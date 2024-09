Entretien de Product Sense : comment se préparer et réussir

Dans le cadre de mon travail, j’interviewe régulièrement des managers de différents niveaux – des stagiaires aux directeurs des produits – et je réalise des simulations d’entretiens. Récemment, j’ai passé moi-même des entretiens chez Google et dans d’autres entreprises et j’ai reçu une offre d’une grande entreprise du Moyen-Orient. Dans cet article, je vais partager mon expérience et donner quelques conseils pour se préparer à un entretien produit.





L'entretien de sens du produit ou de conception du produit est une étape importante du processus d'entretien pour un poste de chef de produit. Il teste votre expérience professionnelle, la profondeur de vos connaissances pratiques et la clarté avec laquelle vous pouvez communiquer ce que vous savez. Vous devez vous préparer pour toutes les sections, mais je vous recommande d'accorder une attention particulière à celle-ci, car il s'agit d'une étape clé de l'évaluation de vos compétences en matière de produits.

Types de cas

Créer un produit à partir de zéro

Exemples de questions – Concevoir un réfrigérateur pour les enfants, Concevoir un service de taxi pour les personnes âgées, Concevoir un distributeur automatique pour les hôtels. Ces questions peuvent sembler trop académiques, mais elles sont vraiment posées lors d’entretiens. Par exemple, on m’a posé la dernière question lors d’un entretien chez Google.

Améliorer un produit existant

Exemples de questions – Imaginez que vous êtes chef de produit chez Google Search et que votre tâche consiste à l’améliorer, comment allez-vous agir ? C’est un cas que je donne toujours dans mes entretiens, en remplacement du produit sur lequel je travaille actuellement.





Les deux types de questions peuvent être préparés en utilisant une approche similaire.





Comment préparer

Étape 1. Que lire

Il existe deux bons livres pour se préparer aux entretiens qui sont déjà devenus des standards du secteur, et ils aident vraiment à bien se préparer, non seulement aux entretiens de produits, mais aussi aux autres types de questions qui vous seront posées.





Entretien avec le Premier ministre J'ai utilisé ce livre pour me préparer aux entretiens chez Yandex il y a six ans. Et il est toujours d'actualité, je le recommande à tous mes mentorés. Il convient à tous les niveaux, aussi bien à ceux qui ne savent pas par où commencer pour apprendre le métier de chef de produit qu'à ceux qui ont déjà avancé dans la profession. Ce livre est bon car il donne un aperçu de tous les domaines que les managers doivent connaître, et donc de tous les types de questions auxquelles il faut se préparer. Il fournit des solutions avec une structure claire.

Décoder et conquérir Il occupe la deuxième place dans mon classement et complète plutôt le premier livre. Il fournit également des cas avec des solutions, mais il reproduit en grande partie Cracking PM Interview et fournit une structure plus complexe pour résoudre les cas, mais il reste utile comme ressource supplémentaire.

Étape 2. Que regarder

Regardez comment d'autres managers passent les entretiens. Vous pouvez trouver de nombreux exemples sur YouTube en recherchant Product Design Interview Mockup. Par exemple, ici et ici .

Étape 3. Préparez un modèle pour votre réponse

Après avoir lu des livres et regardé différentes interviews, créez votre propre modèle de réponse, écrivez-le sur un morceau de papier et gardez-le à portée de main pendant l'entretien, comme une aide-mémoire. Cela vous aidera à ne pas vous perdre dans vos pensées et à vous souvenir des aspects qui doivent être abordés dans votre réponse.





Voici le modèle que j'utilise :

Objectifs (pourquoi) Métrique Contraintes (délais, ressources, plateformes, géo) Groupes d'utilisateurs (qui, pourquoi en ont-ils besoin, choisissez un groupe) CJM et les points sensibles Prioriser (portée, impact, confiance, effort) Liste des solutions Évaluer les solutions (compromis et risques) Décrivez votre produit (résumé)

Étape 4. Réalisez quelques entretiens à l’avance

Pour éviter d'être trop nerveux lors des entretiens réels, entraînez-vous à l'avance. Le moyen le plus simple est de prendre l'une des questions et d'enregistrer un appel Zoom avec vous-même, puis de le regarder et d'analyser les erreurs. Il est plus efficace de trouver un mentor et de travailler avec lui sur la section produit, afin d'obtenir un retour plus rapidement. Je recommande de passer quelques entretiens avec différentes personnes et de voir à quoi elles prêtent attention. Les responsables du recrutement sont très différents, il est utile d'écouter plusieurs avis afin de mieux se préparer.





Conseils, ce que vous ne trouvez pas dans les livres

Avant de rédiger une solution, répondez à la question « Pourquoi ? »

J’essaie toujours de penser à chaque produit sous deux angles : pourquoi l’entreprise en a besoin et pourquoi les utilisateurs en ont besoin. Cela aide également à résoudre les cas. Les réponses à ces questions influencent les solutions qui doivent être proposées. Par exemple, une entreprise peut avoir pour objectif principal d’augmenter ses revenus, ou de développer et de fidéliser son public. En fonction de l’objectif, les solutions seront différentes.

Faites en sorte que votre réponse soit facile à suivre

Un plan de réponse préparé à l'avance vous aidera à cela. Certains candidats partagent l'écran et esquissent la structure de leur réponse en temps réel. C'est très pratique pour aider l'examinateur à suivre vos pensées. Mais ce n'est pas toujours pratique, par exemple, je tape lentement en anglais et écrire la structure prend du temps, dont je n'ai pas beaucoup pendant un entretien. C'est pourquoi j'utilise une autre approche. Pendant ma réponse, j'essaie non seulement de répondre à la question, mais aussi de dire le plan de ma réponse en amont et de le résumer à la fin. Cette règle est utilisée dans les présentations : 1) dites ce que vous allez dire, 2) dites-le, 3) résumez ce dont vous venez de parler.

Mener un dialogue

Un cas n'est pas un monologue, il est également conçu pour démontrer vos compétences en communication, coopération et travail en équipe. Posez des questions de clarification, vérifiez périodiquement si vous êtes sur la bonne voie dans votre solution. Mais n'essayez pas de forcer l'intervieweur à résoudre le cas à votre place. Il est normal de se demander si ce que vous proposez a du sens et s'il est possible de passer à l'étape suivante, mais vous ne devez pas demander quelles sont les solutions possibles.

Répartissez bien votre temps

En règle générale, un entretien dure 45 minutes, dont cinq sont consacrées à l'accueil et à une brève présentation, et cinq autres à la fin pour des questions sur le poste pour lequel vous passez l'entretien. Il reste 35 minutes pour résoudre le cas. Il est important de bien répartir ce temps. Parmi plusieurs groupes d'utilisateurs, il est préférable d'en choisir un et de se concentrer sur lui. Ensuite, identifiez plusieurs problèmes auxquels ce groupe est confronté et en choisissez un à nouveau. Mais il est préférable de proposer plusieurs solutions. De cette façon, vous augmenterez la probabilité que l'une d'entre elles soit bonne et puisse démontrer ses compétences en matière de priorisation. Lorsque vous choisissez l'un des groupes d'utilisateurs et un problème, il est préférable d'expliquer pourquoi vous avez décidé de vous concentrer sur celui-ci. Par exemple, il peut s'agir du groupe le plus important ou de celui qui génère le plus de revenus.





Erreurs courantes

Permettez-moi de partager quelques erreurs courantes que j’ai rencontrées dans ma pratique.

Accédez directement aux solutions

L’erreur la plus courante est de passer directement à l’esquisse d’idées. On demande à un candidat d’améliorer un produit, il ouvre un site Web ou une application et commence à lister des idées – ajoutez un filtre ici, un bouton là. C’est une erreur à 100 % car il est peu probable qu’un candidat soit capable de proposer quelque chose de brillant tout de suite, sans connaissance du produit, du public et des objectifs commerciaux, il fera plutôt preuve d’un manque d’expérience.

Pensez qu'une expertise approfondie du produit est nécessaire

En fait, peu importe le type de produit que vous créez ou améliorez – une application de livraison, un distributeur automatique ou une recherche Google. Pour résoudre un cas, il est important de montrer que vous connaissez l'approche produit et que, quel que soit le service sur lequel vous travaillez, vous savez par où commencer.

Suivre les modèles trop littéralement

Un jour, j'ai échoué à un entretien parce que j'avais suivi un modèle préparé de manière trop littérale au lieu de résoudre un cas de tête. Résoudre un cas nécessite non seulement de suivre formellement toutes les étapes du modèle, mais aussi de pouvoir s'appuyer sur sa propre expérience et de s'adapter aux conditions changeantes de la tâche à la volée. Il est donc logique de résoudre plusieurs cas à l'avance pour mettre en pratique toutes les compétences ensemble.

Conclusion

Il est important de se préparer à tous les entretiens, mais je porterais une attention particulière à l'entretien de sens du produit, car il s'agit d'une étape clé, où un chef de produit peut démontrer ses compétences. Pour bien se préparer, je recommanderais de lire Cracking PM Interview, de regarder des vidéos d'autres personnes passant l'entretien sur YouTube et de faire quelques simulations d'entretien à l'avance. Il est également important de préparer votre propre modèle de réponse et de connaître certaines erreurs courantes que les candidats font souvent. J'espère que cet article vous aidera dans votre préparation et vous souhaite du succès lors de vos entretiens. Je suis également curieux de connaître les défis auxquels vous avez été confrontés au cours du processus d'entretien et ce qui vous a aidé à passer l'entretien de cas produit.