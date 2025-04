Whale.io telegramma bilen hoşlaşýar we internetde ünsi jemleýär

Iň möhüm taslama we Telegram jemgyýetiniň iň görnükli operatorlaryndan biri bolan “Kit Casino” amaly strategiýasynda üýtgeşme yglan etdi.





Operator, platformadaky soňky üýtgeşmeler sebäpli Telegram bot hyzmatyny bes etmegi karar etdi we täze innowasiýa döwrüni we ulanyjylaryň gatnaşygyny habar berýän whale.io web platformasyna jemlenmegi karar etdi.

Kitiň habary:

"Söýgüli kitler, häzirlikçe Telegram botymyzy goldamagy bes etmegi makul bildik. Telegram hökmünde, ygtyýarly operator hökmünde serhetleriň gizlinligine we howpsuzlygyna ynanýarys, şonuň üçin ekosistemada soňky döwürde Telegramyň içinde önümimizi hödürlemegi bes etmek kararyna geldik! Gorkmaň, pullaryňyz howpsuz we hasabyňyzy web ýa-da android APKG göçürip alyň.





Bu karar, ulanyjylary üçin ygtybarly we bökdençsiz tejribe üpjün etmegiň kitiniň esasy gymmatlyklaryna laýyk gelmegi maksat edinýän sanly gizlinligiň we howpsuzlygyň ösýän landşaftyna çuňňur seredilenden soň kabul edildi.

Kitiň ewolýusiýasy

“Whale.io”, ulanyjylaryň aktiwleriniň howpsuzlygyny üpjün etmek bilen bir hatarda dürli interaktiw oýunlara gatnaşyp biljek platforma üpjün edip, blockchain tehnologiýasyny oýunlara ornaşdyrmakda öňdäki hatarda durýar.





Web merkezli çemeleşmä geçmek, platformalary üýtgetmek we has giňelip bolýan, elýeterli we aýratynlyklara baý gurşawda ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak barada.

“Whale.io” web platformasy köp sanly artykmaçlygy hödürleýär:





Giňeldilen howpsuzlyk: Kiberhowpsuzlyk protokollarynyň iň täzeleri bilen, whale.io ulanyjy maglumatlarynyň we serişdeleriniň şifrlemek we gizlinlik çäreleri bilen goralmagyny üpjün edýär.





Ulanyjy tejribesi: Web platformasy, iş stoly we ykjam brauzerler üçin döredilen oýunlar üçin optimallaşdyrylan interfeýsi hödürleýär, habarlaşma programma gurşawynda köplenç ýüze çykýan çäklendirmeler bolmazdan rahat oýnamagy üpjün edýär.





Giňişleýin elýeterlilik: Kit, diňe bir Telegramdakylar däl-de, eýsem dünýä tomaşaçylaryna gapylaryny açýar, şeýlelik bilen jemgyýetini we täze hyzmatdaşlyk we integrasiýa mümkinçiligini artdyrýar.





Täzeçillik aýratynlyklary: Whale.io täze oýunlar, sylaglar we sosial aýratynlyklar bilen yzygiderli täzelenýär, baýraklar, missiýalar, taýpalar we beýleki köpçülikleýin çäreler bilen Battlepass ýaly blokchein tehnologiýasynyň ähli mümkinçiligini ulanýar.

Kit kazinosynyň esasy aýratynlyklaryny üýtgetmek

Telegram botundan daşlaşmak kararyna, ulanyjy tejribesine gözegçilik etmek strategiki niýeti, ýüze çykýan kadalaşdyryjy hukuk binýadynyň berjaý edilmegi we platforma şertlerine soňky üýtgeşmeler ýaly birnäçe faktor täsir etdi.





Bu ädim, beýleki web tehnologiýalary bilen gönüden-göni birleşmäge mümkinçilik berýär we kitiň üçünji tarap platforma syýasatlarynyň çäklendirmesiz täzelenmegine çeýelik berýär. Kitiň eýýäm 15M-den gowrak ulanyjysy bar, olardan köpüsi ähli aýratynlyklara girmek üçin web platformasyny ulanýar.

Kit ulanyjylary üçin bu nämäni aňladýar

Bar bolan ulanyjylar üçin hiç zat üýtgemeýär, sebäbi olar henizem öz telegram hasaby ýa-da e-poçta hasabyna, fondlaryna we ýagdaýyna girmek üçin girip bilýärler. “Whale.io” -a geçmegi üpjün edýär:





Yzygiderli göçmek: Ulanyjylar bar bolan hasaplaryna göni internetde ýa-da Android APP arkaly, öňki ähli serişdeleri we maglumatlary saklap bilerler.





Täze mümkinçilikler: Webde ünsi jemläp, ulanyjylar ýygy-ýygydan täzelenmelere, täze oýun goýberilmegine we Telegramda öň mümkin bolmadyk jemgyýetçilik aýratynlyklaryna garaşyp bilerler.





Üznüksiz borçnama: #sometimeslosealwayswin we #ShowMustGoOn hastlary kitiň çydamlylyk we üznüksiz gowulaşmak ýörelgelerini öz içine alýar, ulanyjylara bu üýtgeşmäniň diňe gyzykly täze bapyň başlangyjydygyny wada berýär.

“Whale.io” öňe seredýär

“Whale.io” -yň merkezi diňe bir platformanyň üýtgemegi däl, eýsem jemgyýetine ygrarlydygyny tassyklamakdyr. Sanly oýun giňişligindäki iň uly operatorlaryň biri hökmünde kit, her basyşy başdan geçirmelere we her oýny pursata öwrüp, internetdäki oýunlaryň nämedigini täzeden kesgitlemeli.





“Whale.io” topary bu täze başlangyja begenýär we ähli ulanyjylary we täze gelenleri serginiň hakykatdanam dowam etmeli ýeri bolan “whale.io” -da garaşýan çäksiz mümkinçiliklere çümmäge çagyrýar.





Bu press-reliz, Telegram botundan doly hukukly platforma geçip, innowasiýa, howpsuzlyk we deňsiz-taýsyz ulanyjy gatnaşygy bilen geljegi döretmegi maksat edinýän kit üçin bir pursatdyr.

Kit kazino hakda

Kit Kazino Adaty iGaming-i blockchain tehnologiýasy bilen birleşdirmekde, baýraklar bilen doldurylan ygtybarly, aç-açan we oýun gurşawyny üpjün etmekde öňdäki hatarda durýar.





Jemgyýet, täzelik we oýunçylaryň göwnünden turmak bilen, kit, operator hökmünde onlaýn oýun dünýäsinde täze standartlary kesgitlemegini dowam etdirýär, iň ýokary RTP Daily Cashback we gaz tölegleri bolmazdan gyssagly tölegleri hödürleýär.

Ulanyjylar kit kazinosynyň geljegini we $ WHALE nyşany şu ýerden barlamak arkaly:

Sahypa: https://whale.io/

Sosial ulgamlar: https://linktr.ee/whalesocials_tg

Bu hekaýa “Chackerwire” tarapyndan “HackerNoon” -yň “Business Blog” programmasy boýunça ýaýradyldy. Programma barada has giňişleýin öwreniň şu ýerde