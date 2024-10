Hầu hết mọi người không quan tâm đến mật mã và đó là một vấn đề

Vào năm 2016, khi tôi bắt đầu vận động chuyển từ WhatsApp và Telegram sang Signal trong các cuộc trò chuyện với đồng nghiệp, bạn bè và gia đình, tôi đã có một phát hiện đáng ngạc nhiên: đại đa số mọi người, đặc biệt là những người ngoài lĩnh vực an ninh mạng, dường như phần lớn thờ ơ với vai trò quan trọng của mật mã trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Sự thờ ơ này đặc biệt rõ ràng trong các cuộc thảo luận về kế hoạch tích hợp nền tảng nhắn tin của Facebook với WhatsApp.





Mối lo ngại ở đây xuất phát từ các cách tiếp cận khác nhau đối với quyền riêng tư và bảo mật được các nền tảng này áp dụng mặc dù chúng sử dụng cùng một giao thức mã hóa đầu cuối được phát triển bởi Hệ thống thì thầm mở . WhatsApp, hoạt động dưới sự quản lý của Facebook, đã bị xem xét kỹ lưỡng về khả năng sử dụng siêu dữ liệu, đặt ra câu hỏi về quyền riêng tư của người dùng. Mặt khác, bản chất nguồn mở và các biện pháp thu thập dữ liệu tối thiểu của Signal thường được coi là an toàn và riêng tư hơn, nhấn mạnh cam kết của họ đối với quyền riêng tư của người dùng.





Telegram, một ứng dụng nhắn tin phổ biến khác, chỉ cung cấp mã hóa đầu cuối trong tính năng 'Trò chuyện bí mật' chứ không phải trong các cuộc trò chuyện thông thường hoặc trò chuyện nhóm. Sự khác biệt quan trọng này rất quan trọng để người dùng hiểu khi chọn nền tảng nhắn tin dựa trên nhu cầu riêng tư của họ.

Kịch bản này nhấn mạnh một vấn đề rộng lớn hơn: sự thiếu nhận thức của công chúng về tầm quan trọng cốt yếu của các hoạt động mã hóa mạnh mẽ trong việc bảo vệ các tương tác kỹ thuật số của chúng ta. Có vẻ như nhiều người không nhận ra rằng mật mã là nền tảng cho hoạt động liên lạc trực tuyến của chúng ta, cho dù đó là cuộc trò chuyện cá nhân, giao dịch tài chính hay chia sẻ dữ liệu nhạy cảm. Khi tôi tham gia nhiều hơn vào các cuộc thảo luận này, tôi thấy rõ rằng sự hiểu biết cơ bản về cách dữ liệu của chúng ta được bảo vệ—hoặc có thể bị lộ—là rất quan trọng do chúng ta ngày càng phụ thuộc vào nền tảng kỹ thuật số.





Nếu bạn đang dự tính chuyển từ WhatsApp sang Signal hoặc thắc mắc về vị trí của Telegram trong bối cảnh này, bạn có thể xem bản so sánh toàn diện về các nền tảng này trong bài viết này trên CyberNews . Phần này giải thích sâu sắc về sự khác biệt về sắc thái trong cách các ứng dụng này quản lý dữ liệu người dùng và mã hóa hai đầu, nêu bật sự phức tạp của mật mã trong sử dụng hàng ngày.





Sự thiếu hiểu biết về mật mã là một niềm hạnh phúc đối với các cơ quan quản lý của Chính phủ

Tại hội trường của Liên minh Châu Âu, một dự luật đã gây ra cuộc tranh luận đáng kể với mục đích làm suy yếu mã hóa đầu cuối, bề ngoài là để chống lạm dụng tình dục trẻ em. Mặc dù có một số ý định tốt nhưng nỗ lực lập pháp này vẫn gây tranh cãi do tác động tiềm tàng của nó đối với quyền riêng tư của công dân EU. Một phân tích chi tiết của Riana Pfefferkorn tại Trung tâm Internet và Xã hội của Stanford, có sẵn đây , đi sâu vào sự phức tạp của vấn đề này. Dự thảo Quy định lạm dụng tình dục trẻ em của EU đề xuất rằng các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến chủ động quét các dịch vụ của họ, bao gồm cả thông tin liên lạc riêng tư, để tìm tài liệu lạm dụng, một sự thay đổi lớn so với luật hiện hành cho phép phát hiện tự nguyện.





