HackerNoon vs Bitcoin: el enfrentamiento definitivo que no pediste

HackerNoon y Bitcoin están encadenando sus constantes publicaciones con fines de lucro.





Mientras HackerNoon publica artículos cada 10 minutos, Bitcoin publica bloques.





A continuación los comparo y contraste.





Nota : No se utilizó ni consultó ninguna IA en la realización de este artículo.





HackerNoon

Bienvenido a HackerNoon Decoded: The Best of 2024 Tech Blogging informa que





¡Solo los artículos de HackerNoon publicados (o extraídos ) en 2024 sumaron 44 AÑOS, 6 MESES Y 18 DÍAS de tiempo de lectura!





Dado que 2024 tuvo 52.704 intervalos de 10 minutos cada uno, cada 10 minutos, HackerNoon registró





(44*365*24*6 + 6*30*24*6 + 18*24*6) / 52704 = 44 minutos de tiempo de lectura.





¿Cuántos lectores son estos, en promedio?





Los estudios sobre el tiempo medio de lectura de artículos y blogs en línea no son concluyentes, pero si tomamos las palabras de masterblogging.com más un error del 0,25 %, la mayoría de los usuarios de Internet leen durante unos 2 minutos antes de continuar con su día.





44/2 = 22 lectores cada 10 minutos.





Supongamos que todos estos lectores contribuyen al resultado final,





Entonces,





De State of the Noonion 2025: Escalando los blogs empresariales y la red de publicaciones tecnológicas ,





Los blogs de negocios parecen haber sido la fórmula secreta del éxito masivo de HackerNoon.





Si bien HackerNoon no revela sus ganancias, es lo suficientemente abierto como para decirnos algo a partir de este gráfico redactado.









Junto con este Estado del Mediodía de 2021 , podemos inferir de manera simplista lo siguiente:





Del gráfico anterior, la diferencia entre 2023 y 2024 es aproximadamente 6 veces la que hubo entre 2020 y 2021, así que digamos que obtuvieron al menos 6 millones de dólares en ganancias.





$6m / 52704 = $113 cada 10 minutos pagados por sus 22 lectores.





$113/22 ~ $5 por lector.





Lindo.





Pero además, bueno, ¿cómo?





La última vez que lo revisé, leer no cuesta nada.





¿Pero hiciste alguna compra online el año pasado?





¿Sí?





Con una recomendación de HackerNoon ¿eh?





Apuesto a que sí.





Lo más importante es que apuesto a que obtuviste más ganancias, simplemente no lo rastreaste como HackerNoon.





Si bien los datos anteriores muestran las capacidades comerciales de HackerNoon, algo bastante impresionante para una empresa clasificada en el puesto 2747, los lectores son la razón por la que esto sucedió.





Hoy en día, dedicar tiempo a buen contenido genera dinero.

No soy experto en tecnicismos de publicidad dirigida, pero mira, te lo mostraré.





Usando algunas matemáticas de proporción inversa simplistas:





Si el número 2747 recauda 6 millones de dólares, entonces el número 1, Facebook, recaudó 2747 * 6 millones de dólares > ¡16 mil millones de dólares!





¿Alguna vez has pagado tu suscripción de Facebook o Instagram?





No.





¿Pagado por publicar?





No.





Compré algo por recomendación... hmm.









Estaba muy equivocado. Sólo en el cuarto trimestre recaudaron 16.000 millones de dólares.





Ah, la potencia de una exponencial mayor que y = k/x con k = 1. (¿K es algo así como 0,25? Parece que sí).





Ciertamente no se trata de una proporción inversa simplista.





Este gráfico muestra la rentabilidad frente al ranking de Ahrefs.





Ahora compararé HackerNoon con Bitcoin.





Supongamos que bloguear es como construir una cadena de bloques de información útil.





Las transacciones involucran a escritores, lectores y editores.





En el caso de Bitcoin, la información de cada bloque parece bastante inútil, pero es útil porque evita el doble gasto.





Aburrido, je.





Bueno, el poder, recuerda, está en los ingresos por publicidad.





Así que sigamos los anuncios.





Yo diría que Bitcoin se ha publicitado bastante bien.





A continuación se muestran algunos anuncios más recientes.

















Bitcoin

Bitcoin, según la nueva costumbre, está extrayendo 3,125 bitcoins y 1 bloque cada 10 minutos, para agregarlos a su blockchain.





Si bien es posible que nunca obtengamos una imagen perfectamente clara de cuántas personas han realizado transacciones (gracias a los sistemas de pago L2 súper rápidos que protegen la privacidad, como Lighting Network), podemos saber cuánto más valor ha ganado durante el año pasado.









Qtn : Si el 113,36 % de Old_Market_Cap = 105 950 * 21 millones, encuentre Old_Market_Cap / OMC.





Después de hacer el cálculo, vemos que OMC = 93.463 * 21 millones.





Beneficio = (105.950 - 93.463) * 21 millones = 262 mil millones de dólares.





Sí. Bitcoin ganó el juego de las ganancias.





Por cada 10 minutos:





$262 mil millones / 52704 = $4,9 millones por bloque de bitcoin.





Dios mío.





Creo seriamente que HackerNoon debería comenzar a publicar bloques de Bitcoin como artículos.

Es posible que parte de esos ingresos pasen a manos de ellos.





¡En serio, mira todo ese dinero!





Qué.





Para cosas que no tienen mucho sentido, claro está.





Pero, por supuesto, estos bloques se extraen (publican) de una manera completamente diferente a los artículos de HackerNoon.





En primer lugar, es una competencia de minería muy seria (escritura de bloques con hash correcto) antes de publicarse en la cadena de bloques de Bitcoin.





Si la minería de Bitcoin / publicación de bloques fuera una competencia de escritura de HackerNoon, realmente sería intensa.





Incluso calentaría el clima (imagínenselo).





En segundo lugar, cualquiera puede tener suerte. No sólo los que poseen máquinas superpoderosas que valen miles de millones.









¿Quién no querría recibir un premio de 330.000 dólares cada 10 minutos por publicar una cadena de texto de 2 MB, poco interesante para la lectura humana, pero que vale 4,9 millones de dólares?





Y escalando.





(Nadie lee bloques. ¿Pero qué pasaría si lo hicieran?)





Bitcoin, todo un enigma.





Es realmente alquimia moderna.





Isaac Newton estaría celoso.









Mientras que los alquimistas de antaño luchaban por convertir el plomo en oro, los alquimistas de hoy luchan por convertir la competencia económica electrificada en bloques de Bitcoin.





(Algunos, como el alquimista Saylor, en cambio “minan” préstamos fiduciarios para comprar bitcoins extraídos más rápido de lo que pueden ser extraídos.

Muy interesante.)





Por extraño que parezca, cualquiera puede tener éxito. Solo tienen que configurar una aplicación (nodo de Bitcoin), conseguir los escritores automáticos adecuados que son robots de IA superinteligentes (mineros), que trabajan con indicaciones prepublicadas (encenderlas con software básico y todo) y presionar Go.





Entonces vete.





Ocúpate de otros asuntos importantes.





¡Qué máquina editorial tan genial!





PS >> HackerNoon debería intentar modelar varios aspectos de Bitcoin para sus características actuales y futuras, en mi opinión.





Copiar algo de un gigante editorial líder a nivel mundial, con ganancias de 262 mil millones de dólares, quizá no sea una mala idea.