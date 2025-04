Whale.io dit au revoir à Telegram et se concentre sur le Web

Dans un geste historique, Whale Casino, le plus grand projet et l'un des opérateurs les plus importants de la communauté Telegram, a annoncé un changement dans sa stratégie opérationnelle.





L'opérateur a décidé d'arrêter son service de bot Telegram en raison des récents changements apportés à la plateforme et a décidé de se concentrer sur sa plateforme Web, whale.io, annonçant une nouvelle ère d'innovation et d'engagement des utilisateurs.

Un message de la baleine :

« Chères baleines, nous avons décidé de cesser de soutenir notre bot Telegram pour le moment. En tant que Telegram, nous croyons en la confidentialité et la sécurité au-delà des frontières en tant qu'opérateur agréé. Par conséquent, en raison des actions récentes dans l'écosystème, nous avons été amenés à la conclusion de cesser de proposer notre produit dans Telegram ! N'ayez crainte, mes amis, vos fonds sont en sécurité et vous pouvez accéder à votre compte via notre site Web ou en téléchargeant l'APK Android. #parfoisperdretoujoursgagner #ShowMustGoOn"





Cette décision fait suite à une réflexion approfondie sur l'évolution du paysage de la confidentialité et de la sécurité numériques, visant à s'aligner sur les valeurs fondamentales de Whale, qui consistent à offrir une expérience sécurisée et transparente à ses utilisateurs.

L'évolution de Whale.io

Whale.io a été à l'avant-garde de l'intégration de la technologie blockchain dans les jeux, en fournissant une plate-forme où les utilisateurs peuvent participer à divers jeux interactifs tout en garantissant la sécurité de leurs actifs.





Le passage à une approche centrée sur le Web consiste à changer de plateforme et à améliorer l’expérience utilisateur dans un environnement plus évolutif, accessible et riche en fonctionnalités.

La plateforme web whale.io offre de nombreux avantages :





Sécurité renforcée : avec les derniers protocoles de cybersécurité, whale.io garantit que les données et les fonds des utilisateurs sont protégés par les normes de cryptage et de mesures de confidentialité.





Expérience utilisateur : La plateforme Web offre une interface optimisée pour les jeux, conçue pour les navigateurs de bureau et mobiles, garantissant un gameplay fluide sans les limitations souvent rencontrées dans les environnements d'applications de messagerie.





Accès plus large : en se concentrant sur le Web, Whale ouvre ses portes à un public mondial, pas seulement à ceux de Telegram, augmentant ainsi sa communauté et le potentiel de nouveaux partenariats et intégrations.





Fonctionnalités innovantes : Whale.io est continuellement mis à jour avec de nouveaux jeux, récompenses et fonctionnalités sociales qui exploitent tout le potentiel de la technologie blockchain, notamment Battlepass avec récompenses, missions, tribus et de nombreux autres événements communautaires.

Changement pour les principales caractéristiques du casino Whale

La décision de s'éloigner du bot Telegram a été influencée par plusieurs facteurs, notamment l'intention stratégique d'avoir le contrôle sur l'expérience utilisateur, la conformité aux cadres réglementaires émergents et les récents changements apportés aux conditions de la plateforme.





Cette évolution permet également une intégration directe avec d'autres technologies Web et donne à Whale la flexibilité nécessaire pour innover sans les contraintes des politiques des plateformes tierces. Whale compte déjà plus de 15 millions d'utilisateurs, dont la majorité utilise sa plateforme Web pour accéder à toutes les fonctionnalités.

Ce que cela signifie pour les utilisateurs de baleines

Pour les utilisateurs existants, rien ne change car ils peuvent toujours se connecter en utilisant leur compte Telegram ou leur e-mail pour accéder à leur compte, à leurs fonds et à leur statut. La transition vers whale.io garantit :





Migration transparente : les utilisateurs peuvent accéder à leurs comptes existants directement sur le Web ou via l'application Android, avec tous les fonds et données précédents intacts.





Nouvelles opportunités : Grâce à l'accent mis sur le Web, les utilisateurs peuvent s'attendre à des mises à jour plus fréquentes, à de nouvelles sorties de jeux et à des fonctionnalités communautaires améliorées qui n'étaient auparavant pas possibles sur Telegram.





Engagement continu : les hashtags #sometimeslosealwayswin et #ShowMustGoOn résument l'éthique de résilience et d'amélioration continue de Whale, promettant aux utilisateurs que ce changement n'est que le début d'un nouveau chapitre passionnant.

Whale.io a hâte de voir le jour

Le passage de Whale à Whale.io ne se résume pas à un simple changement de plateforme, mais à une réaffirmation de son engagement envers sa communauté. En tant que l'un des plus grands opérateurs du secteur du jeu numérique, Whale est sur le point de redéfinir ce que peut être le jeu sur le Web, transformant chaque clic en aventure et chaque jeu en opportunité.





L'équipe de Whale.io est enthousiasmée par ce nouveau départ et invite tous les utilisateurs et nouveaux venus à plonger dans les possibilités infinies qui attendent sur whale.io, où le spectacle doit bel et bien continuer.





Ce communiqué de presse marque un moment pour Whale, alors qu'il passe d'un bot Telegram à une plate-forme Web à part entière, visant à créer un avenir rempli d'innovation, de sécurité et d'engagement utilisateur inégalé.

À propos de Whale Casino

Casino Baleine est à l'avant-garde de la fusion du iGaming traditionnel avec la technologie blockchain, offrant un environnement de jeu sécurisé, transparent et rempli de récompenses.





En mettant l'accent sur la communauté, l'innovation et la satisfaction des joueurs, Whale en tant qu'opérateur continue d'établir de nouvelles normes dans le monde du jeu en ligne tout en offrant du Cashback quotidien, le RTP le plus élevé et des paiements instantanés sans aucun frais de gaz.

Les utilisateurs peuvent découvrir l'avenir de Whale Casino et Jeton $WHALE en les consultant ici :

