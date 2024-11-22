ReadWrite
paint-brush
ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຮູບພາບດາວທຽມຟຣີ: Sentinel, Landsat, CBERS, ແລະອື່ນໆໂດຍ@mcandrea
614 ການອ່ານ
614 ການອ່ານ

ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຮູບພາບດາວທຽມຟຣີ: Sentinel, Landsat, CBERS, ແລະອື່ນໆ

ໂດຍ mcarol4m2024/11/22
Read on Terminal Reader
tldt arrow
en-flagENru-flagRUbn-flagBNes-flagESja-flagJAtl-flagTLfi-flagFIpl-flagPLmn-flagMNsw-flagSWgl-flagGLps-flagPSlo-flagLO
LO

ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

ຮູບພາບດາວທຽມແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍຜ່ານໂຄງການຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກ. ເລືອກເຊັນເຊີທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໃຊ້ປະຕູຢ່າງເປັນທາງການ, ບໍລິການຄລາວ, APIs, ຫຼືເຄື່ອງມື GIS ເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
featured image - ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຮູບພາບດາວທຽມຟຣີ: Sentinel, Landsat, CBERS, ແລະອື່ນໆ
mcarol HackerNoon profile picture
0-item

*ສິນເຊື່ອຂອງຮູບພາບ: Unsplash ( ຊ່ວງ Tian-Shan, Wensu, Aksu, ຈີນ )


*Landsat, Sentinel, CBERS, ແລະດາວທຽມ Amazonia ໃນບໍລິບົດຂອງຮູບຫຼາຍສີໃນວົງໂຄຈອນ.


ໃນປັດຈຸບັນ, ມີຫຼາຍວິທີໃນການເຂົ້າເຖິງແລະນໍາໃຊ້ຮູບພາບດາວທຽມ - ນີ້ແມ່ນສະຫຼຸບຂອງບາງທາງເລືອກຕົ້ນຕໍທີ່ຂ້ອຍໃຊ້ໃນໂຄງການສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ, ເຊິ່ງທັງຫມົດແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າ :-)


A (ຫຼາຍ) ພາບລວມດ່ວນຂອງທາງເລືອກດາວທຽມ

ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ໃຫ້ເວົ້າກ່ຽວກັບດາວທຽມແລະເຊັນເຊີດ້ວຍຕົນເອງ. ມີຫຼາຍທາງເລືອກໃນມື້ນີ້, ແຕ່ລະຄົນມີຄວາມສາມາດພິເສດ.


ສໍາລັບການວິເຄາະກະສິກໍາແລະສິ່ງແວດລ້ອມ (ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເຮັດປະຈໍາວັນ), ສອງໂຄງການດາວທຽມທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດແມ່ນ Landsat ແລະ Sentinel. ແຕ່ລະຄົນໄດ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງພາລະກິດຫຼາຍຢ່າງທີ່ມີເຊັນເຊີທີ່ພັດທະນາໃນໄລຍະທົດສະວັດ, ສະເຫນີຂໍ້ມູນທີ່ອຸດົມສົມບູນເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ.


Sentinel

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ Sentinel-2 ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ Copernicus ຂອງເອີຣົບແລະມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຖ່າຍພາບແບບຫຼາຍຊ່ອງ. ໃນປັດຈຸບັນ, ມີດາວທຽມ 3 ດວງຢູ່ໃນຊຸດ Sentinel-2 ຄື: Sentinel-2A, Sentinel-2B, ແລະ Sentinel-2C (ອັນສຸດທ້າຍໄດ້ເປີດຕົວບໍ່ດົນມານີ້, ໃນເດືອນກັນຍາ 2024, ນີ້ ). (ປົກກະຕິແລ້ວທາງເລືອກທໍາອິດຂອງຂ້ອຍ, ຍ້ອນວ່າມັນສາມາດປະສົມປະສານການແກ້ໄຂທາງດ້ານພື້ນທີ່, ທາງໂລກແລະ spectral ທີ່ດີທີ່ສຸດ).

Landsat

Landsat, ຄຸ້ມຄອງໂດຍການສໍາຫຼວດທໍລະນີສາດສະຫະລັດ (USGS) ພາຍໃຕ້ໂຄງການຮູບພາບທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1970. ພາລະກິດຫຼ້າສຸດຂອງມັນແມ່ນ Landsat-9, ເຊິ່ງ, ເຊັ່ນດຽວກັບລຸ້ນກ່ອນ, ສະຫນອງການຖ່າຍຮູບ multispectral ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຫລາກຫລາຍ.


