Ürün Anlayışı Mülakatı: Nasıl Hazırlanılır ve Başarılı Olunur





İş yerimde düzenli olarak çeşitli seviyelerdeki yöneticilerle -stajyerlerden CPO seviyesindeki insanlara- görüşmeler yaptım ve sahte görüşmeler gerçekleştirdim. Son zamanlarda Google ve diğer şirketlerde kendi başıma görüşmeler yaptım ve Orta Doğu'daki büyük bir şirketten teklif aldım. Bu makalede, deneyimimi paylaşacağım ve bir ürün görüşmesine nasıl hazırlanacağınıza dair bazı ipuçları vereceğim.





Ürün Duygusu Mülakatı veya Ürün Tasarımı Mülakatı, bir ürün yöneticisi rolü için mülakat sürecinde önemli bir aşamadır. İş deneyiminizi, pratik bilginizin derinliğini ve bildiklerinizi ne kadar net bir şekilde iletebildiğinizi test eder. Tüm bölümlere hazırlanmanız gerekir, ancak ürün becerilerinizi değerlendirmenin önemli bir aşaması olduğu için buna özel dikkat göstermenizi öneririm.

Dava türleri

Sıfırdan bir ürün yaratın

Örnek sorular – Çocuklar için bir buzdolabı tasarlayın, Yaşlılar için bir taksi hizmeti tasarlayın, Oteller için bir otomat tasarlayın. Bu sorular çok akademik görünebilir, ancak bunlar gerçekten mülakatlarda sorulur. Örneğin, bana Google'daki bir mülakatta son soru soruldu.

Mevcut bir ürünü iyileştirin

Örnek sorular – Google Arama'da bir ürün yöneticisi olduğunuzu ve görevinizin onu geliştirmek olduğunu düşünün, nasıl davranırsınız? Bu, görüşmelerimde her zaman verdiğim bir durumdur, şu anda üzerinde çalıştığım ürünü ikame eder.





Her iki soru tipi de benzer yaklaşımla hazırlanabilir.





Nasıl hazırlanılır

Adım 1. Ne okunmalı

Mülakatlara hazırlanmak için sektör standardı haline gelmiş iki tane iyi kitap var ve bunlar yalnızca ürün mülakatlarına değil, aynı zamanda sorulacak diğer soru türlerine de iyi hazırlanmanıza gerçekten yardımcı oluyor.





Çatlak PM Röportajı Altı yıl önce Yandex'teki mülakatlara hazırlanmak için bu kitabı kullandım. Ve hala geçerli, tüm danışanlarıma tavsiye ediyorum. Her seviyeye uygundur - hem ürün yöneticisi mesleğini öğrenmeye nereden başlayacağını bilmeyenler hem de meslekte ilerlemiş olanlar için. Bu kitap iyidir çünkü yöneticilerin bilmesi gereken tüm alanlara ve dolayısıyla hazırlanması gereken tüm soru türlerine genel bir bakış sağlar. Net bir yapıya sahip çözümler sunar.

Şifreyi Çöz ve Fethet Puanımda ikinci sırada yer alıyor ve birinci kitabı tamamlıyor. Ayrıca çözümlü vakalar da sağlıyor, ancak büyük ölçüde Cracking PM Interview'ı kopyalıyor ve vakaları çözmek için daha karmaşık bir yapı sağlıyor, ancak yine de ek bir kaynak olarak kullanışlı.

Adım 2. Ne izlenmeli

Diğer yöneticilerin mülakatlardan nasıl geçtiğini izleyin. YouTube'da Product Design Interview Mockup'ı arayarak birçok örnek bulabilirsiniz. Örneğin, burada ve burada .

Adım 3. Cevabınız için bir şablon hazırlayın

Kitap okuyup farklı röportajlar izledikten sonra, cevabınız için kendi şablonunuzu oluşturun, bir kağıda yazın ve röportaj sırasında bir kopya kağıdı gibi elinizin altında bulundurun. Bu, düşüncelerinizde kaybolmamanıza ve cevabınızda ele alınması gereken yönleri hatırlamanıza yardımcı olacaktır.





İşte kullandığım şablon:

Hedefler (neden) Metrikler Kısıtlamalar (son tarih, kaynaklar, platformlar, coğrafi konum) Kullanıcı Grupları (kimler, neden ihtiyaç duyuyorlar, bir grup seçin) CJM ve ağrı noktaları Önceliklendirme (erişim, etki, güven, çaba) Çözümleri listele Çözümleri değerlendirin (karşılıklı çıkarlar ve riskler) Ürününüzü tanımlayın (özet)

Adım 4. Önceden birkaç görüşme yapın

Gerçek görüşmeler sırasında çok gergin olmamak için, bunları önceden pratik edin. En kolay yol, sorulardan birini alıp kendinizle bir zoom görüşmesi kaydetmek, ardından izlemek ve hataları analiz etmektir. Daha etkili olanı, bir akıl hocası bulup ürün bölümünü onunla birlikte çalışmaktır, böylece daha hızlı geri bildirim alırsınız. Farklı kişilerle birkaç görüşme yapmanızı ve neye dikkat ettiklerini görmenizi öneririm. İşe alım yöneticileri çok farklıdır, daha iyi hazırlanmak için birkaç görüşü dinlemek faydalıdır.





İpuçları, kitaplarda bulamayacağınız şeyler

Bir çözüm taslağı hazırlamadan önce “Neden?” sorusuna cevap verin.

