Nakikipagsosyo ang QuickNode Sa Fuse Upang Ilunsad Ang Unang Layer Para sa Mga Negosyong Pinapatakbo Ng Polygon CDK

MIAMI, Florida, ika-5 ng Pebrero, 2025/Chainwire/--QuickNode, ang nangungunang provider ng imprastraktura ng Web3, ay nag-anunsyo ngayon ng isang groundbreaking partnership kasama ang Fuse Network upang ipatupad ang unang Layer 2 (L2) ng industriya para sa mga negosyo, na pinapagana ng QuickNode Rollups at Polygon Chain Development Kit (CDK) teknolohiya.





Ang estratehikong pakikipagtulungang ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone sa rollups ecosystem, na pinagsasama-sama ang tatlong powerhouse na manlalaro upang isulong ang scalability at accessibility ng blockchain. Ang pakikipagtulungan ay gumagamit ng enterprise-grade infrastructure ng QuickNode, ang nakasentro sa gumagamit na Web3 na stack ng solusyon sa pagbabayad ng Fuse, at ang cutting-edge rollup na teknolohiya ng Polygon CDK.





Ang resulta ay ang unang L2 na binuo sa Polygon CDK na iniakma para sa mga negosyo, na nagbibigay-daan sa tuluy-tuloy na pagproseso ng pagbabayad, pinahusay na scalability, at na-optimize na access sa mga desentralisadong solusyon sa pananalapi.





"Ang pakikipagtulungang ito ay nagpapabilis sa hinaharap ng mga nasusukat na pagbabayad," sabi ni Dmitry Shklovsky, QuickNode co-founder.







"Ang imprastraktura ng QuickNode's Rollups, ang platform ng pagbabayad ng Fuse, at ang CDK ng Polygon ay nagtatagpo upang bigyang kapangyarihan ang susunod na henerasyon ng mga solusyon sa pagbabayad sa onchain."





Ang pagpapatupad ay magbibigay-daan sa Fuse na makabuluhang mapahusay ang mga kakayahan sa pagproseso ng transaksyon habang pinapanatili ang seguridad at desentralisasyon. Itinayo sa teknolohiyang CDK ng Polygon at pinapagana ng maaasahang imprastraktura ng QuickNode, ang solusyon na ito ay magbibigay-kapangyarihan sa mga gumagamit ng Fuse ng mabilis na bilis ng transaksyon, makabuluhang pinababa ang mga gastos, at kakayahang mag-scale nang walang putol para sa lumalaking pangangailangan sa negosyo.





"Ang pagsasama ng QuickNode's Rollup solution bilang backbone ng aming paparating na L2 Ember network ay isang mahalagang hakbang sa aming misyon na maghatid ng scalable, mahusay na mga solusyon sa blockchain sa mga negosyo sa buong mundo," sabi ni Mark Smargon, CEO ng Fuse.







"Ang partnership na ito ay nagbibigay-daan sa amin na gamitin ang pinakamahusay na in-class na imprastraktura at napatunayang rollup na teknolohiya upang i-upgrade ang bilis ng transaksyon, bawasan ang mga gastos, at tunay na bigyang kapangyarihan ang mga negosyo na gamitin ang Web3 nang may kumpiyansa."





Ang partnership ay dumating sa isang madiskarteng panahon habang nakikita ng industriya ang pagtaas ng demand para sa mga nasusukat na solusyon sa blockchain, at ipinapakita rin ang praktikal na aplikasyon ng teknolohiya ng CDK ng Polygon sa isang kapaligiran ng produksyon, na nagpapakita ng potensyal nito para sa mga pagpapatupad ng rollup sa hinaharap.





"Ang pagkakita ng Fuse leverage ng Polygon CDK sa pamamagitan ng RaaS infrastructure ng QuickNode ay nagpapatunay sa aming pananaw para sa modular rollup na teknolohiya," sabi ni Aishwary Gupta, Pinuno ng mga pagbabayad sa Polygon.





"Ang pakikipagtulungang ito ay nagpapakita kung paano maaaring magtulungan ang iba't ibang mga layer ng teknolohiya ng blockchain upang lumikha ng mas mahusay at nasusukat na mga solusyon."







Ang partnership na ito ay magpapalakas din sa paparating na paglulunsad ng Fuse Ember. Bilang pag-asam nito, ang Fuse team ay malapit nang mag-facilitate ng Node Sale at Activation Campaign, na magbibigay-kapangyarihan sa mga kalahok na ma-secure at palakasin ang Fuse ecosystem, na tinitiyak na ito ay mananatiling matatag, transparent, at hinihimok ng komunidad.





Magbabahagi ang Fuse Network ng higit pang mga detalye sa lalong madaling panahon.

Sinusuportahan ng imprastraktura ng QuickNode ang pagbuo ng enterprise-grade Layer 2 at mga solusyon sa Rollup, na nag-aalok ng advanced na teknolohiya at gabay ng dalubhasa para sa mga scalable na pag-deploy ng blockchain.

Tungkol sa QuickNode

Mula noong 2017, QuickNode ay naging backbone ng blockchain innovation sa pamamagitan ng pag-aalok ng pinakamakapangyarihang imprastraktura upang bumuo at palakihin ang iyong negosyo onchain na may access sa 60+ blockchain at 99.99% uptime.





Ang walang kapantay na kadalubhasaan sa imprastraktura ng QuickNode ang dahilan kung bakit QuickNode Rollups ay naging pangunahing pagpipilian ng RaaS para sa nangungunang Layer 2 network.

Tungkol sa Fuse Network

piyus ay isang beteranong koponan na bumubuo ng "Stripe" ng L2's na may 5 taon sa espasyo, na bumubuo ng isang makulay na open-source na ecosystem. Mula noong pasimulan ang abstraction ng account noong 2019, pinangunahan ni Fuse ang L2 innovation sa pamamagitan ng paghahatid ng isang hindi-custodial, tulad ng Web2 na karanasan sa mobile, na ginagawang walang putol ang mga pagbabayad sa blockchain para sa mga negosyo at kanilang mga customer.





Ang fuse ay lumilipat sa isang scalable na imprastraktura, na ginagamit ang teknolohiya ng ZK (Zero Knowledge) upang suportahan ang mga pagbabayad sa negosyo at makamit ang throughput ng transaksyon na maihahambing o lumalampas sa Visa.