ດ້ວຍໂຄງການດາວທຽມຈໍານວນຫຼາຍ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະເລືອກເອົາໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການສະເພາະຂອງທ່ານ. ດາວທຽມບາງດວງໄດ້ສຸມໃສ່ພາກພື້ນໂດຍສະເພາະຂອງດາວເຄາະ, ໃນຂະນະທີ່ອື່ນໆມີຈຸດປະສົງທົ່ວໂລກຫຼາຍ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຍັງປະກອບມີທາງເລືອກອື່ນໆຫນ້ອຍທໍາມະດາຢູ່ທີ່ນີ້ (ໃນ scene ສາກົນ).



ດາວທຽມ Brazilian: CBERS ແລະ Amazonia. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດ​, Brazil ສະ​ເຫນີ​ໃຫ້​ມີ​ສອງ​ທາງ​ເລືອກ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​:

CBERS (ດາວທຽມຊັບພະຍາກອນໂລກຈີນ-ບຣາຊິວ):

ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະຫວ່າງ​ຈີນ​ກັບ​ບຣາຊິນ​ນີ້​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຫຼາຍ​ຄັ້ງ. ຫຼ້າສຸດ, CBERS-4A, ສະຫນອງການຖ່າຍຮູບຫຼາຍມຸມໂຄຈອນໃນລະດັບວົງໂຄຈອນພ້ອມກັບດາວທຽມ CBERS ກ່ອນຫນ້າທີ່ມີເຊັນເຊີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

Amazonia-1:

ເປີດຕົວໃນປີ 2021, ນີ້ແມ່ນດາວທຽມທີ່ພັດທະນາພາຍໃນປະເທດທຳອິດຂອງປະເທດບຣາຊິນ. ໃນຂະນະທີ່ມັນສະຫນອງຮູບພາບ multispectral ຄືກັນກັບຄົນອື່ນ, ຄວາມລະອຽດທາງກວ້າງຂອງມັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາ. ເປົ້າ​ຫມາຍ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ຂອງ​ມັນ​ແມ່ນ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ພື້ນ​ທີ່​ປ່າ​ໄມ້​ທີ່​ກວ້າງ​ໃຫຍ່​ເຊັ່ນ Amazon (ຕາມ​ຊື່​ແນະ​ນໍາ​)​. ພາລະກິດໃນອະນາຄົດລວມມີ Amazonia-1B ແລະ Amazonia-2.


ຂອງທາງເລືອກທັງຫມົດຂ້າງເທິງ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າວ່າ ທີ່ເຫມາະສົມ ສະຖານະການຈະເປັນ ໃຊ້ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດ ເພື່ອໃຫ້ມີຈໍານວນຮູບພາບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບພື້ນທີ່ຂອງທ່ານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວິທີການນີ້ຍົກຂຶ້ນມາຢ່າງຫນ້ອຍສອງຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະພິຈາລະນາ:

  • ຈຸດປະສົງ ຂອງການວິເຄາະຂອງເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ? (ແລະ​ຄວາມ​ຖີ່​ສູງ​ຂອງ​ຮູບ​ພາບ​ແມ່ນ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈໍາ​ເປັນ​)
  • ທ່ານຈະຈັດການກັບ ການປຸງແຕ່ງ ແນວໃດເພື່ອໃຫ້ຮູບພາບຕ່າງໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດແມ່ນເຫມາະສົມກັບການວິເຄາະ?



ບ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບຮູບພາບດາວທຽມ

ເມື່ອທ່ານຮູ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການຂອງທ່ານແລະເຊັນເຊີທີ່ຕອບສະຫນອງພວກມັນ, ມີຫຼາຍວິທີທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ. ບໍ່ວ່າທ່ານຕ້ອງການຮູບພາບໃນບາງຄັ້ງຄາວສໍາລັບບົດລາຍງານຫຼືຂໍ້ມູນເລື້ອຍໆສໍາລັບການວິເຄາະຂະຫນາດໃຫຍ່, ນີ້ແມ່ນເວທີຕົ້ນຕໍແລະວິທີການໄດ້ມາ:


  1. ປະຕູຂໍ້ມູນທາງການ

ທາງເລືອກອື່ນລວມມີ GloVis , ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ.


