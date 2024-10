Die meisten Menschen interessieren sich nicht für Kryptographie, und das ist ein Problem

Als ich 2016 begann, mich in Gesprächen mit Kollegen, Freunden und der Familie für einen Wechsel von WhatsApp und Telegram zu Signal einzusetzen, machte ich eine verblüffende Entdeckung: Der überwiegenden Mehrheit der Menschen, insbesondere denen außerhalb des Cybersicherheitsbereichs, schien das weitgehend gleichgültig gegenüberzustehen entscheidende Rolle der Kryptographie in unserem Alltag. Besonders ausgeprägt war diese Apathie bei Diskussionen über die Pläne von Facebook, seine Messaging-Plattformen in WhatsApp zu integrieren.





Die Sorge hier ergibt sich aus den unterschiedlichen Ansätzen für Datenschutz und Sicherheit, die diese Plattformen verfolgen, obwohl sie das gleiche Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsprotokoll verwenden, das von entwickelt wurde Offene Whisper-Systeme . WhatsApp, das unter Facebook firmiert, wurde auf die mögliche Verwendung von Metadaten untersucht, was Fragen zum Datenschutz der Benutzer aufwirft. Andererseits werden Signals Open-Source-Charakter und die minimalen Datenerfassungspraktiken im Allgemeinen als sicherer und privater wahrgenommen, was sein Engagement für die Privatsphäre der Benutzer unterstreicht.





Telegram, eine weitere beliebte Messaging-App, bietet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nur in der Funktion „Geheime Chats“ und nicht in regulären Chats oder Gruppenchats. Es ist wichtig, dass Benutzer diesen entscheidenden Unterschied verstehen, wenn sie eine Messaging-Plattform basierend auf ihren Datenschutzanforderungen auswählen.

Dieses Szenario unterstreicht ein umfassenderes Problem: das mangelnde Bewusstsein der Öffentlichkeit für die entscheidende Bedeutung robuster kryptografischer Praktiken für den Schutz unserer digitalen Interaktionen. Es scheint, dass viele nicht erkennen, dass Kryptographie das Fundament unserer Online-Kommunikation bildet, sei es für persönliche Gespräche, Finanztransaktionen oder den Austausch sensibler Daten. Je mehr ich mich an diesen Diskussionen beteiligte, desto klarer wurde, dass ein grundlegendes Verständnis dafür, wie unsere Daten geschützt – oder möglicherweise offengelegt – werden, da wir zunehmend auf digitale Plattformen angewiesen sind.





Wenn Sie über einen Wechsel von WhatsApp zu Signal nachdenken oder sich fragen, welche Position Telegram in diesem Zusammenhang einnimmt, finden Sie hier einen umfassenden Vergleich dieser Plattformen diesen Artikel auf CyberNews . In diesem Artikel werden die nuancierten Unterschiede in der Art und Weise, wie diese Apps die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Benutzerdaten verwalten, ausführlich erläutert und die Feinheiten der Kryptografie im täglichen Gebrauch hervorgehoben.





Unkenntnis der Kryptographie ist ein Segen für staatliche Regulierungsbehörden

In den Hallen der Europäischen Union hat ein Gesetzentwurf heftige Debatten ausgelöst, der darauf abzielt, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu schwächen, angeblich um sexuellen Missbrauch von Kindern zu bekämpfen. Trotz einiger guter Absichten ist dieses gesetzgeberische Vorhaben aufgrund seiner potenziellen Auswirkungen auf die Datenschutzrechte der EU-Bürger umstritten. Eine ausführliche Analyse von Riana Pfefferkorn vom Stanford Center for Internet and Society ist verfügbar Hier , befasst sich mit der Komplexität dieses Problems. Der EU-Entwurf für eine Verordnung zum sexuellen Missbrauch von Kindern sieht vor, dass Anbieter von Online-Diensten ihre Dienste, einschließlich privater Kommunikation, proaktiv nach missbräuchlichem Material durchsuchen, was eine wesentliche Abkehr von den geltenden Gesetzen darstellt, die eine freiwillige Erkennung ermöglichen.





