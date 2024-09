Entrevista sobre el producto: cómo prepararse y tener éxito

En mi trabajo entrevisté regularmente a gerentes de distintos niveles, desde pasantes hasta personas de nivel CPO, y realicé entrevistas simuladas. Recientemente, pasé por mi cuenta entrevistas en Google y otras empresas y recibí una oferta de una gran empresa de Oriente Medio. En este artículo, compartiré mi experiencia y daré algunos consejos sobre cómo prepararse para una entrevista de producto.





La entrevista de percepción del producto o entrevista de diseño del producto es una etapa importante en el proceso de entrevista para un puesto de gerente de producto. Pone a prueba tu experiencia laboral, la profundidad de tus conocimientos prácticos y la claridad con la que puedes comunicar lo que sabes. Debes prepararte para todas las secciones, pero te recomiendo que prestes especial atención a esta, ya que es una etapa clave para evaluar tus habilidades con el producto.

Tipos de casos

Crea un producto desde cero

Ejemplos de preguntas: Diseñar un frigorífico para niños, Diseñar un servicio de taxis para personas mayores, Diseñar una máquina expendedora para hoteles. Estas preguntas pueden parecer demasiado académicas, pero se hacen en las entrevistas. Por ejemplo, me hicieron la última pregunta en una entrevista en Google.

Mejorar un producto existente

Preguntas de ejemplo – Imagina que eres un gerente de producto en Google Search y tu tarea es mejorarlo, ¿cómo lo harías? Este es un caso que siempre pongo en mis entrevistas, sustituyendo el producto en el que estoy trabajando actualmente.





Ambos tipos de preguntas se pueden preparar utilizando un enfoque similar.





Cómo prepararse

Paso 1. Qué leer

Hay dos buenos libros para prepararse para entrevistas que ya se han convertido en estándares de la industria y que realmente ayudan a prepararse bien, no solo para entrevistas de productos, sino también para otros tipos de preguntas que le harán.





Entrevista al Primer Ministro Hace seis años utilicé este libro para prepararme para las entrevistas en Yandex. Y sigue siendo relevante, se lo recomiendo a todos mis alumnos. Es adecuado para cualquier nivel, tanto para aquellos que no saben por dónde empezar a aprender la profesión de gerente de producto como para aquellos que ya han avanzado en la profesión. Este libro es bueno porque proporciona una descripción general de todos los dominios que los gerentes necesitan conocer y, por lo tanto, todos los tipos de preguntas que deben prepararse. Proporciona soluciones con una estructura clara.

Decodificar y conquistar Ocupa el segundo puesto en mi calificación y complementa bastante al primer libro. También ofrece casos con soluciones, pero duplica en gran medida Cracking PM Interview y proporciona una estructura más compleja para resolver casos, pero sigue siendo útil como recurso adicional.

Paso 2. Qué ver

Observa cómo pasan otros gerentes por las entrevistas. Puedes encontrar muchos ejemplos en YouTube buscando "Product Design Interview Mockup". Por ejemplo, aquí y aquí .

Paso 3. Prepara una plantilla para tu respuesta

Después de leer libros y ver diferentes entrevistas, crea tu propia plantilla para tu respuesta, escríbela en un papel y tenla a mano durante la entrevista, como si fuera una hoja de trucos. Esto te ayudará a no perderte en tus pensamientos y a recordar los aspectos que deben cubrirse en tu respuesta.





Aquí está la plantilla que uso:

Metas (por qué) Métrica Restricciones (plazo, recursos, plataformas, geografía) Grupos de usuarios (quiénes, por qué lo necesitan, elija un grupo) CJM y puntos críticos Priorizar (alcance, impacto, confianza, esfuerzo) Lista de soluciones Evaluar soluciones (compensaciones y riesgos) Describa su producto (resumen)

Paso 4. Realice algunas entrevistas con antelación

Para evitar ponerse demasiado nervioso durante las entrevistas reales, practique con antelación. La forma más fácil es tomar una de las preguntas y grabar una llamada de Zoom con usted mismo, luego mirarla y analizar los errores. Es más efectivo encontrar un mentor y trabajar con él en la sección de productos, así obtendrá comentarios más rápido. Recomiendo hacer algunas entrevistas con diferentes personas y ver a qué prestan atención. Los gerentes de contratación son muy diferentes, es útil escuchar varias opiniones para prepararse mejor.





Consejos sobre lo que no encontrarás en los libros

Antes de elaborar una solución, responda la pregunta “¿Por qué?”

Siempre intento pensar en cualquier producto desde dos perspectivas: por qué lo necesita la empresa y por qué lo necesitan los usuarios. Esto también ayuda a resolver casos. Las respuestas a estas preguntas influyen en las soluciones que se deben ofrecer. Por ejemplo, una empresa puede tener como objetivo principal aumentar los ingresos, o puede ser el crecimiento y la retención de la audiencia. Dependiendo del objetivo, las soluciones serán diferentes.

Haz que tu respuesta sea fácil de seguir

Un plan de respuesta preparado de antemano te ayudará con esto. Algunos candidatos comparten la pantalla y esbozan la estructura de su respuesta en tiempo real. Esto es genial para ayudar al entrevistador a seguir tus pensamientos. Pero esto no siempre es conveniente, por ejemplo, yo escribo lentamente en inglés y escribir la estructura lleva tiempo, del cual no hay mucho tiempo durante una entrevista. Por eso, utilizo otro enfoque. Durante mi respuesta, trato no solo de responder la pregunta, sino también de contar el plan de mi respuesta por adelantado y resumirlo al final. Esta regla se utiliza en las presentaciones: 1) decir lo que vas a decir, 2) decirlo, 3) resumir lo que acabas de decir.

Llevar a cabo un diálogo

Un caso no es un monólogo, también está diseñado para demostrar tus habilidades de comunicación, cooperación y trabajo en equipo. Haz preguntas aclaratorias, comprueba periódicamente si vas por el buen camino en tu solución. Pero no intentes obligar al entrevistador a que resuelva el caso por ti. Es normal que preguntes si lo que propones tiene sentido y si es posible pasar a la siguiente etapa, pero no debes preguntar qué posibles soluciones existen.

Distribuye tu tiempo adecuadamente

Por lo general, una entrevista dura 45 minutos, de los cuales cinco se dedican al saludo y una breve introducción, y otros cinco al final a preguntas sobre el puesto para el que se está entrevistando. Quedan 35 minutos para resolver el caso. Es importante distribuir este tiempo adecuadamente. De varios grupos de usuarios, es mejor elegir uno y centrarse en él. A continuación, identifique varios problemas a los que se enfrenta este grupo y vuelva a elegir uno. Pero es mejor ofrecer varias soluciones. De esta manera, aumentará la probabilidad de que una de ellas sea buena y pueda demostrar habilidades de priorización. Al elegir uno de los grupos de usuarios y un problema, es mejor explicar por qué decidió centrarse en él. Por ejemplo, podría ser el grupo más grande o el que genera más ingresos.





Errores comunes

Permítanme compartir algunos errores comunes que he encontrado en mi práctica.

Ir directamente a las soluciones

El error más común es pasar directamente a esbozar ideas. Se le pide a un candidato que mejore un producto, abre un sitio web o una aplicación y comienza a enumerar ideas: agrega un filtro aquí y un botón allá. Esto es un 100% inaceptable, porque es poco probable que un candidato pueda presentar algo brillante de inmediato, sin conocimiento del producto, la audiencia y los objetivos comerciales; más bien, demostrará falta de experiencia.

Piensa que es necesario un profundo conocimiento del producto.

De hecho, no importa qué tipo de producto estés creando o mejorando: una aplicación de entrega, una máquina expendedora o una búsqueda en Google. Al resolver un caso, es importante demostrar que conoces el enfoque del producto y que, sin importar en qué servicio estés trabajando, sabes por dónde empezar.

Siga las plantillas demasiado literalmente

Una vez suspendí una entrevista porque seguí una plantilla preparada demasiado al pie de la letra en lugar de resolver un caso desde mi cabeza. Resolver un caso requiere no solo seguir formalmente todos los pasos de la plantilla, sino también la capacidad de confiar en la propia experiencia y adaptarse a las condiciones cambiantes de la tarea sobre la marcha. Por lo tanto, tiene sentido resolver varios casos con antelación para practicar todas las habilidades juntas.

Conclusión

Es importante estar preparado para todas las entrevistas, pero yo prestaría especial atención a la entrevista de Product Sense, ya que es una etapa clave en la que un gerente de producto puede demostrar sus habilidades. Para estar bien preparado, recomendaría leer Cracking PM Interview, ver videos de otras personas pasando por la entrevista en YouTube y realizar algunas entrevistas simuladas con anticipación. También es importante preparar su propia plantilla para una respuesta y conocer algunos errores comunes que los candidatos suelen cometer. Espero que este artículo lo ayude en su preparación y le deseo éxito en sus entrevistas. También tengo curiosidad por saber los desafíos que enfrentó durante el proceso de entrevista y qué cosas lo ayudaron a pasar por la entrevista de caso de producto.