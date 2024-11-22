ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຮູບພາບດາວທຽມຟຣີ: Sentinel, Landsat, CBERS, ແລະອື່ນໆ

*ສິນເຊື່ອຂອງຮູບພາບ: Unsplash (
*Landsat, Sentinel, CBERS, ແລະດາວທຽມ Amazonia ໃນບໍລິບົດຂອງຮູບຫຼາຍສີໃນວົງໂຄຈອນ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ມີຫຼາຍວິທີໃນການເຂົ້າເຖິງແລະນໍາໃຊ້ຮູບພາບດາວທຽມ - ນີ້ແມ່ນສະຫຼຸບຂອງບາງທາງເລືອກຕົ້ນຕໍທີ່ຂ້ອຍໃຊ້ໃນໂຄງການສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ, ເຊິ່ງທັງຫມົດແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າ :-)
ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ໃຫ້ເວົ້າກ່ຽວກັບດາວທຽມແລະເຊັນເຊີດ້ວຍຕົນເອງ. ມີຫຼາຍທາງເລືອກໃນມື້ນີ້, ແຕ່ລະຄົນມີຄວາມສາມາດພິເສດ.
ສໍາລັບການວິເຄາະກະສິກໍາແລະສິ່ງແວດລ້ອມ (ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເຮັດປະຈໍາວັນ), ສອງໂຄງການດາວທຽມທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດແມ່ນ Landsat ແລະ Sentinel. ແຕ່ລະຄົນໄດ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງພາລະກິດຫຼາຍຢ່າງທີ່ມີເຊັນເຊີທີ່ພັດທະນາໃນໄລຍະທົດສະວັດ, ສະເຫນີຂໍ້ມູນທີ່ອຸດົມສົມບູນເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ Sentinel-2 ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ Copernicus ຂອງເອີຣົບແລະມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຖ່າຍພາບແບບຫຼາຍຊ່ອງ. ໃນປັດຈຸບັນ, ມີດາວທຽມ 3 ດວງຢູ່ໃນຊຸດ Sentinel-2 ຄື: Sentinel-2A, Sentinel-2B, ແລະ Sentinel-2C (ອັນສຸດທ້າຍໄດ້ເປີດຕົວບໍ່ດົນມານີ້, ໃນເດືອນກັນຍາ 2024, ນີ້ ). (ປົກກະຕິແລ້ວທາງເລືອກທໍາອິດຂອງຂ້ອຍ, ຍ້ອນວ່າມັນສາມາດປະສົມປະສານການແກ້ໄຂທາງດ້ານພື້ນທີ່, ທາງໂລກແລະ spectral ທີ່ດີທີ່ສຸດ).
Landsat, ຄຸ້ມຄອງໂດຍການສໍາຫຼວດທໍລະນີສາດສະຫະລັດ (USGS) ພາຍໃຕ້ໂຄງການຮູບພາບທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1970. ພາລະກິດຫຼ້າສຸດຂອງມັນແມ່ນ Landsat-9, ເຊິ່ງ, ເຊັ່ນດຽວກັບລຸ້ນກ່ອນ, ສະຫນອງການຖ່າຍຮູບ multispectral ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຫລາກຫລາຍ.
ດ້ວຍໂຄງການດາວທຽມຈໍານວນຫຼາຍ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະເລືອກເອົາໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການສະເພາະຂອງທ່ານ. ດາວທຽມບາງດວງໄດ້ສຸມໃສ່ພາກພື້ນໂດຍສະເພາະຂອງດາວເຄາະ, ໃນຂະນະທີ່ອື່ນໆມີຈຸດປະສົງທົ່ວໂລກຫຼາຍ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຍັງປະກອບມີທາງເລືອກອື່ນໆຫນ້ອຍທໍາມະດາຢູ່ທີ່ນີ້ (ໃນ scene ສາກົນ).
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຈີນກັບບຣາຊິນນີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜ່ຫຼາຍຄັ້ງ. ຫຼ້າສຸດ, CBERS-4A, ສະຫນອງການຖ່າຍຮູບຫຼາຍມຸມໂຄຈອນໃນລະດັບວົງໂຄຈອນພ້ອມກັບດາວທຽມ CBERS ກ່ອນຫນ້າທີ່ມີເຊັນເຊີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ເປີດຕົວໃນປີ 2021, ນີ້ແມ່ນດາວທຽມທີ່ພັດທະນາພາຍໃນປະເທດທຳອິດຂອງປະເທດບຣາຊິນ. ໃນຂະນະທີ່ມັນສະຫນອງຮູບພາບ multispectral ຄືກັນກັບຄົນອື່ນ, ຄວາມລະອຽດທາງກວ້າງຂອງມັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາ. ເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນການຕິດຕາມກວດກາພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ເຊັ່ນ Amazon (ຕາມຊື່ແນະນໍາ). ພາລະກິດໃນອະນາຄົດລວມມີ Amazonia-1B ແລະ Amazonia-2.
ຂອງທາງເລືອກທັງຫມົດຂ້າງເທິງ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າວ່າ
ເມື່ອທ່ານຮູ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການຂອງທ່ານແລະເຊັນເຊີທີ່ຕອບສະຫນອງພວກມັນ, ມີຫຼາຍວິທີທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ. ບໍ່ວ່າທ່ານຕ້ອງການຮູບພາບໃນບາງຄັ້ງຄາວສໍາລັບບົດລາຍງານຫຼືຂໍ້ມູນເລື້ອຍໆສໍາລັບການວິເຄາະຂະຫນາດໃຫຍ່, ນີ້ແມ່ນເວທີຕົ້ນຕໍແລະວິທີການໄດ້ມາ:
ທາງເລືອກອື່ນລວມມີ GloVis , ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ.
2. Cloud Platforms
ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ດ້ານວິຊາການຫຼາຍ, APIs ແລະຫ້ອງສະຫມຸດ Python ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບ:
ພູມສັນຖານຂອງດາວທຽມແລະເຊັນເຊີສະຫນອງທາງເລືອກທີ່ຫລາກຫລາຍທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ແຕ່ການນໍາທາງພວກມັນ, ໂດຍສະເພາະໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ, ສາມາດຮູ້ສຶກຫນັກແຫນ້ນ. ຂ່າວດີ? ເມື່ອທ່ານກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານແລະເຊັນເຊີທີ່ຖືກຕ້ອງ (ມີວຽກຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດຢູ່ທີ່ນີ້!), ມີເຄື່ອງມືແລະເວທີຫຼາຍ - ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າ - ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນແລະເຮັດໃຫ້ມັນເຮັດວຽກສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ.