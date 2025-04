HackerNoon vs Bitcoin - Ang Ultimate Showdown na Hindi Mo Hiniling

Parehong pinagsama-sama ng HackerNoon at Bitcoin ang kanilang patuloy na mga publication-for-profit.





Habang ang HackerNoon ay naglalathala ng mga artikulo tuwing 10 minuto, ang Bitcoin ay naglalathala ng mga bloke.





Sa pamamagitan nito, ikinukumpara at kinukumpara ko sila.





Tandaan : Walang AI ang pinagsamantalahan o kinonsulta sa paggawa ng artikulong ito.





Tala ng editor: Ang kwentong ito ay kumakatawan sa mga pananaw ng may-akda ng kuwento. Ang may-akda ay hindi kaakibat sa mga tauhan ng HackerNoon at isinulat ang kuwentong ito sa kanilang sarili. Ang pangkat ng editoryal ng HackerNoon ay na-verify lamang ang kuwento para sa katumpakan ng gramatika at hindi kinukunsinti/kinondena ang alinman sa mga claim na nilalaman dito. #DYOR

HackerNoon

Maligayang pagdating sa HackerNoon Decoded: The Best of 2024 Tech Blogging ay nag-uulat na





Ang mga artikulo ng HackerNoon na na-publish (o mina ) noong 2024 lamang ay nag-oras ng 44 YEARS, 6 BUWAN, AT 18 DAYS ng oras ng pagbabasa!





Dahil ang 2024 ay mayroong 52,704 na pagitan ng 10 minuto bawat isa, bawat 10 minuto, ang HackerNoon ay nag-orasan





(44*365*24*6 + 6*30*24*6 + 18*24*6) / 52704 = 44 minuto ng oras ng pagbabasa.





Gaano karaming mga mambabasa ang mga ito, sa karaniwan?





Ang pananaliksik sa average na oras ng pagbabasa para sa mga online na artikulo at mga post sa blog ay hindi mapagpasyahan. Ngunit kung kukunin natin ang mga salita ng masterblogging.com + isang 0.25% na error, karamihan sa mga gumagamit ng internet ay nagbabasa nang humigit-kumulang 2 minuto bago magpatuloy sa kanilang araw.





44/2 = 22 mambabasa bawat 10 minuto.





Ipagpalagay na ang lahat ng mga mambabasang ito ay nag-aambag sa ilalim na linya,





pagkatapos,





Mula sa State of the Noonion 2025: Scaling Business Blogging at The Technology Publishing Network ,





Ang Business Blogging ay tila naging lihim na sarsa sa napakalaking tagumpay ng HackerNoon.





Bagama't hindi ibinunyag ng HackerNoon ang mga kita nito, sapat itong bukas para sabihin sa amin ang isang bagay mula sa na-redact na graph na ito.









Kasama nitong State of the Noonion mula 2021 , maaari nating ipahiwatig nang simple ang ganito:





Mula sa graph sa itaas, ang pagkakaiba sa pagitan ng 2023 at 2024 ay humigit-kumulang 6x sa pagitan ng 2020 at 2021, kaya sabihin nating kumita sila ng hindi bababa sa $6million.





$6m / 52704 = $113 bawat 10 minuto bilang binabayaran ng kanilang 22 na mambabasa.





$113/22 ~ $5 bawat mambabasa.





Ang ganda.





Ngunit gayon din, paano?





Huling sinuri ko, walang bayad ang pagbabasa.





Ngunit gumawa ka ba ng anumang online na pagbili noong nakaraang taon?





Oo?





Sa rekomendasyon mula sa HackerNoon heh?





I bet you did.





More importantly, I bet you you you profit more, hindi mo lang nasubaybayan gaya ng HackerNoon.





Habang ang data sa itaas ay nagpapakita ng mga kakayahan sa negosyo ng HackerNoon, isang bagay na medyo kahanga-hanga para sa isang kumpanya na niraranggo sa 2747, ang mga mambabasa ang dahilan kung bakit ito nangyari.





Ang paggugol ng oras na may magandang nilalaman ay kumikita sa araw at edad na ito.

Hindi ako sanay sa mga naka-target na teknikalidad sa advertising, ngunit tingnan mo dito, ipapakita ko sa iyo.





Gamit ang ilang simplistic inverse proportion maths:





Kung ang No. 2747 ay kumita ng $6m pagkatapos ay No.1 -- Facebook, nakakuha ng 2747 * $6m > $16 bilyon!





Nabayaran mo na ba ang iyong subscription sa Facebook o Instagram?





Hindi.





Binayaran para mag-post?





Hindi.





Bumili ng kahit ano sa rekomendasyon ... hmm.









Ako ay malayo. Sa fourth quarter pa lang ay nakakuha sila ng $16 billion.





Ah, ang kapangyarihan ng isang mas malaking exponential kaysa sa y = k/x na may k = 1. (Ang k ba ay parang 0.25? Mukhang ito).