Herhangi bir ürünü her zaman iki açıdan düşünmeye çalışırım - işletmenin neden buna ihtiyacı var ve kullanıcıların neden buna ihtiyacı var. Bu ayrıca vakaları çözmeye de yardımcı olur. Bu soruların cevapları, sunulması gereken çözümleri etkiler. Örneğin, bir işletmenin ana hedefi geliri artırmak olabilir veya hedef kitlenin büyümesi ve elde tutulması olabilir. Hedefe bağlı olarak çözümler farklı olacaktır.

Cevabınızı takip etmesi kolay hale getirin

Önceden hazırlanmış bir cevap planı bu konuda size yardımcı olacaktır. Bazı adaylar ekranı paylaşır ve cevaplarının yapısını gerçek zamanlı olarak çizer. Bu, mülakat yapan kişinin düşüncelerinizi takip etmesine yardımcı olmak için harikadır. Ancak bu her zaman uygun değildir, örneğin, İngilizce'de yavaş yazıyorum ve yapıyı yazmak zaman alır, ki bir mülakat sırasında çok fazla zaman yoktur. Bu nedenle, başka bir yaklaşım kullanıyorum. Cevabım sırasında, yalnızca soruyu cevaplamaya değil, aynı zamanda cevabımın planını önceden anlatmaya ve sonunda özetlemeye çalışıyorum. Bu kural sunumlarda kullanılır: 1) ne söyleyeceğinizi söyleyin, 2) söyleyin, 3) az önce konuştuklarınızı özetleyin.

Bir diyalog yürütmek

Bir vaka bir monolog değildir, aynı zamanda iletişim, işbirliği ve takım çalışması becerilerinizi göstermek için tasarlanmıştır. Açıklayıcı sorular sorun, çözümünüzde doğru yolda olup olmadığınızı periyodik olarak kontrol edin. Ancak görüşmeciyi vakayı sizin için çözmeye zorlamayın. Önerdiğiniz şeyin mantıklı olup olmadığını ve bir sonraki aşamaya geçmenin mümkün olup olmadığını sormanız normaldir, ancak hangi olası çözümlerin mevcut olduğunu sormamalısınız.

Zamanınızı doğru şekilde dağıtın

Genellikle bir mülakat 45 dakika sürer, bunun beş dakikası selamlaşma ve kısa bir tanıtım için, diğer beş dakikası ise mülakat yapacağınız pozisyonla ilgili sorular için harcanır. Vakayı çözmek için 35 dakikanız kalır. Bu süreyi doğru bir şekilde dağıtmak önemlidir. Birkaç kullanıcı grubundan birini seçip ona odaklanmak daha iyidir. Daha sonra bu grubun karşılaştığı birkaç sorunu belirleyip tekrar birini seçin. Ancak birkaç çözüm sunmak daha iyidir. Bu şekilde bunlardan birinin iyi olma olasılığını artıracak ve önceliklendirme becerilerinizi gösterebileceksiniz. Kullanıcı gruplarından birini ve bir sorunu seçerken, neden ona odaklanmaya karar verdiğinizi açıklamak daha iyidir. Örneğin, en büyük grup veya en fazla gelir getiren grup olabilir.





Yaygın hatalar

Uygulamamda karşılaştığım bazı yaygın hataları sizinle paylaşmama izin verin.

Doğrudan çözümlere atlayın

En yaygın hata, doğrudan fikirleri taslak haline getirmektir. Bir adaydan bir ürünü iyileştirmesi istenir, bir web sitesi veya uygulama açar ve fikirleri listelemeye başlar - buraya bir filtre ve oraya bir düğme ekleyin. Bu %100 işe alınmamadır, çünkü bir adayın ürün, hedef kitle ve iş hedefleri hakkında bilgi sahibi olmadan hemen parlak bir şey ortaya koyması pek olası değildir, bunun yerine deneyim eksikliği gösterecektir.

Üründe derin uzmanlığın gerekli olduğunu düşünüyorum

Aslında, ne tür bir ürün yarattığınız veya geliştirdiğiniz önemli değil - bir teslimat uygulaması, bir otomat veya Google araması. Bir vakayı çözerken, ürün yaklaşımını bildiğinizi ve hangi hizmet üzerinde çalışıyor olursanız olun, nereden başlayacağınızı bildiğinizi göstermeniz önemlidir.

Şablonları çok harfiyen takip edin

Bir keresinde, bir vakayı kafamdan çözmek yerine hazırlanmış bir şablonu çok harfiyen takip ettiğim için bir mülakatta başarısız oldum. Bir vakayı çözmek, sadece şablondaki tüm adımları resmen takip etmeyi değil, aynı zamanda kendi deneyiminize güvenme ve anında değişen görev koşullarına uyum sağlama becerisini de gerektirir. Bu nedenle, tüm becerileri birlikte uygulamak için önceden birkaç vakayı çözmek mantıklıdır.

Çözüm

Tüm mülakatlara hazırlıklı olmak önemlidir, ancak Ürün Anlayışı Mülakatına özellikle dikkat etmenizi öneririm, çünkü bu bir ürün yöneticisinin becerilerini gösterebileceği önemli bir aşamadır. İyi hazırlanmış olmak için, Cracking PM Interview'u okumanızı, YouTube'da mülakatı geçen diğer kişilerin videolarını izlemenizi ve önceden birkaç deneme mülakatı yapmanızı öneririm. Ayrıca, bir cevap için kendi şablonunuzu hazırlamanız ve adayların sıklıkla yaptığı bazı yaygın hataları bilmeniz de önemlidir. Umarım bu makale hazırlığınızda size yardımcı olur ve mülakatlarınızda başarılar dilerim. Ayrıca mülakat sürecinde karşılaştığınız zorlukları ve ürün vaka mülakatını geçmenize yardımcı olan şeyleri de merak ediyorum.