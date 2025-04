QuickNode E Dirišana Le Fuse Go Thakgola Legato la Pele Bakeng sa Dikgwebo tšeo di Sepedišwago ke Polygon CDK

MIAMI, Florida, February 5th, 2025/Chainwire/--QuickNode, mofani wa mananeokgoparara a etellang pele Web3, kajeno o tsebisitse ka selekane sa groundbreaking le Neteweke ya Fuse go phethagatša Legato la mathomo la intasteri la 2 (L2) la dikgwebo, leo le matlafatšwago ke Dikgoboketšo tša QuickNode le Sedirišwa sa Tlhabollo ya Ketane ya Polygon (CDK) . theknolotši.





Tirišano ye ya maano e swaya kgato ye bohlokwa ka tshepedišong ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ya di-rollup, e kopanya dibapadi tše tharo tša maatla go tšwetša pele go oketšega ga blockchain le phihlelelo. Tirišano e diriša mananeokgoparara a maemo a kgwebo a QuickNode, mokgobo wa tharollo ya tefo ya Web3 yeo e lebanego le modiriši wa Fuse, le theknolotši ya go kgoboketša ya maemo a godimo ya Polygon CDK.





Sephetho e tla ba L2 ya mathomo yeo e agilwego go Polygon CDK yeo e rulagantšwego bakeng sa dikgwebo, yeo e kgontšhago tshepedišo ya tefo yeo e se nago mathata, go katološwa mo go kaonafetšego, le phihlelelo ye e lokišitšwego go ditharollo tša ditšhelete tše di arotšwego.





"Tirišano ye e akgofiša bokamoso bja ditefelo tše di ka oketšegago," go boletše Dmitry Shklovsky, mothei-gotee wa QuickNode.







"Mananeokgoparara a Rollups a QuickNode, sefala sa ditefelo sa Fuse, le CDK ya Polygon di kopana go matlafatša moloko wo o latelago wa ditharollo tša tefo ya onchain.”





Phethagatšo ye e tla kgontšha Fuse go kaonafatša kudu bokgoni bja yona bja tshepedišo ya kgwebišano mola e hlokomela tšhireletšo le kabo ya mebušo. E agilwe godimo ga theknolotši ya CDK ya Polygon gomme e matlafatšwa ke mananeokgoparara ao a ka botwago a QuickNode, tharollo ye e tla matlafatša badiriši ba Fuse ka lebelo la kgwebišano la go swana le legadima, ditshenyegelo tše di fokoditšwego kudu, le bokgoni bja go oketša ka ntle le mathata bakeng sa dinyakwa tša kgwebo tše di golago.





"Go kopanya tharollo ya QuickNode ya Rollup bjalo ka mokokotlo wa netweke ya rena ye e tlago ya L2 Ember ke kgato ya bohlokwa thomong ya rena ya go tliša ditharollo tša blockchain tše di ka oketšegago, tše di šomago gabotse go dikgwebo lefaseng ka bophara," go boletše Mark Smargon, CEO ya Fuse.







"Tšhomišano ye e re dumelela go šomiša mananeokgoparara a mabotse kudu le theknolotši ya go kgoboketša ye e hlatsetšwego go kaonafatša lebelo la kgwebišano, go fokotša ditshenyegelo, le go matlafatša dikgwebo ka nnete go amogela Web3 ka boitshepo."





Selekane se tla ka nako ya maano ka ge intasteri e bona nyakego ye e oketšegago ya ditharollo tša blockchain tše di ka oketšegago, gomme gape e bontšha tirišo ye e šomago ya theknolotši ya CDK ya Polygon tikologong ya tšweletšo, e bontšha bokgoni bja yona bja diphethagatšo tša go kgoboketša nakong ye e tlago.





"Go bona Fuse leverage Polygon CDK ka mananeokgoparara a RaaS a QuickNode go netefatša pono ya rena ya theknolotši ya go kgoboketša modular," go boletše Aishwary Gupta, Hlogo ya ditefelo go Polygon.





"Tirišano ye e fa mohlala wa ka fao dillaga tše di fapanego tša theknolotši ya blockchain di ka šomago mmogo go hlola ditharollo tše di šomago gabotse le tše di ka lekanyetšwago."







Selekane se se tla matlafatša gape go tsebagatšwa mo go tlago ga Fuse Ember. Ka tebelelo ya seo, sehlopha sa Fuse se tla nolofatša kgauswinyane Lesolo la Thekišo ya Node le go Tsenya tirišong, leo le tlago matlafatša batšwasehlabelo go šireletša le go maatlafatša tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ya Fuse, go netefatša gore e dula e tiile, e le pepeneneng, ebile e laolwa ke setšhaba.





Fuse Network e tla abelana ka dintlha tše dingwe kgauswinyane.

Mananeokgoparara a QuickNode a thekga tlhabollo ya ditharollo tša Legato la 2 le tša Rollup tša maemo a kgwebo, a fa theknolotši ya maemo a godimo le tlhahlo ya ditsebi bakeng sa go tsenywa tirišong ga blockchain mo go ka lekanyetšwago.

Mabapi le QuickNode

Go tloga ka 2017, . QuickNode ya ka pela e fetogile mokokotlo wa boitlhamelo bja blockchain ka go fana ka mananeokgoparara a maatla kudu a go aga le go lekanya kgwebo ya gago onchain ka phihlelelo ya 60+ blockchains le 99.99% uptime.





QuickNode o sa bapišwego blockchain mananeokgoparara bokgoni ke lebaka Dikgoboketšo tša QuickNode di fetogile kgetho ya go-go RaaS bakeng sa dinetweke tše di etilego pele tša Legato la 2.

Mabapi le Fuse Network

Fuse ya ke sehlopha sa mogale sa go aga “Stripe” ya L2’s ka mengwaga ye 5 sebakeng, go aga tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ya mohlodi wo o bulegilego ye e phelago. Ga e sa le a bula madibogo akhaonto abstraction ka 2019, Fuse e eteletše pele boitlhamelo bja L2 ka go tliša phihlelo ya sellathekeng yeo e sego ya go hlokomela, yeo e swanago le Web2, go dira gore ditefelo tša blockchain di se be le mathata go dikgwebo le bareki ba tšona.





Fuse e fetogela go mananeokgoparara ao a ka oketšegago, e šomiša theknolotši ya ZK (Tsebo ya Lefela) go thekga ditefelo tša kgwebo le go fihlelela tšweletšo ya kgwebišano ye e bapetšwago le goba ye e fetago Visa.