Đề xuất này đã gây ra sự bất đồng quan điểm giữa các quốc gia thành viên EU, nhấn mạnh sự căng thẳng giữa bảo vệ trẻ em và quyền của hơn 447 triệu công dân EU. Cách tiếp cận của dự luật đối với mã hóa đầu cuối, nền tảng của quyền riêng tư và bảo mật kỹ thuật số, đã gây ra những lo ngại đáng kể về mặt pháp lý và kỹ thuật. Mã hóa đầu cuối bảo vệ thông tin liên lạc khỏi sự giám sát từ bên ngoài, nhưng đặt ra thách thức cho cơ quan thực thi pháp luật trong việc phát hiện các hoạt động bất hợp pháp. Cuộc tranh luận đang diễn ra ở EU nêu bật việc thiếu hiểu biết của công chúng về mật mã có thể bị các cơ quan quản lý lợi dụng như thế nào. Các chính sách thiếu hiểu biết toàn diện về mã hóa và những tác động của nó có nguy cơ vô tình làm suy yếu các nguyên tắc nền tảng về quyền riêng tư và bảo mật. Một cuộc thảo luận có hiểu biết, xem xét cả thực tế kỹ thuật của mã hóa và khuôn khổ pháp lý quản lý quyền kỹ thuật số, là điều cần thiết.





Tại Úc, chính phủ đã thông qua một đạo luật chưa từng có, gây ra mối đe dọa đáng kể đối với quyền riêng tư toàn cầu. Được gọi là Đạo luật TOLA, đạo luật năm 2018 này buộc các công ty công nghệ phải cung cấp cho chính quyền Australia quyền truy cập vào các tin nhắn được mã hóa, về cơ bản bắt buộc phải tạo ra các cửa hậu. Bất chấp một đánh giá gần đây đề xuất các biện pháp bảo vệ và cơ chế giám sát bổ sung, nhiệm vụ cốt lõi của luật, đặc biệt là liên quan đến quyền truy cập vào thông tin liên lạc được mã hóa, phần lớn vẫn còn nguyên vẹn. Động thái này có ý nghĩa nghiêm trọng vì nó không chỉ làm tổn hại đến an ninh thông tin liên lạc trong nước Úc mà còn đặt ra tiền lệ nguy hiểm trên toàn cầu. Phạm vi rộng và khả năng lạm dụng của luật này làm dấy lên mối lo ngại đáng kể giữa những người ủng hộ quyền riêng tư và các chuyên gia bảo mật. Thông tin chi tiết hơn về vấn đề liên quan đến sự phát triển này, bao gồm cả những phát hiện của đánh giá gần đây, có thể được tìm thấy trong bài viết này của Quỹ giáo dục kinh tế .





Tương tự, Vương quốc Anh đang chuẩn bị áp dụng các chính sách có thể làm suy yếu đáng kể khả năng mã hóa trên toàn thế giới. Dự luật An toàn Trực tuyến, bề ngoài được thiết kế để tăng cường an toàn trực tuyến, lại có nguy cơ nghịch lý là khiến các cá nhân kém an toàn hơn khi trực tuyến. Dự luật được thông qua gần đây yêu cầu các công ty công nghệ làm suy yếu các dịch vụ mã hóa của họ, có khả năng khiến người dùng gặp phải các cuộc tấn công mạng và vi phạm quyền riêng tư ngày càng gia tăng. Những tác động sâu rộng của các hành động lập pháp này được khám phá sâu hơn bởi Tổ chức biên giới điện tử Và Cuộc trò chuyện .





