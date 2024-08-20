ArkeFi ve Barker Price, Kesirli Sahiplik Koruması İçin Stratejik İşbirliği Duyurdu

ZÜRİH, İsviçre/20 Ağustos 2024/--ArkeFi, The Barker Price ile Stratejik İşbirliği İçinde Kesirli Mülkiyet Koruması'nın (FOP) Geliştirildiğini Duyurdu.





Sanat, otomobil ve koleksiyonluk eşyalar gibi bankaya yatırılamayan varlıkları (nBA'ler) tokenleştiren önde gelen platform olan ArkeFi, çığır açan Kesirli Sahiplik Koruması'nı (FOP) geliştirmek için The Barker Price ile stratejik bir iş birliği duyurmaktan heyecan duyuyor. Bu yenilik, yüksek değerli varlıklardaki kesirli yatırımcılar için güvenliği ve erişilebilirliği yeniden tanımlayacak.





ArkeFi'nin benzersiz platformu, tokenleştirilmiş NBA'lerin Adil Piyasa Değerinin (FMV) %50'si üzerinden kesirli sahiplerine satılmasına olanak tanır. Platformun temel bir özelliği, satıcıların varlıklarını belirli bir zaman dilimi içinde genellikle FMV'nin %55'i olan önceden belirlenmiş bir fiyattan geri satın almaları için gömülü bir seçenek içeren akıllı sözleşmeleridir.

Bu geri alım opsiyonunun kullanılmaması durumunda, kesirli sahipler varlığın tam mülkiyetini üstlenir ve bu varlık daha sonra ikincil piyasada satılabilir ve bu da önemli bir yükseliş potansiyeli ile sonuçlanır.





The Barker Price ile geliştirilen Kesirli Mülkiyet Koruması (FOP), FMV'nin %50'sini karşılayarak ve ilişkili finansal riskleri azaltarak kesirli sahiplerin ilk yatırımlarını güvence altına alacaktır. Gelişmiş yapay zeka, veri analitiği ve hassas değerleme tekniklerinden yararlanarak FOP, varlık değerlemesinde gelişmiş koruma ve doğruluk sağlar.





ArkeFi'nin Kurucu Ortağı Patrick Schweiger, "The Barker Price iş birliğiyle Kesirli Mülkiyet Koruması'nı (FOP) duyurmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.





"The Barker Price'ın alternatif varlıkların borç verenleri için garantilerle donatılmış, gelişmiş, patentli bir AI değerleme motoru geliştirdiğini yakından gözlemledik. Bu son teknolojiyi ArkeFi'ye entegre etmek, kripto alanında daha önce hiç görülmemiş bir ürün yaratmamızı sağlıyor. FOP ile kesirli yatırımcılar için güvenliği ve erişilebilirliği önemli ölçüde artırırken, önemli bir yükseliş potansiyeli için benzeri görülmemiş fırsatlar sunuyoruz. Bu girişim, inovasyona ve kripto alanını ilerletmeye olan bağlılığımızı vurguluyor."





"Bu çığır açan FOP programında ArkeFi ile ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz. Bu girişim, yenilikçi ve güvenli finansal çözümler sağlama taahhüdümüzü daha da artırıyor" dedi The Barker Price CEO'su Thomas Galbraith.





ArkeFi Hakkında:

ArkeFi, Pablo Picasso, Henri Matisse, Van Gogh, Zao Wou-ki ve Banksy'nin eserlerinin sanat koleksiyoncuları ve sahipleri tarafından desteklenen, bankaya yatırılamayan varlıklar (nBA'ler) için dünyanın ilk eşler arası Kesirli Opsiyon Finansman platformuna öncülük ediyor. Arabalar (Ferrari 250 GT, McLaren Speedtail, Bugatti Chiron, Porsche 918 ve daha fazlası) gibi diğer nBA'lerle çalışıyorlar ve diğer nBA alanlarına genişlemeyi hedefliyorlar.





Platform artık, bu yüksek değerli varlıkları daha erişilebilir ve likit hale getirmek için yapay zeka hesaplamasıyla kolaylaştırılan Tüketim Malları için Gerçek Dünya Varlık Motoru olarak konumlandırılıyor; Eylül 2024 başında piyasaya sürülmesi planlanan $RKFI yardımcı token'ının desteğiyle. ArkeFi web sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.

Barker Fiyatı Hakkında:

Barker, A dereceli sigortacılar tarafından desteklenen alternatif varlıklar için piyasa değerine göre değerlemeler sunar ve güvenilirlik ve gönül rahatlığı sağlar. Değerlemeler, fiyatların doğruluğunu garanti eden garantilerle birlikte gelir. Barker Price web sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.

Medya İletişim:

ArkeFi: Bankole Fadimiluyi, [email protected]

Barker Fiyatı: Paulina Amato, [email protected]

Bu hikaye Btcwire tarafından HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında bir yayın olarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın .



