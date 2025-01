Maglumatlaryň bütewiligi: Bu näme we näme üçin möhüm?

TD; DR

Maglumatlaryň hiliniň pesligi kärhanalara ýylda milliardlarça dollar çykdajy edýär we maglumatlara esaslanýan kararlara, AI modellerine we Uly Maglumatlaryň derňewine bolan ynamy pese gaçyrýar.





“Zero-Knowledge” (ZK) tehnologiýasy, maglumatlary paş etmezden barlamak arkaly geljegi uly çözgüt hödürleýär, ýöne ulalmak, çykdajy we integrasiýa kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýar, esasanam bar bolan blokirleme standartlary bilen.





Horizen 2.0, ZK programmalary üçin oýun çalşygy hökmünde ýüze çykýar, bu kynçylyklary tertipli subutnama barlamak, ygtybarly howpsuzlyk we işläp düzüjiler üçin amatly gurallar bilen çözýär.





ZK tehnologiýasyny ösdürmek bilen, Horizen 2.0, AI we Uly Maglumatlar döwründe döredijilere, kärhanalara we sarp edijilere kuwwat bermek bilen, maglumatlaryň ygtybarlylygy we tygşytly çözgütleri üpjün etmegi maksat edinýär.

Erbet maglumatlar, pikir edişiňizden has gymmat.

Gartneriň pikiriçe, maglumatlaryň hiliniň pesligi guramalara ýylda ortaça 12,9 million dollar çykdajy edýär. “IBM Big Data & Analytics Hub” -yň habaryna görä, bu ABŞ-nyň ykdysadyýetine takmynan 3,1 trillion dollar çykdajydyr.





Köpler maglumatlaryň bütewiliginiň pes bolmagy zyýanly programma üpjünçiligi sebäpli bolýar diýip pikir etseler-de, bu hekaýanyň kiçi bir bölegi. Rorsalňyşlyklaryň köpüsi, maglumat ýygnamakdaky ýalňyşlyklar, formatlaşdyryşdaky gapma-garşylyklar we adam ýalňyşlygy ýaly içerki we bilgeşleýin sebäpler bilen baglanyşykly.

AI asyryna girenimizde maglumatlaryň bitewiligi barha möhüm ähmiýete eýe bolýar.

AI modelleri köp mukdarda maglumat girizilmegini talap edýär we bu maglumatlar nädogry girýän bolsa, çykmakda kemçilik bolar. Aýdylyşy ýaly, “zibil zibil diýmekdir” - AI-den başga, barlagy talap edýän maglumatlaryň mukdary has köp.





Maglumatlaryň bitewiligini saklamak üçin maglumatlary girizmegiň, birleşdirmegiň we paýlamagyň dogrulygyny, yzygiderliligini we dolulygyny üpjün etmek möhümdir. Maglumatlaryň bütewiligi maglumatlary goramagy öz içine alýar - maglumatlaryň rugsatsyz ulanyjylardan goralmagyny we gözegçilik ediji guramalaryň berjaý edilmegini üpjün edýär.





Şeýlelik bilen, her gün öndürilýän 402,74 million terabaýt maglumaty nädip barlamaly? Bu makala gözden geçirer:

maglumatlaryň bitewiligine garşy çykýan kynçylyklar,

Mümkin çözgüt hökmünde ZK subutnamalary,

ZK subutnamalaryna çäklendirmeler

Elýeterli, ulaldylyp bilinýän we ygtybarly çözgüt döretmek üçin olara nädip ýüz tutup bileris - bu guramalaryň innowasiýa tehnologiýasyny netijeli ulanmagynyň ýeke-täk usulydyr.

Bütewiliksiz ynam ýok - we şol bir maglumat üçin gidýär.

LeBow Biznes kollejiniň hasabatyna görä, maglumatlar bilen işleýän kompaniýalaryň 67% töweregi maglumatlarynyň hiline ynanmaýarlar. Bu, hünärli, akylly iş kararlaryny almaga, AI modellerini netijeli ulanmaga ýa-da Uly Maglumatlardan peýdalanmaga päsgelçilik döredýär.





Maglumatlar bazalaryna abanýan howplar:

Adam ýalňyşlygy: möhüm maglumatlary pozmak ýa-da nädogry maglumatlary girizmek.

möhüm maglumatlary pozmak ýa-da nädogry maglumatlary girizmek. Formatlardaky gapma-garşylyklar: integrasiýany talap edýän ulgamlarda şol bir maglumatlary başgaça yzarlamak.

integrasiýany talap edýän ulgamlarda şol bir maglumatlary başgaça yzarlamak. Collectionygnamak ýalňyşlygy: doly däl maglumatlary ýygnamak ýa-da nädogry maglumatlar.

doly däl maglumatlary ýygnamak ýa-da nädogry maglumatlar. Kiberhowpsuzlyk we içerki düzgün bozmalar: zyýanly aktýorlar maglumatlary ogurlaýarlar ýa-da bozýarlar.