Hồ sơ Panama và giá trị của mật mã trong báo chí và vận động chính sách

Hồ sơ Panama là tiết lộ mang tính đột phá trong thế giới báo chí điều tra, thể hiện sức mạnh biến đổi của mã hóa trong cuộc chiến chống tham nhũng toàn cầu. Năm 2016, hơn 11,5 triệu tài liệu đã bị rò rỉ từ Mossack Fonseca, công ty luật nước ngoài lớn thứ tư thế giới, vạch trần các giao dịch tài chính phức tạp của giới thượng lưu. Vụ rò rỉ đã tiết lộ danh tính của các cá nhân và tổ chức có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp tiềm tàng ở hơn 214.000 công ty nước ngoài. Mã hóa rất quan trọng trong quá trình này vì nó bảo vệ danh tính của người tố cáo, được gọi là "John Doe" và đảm bảo việc truyền dữ liệu nhạy cảm này một cách an toàn và bí mật. Trường hợp này đã chứng minh mức độ mã hóa mạnh mẽ không chỉ là một công cụ kỹ thuật mà còn là yếu tố cơ bản đảm bảo quyền riêng tư, nguyên tắc dân chủ và tính liêm chính của báo chí.





Trong thời đại mà an ninh kỹ thuật số và quyền riêng tư ngày càng bị đe dọa, câu chuyện về Hồ sơ Panama đóng vai trò như một lời nhắc nhở mạnh mẽ về vai trò thiết yếu của mã hóa. Bastian Obermayer, nhà báo điều tra đã đưa Hồ sơ Panama ra ánh sáng, nhấn mạnh điều này trong bài viết này cho Euroviews. Ông kể lại việc yêu cầu liên lạc được mã hóa nghiêm ngặt đã trở thành cứu cánh cho những người tố giác như thế nào, cho phép họ chia sẻ thông tin một cách an toàn có thể gây chấn động thế giới.

Như Obermayer đã chỉ ra, nếu không có mã hóa mạnh, rủi ro đối với cả nguồn tin và các nhà báo sẽ lớn hơn theo cấp số nhân. Cuộc điều tra Hồ sơ Panama không chỉ làm sáng tỏ tội phạm tài chính và tham nhũng toàn cầu mà còn nêu bật cách mã hóa trao quyền cho các cá nhân để thách thức các thực thể quyền lực và vạch trần sự bất công. Tuy nhiên, công cụ quan trọng này nhằm duy trì quyền riêng tư và tạo điều kiện minh bạch đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý trên toàn cầu, từ Dự luật An toàn Trực tuyến của Vương quốc Anh đến Đạo luật CNTT EARN của Hoa Kỳ và các đề xuất Quy định về Lạm dụng Tình dục Trẻ em của Liên minh Châu Âu.





Mã hóa, như Obermayer khẳng định, là một tài sản lớn cho nền dân chủ. Nó cho phép các cuộc trò chuyện riêng tư, điều cần thiết cho một cuộc thảo luận công khai và báo chí điều tra lành mạnh. Hồ sơ Panama là minh chứng cho sức mạnh của mã hóa trong việc mang lại tiếng nói cho những người không có tiếng nói và đứng lên chống lại sự bất công. Đó là một câu chuyện nhấn mạnh sự cần thiết không chỉ hiểu mà còn phải bảo vệ mã hóa mạnh mẽ - vì chính công nghệ này thể hiện sức mạnh của nền dân chủ và việc bảo vệ các quyền tự do cơ bản của chúng ta.





Mật mã 101: Mật mã khóa công khai (PKC) và thuật toán RSA





Trong đoạn văn sau, tôi sẽ chia sẻ một loạt tài nguyên dành cho những người thuộc các nền tảng khác nhau muốn tìm hiểu thêm về mật mã. Tuy nhiên, thế giới sẽ ở một nơi tốt đẹp hơn nếu hầu hết mọi người có hiểu biết cơ bản về hai trong số những trụ cột của mật mã hiện đại: mật mã khóa công khai (PKC) và Thuật toán RSA.









Năm 1976, Whitfield Diffie, Martin Hellman và Ralph Merkle đã cách mạng hóa an ninh truyền thông điện tử bằng cách phát triển mật mã khóa công khai (PKC). Phương pháp đổi mới này tạo thành nền tảng của giao tiếp an toàn hiện đại, đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn cho các tương tác kỹ thuật số của chúng ta.





Khóa công khai và khóa riêng : Bản chất của PKC Cốt lõi của bảo mật mật mã là hai loại khóa: riêng tư và công khai. Các khóa này rất cần thiết cho mã hóa bất đối xứng, một phương pháp trong đó các khóa khác nhau được sử dụng để mã hóa và giải mã tin nhắn.





Khóa riêng: Khóa này được giữ bí mật và chỉ người dùng biết. Nó không bao giờ được chia sẻ và được sử dụng chủ yếu cho hai mục đích: giải mã dữ liệu được mã hóa bằng khóa chung tương ứng và ký các tài liệu kỹ thuật số để xác thực danh tính của người gửi.

Khóa này được giữ bí mật và chỉ người dùng biết. Nó không bao giờ được chia sẻ và được sử dụng chủ yếu cho hai mục đích: giải mã dữ liệu được mã hóa bằng khóa chung tương ứng và ký các tài liệu kỹ thuật số để xác thực danh tính của người gửi. Khóa công khai: Ngược lại với khóa riêng, khóa chung được chia sẻ công khai và có sẵn cho bất kỳ ai. Nó được sử dụng để mã hóa dữ liệu chỉ có thể được giải mã bằng khóa riêng phù hợp, do đó đảm bảo rằng chỉ người nhận dự định mới có thể truy cập thông tin được truyền.





Thuật toán RSA: Xây dựng trên các nguyên tắc PKC Thuật toán RSA, được phát triển bởi Rivest, Shamir và Adleman, là một trong những thuật toán mã hóa khóa công khai đầu tiên và được sử dụng rộng rãi nhất. Nó được xây dựng dựa trên các nguyên tắc PKC do Diffie, Hellman và Merkle thiết lập. Thuật toán này là công nghệ cơ bản đằng sau nhiều hệ thống bảo mật mà chúng ta tin cậy ngày nay, từ các giao thức HTTPS trên internet cho đến giao tiếp qua email an toàn.





Chức năng: RSA hoạt động bằng cách tạo ra hai số nguyên tố lớn một cách bí mật và nhân chúng để tạo ra số công khai. Tính bảo mật của RSA phụ thuộc vào khó khăn trong việc đưa số lượng công khai lớn này trở lại các thành phần chính của nó.

RSA hoạt động bằng cách tạo ra hai số nguyên tố lớn một cách bí mật và nhân chúng để tạo ra số công khai. Tính bảo mật của RSA phụ thuộc vào khó khăn trong việc đưa số lượng công khai lớn này trở lại các thành phần chính của nó. Trường hợp sử dụng: RSA không thể thiếu trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm chữ ký số, truyền dữ liệu an toàn và mã hóa thông tin nhạy cảm. Việc sử dụng rộng rãi nó là một chỉ số mạnh mẽ về tính hiệu quả và bảo mật của nó.

RSA không thể thiếu trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm chữ ký số, truyền dữ liệu an toàn và mã hóa thông tin nhạy cảm. Việc sử dụng rộng rãi nó là một chỉ số mạnh mẽ về tính hiệu quả và bảo mật của nó. Những thách thức và hạn chế: RSA, tuy mạnh mẽ nhưng cũng phải đối mặt với những thách thức như tăng khả năng tính toán và tác động tiềm tàng của điện toán lượng tử, nhấn mạnh nhu cầu phát triển liên tục trong các phương pháp mã hóa.





