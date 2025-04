HackerNoon vs Bitcoin - Сіз сұрамаған соңғы кездесу

HackerNoon және Bitcoin екеуі де өздерінің тұрақты коммерциялық басылымдарын біріктіреді.





HackerNoon мақалаларды әр 10 минут сайын жарияласа, Bitcoin блоктарды жариялайды.





Осы арқылы мен оларды салыстырамын және салыстырамын.





Ескерту : Бұл мақаланы жасау кезінде ешқандай AI пайдаланылмаған немесе кеңес алынған жоқ.





Редакцияның ескертуі: Бұл әңгіме әңгіме авторының көзқарасын білдіреді. Автордың HackerNoon қызметкерлерімен байланысы жоқ және бұл оқиғаны өз бетімен жазған. HackerNoon редакциялық тобы оқиғаның грамматикалық дәлдігін ғана тексерді және осы құжаттағы шағымдардың ешқайсысын қабылдамайды/ айыптамайды. #ДОР

HackerNoon

Бұл туралы HackerNoon Decoded: The Best of 2024 Tech Blogging сайтына қош келдіңіз





Тек 2024 жылы жарияланған (немесе өндірілген ) HackerNoon мақалаларының оқу уақыты 44 ЖЫЛ, 6 АЙ ЖӘНЕ 18 КҮН!





2024 жылы әрбір 10 минут сайын 52 704 интервал болғанын ескере отырып, HackerNoon сағатын құрады.





(44*365*24*6 + 6*30*24*6 + 18*24*6) / 52704 = 44 минут оқу уақыты.





Бұл орта есеппен қанша оқырман?





Интернеттегі мақалалар мен блог жазбаларын оқудың орташа уақыты туралы зерттеу шешуші емес. Бірақ masterblogging.com сөздерін алсақ + 0,25% қате, интернет пайдаланушыларының көпшілігі күнін жалғастырмас бұрын шамамен 2 минут оқиды.





44/2 = әр 10 минут сайын 22 оқырман.





Осы оқырмандардың барлығы қорытындыға үлес қосады делік,





Содан кейін,





2025 жылғы түстен кейінгі күй: бизнес-блогтарды кеңейту және технологияны жариялау желісі ,





Іскерлік блог жүргізу HackerNoon-ның үлкен табысының құпия тұздығы болған сияқты.





HackerNoon өз пайдасын жарияламаса да, ол бізге осы өңделген графиктен бірдеңе айту үшін жеткілікті ашық.









2021 жылғы осы түстен кейінгі күймен қоса, біз қарапайым түрде келесідей қорытынды жасай аламыз:





Жоғарыдағы графиктен 2023 және 2024 жылдар арасындағы айырмашылық 2020 және 2021 жылдар арасындағы айырмашылықтан шамамен 6 есе көп, сондықтан олар кем дегенде 6 миллион доллар пайда тапты делік.





$6 млн / 52704 = $113 әр 10 минут сайын олардың 22 оқырманы төлеген.





Бір оқырманға $113/22 ~ $5.





Жақсы.





Сонымен қатар, қалай?





Соңғы рет тексердім, оқудың құны жоқ.





Бірақ сіз өткен жылы онлайн сатып алу жасадыңыз ба?





Иә?





HackerNoon ұсынған ұсыныспен?





Сіз жасадыңыз деп ойлаймын.





Ең бастысы, сіз көбірек пайда тапқаныңызға сенімдімін, сіз оны HackerNoon сияқты бақылаған жоқсыз.





Жоғарыда келтірілген деректер HackerNoon-тың іскерлік мүмкіндіктерін көрсетсе де, 2747-ші орындағы компания үшін өте әсерлі нәрсе, оның орын алуына оқырмандар себеп болды.





Жақсы мазмұнмен уақыт өткізу қазіргі заманда ақша табады.

Мен мақсатты жарнамалық техникада шебер емеспін, бірақ мұнда қараңыз, мен сізге көрсетемін.





Кейбір қарапайым кері пропорция математикасын қолдану:





Егер №2747 6 миллион доллар жинаса, онда №1 -- 2747 * 6 миллион доллар > 16 миллиард доллар жинаған Facebook!





Сіз Facebook немесе Instagram жазылымы үшін төледіңіз бе?





Жоқ.





Жариялау үшін төленді ме?





Жоқ.





Ұсыныс бойынша кез келген нәрсені сатып алдым ... хмм.









Мен жолдан кетіп қалдым. Тек төртінші тоқсанда олар 16 миллиард доллар жинады.





Ah, k = 1 болғанда y = k/x қарағанда үлкен көрсеткіштің дәрежесі. (k 0,25 сияқты ма? Соған ұқсайды).





