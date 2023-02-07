Blockchain Yönetişimi ve Organize Anarşiler Kavramı

Merkezi olmayan yönetim ve dağıtılmış otorite, blockchain topluluğu için temel değerlerdir. Ve halka açık blok zincirlerle birlikte gelişen yönetişim rejimleri bu değerleri yansıtma eğilimindedir. Yani, halka açık blok zincirlerin karar alma süreçleri, merkezi olmayan katılım ve gevşek tanımlanmış prosedür kuralları ile karakterize edilme eğilimindedir.
Ancak bazı blockchain yönetişim yapılarının başlangıçta beklenenden çok daha merkezi hale geldiğine dair kanıtlar var.
Bu eğilimin merkezileşmeye yönelmesine ne sebep oluyor?
Demokrasinin aşırı bir biçimi olan anarşiler, kuralların yokluğu ve bireyin mutlak özgürlüğü ile karakterize edilir. Bununla birlikte, anarşiler kurallardan ve merkezi otoriteden yoksun olsa da bu, anarşilerin yapıdan yoksun olduğu anlamına gelmez. Gayri resmi yapılar ve süreçler, resmi kuralların yokluğunda büyür ve gelişir.
Bazı halka açık blockchainlerin yönetişim sistemleri ile organizasyon bilim adamlarının "organize anarşi" olarak tanımladığı şey arasında güçlü bir örtüşme var.
İlk kez Cohen, March ve Olsen tarafından Örgütsel Seçimin Çöp Kutusu Modeli'nde (1972) incelenen organize anarşiler, üç genel özellik ile karakterize edilir.
Örgütlü anarşilerin temel paradoksu, merkezi olmayan, gayri resmi yapılarının doğrudan demokrasi süreçlerine karşı çalışabilmesi ve bunun yerine az sayıda bireyin kontrolüne açık bir ortam yaratabilmesidir. Peters (2002), organize anarşilerin gevşek yapılanmasının ve görünürde katılımcı doğasının, gücün kullanımını ve sınırlı sayıda aktörün sonuçları şekillendirme yeteneğini nasıl gizleyebileceğini anlatır. Biçimsel kurallar ve özellikle anayasal kurallar, karar alma sürecinde azınlık haklarına erişimin sağlanmasına ve korunmasına yönelik mekanizmalardır. Sonuç olarak, organize anarşilerde yasal çerçevelerin bulunmaması, daha güçlü aktörler için bir avantaj kaynağı olarak hizmet etmektedir. Müzakere, ağ oluşturma ve pazarlık lehine resmi kuralların vurgusu kaldırıldığında, en etkili aktörler bu faaliyetlerde en etkili olanlar olma eğilimindedir.
Örgütlü anarşilerde küçük bir grup anarşiye eğilim vardır.
“Belirsizlikle dolu bir dünyada, girişimcilik faaliyetinin en önemli yönü kişisel çıkarların peşinde koşmak değil, politika yapıcılar ve sorunlu tercihleri olan diğerleri için açıklama yapmak veya anlam yaratmaktır” (Zahariadis, 2007).
Örgütlü anarşilerde, karar alma genellikle ele alınan sorunun ayrıntılarından ayrılır ve bunun yerine müzakere, ağ oluşturma ve pazarlık yoluyla yönlendirilir. Cohen ve diğerleri (1972), organize anarşilerde karar almanın nadiren fayda maksimizasyonunun sonucu olduğunu ileri sürer. Karar sonuçlarının kimin dikkat ettiğine ve onların acil endişelerinin ne olduğuna bağlı olması daha muhtemeldir.
Blockchain platformu değişikliklerini çevreleyen bazı kararlarda, karar verme ile problem çözme arasındaki bu ayrılığın kanıtlarını görüyoruz. Çoğu durumda, blockchain teknolojisinin karmaşıklığı ve birbirine bağlılığı, rasyonel, aramaya dayalı kararları çoğu insan için savunulamaz hale getiriyor. Bu nedenle, teknik tartışmalar tartışma için bir temel oluşturabilirken, sonuçta blockchain karar verme süreci, politika girişimcilerinin sorunu nasıl sunduğu incelenerek daha iyi anlaşılabilir.
Bu politika girişimcileri hangi sorun özelliklerini vurguluyor?
Mevcut sistemin hangi başarısızlıklarını artırıyorlar?
Bitcoin ölçeklenebilirliğini çevreleyen zincir dışı karar verme süreçleri iyi bir örnek olay incelemesi görevi görüyor. Bitcoin blok zincirinin ölçeklenebilirliği, önerilen farklı iyileştirmelerin birbirine bağlı ekonomik ve teknik sorunlar ağını ortaya çıkardığı karmaşık bir sorundur. Ortalama bir madeni para sahibinin mantıklı bir karar verebilecek kadar öğrenmesi ve anlaması imkansızdır. Bu nedenle, bunu iddia etmek zor olacaktır.
Blockchain topluluğu tarafından incelenmekte olan temel sorun, farklı yönetişim rejimlerinin blockchain ekosistemlerindeki davranışı ve karar almayı nasıl etkilediğidir. Blockchain platformları geliştikçe karar alma ve değişiklik yönetimini desteklemek için bir düzeyde koordinasyon gerektirir. Koordinasyon faaliyetlerine ilişkin yönetişim perspektifi, bir blockchain ekosistemi için karar verme gereklilikleri tek bir organizasyonel sınırın ötesine geçtiğinde faydalıdır. Yönetişimin varsayımı, kaynakların, kuralların, önceliklerin, süreçlerin ve değerlerin farklı konfigürasyonlarının, ekosistemin yapısını ve performansını etkileyen farklı karar sonuçlarına yol açtığıdır.
Blockchain karar verme teorisinin geliştirilmesi, zincir içi ve zincir dışı süreçlerin ve kuralların resmi ve gayri resmi yönetişim yapılarının gelişimini nasıl etkilediğinin incelenmesini gerektirir. Amaç, otorite ve hiyerarşi tarafından daha az net bir şekilde yönetilen bir ortamda yönetişimin sağlanabileceği farklı yolları incelemek için bir mercek geliştirmektir.
Bu makale, organize anarşiye benzeyen yönetişim yapılarına sahip halka açık blockchain platformlarında iş başında olan bazı güçleri inceledi. Spesifik olarak, resmileştirilmiş karar alma kuralları yerine şekillenen resmi olmayan süreçlere baktı. İlk varsayım, kamu blok zincirlerinin yapılandırılmamış karar alma süreçlerinin diğer, daha resmileştirilmiş blok zincir yönetişim rejimlerinden daha demokratik olduğu yönündeydi.
Organize anarşi perspektifi, organize anarşilerden beklenebilecek bazı istenmeyen sonuçları akla getirir. Geçmişteki araştırmalar, güçlü bireylerin oldukça yapılandırılmamış ortamlarda yüksek düzeyde etki yaratma eğiliminde olduklarını öne sürüyor. Bu politika girişimcileri etkilerini koalisyon oluşturma, sorun tanımlama ve sosyal becerilerin bir kombinasyonu yoluyla uygularlar. Sonuçta bu, bu politika girişimcilerinin uygulamalarını gözlemleyerek blok zincirlerinin nasıl geliştiği hakkında epeyce bilgi edinebileceğimizi gösteriyor.