Tầm quan trọng của PKC và RSA Việc hiểu những kiến thức cơ bản về PKC và thuật toán RSA là rất quan trọng đối với bất kỳ ai liên quan đến an ninh mạng hoặc quyền riêng tư kỹ thuật số. Những khái niệm này là những công cụ thiết thực bảo vệ cuộc sống số của chúng ta chứ không chỉ là những ý tưởng lý thuyết. Sự hiểu biết của họ làm rõ phần lớn mã hóa mà chúng ta gặp hàng ngày và trao quyền cho chúng ta đưa ra quyết định sáng suốt hơn về bảo mật kỹ thuật số của mình.





Tài nguyên để trở thành người hiểu biết về mật mã

Hành trình trở thành người dùng hiểu biết về mật mã là một con đường liên tục học hỏi và gắn kết. Cho dù bạn là người mới không có nền tảng kỹ thuật hay là người đang tìm cách đào sâu kiến thức hiện có thì thế giới mật mã đều cung cấp nhiều tài nguyên để khám phá. Dưới đây là hướng dẫn giúp bạn điều hướng hành trình này, được phân loại theo các cấp độ chuyên môn khác nhau.





Dành cho người mới bắt đầu (Không yêu cầu kỹ năng kỹ thuật):









Trình độ trung cấp (Một số kiến thức kỹ thuật hữu ích):





" Mật mã học: Chìa khóa cho bảo mật kỹ thuật số, cách thức hoạt động và lý do tại sao nó quan trọng " của Keith Martin: Tìm hiểu sâu hơn về các nguyên tắc mật mã và ứng dụng kỹ thuật số. Khóa học về mật mã của Coursera : Các khóa học cấp trung cấp cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về mật mã.





Trình độ nâng cao (Yêu cầu kỹ năng kỹ thuật):









Diễn đàn và cộng đồng trực tuyến:









Luôn cập nhật:





Blog và Bản tin: Theo dõi những phát triển mới nhất bằng cách theo dõi các blog về mật mã hàng đầu ( Blog của Bruce Schneier ) và đăng ký nhận bản tin.





Hãy nhớ rằng, trở nên hiểu biết về mật mã không chỉ là học; đó là về việc hiểu tác động xã hội của nó, ủng hộ quyền kỹ thuật số và đảm bảo an ninh. Chia sẻ những hiểu biết và kiến thức của bạn với mạng lưới của bạn để đóng góp cho một cộng đồng có nhiều thông tin hơn.





Cách tôi bảo vệ dữ liệu của mình

Để theo đuổi quyền riêng tư và bảo mật kỹ thuật số, tôi cẩn thận lựa chọn các nền tảng nổi tiếng về mã hóa mạnh mẽ và cam kết đối với quyền riêng tư của người dùng. Tuy nhiên, tôi nhận thức sâu sắc rằng trong thế giới công nghệ năng động, không có giải pháp nào là lâu dài. Những thay đổi về quyền sở hữu hoặc triết lý của công ty có thể làm thay đổi cục diện, đòi hỏi sự cảnh giác thường xuyên và sẵn sàng thích ứng.





Tín hiệu cho Tin nhắn tức thời: Lựa chọn chính của tôi cho tin nhắn tức thời là Tín hiệu . Được đánh giá cao về khả năng mã hóa đầu cuối, Signal đảm bảo rằng thông tin liên lạc của tôi được giữ bí mật. Là một nền tảng nguồn mở, nó được cộng đồng an ninh mạng giám sát thường xuyên, nâng cao độ tin cậy của nó. Cam kết về quyền riêng tư của Signal không chỉ là về công nghệ mạnh mẽ; nó còn nói về một triết lý coi trọng quyền riêng tư của người dùng hơn tất cả.





