rakipler, değişen teknoloji ve değişen tüketici tercihleri nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kaldı.





Nintendo, NES oyun istasyonu aracılığıyla ilk olarak Final Fantasy, Castlevania, Metroid ve The Legend Of Zelda gibi oyunları piyasaya sürdü. Ancak Nintendo'nun video oyunu pazarındaki hakimiyeti, 1980'lerin sonu ve 1990'ların başında yeni rakiplerin ortaya çıkmasıyla aşınmaya başladı.





14 Ağustos 1989'da farklı bir oyun konsolu üreticisi olan SEGA, "Genesis'i tanıttı, " ABD pazarına, hızla popülerlik kazanan güçlü ve yoğun bir oyun makinesi. Sonuç olarak SEGA, kendisini hızla Nintendo'nun zorlu bir düşmanı olarak kabul etti ve konsol savaşı doğdu.





Genesis, NES'ten daha sofistike ve olgun bir konsol olarak pazarlandı ve daha eski bir demografiye hitap edebildi. Sega'nın agresif pazarlama kampanyaları şunları içeriyordu: " Genesis, Nintendon'un yapamadığını yapıyor " sloganı Nintendo'nun hakimiyetini kırmayı amaçlıyordu.





Ancak SEGA gibi rakipler yüzeydeyken Nintendo, yeni ürünler piyasaya sürerek ve daha stratejik iş kararları alarak bu ortaya çıkışa yanıt verdi. 1991 yılında şirket, NES'ten daha gelişmiş bir konsol olan Süper Nintendo Eğlence Sistemini (SNES) piyasaya sürdü. SNES, gelişmiş grafiklere, sese ve işlem gücüne sahipti ve ayrıca daha geniş bir oyun yelpazesine sahipti.





Nintendo ayrıca SNES'e özel oyunlar oluşturmak için üçüncü taraf geliştiricilerle anlaşmalar yaptı ve bu da onu rakiplerinden ayırmaya yardımcı oldu. Oyun devi, 1989 yılında Game Boy'un piyasaya sürülmesiyle taşınabilir oyun pazarına girdi; bu oyun kısa sürede en çok satanlar listesine girdi ve SEGA'nın pazar hakimiyetini kaybetmesinin yol açtığı zararın çoğunu hafifletti.





SEGA, Nintendo'nun yetersiz teknik özelliklerini doğrudan eleştirmeye devam etse de, pazar hakimiyeti yıllarca elinden kaçtı. Şirket, Nintendo'nun kendi stratejisinin bir kısmını uygulamaya başlayıncaya kadar SEGA Genesis, 1991 yılı civarında Nintendo Entertainment sisteminin satışını geçemedi. Ertesi yıl, SEGA kontrollü %65 Ev konsolu pazarında Nintendo'nun beş yıllık hakimiyetini geride bıraktı.





Hayatta kalma mücadelesi

Nintendo'nun rekabette önde olma çabalarına rağmen şirket 1990'ların ortalarında pazar payını kaybetmeye başladı. Bunun temel nedenlerinden biri, 1995 yılında Sony PlayStation'ın Amerika pazarına girmesiydi. PlayStation, SNES'ten daha gelişmiş bir konsoldu ve aynı zamanda daha geniş bir oyun yelpazesine sahipti. Sony, SNES'te mevcut olanlardan daha gelişmiş oyunlar oluşturmak için CD-ROM'lar da dahil olmak üzere yeni teknolojiden faydalanmayı başardı. Sony Playstation, tarihteki ilk konsoldu. 100 milyondan fazla adet sattık.





Bilgisayar oyunlarının ve çevrimiçi oyunların yükselişi, tüketiciler geleneksel konsollardan uzaklaşmaya başladıkça video oyunu pazarını da etkilemeye başladı. Commodore 64'ün 1982'de piyasaya sürülmesi, aynı zamanda oyun dünyasının kişisel bilgisayarlara doğru kaymasına da önemli ölçüde katkıda bulundu. Aynı yıl piyasaya sürüldükten sonra Commodore 64 hızla fiilen düşük kaliteli bilgisayar haline geldi ve takip eden on yıl boyunca çevre birimleri ve yazılım desteği aldı.





Ancak Nintendo için mücadele aslında 2000'li yılların başında Nintendo'nun piyasaya sürülmesiyle başladı. Rekabette başarısız olan GameCube Sony'nin PlayStation 2'si ve Microsoft'un Xbox'ı ile. 2002 yılında Microsoft, Xbox Live (şu anda Xbox ağı olarak biliniyor) çevrimiçi oyun ağı ve büyük bir başarıydı; gelecek yıl, Nintendo duyurdu otuz yıldır ilk kaybını yaşadı ve yine 2014'te. Aynı yıl Blizzard, Warcraft serisini temel alan World of Warcraft'ın piyasaya sürülmesiyle PC'lerde Devasa Çok Oyunculu Çevrimiçi Oyunlar (MMOG) abonelik pazarına girdi.





