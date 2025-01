Paano Magsimula sa Libreng Satellite Imagery: Sentinel, Landsat, CBERS, at Higit Pa

*Credit ng larawan: Unsplash ( Saklaw ng Tian-Shan, Wensu, Aksu, China )





*Landsat, Sentinel, CBERS, at Amazonia satellite sa konteksto ng orbital-level multispectral imaging





Sa ngayon, maraming paraan para ma-access at magamit ang satellite imagery—narito ang isang rundown ng ilan sa mga pangunahing opsyon na ginagamit ko sa aking mga personal na proyekto, lahat ng ito ay libre :-)





Isang (napaka) Mabilis na Pangkalahatang-ideya ng Mga Opsyon sa Satellite

Una, pag-usapan natin ang mga satellite at sensor mismo. Mayroong maraming mga pagpipilian ngayon, bawat isa ay may natatanging mga kakayahan.





Para sa pagsusuri sa agrikultura at kapaligiran (kung ano ang ginagawa ko sa araw-araw), dalawa sa pinakakaraniwang ginagamit na satellite program ay Landsat at Sentinel. Ang bawat isa ay naging bahagi ng maraming misyon na may mga umuusbong na sensor sa mga dekada, na nag-aalok ng mas maraming data para sa iba't ibang mga application.





Sentinel

Ang Sentinel-2, halimbawa, ay bahagi ng European Copernicus program at dalubhasa sa multispectral imaging. Sa ngayon, may tatlong satellite sa seryeng Sentinel-2: Sentinel-2A, Sentinel-2B, at Sentinel-2C (ang huling inilunsad kamakailan, noong Setyembre 2024, dito ). (Karaniwan ang aking unang pagpipilian, dahil maaari itong pagsamahin ang pinakamahusay na spatial, temporal at parang multo na mga resolusyon).

Landsat

Ang Landsat, na pinamamahalaan ng US Geological Survey (USGS) sa ilalim ng National Land Imaging Program, ay naging aktibo mula noong 1970s. Ang pinakahuling misyon nito ay ang Landsat-9, na, tulad ng mga nauna nito, ay nagbibigay ng multispectral imaging para sa iba't ibang gamit.





Sa napakaraming satellite program, mahalagang pumili batay sa iyong partikular na pangangailangan sa proyekto. Ang ilang mga satellite ay tumutuon sa mga partikular na rehiyon ng planeta, habang ang iba ay may higit pang mga pandaigdigang layunin, na humahantong sa akin na magsama rin ng iba pang hindi gaanong karaniwang mga opsyon dito (sa internasyonal na eksena).









Brazilian Satellites: CBERS at Amazonia. Kung interesado ka sa mga pambansang programa, nag-aalok ang Brazil ng dalawang kapansin-pansing opsyon:

CBERS (China-Brazil Earth Resources Satellite):

Ang pakikipagtulungang Sino-Brazilian na ito ay naglunsad ng ilang mga misyon. Ang pinakabago, ang CBERS-4A, ay nagbibigay ng orbital-level multispectral imaging kasama ng mga naunang CBERS satellite na may iba't ibang sensor.

Amazonia-1:

Inilunsad noong 2021, ito ang unang ganap na locally-developed satellite ng Brazil. Bagama't nag-aalok ito ng multispectral imaging tulad ng iba, medyo mas mababa ang spatial resolution nito. Ang pangunahing layunin nito ay subaybayan ang malalawak na kagubatan na lugar tulad ng Amazon (tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan). Kasama sa mga misyon sa hinaharap ang Amazonia-1B at Amazonia-2.





Sa lahat ng mga opsyon sa itaas, sasabihin ko na ang perpekto senaryo ay magiging sa gamitin ang lahat ng magagamit na opsyon upang magkaroon ng pinakamalaking posibleng dami ng imagery para sa iyong lugar. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay nagtataas ng hindi bababa sa dalawang mahahalagang tanong na dapat isaalang-alang:

Ano ang layunin ng iyong pagsusuri? (at kung kailangan pa nga ng mas mataas na dalas ng mga larawan)

ng iyong pagsusuri? (at kung kailangan pa nga ng mas mataas na dalas ng mga larawan) Paano mo hahawakan ang pagpoproseso upang ang lahat ng iba't ibang mga imahe ay magkatugma para sa pagsusuri?









Saan Kumuha ng Satellite Imagery

Kapag alam mo na ang mga kinakailangan ng iyong proyekto at ang mga sensor na nakakatugon sa kanila, may ilang paraan para ma-access ang data. Kung kailangan mo ng paminsan-minsang koleksyon ng imahe para sa mga ulat o madalas na data para sa malakihang pagsusuri, narito ang mga pangunahing platform at paraan ng pagkuha:





Mga Opisyal na Portal ng Data

Kasama sa iba pang mga opsyon ang GloVis , halimbawa.





2. Mga Cloud Platform

Google Earth Engine (GEE) : Mag-access ng malaking catalog ng satellite data, kabilang ang Landsat, Sentinel, CBERS, at marami pang ibang produkto. Kabilang dito ang isang web-based na code editor para sa mabilis na paggamit at mga API para sa JavaScript (marami nang handa na gamitin sa JS, kaya medyo magagawa ito kahit na hindi ka pamilyar sa wika—ako, sa personal, ay hindi) at sawa.

Amazon Web Services (AWS): Ang data ng Landsat at Sentinel ay available sa AWS. Tingnan ang AWS Open Data Registry para sa mga detalye.





Mga API at Programmatic Access

Para sa higit pang teknikal na user, ang mga API at Python library ay makapangyarihang mga tool:

Sentinel API : Matuto pa

Landsat API : Matuto pa

CBERS at Amazonia API: INPE STAC Browser

Mga Aklatan ng Python: Ang mga aklatan tulad ng pystac-client ay mahusay dahil sinusuportahan nila ang maramihang mga katalogo sa pamamagitan ng pamantayang SpatioTemporal Asset Catalog (STAC). Sa isang library, maa-access mo ang lahat ng provider na ito at marami pang iba.





Mga Tool at Software ng Third-Party

Sentinel Hub: Isang komersyal na serbisyo na nag-aalok ng madaling pag-access sa Sentinel at iba pang satellite imagery

Earth Data (NASA) : Isang magandang opsyon para sa mga karagdagang dataset, katulad ng mga katalogo sa GEE

GIS Software: Ang mga tool tulad ng QGIS at ArcGIS ay madalas na direktang pinagsama sa mga satellite data repository. Sa QGIS, maaaring kailanganin mo ang isang plugin upang makuha at maproseso ang data. Tiyaking suriin ang katayuan ng pagpapanatili ng plugin para sa pagpapatuloy.





Pangwakas na Kaisipan

Ang satellite at sensor landscape ay nag-aalok ng hindi kapani-paniwalang iba't ibang mga opsyon, ngunit ang pag-navigate sa mga ito, lalo na sa simula, ay maaaring maging napakalaki. Ang magandang balita? Kapag natukoy mo na ang iyong mga pangangailangan at ang mga tamang sensor (maraming gawaing dapat gawin dito!), maraming mga tool at platform—karamihan sa mga ito ay libre—upang ma-access ang data at maisagawa ito para sa iyong proyekto.