ProtonMail để liên lạc qua email: Đối với email, tôi dựa vào ProtonThư . Có trụ sở tại Thụy Sĩ, một quốc gia nổi tiếng với luật bảo mật mạnh mẽ, ProtonMail cung cấp dịch vụ email được mã hóa hai đầu. Điều này có nghĩa là ngay cả ProtonMail cũng không thể truy cập nội dung email của tôi, đảm bảo quyền riêng tư hoàn toàn. Việc họ sử dụng mã hóa nguồn mở và các chính sách hoạt động minh bạch của họ phù hợp với các yêu cầu bảo mật cá nhân của tôi.





Khám phá các giải pháp phi tập trung: Ngoài những nền tảng này, tôi cũng đang khám phá các giải pháp phi tập trung, đặc biệt là các công cụ giao tiếp dựa trên blockchain. Phân quyền mang lại một lợi thế duy nhất bằng cách loại bỏ điểm kiểm soát hoặc lỗi duy nhất, vốn là điểm dễ bị tổn thương trong các hệ thống tập trung.

Một ví dụ như vậy là Trạng thái , một nền tảng trò chuyện dựa trên blockchain. Status hoạt động trên chuỗi khối Ethereum, không chỉ cung cấp dịch vụ nhắn tin mà còn cung cấp ví tiền điện tử và trình duyệt web phi tập trung. Giao thức mã nguồn mở và ngang hàng của nó mang lại sự minh bạch và bảo mật, phù hợp với cách tiếp cận của tôi đối với quyền riêng tư kỹ thuật số. Cam kết của nền tảng đối với chủ quyền của người dùng và bảo vệ dữ liệu, không chịu sự giám sát của công ty hoặc sự can thiệp của chính phủ, mang đến một giải pháp thay thế đầy hứa hẹn trong bối cảnh kỹ thuật số luôn thay đổi.





Tóm lại, trong khi các nền tảng như Signal và ProtonMail hiện đáp ứng nhu cầu về quyền riêng tư và bảo mật của tôi, tôi vẫn cởi mở và chú ý đến sự phát triển trong các giải pháp phi tập trung như Status. Thế giới kỹ thuật số luôn thay đổi và việc luôn cập nhật thông tin cũng như linh hoạt là chìa khóa để đảm bảo sự an toàn và quyền riêng tư lâu dài cho dữ liệu của tôi.

Hiểu về mật mã: Bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Trong thời đại kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng này, tầm quan trọng của mật mã vượt xa lĩnh vực của các chuyên gia an ninh mạng chuyên ngành. Nó chạm đến cuộc sống của mỗi cá nhân tương tác với thế giới kỹ thuật số. Mặc dù việc trở thành một chuyên gia về mật mã có thể không khả thi hoặc không cần thiết đối với tất cả mọi người, nhưng việc hiểu biết cơ bản về các nguyên tắc và ý nghĩa của nó là rất quan trọng. Kiến thức này cho phép chúng tôi đưa ra những quyết định sáng suốt về quyền riêng tư và bảo mật kỹ thuật số của mình cũng như đánh giá nghiêm túc các chính sách và công nghệ chi phối các hoạt động tương tác trực tuyến của chúng tôi.





Như chúng ta đã khám phá, mật mã không chỉ là một công cụ để bảo vệ dữ liệu; đó là nền tảng của các quyền và tự do kỹ thuật số của chúng ta. Cho dù đó là chọn nền tảng liên lạc an toàn, hiểu biết về bối cảnh lập pháp hay chỉ đơn giản là cập nhật thông tin về những phát triển mới nhất về mã hóa và quyền riêng tư, mỗi bước bạn thực hiện để hiểu rõ về mật mã sẽ củng cố vị thế của bạn trong thế giới kỹ thuật số.





Hãy nhớ rằng, trong cuộc đấu tranh vì quyền riêng tư và tự do kỹ thuật số, nhận thức là đồng minh lớn nhất của bạn. Bạn không cần phải là một chuyên gia, nhưng việc hiểu những kiến thức cơ bản về mật mã và luôn cập nhật về cách nó tác động đến cuộc sống của bạn là một bước hướng tới một tương lai kỹ thuật số riêng tư và an toàn hơn.