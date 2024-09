Sr. Venkata Sai Manoj Pasupuleti: Um visionário extraordinário forjando o futuro da tecnologia de dados

Um líder visionário moldando o futuro

No mundo dinâmico da tecnologia, Venkata Sai Manoj Pasupuleti destaca-se como um líder visionário, impulsionando a transformação por meio de sua profunda experiência em engenharia de software e um compromisso inabalável com soluções orientadas por dados. Seu impacto é evidente em gigantes da indústria como Apple, ServiceNow e Hyatt, onde ele lidera consistentemente iniciativas inovadoras que fornecem valor comercial significativo e enriquecem as experiências do usuário.

Inovação pioneira centrada em dados na Apple

Como líder de engenharia na Apple, Pasupuleti lidera as equipes de visualização de dados e Lakehouse Experiences, revolucionando a forma como a Apple aproveita seus vastos recursos de dados. Por meio de soluções de ponta como o projeto Lakehouse, ele permite que a Apple economize em custos de computação e extraia insights acionáveis, alimentando a tomada de decisões estratégicas e uma cultura de inovação.





"Os dados têm o potencial de transformar cada indústria, cada negócio e cada vida. Mas para desbloquear todo o seu potencial, precisamos aproveitá-lo de forma inteligente, ética e com foco na criação de experiências significativas", afirma Pasupuleti.

Capacitando desenvolvedores cidadãos e defendendo a acessibilidade na ServiceNow

O impacto de Pasupuleti se estende além de sua função atual. Na ServiceNow, ele liderou a democratização do desenvolvimento de aplicativos com o aplicativo Mobile Studio, capacitando usuários não técnicos a criar aplicativos móveis nativos. Isso levou a um aumento na criação de aplicativos, fomentando a inovação e aumentando o engajamento do usuário. Isso dobrou o número de novos aplicativos móveis ServiceNow criados por usuários, atestando a facilidade de construir aplicativos móveis por meio desta plataforma.





Seu comprometimento com eficiência e inclusão resultou no Mobile App Builder, agilizando o desenvolvimento e economizando inúmeras horas. Ele também defendeu melhorias de acessibilidade, garantindo que o aplicativo ServiceNow atendesse aos mais altos padrões para atender às diversas necessidades dos clientes. "A verdadeira força da tecnologia está em sua capacidade de levar todos junto. Acessibilidade não é opcional; é a base para capacitar experiências digitais", ele enfatiza.

Liderando a transformação digital na hospitalidade no Hyatt

A gestão de Pasupuleti na Hyatt foi marcada por uma liderança transformadora. Ele liderou a criação do aplicativo Freebird Wi-Fi, contribuindo com o maior número de novas inscrições para o programa de fidelidade da Hyatt (World of Hyatt). Implantado em 78 países em 6 continentes, este aplicativo ostenta mais de um milhão de solicitações diárias. Ele também melhorou significativamente os recursos de Web Check-In & Checkout e upsell, elevando a experiência do cliente e impulsionando a satisfação do hóspede. Upsells como um serviço de valor agregado contribuíram significativamente para a linha superior da Hyatt.





Seu legado mais duradouro na Hyatt é o produto Digital Key, uma inovação pioneira que influenciou todo o setor. Este produto ganhou o Hotel Visionary Award em 2022 por revolucionar a experiência da chave digital, simplificando a jornada do hóspede e solidificando a posição da Hyatt como líder em hospitalidade digital. A Digital Key e o Web Check-in/Checkout contribuíram diretamente para reduzir o tempo de espera dos hóspedes, os custos operacionais e melhorar a segurança. Em hotéis com Room Key no Apple Wallet, a Hyatt testemunhou uma melhoria de 4X no engajamento da chave digital, e as pontuações do net Promoter dos hóspedes para aqueles que usam a tecnologia são mensuravelmente maiores. "No fundo, a transformação digital não é sobre a tecnologia em si; é sobre como a aproveitamos para aprimorar as experiências humanas. Estamos focados em criar soluções para encantar os usuários", ele enfatiza.

Um líder de pensamento e influenciador

Pasupuleti não é apenas um fazedor; ele é um líder de pensamento proeminente na indústria de tecnologia. Ele regularmente compartilha seus insights e experiência em grandes conferências como a International JavaScript Conference 2024 (a maior JS Conference com mais de 1000 participantes presenciais e mais de 3000 remotos), Platform Engineering 2024 e CodeWordConf 2024, inspirando milhares. Sua influência se estende ainda mais como juiz e revisor de pares no IEEE e eventos como Hactivism e MedHacks 2.0 (com mais de 1000 participantes de todo o mundo), moldando a próxima geração de inovadores.

Arquitetando um futuro baseado em dados

Pasupuleti prevê um futuro fortalecido pela integração perfeita de dados e tecnologia e está particularmente animado com o potencial da IA e do aprendizado de máquina para resolver problemas complexos e personalizar experiências. Embora reconheça os desafios de privacidade e segurança de dados, ele permanece otimista. Enquanto ele lidera as iniciativas de dados da Apple e compartilha seus insights, o mundo antecipa suas próximas inovações. Com seu foco inabalável e capacidade de execução, Pasupuleti é um pioneiro moldando o futuro, incorporando a citação de Leonard I. Sweet: "O futuro não é algo em que entramos. O futuro é algo que criamos."