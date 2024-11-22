Как начать работу с бесплатными спутниковыми снимками: Sentinel, Landsat, CBERS и другие

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*Спутники Landsat, Sentinel, CBERS и Amazonia в контексте многоспектральной съемки на орбитальном уровне
В настоящее время существует множество способов доступа к спутниковым снимкам и их использования — вот краткий обзор некоторых основных вариантов, которые я использую в своих личных проектах, и все они бесплатны :-)
Для начала поговорим о самих спутниках и датчиках. Сегодня существует множество вариантов, каждый из которых обладает уникальными возможностями.
Для сельскохозяйственного и экологического анализа (чем я занимаюсь ежедневно) две из наиболее часто используемых спутниковых программ — это Landsat и Sentinel. Каждая из них была частью множества миссий с развивающимися датчиками на протяжении десятилетий, предлагая все более богатые данные для различных приложений.
Например, Sentinel-2 является частью европейской программы Copernicus и специализируется на мультиспектральной съемке. На данный момент в серии Sentinel-2 есть три спутника: Sentinel-2A, Sentinel-2B и Sentinel-2C (последний был запущен совсем недавно, в сентябре 2024 года, здесь ). (Обычно это мой первый выбор, так как он может сочетать наилучшие пространственные, временные и спектральные разрешения).
Landsat, управляемый Геологической службой США (USGS) в рамках Национальной программы по съемке земли, действует с 1970-х годов. Его последняя миссия — Landsat-9, которая, как и ее предшественники, обеспечивает многоспектральную съемку для различных целей.
При таком количестве спутниковых программ важно выбирать на основе потребностей вашего конкретного проекта. Некоторые спутники фокусируются на определенных регионах планеты, в то время как другие имеют более глобальные цели, что заставляет меня также включить сюда и другие, менее традиционные варианты (на международной арене).
Это китайско-бразильское сотрудничество запустило несколько миссий. Последняя из них, CBERS-4A, обеспечивает получение многоспектральных изображений на орбитальном уровне вместе с более ранними спутниками CBERS с различными датчиками.
Запущенный в 2021 году, это первый полностью локально разработанный бразильский спутник. Хотя он предлагает многоспектральную съемку, как и другие, его пространственное разрешение относительно ниже. Его главная цель — мониторинг обширных лесных территорий, таких как Амазонка (как следует из названия). Будущие миссии включают Amazonia-1B и Amazonia-2.
Из всех вышеперечисленных вариантов я бы сказал, что
Как только вы узнаете требования вашего проекта и датчики, которые им соответствуют, есть несколько способов доступа к данным. Если вам нужны случайные изображения для отчетов или частые данные для крупномасштабного анализа, вот основные платформы и методы получения:
Другие варианты включают, например, GloVis .
2. Облачные платформы
Для более технически подкованных пользователей API и библиотеки Python являются мощными инструментами:
Ландшафт спутников и датчиков предлагает невероятное разнообразие вариантов, но навигация в них, особенно в начале, может показаться ошеломляющей. Хорошие новости? Как только вы определите свои потребности и нужные датчики (здесь предстоит проделать много работы!), есть множество инструментов и платформ — большинство из них бесплатные — для доступа к данным и использования их в вашем проекте.