QuickNode samarbejder med sikring til at lancere det første lag for virksomheder drevet af polygon CDK

MIAMI, Florida, 5. februar 2025/Chainwire/--QuickNode, den førende Web3-infrastrukturudbyder, annoncerede i dag et banebrydende partnerskab med Fuse netværk at implementere branchens første Layer 2 (L2) til virksomheder, drevet af QuickNode-oprulninger og Polygon Chain Development Kit (CDK) teknologi.





Dette strategiske samarbejde markerer en væsentlig milepæl i rollups-økosystemet, der samler tre kraftfulde aktører for at fremme skalerbarhed og tilgængelighed af blockchain. Samarbejdet udnytter QuickNodes enterprise-grade infrastruktur, Fuse's brugercentrerede Web3 betalingsløsningsstack og Polygon CDK's banebrydende rollup-teknologi.





Resultatet bliver den første L2 bygget på Polygon CDK, der er skræddersyet til virksomheder, hvilket muliggør problemfri betalingsbehandling, forbedret skalerbarhed og optimeret adgang til decentraliserede finansieringsløsninger.





"Dette samarbejde accelererer fremtiden for skalerbare betalinger," sagde Dmitry Shklovsky, medstifter af QuickNode.







"QuickNodes Rollups-infrastruktur, Fuse's betalingsplatform og Polygons CDK konvergerer for at styrke den næste generation af onchain-betalingsløsninger."





Implementeringen vil gøre det muligt for Fuse at forbedre sine transaktionsbehandlingskapaciteter betydeligt, samtidig med at sikkerheden og decentraliseringen opretholdes. Bygget på Polygons CDK-teknologi og drevet af QuickNodes pålidelige infrastruktur, vil denne løsning give Fuse-brugere lynhurtige transaktionshastigheder, betydeligt reducerede omkostninger og muligheden for at skalere problemfrit til voksende forretningskrav.





"Integration af QuickNodes Rollup-løsning som rygraden i vores kommende L2 Ember-netværk er et afgørende skridt i vores mission om at levere skalerbare, effektive blockchain-løsninger til virksomheder over hele verden," siger Mark Smargon, CEO for Fuse.







"Dette partnerskab giver os mulighed for at udnytte klassens bedste infrastruktur og gennemprøvede rollup-teknologi til at opgradere transaktionshastigheden, reducere omkostningerne og virkelig give virksomhederne mulighed for at adoptere Web3 med tillid."





Partnerskabet kommer på et strategisk tidspunkt, da industrien ser stigende efterspørgsel efter skalerbare blockchain-løsninger, og viser også den praktiske anvendelse af Polygons CDK-teknologi i et produktionsmiljø, hvilket viser dets potentiale for fremtidige rollup-implementeringer.





"At se Fuse udnytte Polygon CDK gennem QuickNodes RaaS-infrastruktur validerer vores vision for modulær rollup-teknologi," sagde Aishwary Gupta, betalingschef hos Polygon.





"Dette samarbejde eksemplificerer, hvordan forskellige lag af blockchain-teknologi kan arbejde sammen for at skabe mere effektive og skalerbare løsninger."







Dette partnerskab vil også drive den kommende lancering af Fuse Ember. I forventning om det, vil Fuse-teamet snart facilitere en Node Sale and Activation Campaign, som vil give deltagerne mulighed for at sikre og styrke Fuse-økosystemet og sikre, at det forbliver robust, gennemsigtigt og fællesskabsdrevet.





Fuse Network deler snart flere detaljer.

QuickNodes infrastruktur understøtter udviklingen af enterprise-grade Layer 2 og Rollup-løsninger, der tilbyder avanceret teknologi og kyndig vejledning til skalerbare blockchain-implementeringer.

Om QuickNode

Siden 2017, QuickNode er blevet rygraden i blockchain-innovation ved at tilbyde den mest kraftfulde infrastruktur til at bygge og skalere din virksomhed onchain med adgang til 60+ blockchains og 99,99 % oppetid.





QuickNodes enestående blockchain-infrastrukturekspertise er derfor QuickNode-oprulninger er blevet det foretrukne RaaS-valg for førende Layer 2-netværk.

Om Fuse Network

Sikring er et veteranhold, der bygger "Stripe" af L2'er med 5 år i rummet, og bygger et levende open source-økosystem. Siden banebrydende kontoabstraktion i 2019, har Fuse ledet L2-innovation ved at levere en ikke-depotbestemt, Web2-lignende mobiloplevelse, hvilket gør blockchain-betalinger problemfrie for virksomheder og deres kunder.





Fuse går over til en skalerbar infrastruktur, der udnytter ZK-teknologi (Zero Knowledge) til at understøtte forretningsbetalinger og opnå transaktionsgennemstrømning, der kan sammenlignes med eller overstiger Visa.

Kontakte

Chief Operating Officer

Jackie De La Rosa

QuickNode

[email protected]

Denne historie blev distribueret som en udgivelse af Chainwire under HackerNoons Business Blogging Program. Lær mere om programmet her