Ito ay tiyak na hindi simplistic inverse proportion.





Ang Graph ng Profitability vs Ahrefs ranking na ito.





***





Ihahambing ko ngayon ang HackerNoon sa Bitcoin.





Ipagpalagay na ang pag-blog ay tulad ng pagbuo ng isang blockchain ng kapaki-pakinabang na impormasyon.





Kasama sa mga transaksyon ang mga manunulat, mambabasa at publisher.





Para sa kaso ng Bitcoin ang impormasyon sa bawat bloke ay mukhang walang silbi, ngunit ito ay kapaki-pakinabang dahil pinipigilan nito ang dobleng paggastos.





Ang boring, hehe.





Well ang kapangyarihan, tandaan, ay nasa kita ng ad.





Kaya sundan natin ang mga ad.





Ang Bitcoin ay na-advertise nang maayos, sasabihin ko.





Narito ang ilang pinakabagong mga ad.

















Bitcoin

Ang Bitcoin, gaya ng bago, ay nagmimina ng 3.125 bitcoins at 1 block bawat 10 minuto, upang idagdag sa blockchain nito.





Bagama't hindi tayo maaaring makakuha ng ganap na malinaw na larawan kung gaano karaming tao ang nakipagtransaksyon nito (salamat sa napakabilis na pagprotekta sa privacy ng mga riles ng mga pagbabayad sa L2 tulad ng Lighting Network ), malalaman natin kung gaano karaming halaga ang natamo nito sa nakalipas na taon.









Qtn : Kung 113.36% ng Old_Market_Cap = 105,950 * 21 milyon, hanapin ang Old_Market_Cap / OMC.





Pagkatapos ng crunching nakita namin na ang OMC = 93,463 * 21 milyon.





Kita = (105,950 - 93463) * 21 milyon = $262 bilyon.





Oo. Nanalo ang Bitcoin sa larong tubo.





Bawat 10 minuto:





$262 bilyon / 52704 = $4.9 milyon bawat bloke ng bitcoin.





Omg.





Seryoso kong iniisip na dapat simulan ng HackerNoon ang pag-publish ng mga bloke ng Bitcoin bilang mga artikulo.

Ang ilan sa kita na iyon ay maaaring mawala sa kanila.





Grabe, tignan mo lahat ng pera!!





Ano.





Para sa mga bagay na walang kabuluhan, isipin mo.





Ngunit siyempre, ang mga bloke na ito ay mina (nai-publish) sa isang ganap na naiibang paraan mula sa mga artikulo ng HackerNoon.





Una, ito ay isang napakaseryosong kumpetisyon sa pagmimina (block-writing-with-correct-hash) bago ma-publish sa blockchain ng Bitcoin.





Kung ang Bitcoin mining / Block publishing ay isang HackerNoon writing competition, talagang magiging matindi ito.





Magpapainit pa nga ang klima (imagine that).





Pangalawa, kahit sino ay maaaring maging masuwerte. Hindi lamang ang mga taong may napakalakas na makina na nagkakahalaga ng bilyun-bilyon.









Sino ang ayaw ng $330,000 na premyo na ibinibigay kada 10 minuto, para mag-publish ng 2MB string ng text na hindi masyadong interesante para basahin ng mga tao, ngunit nagkakahalaga ng $4.9 million dollars.





At umakyat.





(Walang nagbabasa ng blocks. Pero paano kung sila ang nagbasa?!)





Bitcoin, tulad ng isang palaisipan.





Ito ay modernong alchemy talaga.





Magseselos si Isaac Newton.









Habang ang mga Alchemist noon ay nagpupumilit na gawing ginto ang tingga, ang mga alchemist ngayon ay nagpupumilit na gawing mga bloke ng Bitcoin ang nakuryenteng kompetisyon sa ekonomiya.





(Ang ilan ay tulad ng Alchemist Saylor sa halip ay "minahin" ang mga fiat na pautang upang bilhin ang mga minahan na bitcoin nang mas mabilis kaysa sa maaari nilang minahan.

Napaka-interesante.)





Kakaibang sapat, kahit sino ay maaaring magtagumpay. Kailangan lang nilang mag-set up ng App (Bitcoin node), Kunin ang mga tamang auto-writer na napakahusay na AI bots (Miners), nagtatrabaho sa mga pre-released na prompt (palakasin ito gamit ang pangunahing software at lahat), at pindutin ang Go.





Tapos umalis ka na.





Isipin ang ibang mahalagang negosyo.





Anong rad publishing machine.





***





PS >> HackerNoon ay dapat subukang magmodelo ng iba't ibang aspeto ng Bitcoin para sa kanilang kasalukuyan / hinaharap na mga tampok, imo.





Ang pagkopya ng isang bagay mula sa isang $262-billion-in-profit na world-leading publishing giant ay maaaring hindi isang masamang ideya.