Holonym hankki Gitcoin-passin rakentaakseen maailman suurimman ihmisyyden todisteverkoston

Holonym Foundation on ostanut Gitcoin Passportin, laajalti käytetyn digitaalisen henkilöllisyyden todentamistyökalun, tavoitteenaan luoda maailman suurin Proof of Humanity -järjestelmä. Yritysosto yhdistää Gitcoin Passportin nykyiset kaksi miljoonaa käyttäjää Holonymin Human Network- ja Human Key -teknologiaan, mikä luo alustan, jonka odotetaan tuottavan yli 34,5 miljoonaa nollatietoa (ZK).





Sopimus sisältää Gitcoin Passportin uudelleenbrändäyksen Human Passportiksi, mikä on siirtyminen Holonymin laajempaan näkemykseen yksityisyyden säilyttämisestä digitaalisesta identiteetistä. Yhdistetty järjestelmä toimii Proof of Humanity -protokollana, joka on suunniteltu varmistamaan henkilöllisyydet ja suojelemaan käyttäjien henkilötietoja.

Vaikutukset digitaaliseen identiteettiin ja verkkoon3

Yritysosto korostaa hajautetun henkilöllisyyden todentamisen kasvavaa merkitystä Web3:ssa. Digitaalisesta identiteetistä on tullut kriittinen kysymys lohkoketjupohjaisissa sovelluksissa, erityisesti sellaisilla alueilla kuin Sybil-vastus, reilu token-jakelu ja online-todennus. Gitcoin Passport on auttanut todentamaan käyttäjien "inhimillisyyden" yksityisyyttä kunnioittaen, turvaamalla yli 200 miljoonan dollarin arvosta airdrops ja toiminut identiteetin tarjoajana yli 110 kumppanille eri blockchain-ekosysteemeissä.





Holonymin päätös integroida Gitcoin Passport ekosysteemiinsä on osa laajempaa pyrkimystä luoda identiteettiratkaisuja, jotka eivät ole riippuvaisia perinteisistä, keskitetyistä instituutioista. Nollatietotodistusten sisällyttäminen Human Passportiin parantaa käyttäjien yksityisyyttä mahdollistamalla todennuksen paljastamatta arkaluonteisia henkilökohtaisia tietoja.

Kilpailukykyinen maisema

Kaupan myötä Holonym on suora kilpailija olemassa oleville henkilöllisyyden todentamisprojekteille, kuten Worldcoinille. Vaikka Worldcoin on pyrkinyt luomaan globaalin identiteettiratkaisun biometrisen skannauksen avulla, Holonymin lähestymistapa korostaa kryptografisia todisteita ja yksityisyyteen keskittyviä mekanismeja. Suunnitellun Human Passport -järjestelmän mittakaava – tavoitteena on tuottaa kolme kertaa enemmän henkilöllisyystodistuksia kuin Worldcoin – ehdottaa vaihtoehtoista visiota digitaalisen identiteetin tulevaisuudesta.





Kevin Owocki, Gitcoin Passportin perustaja, totesi, että siirtyminen Human Passportiin on linjassa alkuperäisen tehtävän kanssa, jonka mukaan yksilöt voivat hallita ja varmistaa verkkoidentiteettinsä säilyttäen samalla yksityisyyden. Holonym Foundationin toimitusjohtaja Shady El Damaty kuvasi integraatiota merkittäväksi askeleeksi kohti digitaalisten ihmisoikeuksien ja itsenäisen identiteetin edistämistä.

Haasteet ja pohdinnat

Salaustunnistusratkaisujen eduista huolimatta haasteita on edelleen. Hajautettujen identiteettityökalujen käyttöönotto riippuu usein verkkovaikutuksista, lainsäädännöllisestä hyväksynnästä ja olemassa olevien alustojen kanssa integroinnin helppoudesta. Yksityisyyteen keskittyvät identiteettiratkaisut joutuvat myös tarkastelemaan niiden sietokykyä vilpillisiä vaatimuksia vastaan ja niiden kykyä skaalata turvallisesti.





Lisäksi todennettavissa olevan henkilöllisyyden ja anonymiteetin välinen tasapaino sisältää jatkuvat tekniset ja eettiset näkökohdat. Vaikka nollatietotodisteet tarjoavat yksityisyyttä koskevia etuja, laaja turvautuminen kryptografisiin identiteettityökaluihin herättää huolta pääsyn esteistä ja käyttäjien koulutuksesta.

Tulevaisuuden näkymät

Gitcoin Passportin integrointi Holonymin ekosysteemiin heijastaa laajempaa lohkoketjun suuntausta kohti yksityisyyteen perustuvaa henkilöllisyyden todentamista. Aloitteen menestys riippuu Human Passportin käyttöönotosta Web3-yhteisössä ja sen kyvystä tarjota skaalautuva, turvallinen ja tehokas Proof of Humanity -kehys.





Hajautetun identiteetin kasvaessa yhä tärkeämmäksi osaksi Web3-infrastruktuuria, eri Proof of Humanity -ratkaisujen välinen kilpailu tulee todennäköisesti muokkaamaan digitaalisen identiteetin standardien suuntaa tulevina vuosina. Jää nähtäväksi, saako Holonymin lähestymistapa vetovoimaa vaihtoehtoihin, kuten biometriseen todentamiseen, mutta hankinta merkitsee huomattavaa kehitystä verkkohenkilöllisyyden todentamisen kehittyvässä maisemassa.





Vested Interest Disclosure: Tämä kirjoittaja on riippumaton avustaja, joka julkaisee sivustomme kautta yritysblogiohjelma . HackerNoon on tarkistanut raportin laadun, mutta tässä esitetyt väitteet kuuluvat kirjoittajalle. #DYOR