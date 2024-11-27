سلامة البيانات: ما هي وأهميتها؟

وفقًا لشركة Gartner ، تكلف جودة البيانات الرديئة المؤسسات ما متوسطه 12.9 مليون دولار سنويًا. ووفقًا لمركز IBM Big Data & Analytics Hub، فإن هذا يعادل تكلفة تبلغ حوالي 3.1 تريليون دولار على الاقتصاد الأمريكي.
في حين يعتقد الكثيرون أن ضعف سلامة البيانات يرجع إلى البرامج الضارة، إلا أن هذا جزء صغير من القصة. ترجع معظم الأخطاء إلى أسباب داخلية وغير مقصودة، مثل الأخطاء في جمع البيانات، والتناقضات في التنسيق، والخطأ البشري.
تتطلب نماذج الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من البيانات المدخلة، وإذا كانت هذه المعلومات غير دقيقة عند إدخالها، فسوف تكون معيبة بطبيعتها عند إخراجها. وكما يقول المثل، "القمامة الداخلة تعني القمامة الخارجة" - إلا أنه في حالة الذكاء الاصطناعي، فإن كمية البيانات التي تتطلب التحقق أعلى بشكل كبير.
للحفاظ على سلامة البيانات، من المهم ضمان صحة وتناسق واكتمال إدخال البيانات ودمجها وتوزيعها. تتضمن سلامة البيانات أيضًا حماية البيانات - ضمان حماية البيانات من المستخدمين غير المصرح لهم والامتثال للهيئات التنظيمية.
إذن، كيف يمكننا التحقق من 402.74 مليون تيرابايت من البيانات التي يتم إنتاجها يوميًا؟ ستستعرض هذه المقالة:
وفقًا لتقرير صادر عن كلية ليبو للأعمال، فإن ما يقرب من 67% من الشركات التي تعتمد على البيانات لا تثق بجودة بياناتها. وهذا يعيقها عن اتخاذ قرارات تجارية مؤهلة وذكية، أو الاستفادة بشكل فعال من نماذج الذكاء الاصطناعي، أو الاستفادة من البيانات الضخمة.
تتضمن التهديدات التي تتعرض لها مجموعات البيانات ما يلي:
وتتوسع هذه التهديدات عندما تتم مشاركة البيانات عبر أنظمة متعددة - داخلية أو خارجية. وتكلفتها أعلى بكثير كلما أصبحت مجموعات البيانات أكبر. كل هذا قبل أن يتم أخذ أي غرامات امتثال أو تنظيمية بسبب خروقات البيانات في الاعتبار.
تعد تقنية المعرفة الصفرية (ZK) أحد الحلول التي أصبحت تحظى بشعبية متزايدة.
يمكن لإثباتات ZK التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بجزء من البيانات دون الكشف عن البيانات نفسها. ومن الفوائد الرئيسية لإثباتات ZK أنها تحافظ على الخصوصية حتى داخل الأنظمة الشفافة مثل سلسلة الكتل العامة (أي: Ethereum).
إن هذه التقنية لها تطبيقات لا حصر لها في العالم الحقيقي، ونحن نشهد حالات استخدام جديدة تظهر مع تزايد شيوع تبنيها. وتتراوح هذه الحالات من إدارة الهوية (القدرة على التحقق من أنك بلغت السن القانونية، أو الشخص المناسب، وما إلى ذلك دون الحاجة إلى الكشف عن هويتك)، إلى المعاملات الخاصة (الحفاظ على خصوصية محفظتك ومعاملاتك المالية)، إلى إمكانية تتبع سلسلة التوريد، والمزيد.
التحدي الذي يواجه إثباتات ZK هو أنها تتطلب موارد كثيرة. فهي غير قابلة للتطوير بطبيعتها، وقد تكون عمليات التحقق مكلفة للغاية - وستزداد هذه التكاليف مع انتشار نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر.
تم بناء الغالبية العظمى من مساحة Web3 على تطبيقات متوافقة مع EVM؛ ومع ذلك، لم يتم تصميم معيار EVM في البداية مع وضع إمكانيات ZK في الاعتبار، الأمر الذي استلزم مجموعة جديدة من الأدوات والبروتوكولات لبناء تطبيقات ZK (التي ليست متوافقة مع EVM).
لسوء الحظ، تأتي هذه التطورات مع تحذير: الحاجة إلى لغات برمجة وواجهات وأدوات مختلفة، مما قد يخلق حاجزًا أمام التواصل والتجزئة داخل مجتمع Web3 الأوسع.
غالبًا ما يواجه مطورو تطبيقات ZK اللامركزية صعوبات في كتابة وتدقيق عقود التحقق، والتي تعد ضرورية للتحقق من صحة أدلة ZK. هذه العقود المخصصة ليست معقدة فحسب، بل إنها أيضًا عرضة للثغرات الأمنية التي يمكن استغلالها.
أدت الحاجة إلى حل أكثر انسيابية وأمانًا إلى تطوير Horizen 2.0، الذي يوفر عقودًا مجمعة مسبقًا مدمجة للتعامل مع التحقق من الإثبات، وبالتالي تقليل تكاليف التطوير وتعزيز الأمان.
تحافظ بنية الطبقة 1 الأصلية الخاصة بـ Horizen على اللامركزية الكاملة من خلال شبكتها وبنيتها الأساسية الخاصة، مما يضمن أمانًا قويًا وتشغيلًا دون انقطاع.
تتزايد تحديات سلامة البيانات جنبًا إلى جنب مع اعتمادنا على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. تظهر تقنيات جديدة باستمرار للمساعدة في حل مشكلة سلامة البيانات، مثل أدلة ZK، لكنها ليست خالية من القيود الخاصة بها.
بدأت Horizen رحلتها في مجال ZK في عام 2017 وأدركت منذ ذلك الحين هذه القيود وسعت إلى حلها حتى يتمكن أي مطور يتطلع إلى الاستفادة من تقنية ZK من القيام بذلك بشكل آمن وفعال وبدون التكاليف الباهظة المرتبطة عمومًا بإثباتات ZK.
سيكون Horizen 2.0 بمثابة آفاق جديدة لتكنولوجيا ZK ومساحة حيث يمكن للمطورين المبتكرين تسليط الضوء على إبداعاتهم، ويمكن للمؤسسات الاستفادة من جودة البيانات الأفضل، ويمكن للمستهلكين الاطمئنان إلى خصوصية بياناتهم.