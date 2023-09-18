Knight Rider'dan Gerçeğe: Konuşan Arabalar Burada





Otomatik Araçlar veya AV'ler son zamanlarda çok popüler ve yapay zeka da öyle. Bu ikisini bir araya getirdiğinizde ne olur? Yakında 1980'lerdeki Knight Rider şovundan kendi 'Kit' konuşan arabamıza sahip olabiliriz.





Geçen hafta, Alman otomotiv tedarikçisi ve dördüncü büyük lastik üreticisi Continental, arabaları üretken Yapay Zeka (AI) ile donatmak için Google Cloud ile bağlantı kurdu. Bu sayede sürücüler arabalarıyla doğal bir diyalog içerisinde etkileşime girebiliyor. Örneğin, sürücüler araç tamamen yüklüyken doğru lastik basıncını bulma konusunda yardıma ihtiyaç duyarsa veya tatildeyken varış yerlerindeki veya rotaları üzerindeki yerel ilgi çekici yerler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterlerse, üretken yapay zeka gerekli bilgileri derleyebilir ve Sürücülerin sorularını yanıtlayın.









"Google ile birlikte yapay zekayı araç kokpitine getiriyoruz ve sürücüler için sezgisel bir deneyim yaratıyoruz. Akıllı Kokpit Yüksek Performanslı Bilgisayarımızı temel alan çözümümüzün, yalnızca 18 aylık geliştirme süresi içinde üretime hazır olmasını bekliyoruz. Yazılım tanımlı araçlara yönelik vizyonumuz bu şekilde gerçeğe dönüşmeye başlıyor," dedi Continental'in Yönetim Kurulu üyesi ve Otomotiv grubu sektörü başkanı Philipp von Hirschheydt, şirketin IAA MOBILITY basın toplantısında.









Google ile birlikte yapay zekayı araç kokpitine getiriyoruz ve sürücüler için sezgisel bir deneyim yaratıyoruz Philipp von Hirschheydt, Continental Yönetim Kurulu üyesi ve Otomotiv grubu sektörünün başkanı





Precedence Research'e göre , otomotiv pazarındaki küresel üretken yapay zekanın değeri 2022'de 312,46 milyon ABD Doları olarak gerçekleşti ve 2032 yılına kadar yaklaşık 2.691,92 milyon ABD Doları değerinde olacağı ve 2023 tahmin dönemi boyunca %24,03'lük bir Bileşik Büyüme Oranıyla büyümesi bekleniyor. 2032'ye.

Bu Yapay Zeka Ne Kadar İyi?

Google Cloud'un yapay zeka destekli sistemi, sürücülerin arabalarıyla gerçekten konuşmasına olanak tanıyor. Rotaları üzerindeki oteller veya turistik yerler hakkında ve çok daha fazlası hakkında sorular sorabilirler. Sürücü yakındaki belirli bir tarihi bina hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyebilir. Bu durumda sistem, ayrıntılı bilgileri gerçek zamanlı olarak derler ve bunları bir müzedeki sesli rehber gibi sürücüye dinletir. Sürücü ayrıca tüm bağlamı tekrarlamadan takip soruları da sorabilir; Google Cloud'un konuşmaya dayalı üretken yapay zekası, bağlamı doğru şekilde yorumlar.





Continental, sistemin kullanım kılavuzu gibi belirli araç bilgilerine erişmesini sağlar. Bu, araç tamamen yüklendiğinde sürücüye USB bağlantı noktasının nerede olduğunu veya gerekli lastik basıncının ne olduğunu bile söyleyebileceği anlamına gelir. Google Cloud'un üretken yapay zekası, sistemin sürekli öğrenmesine, yeni içerik oluşturmasına ve kullanıcının tercihlerine uyum sağlamasına olanak tanır.

Peki Güvenlik?

Etkileyici ama arabalar yola çıktıktan sonra sistemde çatlaklar oluşacak mı? Reuters'e göre Ağustos ayında Tesla , Otopilot sürücü asistanı özelliğindeki başarısızlığın ölüme yol açtığı iddialarına karşı bir duruşmada kendisini savunuyordu.





Son zamanlarda Microsoft Kurucusu Bill Gates, otonom araçlara yönelik heyecanını dile getirdi. Blog yazısında "PC'nin ofis işlerini değiştirmesi kadar AV'ler de ulaşımı dramatik bir şekilde değiştirecek" dedi .

İnsanların AV'ye girme konusunda şüpheleri olabilir, ancak Bill Gates öyle diyorsa oraya ulaşmış olmalıyız.





Diğer AV Bağlantıları

Bu yıl Google, Tesla ile rekabet etmeye çalışırken, otomatik sürüş sensörlerine sahip her arabada "bilgisayar benzeri süper performans" sunma planları konusunda Mercedes-Benz ile de iş birliği yaptı . Alman otomobil üreticisi aynı zamanda pahalı, yüksek güçlü yarı iletkenlerin satın alma maliyetini azaltmak için yarı iletken üreticisi Nvidia ile gelirini paylaşmak istiyor.





Diğer oyuncular da sahaya çıkıyor. Ford, yeni nesil Ford araçları için eller serbest, gözleri ayırmadan sürücü destek sistemine ön önem vererek, yeni girişimi Latitude AI aracılığıyla otonom araç segmentini yeniliyor.





Araba üreticisi, Seviye 4 robotaksi teknolojisinden ziyade Seviye 2/3 sürücü destek teknolojisine daha fazla yatırım yapmak istiyor. Aktif Sürüş Yardımı (ADA) sistemi olarak adlandırılan L3 BlueCruise sistemi, "hızı kontrol etmek için bir otomobilin uyarlanabilir hız sabitleyicisinin (ACC) ve direksiyonu kontrol etmek için şerit ortalama yardımının (LCA) eşzamanlı kullanımıdır".





Algoritmalar geliştikçe bu alanda muhtemelen çok daha fazla şeyin gerçekleştiğini göreceğiz.





Bu makale ilk olarak Navanwita Bora Sachdev tarafından The Tech Panda'da yayınlandı.