2. Cloud Platforms

  • Google Earth Engine (GEE) : ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນດາວທຽມອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ລວມທັງ Landsat, Sentinel, CBERS, ແລະຜະລິດຕະພັນອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍ. ມັນປະກອບມີຕົວແກ້ໄຂລະຫັດເວັບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໄວແລະ APIs ສໍາລັບ JavaScript (ມີຫຼາຍແລ້ວພ້ອມທີ່ຈະໃຊ້ໃນ JS, ສະນັ້ນມັນສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບພາສາ - ຂ້າພະເຈົ້າ, ສ່ວນບຸກຄົນ, ບໍ່ແມ່ນ) ແລະ Python.
  • Amazon Web Services (AWS): ຂໍ້ມູນ Landsat ແລະ Sentinel ແມ່ນມີຢູ່ໃນ AWS. ກວດເບິ່ງ AWS Open Data Registry ສໍາລັບລາຍລະອຽດ.


  1. APIs ແລະການເຂົ້າເຖິງໂຄງການ

ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ດ້ານວິຊາການຫຼາຍ, APIs ແລະຫ້ອງສະຫມຸດ Python ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບ:

  • Sentinel API : ສຶກສາເພີ່ມເຕີມ
  • Landsat API : ສຶກສາເພີ່ມເຕີມ
  • CBERS ແລະ Amazonia API: INPE STAC Browser
  • Python Libraries: ຫ້ອງສະຫມຸດເຊັ່ນ pystac-client ແມ່ນດີຫຼາຍເພາະວ່າພວກເຂົາສະຫນັບສະຫນູນຫຼາຍລາຍການຜ່ານມາດຕະຖານ SpatioTemporal Asset Catalog (STAC). ດ້ວຍຫ້ອງສະໝຸດດຽວ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ອື່ນໆອີກ.


  1. ເຄື່ອງມື ແລະຊອບແວພາກສ່ວນທີສາມ
  • Sentinel Hub: ການບໍລິການທາງການຄ້າທີ່ໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງ Sentinel ແລະຮູບພາບດາວທຽມອື່ນໆໄດ້ງ່າຍ
  • Earth Data (NASA) : ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບຊຸດຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຄ້າຍຄືກັນກັບລາຍການໃນ GEE
  • ຊອບແວ GIS: ເຄື່ອງມືເຊັ່ນ QGIS ແລະ ArcGIS ມັກຈະປະສົມປະສານໂດຍກົງກັບບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນດາວທຽມ. ໃນ QGIS, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການ plugin ເພື່ອດຶງຂໍ້ມູນ ແລະປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກວດເບິ່ງສະຖານະການບໍາລຸງຮັກສາຂອງ plugin ສໍາລັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.


ຄວາມຄິດສຸດທ້າຍ

ພູມສັນຖານຂອງດາວທຽມແລະເຊັນເຊີສະຫນອງທາງເລືອກທີ່ຫລາກຫລາຍທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ແຕ່ການນໍາທາງພວກມັນ, ໂດຍສະເພາະໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ, ສາມາດຮູ້ສຶກຫນັກແຫນ້ນ. ຂ່າວດີ? ເມື່ອທ່ານກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານແລະເຊັນເຊີທີ່ຖືກຕ້ອງ (ມີວຽກຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດຢູ່ທີ່ນີ້!), ມີເຄື່ອງມືແລະເວທີຫຼາຍ - ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າ - ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນແລະເຮັດໃຫ້ມັນເຮັດວຽກສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ.

Notion
L O A D I N G
. . . comments & more!

About Author

mcarol HackerNoon profile picture
mcarol@mcandrea
Interested in data, science, GIS, agriculture and technoogy.
Read my stories

ວາງປ້າຍ

purcat-imgscience #science #free-satellite-imagery #sentinel #landsat #cbers #amazonia-1 #satellite-imagery #hackernoon-top-story

ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ໃນ...

Read on Terminal Reader Terminal
Read this story w/o Javascript Lite

ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

Article Thumbnail
Meet Surfshark: HackerNoon Company of the Week
by companyoftheweek
Jan 01, 1970
#tech-companies
Article Thumbnail
‘Assuming the Reader’s Role Is My Biggest Challenge’: Hacker Noon’s Contributor Gautam Tata
by gautamtata
Jan 01, 1970
#meet-the-writer
Article Thumbnail
Welcome to HackerNoon Decoded: The Best of 2024 Tech Blogging
by decoded
Jan 01, 1970
#hackernoon
Join HackerNoonloading
Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas