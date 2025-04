Holonym merr pasaportën Gitcoin për të ndërtuar rrjetin më të madh të provës njerëzore në botë

Fondacioni Holonym ka blerë Gitcoin Passport, një mjet i miratuar gjerësisht i verifikimit të identitetit dixhital, në një lëvizje që synon të krijojë sistemin më të madh në botë të Dëshmisë së Njerëzimit. Blerja do të integrojë dy milionë përdoruesit ekzistues të Gitcoin Passport me Holonym's Human Network dhe teknologjinë Human Key, duke krijuar një platformë që pritet të gjenerojë mbi 34.5 milion kredenciale me njohuri zero (ZK).





Marrëveshja përfshin një riemërtim të Gitcoin Passport si Pasaportë Njerëzore, një tranzicion që synon të përafrohet me vizionin më të gjerë të Holonym për ruajtjen e identitetit dixhital të privatësisë. Sistemi i kombinuar do të funksionojë si një protokoll i Dëshmisë së Njerëzimit i krijuar për të verifikuar identitetet duke mbrojtur të dhënat personale të përdoruesve.

Implikimet për Identitetin Dixhital dhe Web3

Blerja thekson rëndësinë në rritje të verifikimit të decentralizuar të identitetit në Web3. Identiteti dixhital është bërë një çështje kritike në aplikacionet e bazuara në blockchain, veçanërisht në fusha të tilla si rezistenca e Sybilit, shpërndarjet e drejta të tokeneve dhe vërtetimi në internet. Gitcoin Passport ka qenë instrumental në verifikimin e "njerëzimit" të përdoruesve në një mënyrë të ndërgjegjshme për privatësinë, duke siguruar mbi 200 milionë dollarë në airdrops dhe duke shërbyer si një ofrues identiteti për më shumë se 110 partnerë nëpër ekosisteme të ndryshme blockchain.





Vendimi i Holonym për të integruar Gitcoin Passport në ekosistemin e tij është pjesë e një shtytje më të gjerë për të krijuar zgjidhje identiteti që nuk mbështeten në institucionet tradicionale dhe të centralizuara. Përfshirja e provave me njohuri zero në Pasaportën Njerëzore rrit privatësinë e përdoruesit duke mundësuar vërtetimin pa ekspozuar informacione të ndjeshme personale.

Një peizazh konkurrues

Blerja e pozicionon Holonym si një konkurrent të drejtpërdrejtë për projektet ekzistuese të verifikimit të identitetit si Worldcoin. Ndërsa Worldcoin ka kërkuar të krijojë një zgjidhje globale të identitetit përmes skanimit biometrik, qasja e Holonym thekson provat kriptografike dhe mekanizmat e fokusuar në privatësi. Shkalla e sistemit të planifikuar të pasaportave njerëzore - që synon të gjenerojë tre herë më shumë prova identiteti sesa Worldcoin - sugjeron një vizion alternativ për të ardhmen e identitetit dixhital.





Kevin Owocki, themeluesi i Gitcoin Passport, vuri në dukje se kalimi në Pasaportën Njerëzore përputhet me misionin fillestar për t'u mundësuar individëve të kontrollojnë dhe verifikojnë identitetin e tyre në internet duke ruajtur privatësinë. Shady El Damaty, CEO i Fondacionit Holonym, e cilësoi integrimin si një hap të rëndësishëm drejt avancimit të të drejtave dixhitale të njeriut dhe identitetit vetë-sovran.

Sfidat dhe Konsideratat

Pavarësisht avantazheve të zgjidhjeve të identitetit kriptografik, sfidat mbeten. Miratimi i mjeteve të identitetit të decentralizuar shpesh varet nga efektet e rrjetit, pranimi rregullator dhe lehtësia e integrimit me platformat ekzistuese. Zgjidhjet e identitetit të fokusuara në privatësi gjithashtu përballen me shqyrtim në lidhje me elasticitetin e tyre ndaj pretendimeve mashtruese dhe aftësinë e tyre për t'u shkallëzuar në mënyrë të sigurt.





Për më tepër, ekuilibri midis identitetit të verifikueshëm dhe anonimitetit paraqet konsiderata të vazhdueshme teknike dhe etike. Ndërsa provat me njohuri zero ofrojnë avantazhe të privatësisë, mbështetja e gjerë në mjetet e identitetit kriptografik ngre shqetësime në lidhje me barrierat e aksesit dhe edukimin e përdoruesve.

Perspektiva e së ardhmes

Integrimi i Gitcoin Passport në ekosistemin e Holonym pasqyron një prirje më të gjerë në blockchain drejt verifikimit të identitetit të përqendruar te privatësia. Suksesi i nismës do të varet nga miratimi i Pasaportës Njerëzore brenda komunitetit Web3 dhe aftësia e tij për të ofruar një kornizë të shkallëzueshme, të sigurt dhe efikase të Dëshmisë së Njerëzimit.





Me identitetin e decentralizuar duke u bërë një komponent gjithnjë e më i rëndësishëm i infrastrukturës Web3, konkurrenca midis zgjidhjeve të ndryshme të Dëshmisë së Njerëzimit ka të ngjarë të formësojë drejtimin e standardeve të identitetit dixhital në vitet e ardhshme. Nëse qasja e Holonym fiton tërheqje ndaj alternativave të tilla si verifikimi i bazuar në biometrikë, mbetet për t'u parë, por blerja shënon një zhvillim të dukshëm në peizazhin në zhvillim të verifikimit të identitetit në internet.