Бұл, әрине, қарапайым кері пропорция емес.





Бұл кірістілік графигі және Ahrefs рейтингі.





***





Енді мен HackerNoon-ды биткоинмен салыстырамын.





Блог жүргізу пайдалы ақпарат блокчейнін құру сияқты делік.





Мәмілелерге жазушылар, оқырмандар және баспагерлер қатысады.





Биткоин жағдайында әрбір блоктағы ақпарат өте пайдасыз болып көрінеді, бірақ бұл пайдалы, өйткені ол екі есе жұмсауды болдырмайды.





Қызықсыз, хе.





Қуат, есіңізде болсын, жарнамадан түсетін табыста.





Ендеше, жарнамаларды орындайық.





Биткоин өте жақсы жарнамаланды, мен айтар едім.





Міне, соңғы жарнамалар.

















Bitcoin

Bitcoin, әдеттегідей, блокчейнге қосу үшін әр 10 минут сайын 3,125 биткоин мен 1 блокты өндіреді.





Қанша адамның транзакция жасағаны туралы анық суретті ешқашан ала алмасақ та (Жарықтандыру желісі сияқты құпиялылықты қорғайтын өте жылдам L2 төлемдер рельстерінің арқасында), біз оның өткен жылы қаншалықты көп құндылыққа ие болғанын біле аламыз.









Qtn : Егер Old_Market_Cap 113,36% = 105,950 * 21 миллион болса, Old_Market_Cap / OMC табыңыз.





Шығарғаннан кейін біз OMC = 93,463 * 21 миллион екенін көреміз.





Пайда = (105 950 - 93463) * 21 миллион = 262 миллиард доллар.





Иә. Биткоин пайда ойынында жеңіске жетті.





10 минутта:





262 миллиард доллар / 52704 = биткоин блогына 4,9 миллион доллар.





Аум.





Менің ойымша, HackerNoon Bitcoin блоктарын мақалалар ретінде жариялауды бастауы керек.

Бұл кірістің бір бөлігі олардан жойылуы мүмкін.





Шынымен, мына ақшаны қараңыз!!





Не.





Мағынасы жоқ нәрселер үшін, ойланыңыз.





Бірақ, әрине, бұл блоктар HackerNoon мақалаларынан мүлдем басқа жолмен өндіріледі (жарияланады).





Біріншіден, бұл Bitcoin блокчейнінде жарияланғанға дейін өте маңызды тау-кен (блок-жазу-дұрыс-хэш) жарысы.





Егер Bitcoin mining / Block Publishing HackerNoon жазу жарысы болса, ол шынымен де қарқынды болар еді.





Бұл тіпті климатты жылытар еді (елестетіп көріңіз).





Екіншіден, кез келген адамның жолы бола алады. Құны миллиардтаған аса қуатты машиналары бар жігіттер ғана емес.









Адамдар оқуы үшін онша қызық емес, бірақ құны 4,9 миллион доллар болатын 2 МБ мәтінді жариялау үшін әр 10 минут сайын 330 000 АҚШ доллары көлеміндегі сыйлықты кім қаламайды.





Және өрмелеу.





(Ешкім блоктарды оқымайды. Бірақ олар оқыса ше?!)





Bitcoin, мұндай жұмбақ.





Бұл шынымен де заманауи алхимия.





Исаак Ньютон қызғанышпен қарайды.









Бұрынғы алхимиктер қорғасынды алтынға айналдыру үшін күрессе, бүгінгі алхимиктер электрлендірілген экономикалық бәсекені биткоин блоктарына айналдыру үшін күреседі.





(Кейбіреулер алхимик Сэйлорды ұнатады, оның орнына қазылған биткоиндерді өндіруге қарағанда тезірек сатып алу үшін «мендік» фиат несиелері).

Өте қызық.)





Бір қызығы, кез келген адам жетістікке жете алады. Олар жай ғана қолданбаны (Bitcoin түйінін) орнатуы керек, өте сауатты AI боттары (кеншілер) болып табылатын дұрыс автожазушыларды алыңыз, алдын ала шығарылған нұсқаулармен жұмыс істейді (оны негізгі бағдарламалық құралмен және барлығымен қуаттандырыңыз) және Go түймесін басыңыз.





Сосын кет.





Басқа маңызды істерге назар аударыңыз.





Не деген сұмдық баспа машинасы.





***





PS >> HackerNoon биткоиннің әртүрлі аспектілерін олардың ағымдағы / болашақ мүмкіндіктері үшін модельдеуге тырысуы керек.





Табысы 262 миллиард долларлық әлемдік жетекші баспадан бір нәрсені көшіру жаман идея болмауы мүмкін.