Dieser Vorschlag hat zu Meinungsverschiedenheiten unter den EU-Mitgliedstaaten geführt und das Spannungsverhältnis zwischen Kinderschutz und den Rechten von über 447 Millionen EU-Bürgern deutlich gemacht. Der Ansatz des Gesetzentwurfs zur End-to-End-Verschlüsselung, einem Eckpfeiler der digitalen Privatsphäre und Sicherheit, hat erhebliche rechtliche und technische Bedenken hervorgerufen. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützt die Kommunikation vor externer Überwachung, stellt die Strafverfolgungsbehörden jedoch vor Herausforderungen bei der Aufdeckung illegaler Aktivitäten. Die laufende Debatte in der EU zeigt, wie mangelndes öffentliches Verständnis der Kryptographie von Regulierungsbehörden ausgenutzt werden kann. Richtlinien, denen ein umfassendes Verständnis der Verschlüsselung und ihrer Auswirkungen fehlt, laufen Gefahr, unbeabsichtigt die Grundprinzipien von Datenschutz und Sicherheit zu untergraben. Eine fundierte Diskussion, die sowohl die technischen Realitäten der Verschlüsselung als auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für digitale Rechte berücksichtigt, ist unerlässlich.





In Australien hat die Regierung ein beispielloses Gesetz verabschiedet, das eine erhebliche Bedrohung für die globale Privatsphäre darstellt. Dieses als TOLA Act bekannte Gesetz aus dem Jahr 2018 verpflichtet Technologieunternehmen dazu, australischen Behörden Zugriff auf verschlüsselte Nachrichten zu gewähren, und schreibt im Wesentlichen die Schaffung von Hintertüren vor. Trotz einer kürzlich durchgeführten Überprüfung, in der zusätzliche Schutzmaßnahmen und Aufsichtsmechanismen vorgeschlagen werden, bleibt der Kernauftrag des Gesetzes, insbesondere in Bezug auf den Zugang zu verschlüsselter Kommunikation, weitgehend intakt. Dieser Schritt hat schwerwiegende Folgen, da er nicht nur die Sicherheit der Kommunikation innerhalb Australiens gefährdet, sondern auch weltweit einen gefährlichen Präzedenzfall schafft. Der breite Anwendungsbereich des Gesetzes und das Missbrauchspotenzial geben bei Datenschützern und Sicherheitsexperten erhebliche Bedenken. Weitere Einzelheiten zu dieser Entwicklung, einschließlich der Ergebnisse der aktuellen Überprüfung, finden Sie in diesem Artikel des Stiftung für wirtschaftliche Bildung .





Ebenso steht das Vereinigte Königreich kurz davor, Maßnahmen zu ergreifen, die die Verschlüsselung weltweit erheblich schwächen könnten. Das Online-Sicherheitsgesetz, das angeblich die Online-Sicherheit verbessern soll, birgt paradoxerweise die Gefahr, dass Einzelpersonen online weniger sicher sind. Der kürzlich verabschiedete Gesetzesentwurf sieht vor, dass Technologieunternehmen ihre Verschlüsselungsdienste schwächen, wodurch Benutzer potenziell verstärkten Cyberangriffen und Datenschutzverletzungen ausgesetzt werden. Die weitreichenden Auswirkungen dieser gesetzgeberischen Maßnahmen werden im Folgenden ausführlicher untersucht Electronic Frontier Foundation Und Die Unterhaltung .





Panama Papers und der Wert der Kryptographie im Journalismus und in der Interessenvertretung

Die Panama Papers waren eine bahnbrechende Enthüllung in der Welt des investigativen Journalismus und zeigten die transformative Kraft der Verschlüsselung im Kampf gegen globale Korruption. Im Jahr 2016 wurden über 11,5 Millionen Dokumente von Mossack Fonseca, der viertgrößten Offshore-Anwaltskanzlei der Welt, durchgesickert, die die komplizierten Finanzgeschäfte der Elite aufdeckten. Das Leck enthüllte die Identitäten von Einzelpersonen und Organisationen, die an potenziell illegalen Aktivitäten in mehr als 214.000 Offshore-Unternehmen beteiligt waren. Die Verschlüsselung war in diesem Prozess von entscheidender Bedeutung, da sie die Identität des Whistleblowers, bekannt als „John Doe“, schützte und die sichere und vertrauliche Übertragung dieser sensiblen Daten gewährleistete. Dieser Fall hat gezeigt, dass starke Verschlüsselung nicht nur ein technisches Werkzeug, sondern ein grundlegender Faktor für Privatsphäre, demokratische Prinzipien und journalistische Integrität ist.





In einer Zeit, in der digitale Sicherheit und Privatsphäre zunehmend gefährdet sind, ist die Geschichte der Panama Papers eine eindrucksvolle Erinnerung an die wesentliche Rolle der Verschlüsselung. Das betont Bastian Obermayer, der investigative Journalist, der die Panama Papers ans Licht gebracht hat Dieser Artikel für Euroviews. Er erzählt, wie das Beharren auf streng verschlüsselter Kommunikation für die Whistleblower eine Lebensader war und es ihnen ermöglichte, Informationen, die die Welt erschüttern würden, sicher weiterzugeben.

Wie Obermayer betont, wären die Risiken sowohl für die Quelle als auch für die Journalisten ohne starke Verschlüsselung um ein Vielfaches größer gewesen. Die Untersuchung der Panama Papers brachte nicht nur Finanzverbrechen und globale Korruption ans Licht, sondern machte auch deutlich, wie Verschlüsselung Einzelpersonen in die Lage versetzt, mächtige Unternehmen herauszufordern und Ungerechtigkeiten aufzudecken. Dieses entscheidende Instrument zur Wahrung der Privatsphäre und zur Ermöglichung von Transparenz steht jedoch weltweit vor gesetzgeberischen Herausforderungen, vom britischen Gesetz zur Online-Sicherheit über den EARN IT Act der USA bis hin zu den Vorschlägen der EU zur Verordnung über sexuellen Kindesmissbrauch.





Verschlüsselung sei, wie Obermayer betont, ein enormer Gewinn für die Demokratie. Es ermöglicht private Gespräche, die für einen gesunden öffentlichen Diskurs und investigativen Journalismus unerlässlich sind. Die Panama Papers sind ein Beweis für die Macht der Verschlüsselung, den Stimmlosen eine Stimme zu geben und Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Es ist eine Erzählung, die die Notwendigkeit betont, starke Verschlüsselung nicht nur zu verstehen, sondern auch zu verteidigen – denn in dieser Technologie liegt die Stärke unserer Demokratien und der Schutz unserer Grundfreiheiten.





Kryptographie 101: Public-Key-Kryptographie (PKC) und der RSA-Algorithmus





Im folgenden Absatz werde ich eine Reihe von Ressourcen für Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund bereitstellen, die mehr über Kryptographie erfahren möchten. Allerdings wäre die Welt bereits an einem besseren Ort, wenn die meisten Menschen ein grundlegendes Verständnis für zwei der Säulen der modernen Kryptographie hätten: Public-Key-Kryptographie (PKC) und den RSA-Algorithmus.









1976 revolutionierten Whitfield Diffie, Martin Hellman und Ralph Merkle die elektronische Kommunikationssicherheit durch die Entwicklung der Public-Key-Kryptographie (PKC). Diese innovative Methode bildet den Grundstein moderner sicherer Kommunikation und gewährleistet die Vertraulichkeit und Integrität unserer digitalen Interaktionen.





Öffentliche und private Schlüssel : Das Wesen von PKC Im Zentrum der kryptografischen Sicherheit stehen zwei Arten von Schlüsseln: private und öffentliche. Diese Schlüssel sind für die asymmetrische Verschlüsselung unerlässlich, eine Methode, bei der unterschiedliche Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln von Nachrichten verwendet werden.





Privater Schlüssel: Dieser Schlüssel ist vertraulich und ausschließlich dem Benutzer bekannt. Es wird niemals weitergegeben und dient hauptsächlich zwei Zwecken: der Entschlüsselung von Daten, die mit dem entsprechenden öffentlichen Schlüssel verschlüsselt wurden, und dem Signieren digitaler Dokumente, um die Identität des Absenders zu authentifizieren.

Dieser Schlüssel ist vertraulich und ausschließlich dem Benutzer bekannt. Es wird niemals weitergegeben und dient hauptsächlich zwei Zwecken: der Entschlüsselung von Daten, die mit dem entsprechenden öffentlichen Schlüssel verschlüsselt wurden, und dem Signieren digitaler Dokumente, um die Identität des Absenders zu authentifizieren. Öffentlicher Schlüssel: Im Gegensatz zum privaten Schlüssel wird der öffentliche Schlüssel offen geteilt und ist für jedermann zugänglich. Es wird verwendet, um Daten zu verschlüsseln, die nur mit dem passenden privaten Schlüssel entschlüsselt werden können, wodurch sichergestellt wird, dass nur der beabsichtigte Empfänger auf die übertragenen Informationen zugreifen kann.





Der RSA-Algorithmus: Aufbauend auf PKC-Prinzipien Der von Rivest, Shamir und Adleman entwickelte RSA-Algorithmus ist einer der ersten und am weitesten verbreiteten kryptografischen Algorithmen mit öffentlichem Schlüssel. Es baut auf den von Diffie, Hellman und Merkle etablierten PKC-Prinzipien auf. Dieser Algorithmus ist eine grundlegende Technologie hinter vielen sicheren Systemen, auf die wir heute angewiesen sind, von HTTPS-Protokollen im Internet bis hin zur sicheren E-Mail-Kommunikation.





Funktionalität: RSA funktioniert, indem es im Geheimen zwei große Primzahlen generiert und diese multipliziert, um eine öffentliche Zahl zu erzeugen. Die Sicherheit von RSA hängt von der Schwierigkeit ab, diese große öffentliche Zahl wieder in ihre Hauptbestandteile zu zerlegen.

RSA funktioniert, indem es im Geheimen zwei große Primzahlen generiert und diese multipliziert, um eine öffentliche Zahl zu erzeugen. Die Sicherheit von RSA hängt von der Schwierigkeit ab, diese große öffentliche Zahl wieder in ihre Hauptbestandteile zu zerlegen. Anwendungsfälle: RSA ist in verschiedenen Anwendungen integriert, darunter digitale Signaturen, sichere Datenübertragung und Verschlüsselung sensibler Informationen. Sein umfassender Einsatz ist ein starker Indikator für seine Wirksamkeit und Sicherheit.

RSA ist in verschiedenen Anwendungen integriert, darunter digitale Signaturen, sichere Datenübertragung und Verschlüsselung sensibler Informationen. Sein umfassender Einsatz ist ein starker Indikator für seine Wirksamkeit und Sicherheit. Herausforderungen und Einschränkungen: RSA ist zwar robust, steht aber vor Herausforderungen wie zunehmenden Rechenkapazitäten und den potenziellen Auswirkungen des Quantencomputings, was die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der kryptografischen Methoden unterstreicht.





Die Bedeutung von PKC und RSA Das Verständnis der Grundlagen von PKC und des RSA-Algorithmus ist für jeden, der sich mit Cybersicherheit oder digitaler Privatsphäre beschäftigt, von entscheidender Bedeutung. Diese Konzepte sind praktische Werkzeuge zum Schutz unseres digitalen Lebens und nicht nur theoretische Ideen. Ihr Verständnis verdeutlicht einen Großteil der Verschlüsselung, mit der wir täglich konfrontiert werden, und versetzt uns in die Lage, fundiertere Entscheidungen über unsere digitale Sicherheit zu treffen.





Ressourcen, um sich mit Kryptographie auskennen zu können

Der Weg zu einem kryptografisch versierten Benutzer ist ein Weg des kontinuierlichen Lernens und Engagements. Ganz gleich, ob Sie ein Neuling ohne technischen Hintergrund sind oder jemand, der vorhandene Kenntnisse vertiefen möchte, die Welt der Kryptographie bietet eine Reihe von Ressourcen, die es zu erkunden gilt. Hier ist ein Leitfaden, der Ihnen bei der Bewältigung dieser Reise hilft, kategorisiert nach unterschiedlichen Fachkenntnissen.





Für Anfänger (keine technischen Kenntnisse erforderlich):





„ The Code Book “ von Simon Singh: Eine umfassende Einführung in die Geschichte und Prinzipien der Kryptographie. Kryptographiekurs der Khan Academy: Ein benutzerfreundlicher Online-Kurs, der die Grundlagen der Kryptographie behandelt. TED-Gespräche An Kryptographie: Spannende Vorträge, die komplexe Konzepte der Kryptographie zugänglich machen.





Mittleres Niveau (einige technische Hintergrundinformationen hilfreich):





„ Kryptographie: Der Schlüssel zur digitalen Sicherheit, wie sie funktioniert und warum sie wichtig ist “ von Keith Martin: Vertieft sich in kryptografische Prinzipien und digitale Anwendungen. Courseras Kryptographiekurse : Kurse für Fortgeschrittene, die tiefere Einblicke in die Kryptographie bieten.





Fortgeschrittenes Niveau (technische Fähigkeiten erforderlich):









Online-Foren und Communities:





Kryptologie-Subreddits und Online-Foren : Treten Sie mit Communitys auf Reddit in Kontakt, um Einblicke und Diskussionen zu erhalten. GitHub-Repositories : Für ein praktisches Verständnis können Sie Projekte im Zusammenhang mit Kryptografie auf GitHub erkunden.





Bleiben Sie auf dem Laufenden:





Blogs und Newsletter: Bleiben Sie über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden, indem Sie führenden Kryptographie-Blogs folgen ( Bruce Schneiers Blog ) und das Abonnieren von Newslettern.





Denken Sie daran, dass es beim Erwerb von Kenntnissen in der Kryptographie um mehr als nur Lernen geht; Es geht darum, seine gesellschaftlichen Auswirkungen zu verstehen, sich für digitale Rechte einzusetzen und Sicherheit zu gewährleisten. Teilen Sie Ihre Erkenntnisse und Erkenntnisse mit Ihrem Netzwerk, um zu einer besser informierten Community beizutragen.





Wie ich meine Daten schütze

In meinem Streben nach digitaler Privatsphäre und Sicherheit wähle ich sorgfältig Plattformen aus, die für ihre robuste Verschlüsselung und ihr Engagement für die Privatsphäre der Benutzer bekannt sind. Ich bin mir jedoch sehr bewusst, dass es in der dynamischen Welt der Technologie keine dauerhafte Lösung gibt. Veränderungen in den Eigentumsverhältnissen oder der Philosophie eines Unternehmens können die Landschaft verändern und erfordern ständige Wachsamkeit und Anpassungsbereitschaft.





Signal für Instant Messaging: Meine erste Wahl für Instant Messaging ist Signal . Signal wird für seine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gelobt und stellt sicher, dass meine Kommunikation vertraulich bleibt. Als Open-Source-Plattform wird sie regelmäßig von der Cybersicherheits-Community überprüft, was ihre Vertrauenswürdigkeit erhöht. Bei Signals Engagement für den Datenschutz geht es nicht nur um robuste Technologie; Es geht auch um eine Philosophie, die die Privatsphäre der Benutzer über alles schätzt.





ProtonMail für E-Mail-Kommunikation: Bei E-Mail verlasse ich mich auf ProtonMail . ProtonMail hat seinen Sitz in der Schweiz, einem Land, das für seine strengen Datenschutzgesetze bekannt ist, und bietet Ende-zu-Ende-verschlüsselte E-Mail-Dienste an. Dies bedeutet, dass nicht einmal ProtonMail auf den Inhalt meiner E-Mails zugreifen kann, wodurch absoluter Datenschutz gewährleistet ist. Ihr Einsatz von Open-Source-Verschlüsselung und ihre transparenten Betriebsrichtlinien entsprechen meinen persönlichen Sicherheitsanforderungen.





Erforschung dezentraler Lösungen: Über diese Plattformen hinaus erforsche ich auch dezentrale Lösungen, insbesondere Blockchain-basierte Kommunikationstools. Die Dezentralisierung bietet einen einzigartigen Vorteil, da sie den einzigen Kontroll- oder Fehlerpunkt beseitigt, der in zentralisierten Systemen eine Schwachstelle darstellt.

Ein solches Beispiel ist Status , eine Blockchain-basierte Chat-Plattform. Status arbeitet auf der Ethereum-Blockchain und bietet nicht nur Messaging-Dienste, sondern auch eine Krypto-Wallet und einen dezentralen Webbrowser. Sein Open-Source- und Peer-to-Peer-Protokoll bietet Transparenz und Sicherheit und passt zu meinem Ansatz zum digitalen Datenschutz. Das Engagement der Plattform für Benutzersouveränität und Datenschutz, frei von Unternehmensaufsicht oder staatlicher Einmischung, stellt eine vielversprechende Alternative in der sich ständig verändernden digitalen Landschaft dar.





Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Plattformen wie Signal und ProtonMail zwar derzeit meine Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen erfüllen, ich aber weiterhin offen und aufmerksam gegenüber den Entwicklungen bei dezentralen Lösungen wie Status bin. Die digitale Welt ist in ständigem Wandel und informiert und flexibel zu bleiben ist der Schlüssel zur dauerhaften Sicherheit und Vertraulichkeit meiner Daten.

Kryptographie verstehen: Ihre Datenschutzrechte schützen

In diesem sich schnell entwickelnden digitalen Zeitalter geht die Bedeutung der Kryptographie weit über den Bereich spezialisierter Cybersicherheitsexperten hinaus. Es berührt das Leben jedes Einzelnen, der mit der digitalen Welt interagiert. Auch wenn es nicht für jeden machbar oder notwendig ist, Experte für Kryptographie zu werden, ist ein grundlegendes Verständnis der Prinzipien und Auswirkungen von entscheidender Bedeutung. Dieses Wissen ermöglicht es uns, fundierte Entscheidungen über unsere digitale Privatsphäre und Sicherheit zu treffen und die Richtlinien und Technologien, die unsere Online-Interaktionen regeln, kritisch zu bewerten.





Wie wir untersucht haben, ist Kryptographie nicht nur ein Werkzeug zum Schutz von Daten; Es ist ein Eckpfeiler unserer digitalen Rechte und Freiheiten. Ganz gleich, ob es darum geht, sichere Kommunikationsplattformen zu wählen, die Gesetzeslage zu verstehen oder sich einfach über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Verschlüsselung und Datenschutz auf dem Laufenden zu halten – jeder Schritt, den Sie zum Verständnis der Kryptographie unternehmen, stärkt Ihre Position in der digitalen Welt.





Denken Sie daran: Im Kampf um digitale Privatsphäre und Freiheit ist Bewusstsein Ihr größter Verbündeter. Sie müssen kein Experte sein, aber wenn Sie die Grundlagen der Kryptographie verstehen und darüber informiert bleiben, wie sie sich auf Ihr Leben auswirkt, ist dies ein Schritt in eine sicherere und privatere digitale Zukunft.