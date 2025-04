Nakuha ng Holonym ang Gitcoin Passport para Buuin ang Pinakamalaking Patunay ng Humanity Network sa Mundo

Nakuha ng Holonym Foundation ang Gitcoin Passport, isang malawakang pinagtibay na tool sa pag-verify ng digital identity, sa isang hakbang na naglalayong itatag ang pinakamalaking sistema ng Proof of Humanity sa mundo. Ang pagkuha ay isasama ang umiiral na dalawang milyong user ng Gitcoin Passport sa teknolohiya ng Human Network at Human Key ng Holonym, na gagawa ng isang platform na inaasahang bubuo ng higit sa 34.5 milyong zero-knowledge (ZK) na kredensyal.





Kasama sa deal ang rebranding ng Gitcoin Passport bilang Human Passport, isang transition na nilalayon upang iayon sa mas malawak na pananaw ng Holonym sa pagpepreserba ng privacy ng digital na pagkakakilanlan. Ang pinagsamang sistema ay gagana bilang Proof of Humanity protocol na idinisenyo upang i-verify ang mga pagkakakilanlan habang pinoprotektahan ang personal na data ng mga user.

Mga Implikasyon para sa Digital Identity at Web3

Itinatampok ng pagkuha ang lumalaking kahalagahan ng desentralisadong pag-verify ng pagkakakilanlan sa Web3. Ang digital na pagkakakilanlan ay naging isang kritikal na isyu sa mga application na nakabatay sa blockchain, partikular sa mga lugar tulad ng paglaban sa Sybil, patas na pamamahagi ng token, at online na pagpapatotoo. Ang Gitcoin Passport ay naging instrumento sa pag-verify ng "pagkatao" ng mga user sa paraang may kamalayan sa privacy, na nakakakuha ng higit sa $200 milyon sa mga airdrop at nagsisilbing identity provider para sa higit sa 110 kasosyo sa iba't ibang blockchain ecosystem.





Ang desisyon ng Holonym na isama ang Gitcoin Passport sa ecosystem nito ay bahagi ng mas malawak na pagtulak upang magtatag ng mga solusyon sa pagkakakilanlan na hindi umaasa sa tradisyonal at sentralisadong institusyon. Ang pagsasama ng zero-knowledge proofs sa Human Passport ay nagpapahusay sa privacy ng user sa pamamagitan ng pagpapagana ng authentication nang hindi inilalantad ang sensitibong personal na impormasyon.

Isang Mapagkumpitensyang Landscape

Ang pagkuha ay naglalagay ng Holonym bilang isang direktang katunggali sa mga kasalukuyang proyekto sa pag-verify ng pagkakakilanlan tulad ng Worldcoin. Habang hinahangad ng Worldcoin na magtatag ng isang pandaigdigang solusyon sa pagkakakilanlan sa pamamagitan ng biometric scanning, binibigyang-diin ng diskarte ng Holonym ang mga cryptographic na patunay at mga mekanismong nakatuon sa privacy. Ang sukat ng nakaplanong sistema ng Human Passport—na naglalayong makabuo ng tatlong beses na mas maraming patunay ng pagkakakilanlan kaysa sa Worldcoin—ay nagmumungkahi ng alternatibong pananaw para sa hinaharap ng digital identity.





Kevin Owocki, ang tagapagtatag ng Gitcoin Passport, nabanggit na ang paglipat sa Human Passport ay nakaayon sa orihinal na misyon ng pagpapagana sa mga indibidwal na kontrolin at i-verify ang kanilang online na pagkakakilanlan habang pinapanatili ang privacy. Binabalangkas ni Shady El Damaty, CEO ng Holonym Foundation, ang pagsasama bilang isang makabuluhang hakbang tungo sa pagsusulong ng mga digital na karapatang pantao at pagkakakilanlan sa sariling soberanya.

Mga Hamon at Pagsasaalang-alang

Sa kabila ng mga pakinabang ng mga solusyon sa pagkakakilanlan ng cryptographic, nananatili ang mga hamon. Ang pag-ampon ng mga desentralisadong tool sa pagkakakilanlan ay kadalasang nakadepende sa mga epekto ng network, pagtanggap sa regulasyon, at kadalian ng pagsasama sa mga kasalukuyang platform. Ang mga solusyon sa pagkakakilanlan na nakatuon sa privacy ay nahaharap din sa pagsisiyasat tungkol sa kanilang katatagan laban sa mga mapanlinlang na pag-aangkin at sa kanilang kakayahang mag-scale nang ligtas.





Bukod pa rito, ang balanse sa pagitan ng nabe-verify na pagkakakilanlan at hindi nagpapakilala ay nagpapakita ng mga patuloy na teknikal at etikal na pagsasaalang-alang. Habang nag-aalok ang mga zero-knowledge proof ng mga pakinabang sa privacy, ang malawakang pagtitiwala sa mga tool sa pagkakakilanlan ng cryptographic ay nagdudulot ng mga alalahanin tungkol sa mga hadlang sa pag-access at edukasyon ng user.

Outlook sa hinaharap

Ang pagsasama ng Gitcoin Passport sa ecosystem ng Holonym ay nagpapakita ng mas malawak na trend sa blockchain patungo sa pag-verify ng pagkakakilanlan na nakasentro sa privacy. Ang tagumpay ng inisyatiba ay nakasalalay sa pag-aampon ng Human Passport sa loob ng komunidad ng Web3 at sa kakayahan nitong magbigay ng scalable, secure, at mahusay na balangkas ng Proof of Humanity.





Dahil ang desentralisadong pagkakakilanlan ay nagiging lalong mahalagang bahagi ng imprastraktura ng Web3, ang kompetisyon sa pagitan ng iba't ibang solusyon sa Proof of Humanity ay malamang na huhubog sa direksyon ng mga pamantayan ng digital identity sa mga darating na taon. Kung ang diskarte ng Holonym ay nakakakuha ng traksyon sa mga alternatibo tulad ng biometric-based na pag-verify ay nananatiling makikita, ngunit ang pagkuha ay nagmamarka ng isang kapansin-pansing pag-unlad sa umuusbong na tanawin ng online na pag-verify ng pagkakakilanlan.





Huwag kalimutang i-like at ibahagi ang kwento!

Pagbubunyag ng Vested Interes: Ang may-akda na ito ay isang independiyenteng tagapag-ambag na nag-publish sa pamamagitan ng aming programa sa blogging sa negosyo . Sinuri ng HackerNoon ang ulat para sa kalidad, ngunit ang mga claim dito ay pagmamay-ari ng may-akda. #DYOR