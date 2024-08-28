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    Sayın Venkata Sai Manoj Pasupuleti: Veri Teknolojisinin Geleceğini Şekillendiren Olağanüstü Bir Vizyonerile@jonstojanmedia
    137 okumalar

    Sayın Venkata Sai Manoj Pasupuleti: Veri Teknolojisinin Geleceğini Şekillendiren Olağanüstü Bir Vizyoner

    ile Jon Stojan Media3m2024/08/28
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    Çok uzun; Okumak

    Manoj Pasupuleti, önemli iş değeri sunan ve kullanıcı deneyimlerini zenginleştiren çığır açan girişimlere öncülük ediyor. ServiceNow'da, Mobile Studio uygulamasıyla uygulama geliştirmenin demokratikleşmesine öncülük etti. Hyatt'ta, en fazla yeni kaydın yapılmasına katkıda bulunan Freebird Wi-Fi uygulamasının oluşturulmasına öncülük etti.
    featured image - Sayın Venkata Sai Manoj Pasupuleti: Veri Teknolojisinin Geleceğini Şekillendiren Olağanüstü Bir Vizyoner
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    Geleceği Şekillendiren Vizyoner Bir Lider

    Teknolojinin dinamik dünyasında, Venkata Sai Manoj Pasupuleti yazılım mühendisliğindeki derin uzmanlığı ve veri odaklı çözümlere olan sarsılmaz bağlılığıyla dönüşümü yönlendiren vizyon sahibi bir lider olarak öne çıkıyor. Etkisi, Apple, ServiceNow ve Hyatt gibi sektör devlerinde belirgindir; burada önemli iş değeri sağlayan ve kullanıcı deneyimlerini zenginleştiren çığır açan girişimlere sürekli olarak liderlik eder.

    Apple'da Veri Merkezli Yeniliklere Öncülük Ediyoruz

    Apple'da Mühendislik Lideri olarak Pasupuleti, Veri Görselleştirme ve Lakehouse Deneyimleri ekiplerine liderlik ediyor ve Apple'ın geniş veri kaynaklarını nasıl kullandığını kökten değiştiriyor. Lakehouse projesi gibi son teknoloji çözümlerle, Apple'ın hesaplama maliyetlerinden tasarruf etmesini ve eyleme geçirilebilir içgörüler çıkarmasını sağlayarak stratejik karar alma ve inovasyon kültürünü destekliyor.


    "Veri, her sektörü, her işi ve her hayatı dönüştürme potansiyeline sahiptir. Ancak tam potansiyelini açığa çıkarmak için onu akıllıca, etik bir şekilde ve anlamlı deneyimler yaratmaya odaklanarak kullanmalıyız," diyor Pasupuleti.

    ServiceNow'da Vatandaş Geliştiricileri Güçlendirmek ve Erişilebilirliği Savunmak

    Pasupuleti'nin etkisi şu anki rolünün ötesine uzanıyor. ServiceNow'da, Mobile Studio uygulamasıyla uygulama geliştirmenin demokratikleşmesine öncülük etti ve teknik olmayan kullanıcıların yerel mobil uygulamalar oluşturmasını sağladı. Bu, uygulama oluşturmada bir artışa yol açtı, yeniliği teşvik etti ve kullanıcı katılımını artırdı. Bu, kullanıcılar tarafından oluşturulan yeni mobil ServiceNow uygulamalarının sayısını iki katına çıkardı ve bu platform aracılığıyla mobil uygulamalar oluşturmanın kolaylığını kanıtladı.


    Verimlilik ve kapsayıcılığa olan bağlılığı, geliştirmeyi kolaylaştıran ve sayısız saatten tasarruf sağlayan Mobil Uygulama Oluşturucu'nun ortaya çıkmasına neden oldu. Ayrıca, ServiceNow uygulamasının çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için en yüksek standartları karşılamasını sağlayarak erişilebilirlik iyileştirmelerini de savundu. "Teknolojinin gerçek gücü, herkesi bir araya getirme becerisinde yatar. Erişilebilirlik isteğe bağlı değildir; dijital deneyimleri güçlendirmenin temelidir," diye vurguluyor.

    Hyatt'ta Misafirperverlikte Dijital Dönüşüme Liderlik Ediyoruz

    Pasupuleti'nin Hyatt'taki görev süresi dönüştürücü liderlikle damgasını vurdu. Freebird Wi-Fi uygulamasının yaratılmasına öncülük etti ve Hyatt'ın sadakat programına (World of Hyatt) en fazla yeni kayıt kazandırdı. 6 kıtada 78 ülkede konuşlandırılan bu uygulama, günlük bir milyondan fazla istek alıyor. Ayrıca Web Check-In & Checkout ve ek satış özelliklerini önemli ölçüde iyileştirerek müşteri deneyimini yükseltti ve misafir memnuniyetini artırdı. Katma değerli bir hizmet olarak ek satışlar, Hyatt'ın en üst satırına önemli ölçüde katkıda bulundu.


    Hyatt'taki en kalıcı mirası, tüm sektörü etkileyen türünün ilk örneği bir yenilik olan Dijital Anahtar ürünüdür. Bu ürün, dijital anahtar deneyiminde devrim yaratması, misafir yolculuğunu kolaylaştırması ve Hyatt'ın dijital misafirperverlikte lider konumunu sağlamlaştırması nedeniyle 2022'de Hotel Visionary Ödülü'nü kazandı. Dijital Anahtar ve Web Giriş/Çıkış, doğrudan misafir bekleme sürelerinin azaltılmasına, operasyonel maliyetlere ve gelişmiş güvenliğe katkıda bulundu. Apple Wallet'ta Oda Anahtarı bulunan otellerde Hyatt, dijital anahtar etkileşiminde 4 kat iyileşme gördü ve teknolojiyi kullananlar için misafir net destekçi puanları ölçülebilir derecede daha yüksek. "Özünde, dijital dönüşüm teknolojinin kendisiyle ilgili değil; insan deneyimlerini geliştirmek için onu nasıl kullandığımızla ilgilidir. Kullanıcıları memnun edecek çözümler yaratmaya odaklandık," diye vurguluyor.

    Bir Düşünce Lideri ve Etkileyici

    Pasupuleti sadece bir uygulayıcı değil; teknoloji sektöründe önde gelen bir düşünce lideri. Uluslararası JavaScript Konferansı 2024 (1000'den fazla yüz yüze ve 3000'den fazla uzaktan katılımcısı olan en büyük JS Konferansı), Platform Mühendisliği 2024 ve CodeWordConf 2024 gibi önemli konferanslarda düzenli olarak içgörülerini ve uzmanlığını paylaşıyor ve binlerce kişiye ilham veriyor. Etkisi, IEEE'de jüri ve akran değerlendiricisi olarak ve Hactivism ve MedHacks 2.0 (dünya genelinde 1000'den fazla katılımcısı olan) gibi etkinliklerde devam ediyor ve yeni nesil yenilikçileri şekillendiriyor.

    Veri Odaklı Bir Gelecek Tasarlamak

    Pasupuleti, kusursuz veri ve teknoloji entegrasyonuyla güçlendirilmiş bir gelecek öngörüyor ve özellikle yapay zeka ve makine öğreniminin karmaşık sorunları çözme ve deneyimleri kişiselleştirme potansiyeli konusunda heyecanlı. Veri gizliliği ve güvenlik zorluklarını kabul ederken iyimserliğini koruyor. Apple'ın veri girişimlerine liderlik ederken ve içgörülerini paylaşırken, dünya onun bir sonraki yeniliklerini bekliyor. Sarsılmaz odaklanması ve uygulama yeteneğiyle Pasupuleti, Leonard I. Sweet'in şu sözünü somutlaştırarak geleceği şekillendiren bir öncü: "Gelecek, girdiğimiz bir şey değildir. Gelecek, yarattığımız bir şeydir."

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    About Author

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    Jon Stojan Media@jonstojanmedia
    Jon Stojan is a professional writer based in Wisconsin committed to delivering diverse and exceptional contentt.
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