Bu howplar maglumatlar içerki ýa-da daşarky köp ulgamda paýlaşylanda giňelýär. Maglumatlar bazasy näçe uly bolsa, şonça-da gymmat. Bularyň hemmesi maglumatlaryň bozulmagy sebäpli haýsydyr bir berjaý ediliş ýa-da kadalaşdyryjy jerime göz öňünde tutulmazdan ozal.

Şeýlelik bilen, bu köp trillion dollarlyk meseläni nädip çözmeli?

“Zero-Knowledge” (ZK) tehnologiýasy barha meşhur bolýan çözgütleriň biridir.





ZK subutnamalary maglumatlaryň bir bölegini açmazdan maglumatlaryň bir bölegi baradaky bilimleri barlap biler. ZK subutnamalarynyň esasy peýdasy, hatda köpçülikleýin blokirleme (ýagny: Ethereum) ýaly aç-açan ulgamlarda-da gizlinligi saklaýar.





Bu tehnologiýanyň hakyky dünýäde sansyz goşundylary bar we ogullyga almak has giňden ýaýransoň, täze ulanylyş ýagdaýlarynyň ýüze çykýandygyny görýäris. Bular şahsyýeti dolandyrmakdan (ýaşyňyzy, ýa-da dogry adamdygyny we ş.m. şahsyýetiňizi açmazdan tassyklamak), şahsy amallara (gapjygyňyzy we maliýe amallaryňyzy şahsy saklamak), zynjyryň yzarlanyşyny üpjün etmek we ş.m. .





ZK subutnamalary bilen baglanyşykly kynçylyk, olaryň köp serişde talap etmegidir. Aslynda ulaldylyp bilinmeýär we barlamak gaty gymmat bolup biler - we bu çykdajylar diňe AI modelleriniň has esasy akymyna öwrülmegi bilen ýokarlanar.





Web3 giňişliginiň aglaba köplügi EVM-e gabat gelýän programmalarda gurulýar; şeýle-de bolsa, ZK programmalaryny (EVM gabat gelmeýän) gurmak üçin täze gurallar we protokollar zerur bolan ZK mümkinçiliklerini göz öňünde tutup, ilki bilen EVM standarty döredilmedi.





Gynansagam, bu öňe gidişlikler has giňişleýin Web3 jemgyýetiniň arasynda aragatnaşyk we bölünişige päsgelçilik döredip biljek dürli programmirleme dillerine, interfeýslere we gurallara zerurlyk.

Horizen 2.0 : ZK programmalary üçin optimallaşdyrylan Blockchain

ZK dApps-y döredijiler köplenç ZK subutnamalaryny tassyklamak üçin zerur bolan tassyklaýjy şertnamalary ýazmakda we barlamakda kynçylyklara duçar bolýarlar. Bu adaty şertnamalar diňe bir çylşyrymly bolman, eýsem ulanylyp bilinjek gowşak ýerlere-de ýykgyn edýär.





Has tertipli we ygtybarly çözgüdiň zerurlygy, subutnamany barlamak üçin içerki şertnamalary hödürleýän Horizen 2.0-iň ösmegine sebäp boldy, şeýlelik bilen ösüşi azaldar we howpsuzlygy ýokarlandyrar.





Horizen-iň ýerli Layer 1 arhitekturasy, öz howpsuzlygy we üznüksiz işlemegini üpjün edip, öz ulgamy we infrastrukturasy arkaly doly merkezden daşlaşdyrmagy üpjün edýär.

Maglumatlaryň bitewiligi Maglumat ynamy we işiň dowamlylygy üçin möhümdir: Horizen ony hakykata öwürýär

Maglumatlaryň bitewiligi bilen baglanyşykly kynçylyklar, uly maglumatlara we AI-e garaşlylygymyz bilen birlikde ösýär. ZK subutnamalary ýaly maglumatlaryň bitewiligini çözmek üçin täze tehnologiýalar yzygiderli ýüze çykýar, ýöne olar öz çäklendirmelerinden mahrum däldir.





Horizen, ZK giňişligine syýahatyny 2017-nji ýylda başlady we şondan soň ZK tehnologiýasyndan peýdalanmak isleýän islendik işläp düzüjiniň ygtybarly, täsirli we umuman ZK subutnamalary bilen baglanyşykly agyr çykdajylary bolmazdan bu çäklendirmeleri çözdi we çözdi.





Horizen 2.0 ZK tehnologiýasy üçin täze serhet we innowasiýa işläp düzüjileriň döredijiligini görkezip biljek giňişlik bolar, guramalar maglumatlaryň hilinden peýdalanyp bilerler we sarp edijiler maglumatlaryň gizlinliginde arkaýyn bolup bilerler.





X-da Horieni yzarlaň

Diskord jemgyýetine goşulyň