Wii sports ve Mario Kart Wii'nin yer aldığı Nintendo Wii'nin 2006 yılında piyasaya sürülmesiyle Nintendo, ev video oyunu pazarı üzerinde de bir kontrol düzeyi oluşturdu; ancak Nintendo'nun bir sonraki konsolu Wii U, ticari bir başarısızlıktı ve 100 milyondan fazla satan selefi Wii'ye kıyasla yalnızca 13,5 milyon adet satarak Nintendo'nun Wii ile elde ettiği ivmenin bir kısmına zarar verdi. . Buna göre Bloomberg Wii U'nun piyasaya sürülmesinin ardından Nintendo'nun hisse senedi fiyatı beş yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine ulaştı.





Nintendo ayrıca oyun cihazı olarak giderek daha popüler hale gelen cep telefonlarıyla da sıkı bir rekabetle karşı karşıya kaldı. Nintendo'nun mobil cihazlardaki ilk büyük rakiplerinden biri Supercell, King ve Rovio gibi diğer mobil oyun geliştiricilerinden geldi. Bu şirketler, Clash of Clans, Candy Crush Saga ve Angry Birds gibi halihazırda geniş ve sadık hayran kitleleri oluşturmuş popüler mobil oyunlar yaratmıştı.





Temmuz 2016'da, Niantic (Google'ın eski bir bölümü olan) adlı Kaliforniyalı bir firma, Avustralya'da bir akıllı telefon oyunu uygulamasını başlattı. Oyun, piyasaya sürülmesinden birkaç gün sonra milyonlarca kişinin indirip oynamasıyla anında hit oldu. Bir hafta içinde, pokemon git boyut olarak önceki tüm uygulama lansmanlarını geride bırakmıştı ve günde milyonlarca dolar kazanıyordu. Neyse ki Nintendo stratejik bir yatırımcıydı. Nintendo, Pokemon Go'nun geliştiricisi olmasa da The Pokemon Company'de %32 hisseye sahipti, bu da oyunun başarısından hâlâ mali olarak faydalandığı anlamına geliyordu.





Nintendo'nun Sektördeki Mevcut Konumu

Nintendo, hem ev konsolu hem de taşınabilir cihaz olarak oynanabilen hibrit bir konsol olan Nintendo Switch'in 2017 yılında piyasaya sürülmesiyle geri dönüş yapmayı başardı. Nintendo'nun 2022'nin dördüncü çeyreğine ilişkin en son satış raporuna göre, konsol dünya çapında yaklaşık 122,5 milyon adet satarak büyük bir başarı elde etti. Bu aynı zamanda onu, PlayStation 2'den sonra tüm zamanların en çok satan sistemlerinden biri haline getirdi. 158 milyon adet, Nintendo DS ise 154,02 milyon adet sattı.





Ocak 2023 itibarıyla , ancak Nintendo dünya çapında yalnızca %0,05'lik konsol işletim sistemi pazar payına sahipken, Xbox %14,77'lik bir pazar payına sahipti ve PlayStation %85,19'luk pazar payıyla liderliği ele geçirdi. Her ikisinin de en çok satan oyunu Xbox Ve Oyun istasyonu Statista'ya göre 2022 yılında ABD'de Activision Blizzard tarafından piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare II vardı. Pokémon Scarlet ve Violet en çok satan isimler olurken Nintendo'nun Aynı dönem ve bölge için de platform.





Nintendo ayrıca, COVID-19 salgını sırasında kültürel bir sansasyon haline gelen Animal Crossing: New Horizons gibi yeni oyunları piyasaya sürerek de başarı elde etti.





Bugün, Nintendo artık pazarın en büyük oyuncusu değil ancak hala yüksek piyasa değerini koruyor. Şu anda piyasa değerine göre en büyük beş video oyunu şirketi Microsoft, Tencent, Sony, Activision Blizzard ve NetEase'dir.









Bu arada, Nintendo hala faaliyette olan dünyanın en eski video oyunu şirketidir ve dünyadaki en büyük video oyunu geliştiricilerinden biri olmaya devam etmektedir. Şirket, dünyanın en büyük video oyunu yayıncıları listesinde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. % 9,7'sini oluşturuyor Bu yazının yazıldığı tarih itibarıyla video oyunu yazılım yayıncılık sektörünün ürettiği toplam gelirin yüzde 10'u.





Nintendo'nun başarısı, yeniliğe ve benzersiz oyun deneyimlerine odaklanmasına ve zamana meydan okuyan sevilen karakterler ve seriler yaratma becerisine bağlanabilir. Şirket, aksaklıklara rağmen hayranlarının nostaljisinden faydalanmayı ve yeni nesil oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı.