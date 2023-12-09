Çoğu İnsan Kriptografiyi Önemsemiyor ve Bu Bir Sorun





2016 yılında meslektaşlarım, arkadaşlarım ve ailemle yaptığım görüşmelerde WhatsApp ve Telegram'dan Signal'e geçişi savunmaya başladığımda şaşırtıcı bir keşifte bulundum: İnsanların büyük çoğunluğu, özellikle de siber güvenlik alanının dışında olanlar, bu duruma büyük ölçüde kayıtsız görünüyordu. Kriptografinin günlük hayatımızdaki önemli rolü. Bu ilgisizlik, özellikle Facebook'un mesajlaşma platformlarını WhatsApp ile entegre etme planları hakkındaki tartışmalar sırasında belirginleşti.





Buradaki endişe, bu platformların geliştirdiği aynı uçtan uca şifreleme protokolünü kullanmalarına rağmen gizlilik ve güvenliğe yönelik farklı yaklaşımlardan kaynaklanmaktadır. Açık Fısıltı Sistemleri . Facebook altında faaliyet gösteren WhatsApp, potansiyel meta veri kullanımı açısından inceleniyor ve bu da kullanıcı gizliliğiyle ilgili soruları gündeme getiriyor. Öte yandan Signal'in açık kaynak yapısı ve minimal veri toplama uygulamaları genellikle daha güvenli ve özel olarak algılanıyor ve bu da onun kullanıcı gizliliğine olan bağlılığının altını çiziyor.





Bir diğer popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, normal sohbetlerde veya grup sohbetlerinde değil, yalnızca 'Gizli Sohbetler' özelliğinde uçtan uca şifreleme sunuyor. Bu kritik ayrım, kullanıcıların gizlilik ihtiyaçlarına göre bir mesajlaşma platformu seçerken anlamaları açısından önemlidir.

Bu senaryo daha geniş bir sorunun altını çiziyor: Dijital etkileşimlerimizin korunmasında sağlam kriptografik uygulamaların kritik önemi konusunda halkın farkındalık eksikliği. Görünüşe göre pek çok kişi, ister kişisel konuşmalar, ister finansal işlemler, ister hassas veri paylaşımı olsun, kriptografinin çevrimiçi iletişimimizin temelini oluşturduğunu fark edemiyor. Bu tartışmalara daha fazla katıldıkça, dijital platformlara olan bağımlılığımızın artması nedeniyle verilerimizin nasıl korunduğuna veya muhtemelen ifşa edildiğine dair temel bir anlayışın hayati önem taşıdığı ortaya çıktı.





WhatsApp'tan Signal'e geçmeyi düşünüyorsanız veya Telegram'ın bu bağlamdaki konumunu merak ediyorsanız, bu platformların kapsamlı bir karşılaştırmasını şu adreste bulabilirsiniz: CyberNews'deki bu makale . Bu yazı, bu uygulamaların uçtan uca şifrelemeyi ve kullanıcı verilerini nasıl yönettiğindeki ince farkları düşünceli bir şekilde açıklıyor ve günlük kullanımda kriptografinin karmaşıklığını vurguluyor.





Kriptografi konusundaki cehalet, Hükümet düzenleyicileri için bir mutluluktur

Avrupa Birliği salonlarında, görünüşte çocukların cinsel istismarıyla mücadele etmek için uçtan uca şifrelemeyi zayıflatmayı amaçlayan bir yasa tasarısı önemli tartışmalara yol açtı. Bazı iyi niyetlere rağmen bu yasama çabası, AB vatandaşlarının mahremiyet hakları üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle tartışmalara saplanmış durumda. Stanford İnternet ve Toplum Merkezi'nden Riana Pfefferkorn'un ayrıntılı bir analizi mevcut Burada , bu konunun karmaşıklığını derinlemesine inceliyor. AB'nin Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Yönetmeliği taslağı, çevrimiçi hizmet sağlayıcıların, özel iletişimler de dahil olmak üzere hizmetlerini, istismar niteliğindeki materyaller açısından proaktif bir şekilde taramasını önermektedir; bu, gönüllü tespite izin veren mevcut yasalardan büyük bir değişikliktir.





Bu öneri, AB üye ülkeleri arasında muhalefeti tetikleyerek çocukların korunması ile 447 milyondan fazla AB vatandaşının hakları arasındaki gerilimin altını çizdi. Tasarının, dijital gizlilik ve güvenliğin temel taşı olan uçtan uca şifrelemeye yaklaşımı, önemli hukuki ve teknik kaygılara yol açtı. Uçtan uca şifreleme, iletişimi harici gözetime karşı korur, ancak yasa dışı etkinlikleri tespit etmede kolluk kuvvetleri için zorluklar yaratır. AB'de devam eden tartışma, kamuoyunun kriptografi konusundaki bilgi eksikliğinin düzenleyiciler tarafından nasıl istismar edilebileceğini vurguluyor. Kapsamlı bir şifreleme anlayışına sahip olmayan politikalar ve bunun sonuçları, gizlilik ve güvenliğin temel ilkelerini istemeden baltalama riski taşır. Hem şifrelemenin teknik gerçeklerini hem de dijital hakları düzenleyen yasal çerçeveleri dikkate alan bilinçli bir tartışma esastır.





Avustralya'da hükümet, küresel mahremiyete ciddi bir tehdit oluşturan benzeri görülmemiş bir yasayı kabul etti. TOLA Yasası olarak bilinen bu 2018 mevzuatı, teknoloji şirketlerini Avustralyalı yetkililere şifreli mesajlara erişim sağlamaya zorluyor ve esasen arka kapıların oluşturulmasını zorunlu kılıyor. Ek güvenlik önlemleri ve denetim mekanizmaları öneren yakın tarihli bir incelemeye rağmen, yasanın özellikle şifreli iletişime erişimle ilgili temel talimatı büyük ölçüde değişmeden kalıyor. Bu hamlenin ciddi sonuçları var çünkü bu sadece Avustralya içindeki iletişim güvenliğini tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya çapında tehlikeli bir emsal teşkil ediyor. Yasanın geniş kapsamı ve kötüye kullanım potansiyeli, gizlilik savunucuları ve güvenlik uzmanları arasında önemli endişelere yol açıyor. Son incelemenin bulguları da dahil olmak üzere bu gelişmeyle ilgili daha fazla ayrıntıyı bu makalede bulabilirsiniz. Ekonomik Eğitim Vakfı .





Benzer şekilde Birleşik Krallık, dünya çapında şifrelemeyi önemli ölçüde zayıflatabilecek politikaları benimsemenin eşiğinde. Görünüşte çevrimiçi güvenliği artırmak için tasarlanan Çevrimiçi Güvenlik Yasası, paradoksal olarak bireylerin çevrimiçi ortamda daha az güvende olma riskini taşıyor. Yakın zamanda kabul edilen yasa, teknoloji şirketlerinin şifreleme hizmetlerini zayıflatmasını ve potansiyel olarak kullanıcıları artan siber saldırılara ve gizlilik ihlallerine maruz bırakmasını zorunlu kılıyor. Bu yasama eylemlerinin geniş kapsamlı sonuçları, daha derinlemesine araştırılmaktadır. Elektronik Sınır Vakfı Ve Konuşma .





Panama Belgeleri ve Gazetecilik ve Savunuculukta Kriptografinin Değeri

Panama Belgeleri, küresel yolsuzlukla mücadelede şifrelemenin dönüştürücü gücünü sergileyen, araştırmacı gazetecilik dünyasında çığır açan bir açıklamaydı. 2016 yılında dünyanın dördüncü büyük offshore hukuk firması Mossack Fonseca'dan seçkinlerin karmaşık mali işlerini açığa çıkaran 11,5 milyondan fazla belge sızdırıldı. Sızıntı, 214.000'den fazla offshore şirkette potansiyel olarak yasa dışı faaliyetlere karışan kişi ve kuruluşların kimliklerini ortaya çıkardı. Şifreleme, "John Doe" olarak bilinen ihbarcının kimliğini koruduğu ve bu hassas verilerin güvenli ve gizli bir şekilde iletilmesini sağladığı için bu süreçte çok önemliydi. Bu vaka, şifrelemenin ne kadar güçlü olduğunu yalnızca teknik bir araç değil aynı zamanda gizliliğin, demokratik ilkelerin ve gazetecilik bütünlüğünün temel bir sağlayıcısı olduğunu gösterdi.





Dijital güvenliğin ve mahremiyetin giderek daha fazla tehdit altında olduğu bir çağda Panama Belgeleri'nin hikayesi, şifrelemenin temel rolünün güçlü bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Panama Belgelerini gün ışığına çıkaran araştırmacı gazeteci Bastian Obermayer bunu şöyle vurguluyor: Bu makale Euroviews için. Kesinlikle şifrelenmiş iletişim konusundaki ısrarın ihbarcılar için nasıl bir cankurtaran halatı olduğunu ve onların dünyayı sarsacak bilgileri güvenli bir şekilde paylaşmalarına olanak tanıdığını anlatıyor.

Obermayer'in işaret ettiği gibi, güçlü şifreleme olmasaydı hem kaynak hem de gazeteciler için riskler katlanarak artacaktı. Panama Belgeleri'ne ilişkin soruşturma yalnızca mali suçları ve küresel yolsuzluğu gün ışığına çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda şifrelemenin bireyleri güçlü varlıklara meydan okuma ve adaletsizliği ortaya çıkarma konusunda nasıl güçlendirdiğini de vurguladı. Bununla birlikte, mahremiyetin korunması ve şeffaflığın sağlanmasına yönelik bu önemli araç, Birleşik Krallık'ın Çevrimiçi Güvenlik Yasa Tasarısı'ndan ABD'nin EARN IT Yasası'na ve AB'nin Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarı Düzenleme tekliflerine kadar dünya çapında yasal zorluklarla karşı karşıyadır.





Obermayer'in iddia ettiği gibi şifreleme demokrasi için büyük bir değerdir. Sağlıklı bir kamusal söylem ve araştırmacı gazetecilik için gerekli olan özel görüşmelere olanak tanır. Panama Belgeleri, sessizlerin sesi olma ve adaletsizliğe karşı durma konusunda şifrelemenin gücünün bir kanıtıdır. Bu, güçlü şifrelemeyi yalnızca anlamanın değil aynı zamanda savunmanın da gerekliliğini vurgulayan bir anlatıdır; çünkü demokrasilerimizin gücü ve temel özgürlüklerimizin korunması bu teknolojide yatmaktadır.





Kriptografi 101: Açık anahtar şifrelemesi (PKC) ve RSA algoritması





Aşağıdaki paragrafta, kriptografi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen farklı geçmişlere sahip kişiler için bir dizi kaynak paylaşacağım. Bununla birlikte, eğer çoğu insan modern kriptografinin iki temel direği hakkında temel bir anlayışa sahip olsaydı, dünya zaten daha iyi bir yerde olurdu: açık anahtar kriptografisi (PKC) ve RSA Algoritması.









1976'da Whitfield Diffie, Martin Hellman ve Ralph Merkle, açık anahtar şifrelemesini (PKC) geliştirerek elektronik iletişim güvenliğinde devrim yarattı. Bu yenilikçi yöntem, modern güvenli iletişimin temel taşını oluşturarak dijital etkileşimlerimizin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlar.





Genel ve Özel Anahtarlar : PKC'nin Özü Kriptografik güvenliğin temelinde iki tür anahtar vardır: özel ve genel. Bu anahtarlar, mesajları şifrelemek ve şifresini çözmek için farklı anahtarların kullanıldığı bir yöntem olan asimetrik şifreleme için gereklidir.





Özel Anahtar: Bu anahtar gizlidir ve yalnızca kullanıcı tarafından bilinir. Hiçbir zaman paylaşılmaz ve öncelikli olarak iki amaç için kullanılır: karşılık gelen genel anahtarla şifrelenmiş verilerin şifresini çözmek ve gönderenin kimliğini doğrulamak için dijital belgeleri imzalamak.

Bu anahtar gizlidir ve yalnızca kullanıcı tarafından bilinir. Hiçbir zaman paylaşılmaz ve öncelikli olarak iki amaç için kullanılır: karşılık gelen genel anahtarla şifrelenmiş verilerin şifresini çözmek ve gönderenin kimliğini doğrulamak için dijital belgeleri imzalamak. Genel Anahtar: Özel anahtardan farklı olarak, genel anahtar açıkça paylaşılır ve herkes tarafından kullanılabilir. Yalnızca eşleşen özel anahtarla şifresi çözülebilen verileri şifrelemek için kullanılır, böylece iletilen bilgiye yalnızca amaçlanan alıcının erişebilmesi sağlanır.





RSA Algoritması: PKC İlkeleri Üzerine Oluşturulması Rivest, Shamir ve Adleman tarafından geliştirilen RSA algoritması, ilk ve en yaygın kullanılan açık anahtarlı şifreleme algoritmalarından biridir. Diffie, Hellman ve Merkle tarafından oluşturulan PKC ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. Bu algoritma, internetteki HTTPS protokollerinden güvenli e-posta iletişimine kadar bugün bağımlı olduğumuz birçok güvenli sistemin arkasında yer alan temel bir teknolojidir.





İşlevsellik: RSA, iki büyük asal sayıyı gizlice üretip bunları çarparak genel bir sayı üreterek çalışır. RSA'nın güvenliği, bu büyük halka açık sayıyı ana bileşenlerine geri almanın zorluğuna bağlıdır.

RSA, iki büyük asal sayıyı gizlice üretip bunları çarparak genel bir sayı üreterek çalışır. RSA'nın güvenliği, bu büyük halka açık sayıyı ana bileşenlerine geri almanın zorluğuna bağlıdır. Kullanım Durumları: RSA, dijital imzalar, güvenli veri iletimi ve hassas bilgilerin şifrelenmesi dahil olmak üzere çeşitli uygulamaların ayrılmaz bir parçasıdır. Yaygın kullanımı, etkinliğinin ve güvenliğinin güçlü bir göstergesidir.

RSA, dijital imzalar, güvenli veri iletimi ve hassas bilgilerin şifrelenmesi dahil olmak üzere çeşitli uygulamaların ayrılmaz bir parçasıdır. Yaygın kullanımı, etkinliğinin ve güvenliğinin güçlü bir göstergesidir. Zorluklar ve Sınırlamalar: RSA, sağlam olmasına rağmen, artan hesaplama yetenekleri ve kuantum hesaplamanın potansiyel etkisi gibi zorluklarla karşı karşıyadır ve kriptografik yöntemlerde sürekli gelişim ihtiyacının altını çizer.





PKC ve RSA'nın Önemi PKC ve RSA algoritmasının temellerini anlamak, siber güvenlik veya dijital gizlilikle ilgilenen herkes için çok önemlidir. Bu kavramlar, yalnızca teorik fikirler değil, dijital yaşamlarımızı koruyan pratik araçlardır. Anlayışları, her gün karşılaştığımız şifrelemenin çoğunu açıklığa kavuşturuyor ve dijital güvenliğimiz hakkında daha bilinçli kararlar almamızı sağlıyor.





Kriptografi konusunda bilgili olmak için kaynaklar

Kriptografi konusunda bilgili bir kullanıcı olma yolculuğu, sürekli öğrenme ve etkileşime dayalı bir yoldur. İster teknik geçmişi olmayan bir acemi olun ister mevcut bilgiyi derinleştirmek isteyen biri olun, kriptografi dünyası keşfedilecek bir dizi kaynak sunar. İşte bu yolculukta ilerlemenize yardımcı olacak, farklı uzmanlık düzeylerine göre kategorize edilmiş bir kılavuz.





Yeni Başlayanlar İçin (Teknik Beceri Gerekmez):





Simon Singh'in " Kod Kitabı ": Kriptografinin tarihine ve ilkelerine kapsamlı bir giriş. Khan Academy'nin Şifreleme Kursu : Kriptografinin temellerini kapsayan kullanıcı dostu bir çevrimiçi kurs. TED konuşur Açık Kriptografi: Kriptografideki karmaşık kavramları erişilebilir hale getiren ilgi çekici konuşmalar.





Orta Seviye (Bazı Teknik Bilgiler Yararlı):





" Kriptografi: Dijital Güvenliğin Anahtarı, Nasıl Çalışır ve Neden Önemlidir " Keith Martin tarafından: Şifreleme ilkelerini ve dijital uygulamaları daha derinlemesine inceler. Coursera'nın Kriptografi Kursları : Kriptografiye daha derin bakış açıları sunan orta seviye kurslar.





İleri Seviye (Gerekli Teknik Beceriler):









Çevrimiçi Forumlar ve Topluluklar:









Güncel Kalmak:





Bloglar ve Bültenler: Önde gelen kriptografi bloglarını takip ederek en son gelişmeleri takip edin ( Bruce Schneier'in Blogu ) ve bültenlere abone olmak.





Unutmayın, kriptografide bilgi sahibi olmak öğrenmekten daha fazlasıdır; toplumsal etkisini anlamak, dijital hakları savunmak ve güvenliği sağlamakla ilgilidir. Daha bilgili bir topluluğa katkıda bulunmak için içgörülerinizi ve öğrendiklerinizi ağınızla paylaşın.





Verilerimi Nasıl Koruyorum

Dijital gizlilik ve güvenlik arayışımda, güçlü şifrelemeleri ve kullanıcı gizliliğine olan bağlılıklarıyla tanınan platformları dikkatle seçiyorum. Ancak teknolojinin dinamik dünyasında hiçbir çözümün kalıcı olmadığının bilincindeyim. Şirket mülkiyetindeki veya felsefesindeki değişiklikler, sürekli dikkat ve uyum sağlamaya hazır olmayı gerektirecek şekilde manzarayı değiştirebilir.





Anlık Mesajlaşma için Signal: Anlık mesajlaşma için öncelikli tercihim Sinyal . Uçtan uca şifrelemesiyle övülen Signal, iletişimlerimin gizli kalmasını sağlıyor. Açık kaynaklı bir platform olarak siber güvenlik topluluğu tarafından düzenli olarak incelenmekte ve güvenilirliği artırılmaktadır. Signal'in gizliliğe olan bağlılığı yalnızca sağlam teknolojiyle ilgili değildir; aynı zamanda kullanıcı gizliliğine her şeyin üstünde değer veren bir felsefeyle de ilgilidir.





E-posta İletişimi için ProtonMail: E-posta için güveniyorum ProtonMail . Güçlü gizlilik yasalarıyla tanınan bir ülke olan İsviçre'de bulunan ProtonMail, uçtan uca şifrelenmiş e-posta hizmetleri sunmaktadır. Bu, ProtonMail'in bile e-postalarımın içeriğine erişemeyeceği anlamına geliyor ve bu da tam bir gizlilik sağlıyor. Açık kaynak şifreleme kullanımları ve şeffaf operasyonel politikaları, kişisel güvenlik gereksinimlerim ile uyumludur.





Merkezi Olmayan Çözümleri Keşfetmek: Bu platformların ötesinde, özellikle blockchain tabanlı iletişim araçları olmak üzere merkezi olmayan çözümleri de araştırıyorum. Merkezi olmayan sistem, merkezi sistemlerde bir güvenlik açığı olan tek noktadan kontrol veya arızayı ortadan kaldırarak benzersiz bir avantaj sunar.

Böyle bir örnek Durum Blockchain tabanlı bir sohbet platformu. Status, yalnızca mesajlaşma hizmetleri değil, aynı zamanda bir kripto cüzdanı ve merkezi olmayan bir web tarayıcısı da sağlayan Ethereum blok zinciri üzerinde çalışır. Açık kaynak ve eşler arası protokolü, dijital gizliliğe yaklaşımımla örtüşen şeffaflık ve güvenlik sunuyor. Platformun, kurumsal gözetim veya hükümet müdahalesinden bağımsız olarak kullanıcı egemenliği ve veri koruma taahhüdü, sürekli değişen dijital ortamda umut verici bir alternatif sunuyor.





Sonuç olarak, Signal ve ProtonMail gibi platformlar şu anda gizlilik ve güvenlik ihtiyaçlarımı karşılarken, Status gibi merkezi olmayan çözümlerdeki gelişmelere açık ve dikkatli olmaya devam ediyorum. Dijital dünya sürekli bir değişim halindedir ve bilgili ve esnek kalmak, verilerimin kalıcı güvenliğini ve gizliliğini sağlamanın anahtarıdır.

Kriptografiyi Anlamak: Gizlilik Haklarınızı Korumak

Hızla gelişen bu dijital çağda, kriptografinin önemi, uzman siber güvenlik profesyonellerinin sınırlarının çok ötesine uzanıyor. Dijital dünyayla etkileşime giren her bireyin hayatına dokunuyor. Kriptografide uzman olmak herkes için mümkün veya gerekli olmayabilir, ancak ilkeleri ve sonuçları hakkında temel bir anlayışa sahip olmak çok önemlidir. Bu bilgi, dijital gizliliğimiz ve güvenliğimiz hakkında bilinçli kararlar almamızı ve çevrimiçi etkileşimlerimizi yöneten politika ve teknolojileri eleştirel bir şekilde değerlendirmemizi sağlar.





Daha önce de incelediğimiz gibi kriptografi yalnızca verileri korumaya yönelik bir araç değildir; dijital hak ve özgürlüklerimizin temel taşıdır. İster güvenli iletişim platformlarını seçmek, ister yasal düzenlemeleri anlamak, ister şifreleme ve gizlilikteki en son gelişmelerden haberdar olmak olsun, kriptografiyi anlamaya yönelik attığınız her adım, dijital dünyadaki konumunuzu güçlendirir.





Dijital gizlilik ve özgürlük mücadelesinde farkındalığın en büyük müttefikiniz olduğunu unutmayın. Uzman olmanıza gerek yok ancak kriptografinin temellerini anlamak ve hayatınızı nasıl etkilediği konusunda bilgi sahibi olmak, daha güvenli ve özel bir dijital geleceğe doğru atılmış bir adımdır.