Whale.io neemt afscheid van Telegram en richt zich op het web

Whale Casino, het grootste project en een van de meest prominente operators in de Telegram-community, heeft een historische stap gezet door een verschuiving in zijn operationele strategie aan te kondigen.





De operator heeft besloten om de Telegram-botdienst stop te zetten vanwege recente wijzigingen in het platform en zich te concentreren op het webplatform whale.io, waarmee een nieuw tijdperk van innovatie en gebruikersbetrokkenheid wordt ingeluid.

Een bericht van Whale:

"Geliefde walvissen, we hebben besloten om voorlopig te stoppen met het ondersteunen van onze Telegram-bot. Als Telegram geloven we in privacy en veiligheid over de grenzen heen als een gelicentieerde operator, dus vanwege recente acties in het ecosysteem zijn we tot de conclusie gekomen om te stoppen met het aanbieden van ons product binnen Telegram! Geen angst vrienden, uw fondsen zijn veilig en u kunt toegang krijgen tot uw account via onze website of door de Android APK te downloaden. #sometimeslosealwayswin #ShowMustGoOn"





Deze beslissing is genomen na grondige overweging van de ontwikkelingen op het gebied van digitale privacy en beveiliging. Het doel is om deze beslissing aan te laten sluiten bij de kernwaarden van Whale: het bieden van een veilige en naadloze ervaring voor haar gebruikers.

De evolutie van Whale.io

Whale.io loopt voorop in het integreren van blockchaintechnologie in gaming en biedt een platform waarop gebruikers verschillende interactieve games kunnen spelen en tegelijkertijd de veiligheid van hun activa kunnen garanderen.





De verschuiving naar een webgerichte aanpak draait om het veranderen van platformen en het verbeteren van de gebruikerservaring in een schaalbare, toegankelijke en veelzijdige omgeving.

Het webplatform whale.io biedt een groot aantal voordelen:





Verbeterde beveiliging: whale.io maakt gebruik van de nieuwste cyberbeveiligingsprotocollen en zorgt ervoor dat gebruikersgegevens en -fondsen worden beschermd volgens de normen voor encryptie en privacymaatregelen.





Gebruikerservaring: Het webplatform biedt een geoptimaliseerde interface voor gaming, ontworpen voor zowel desktop- als mobiele browsers, waardoor een soepele gameplay wordt gegarandeerd zonder de beperkingen die vaak voorkomen in berichten-app-omgevingen.





Bredere toegang: Door zich te richten op het web, opent Whale haar deuren voor een wereldwijd publiek, niet alleen voor mensen op Telegram. Hierdoor wordt de community vergroot en ontstaan er mogelijkheden voor nieuwe partnerschappen en integraties.





Innovatieve functies: Whale.io wordt voortdurend bijgewerkt met nieuwe games, beloningen en sociale functies die het volledige potentieel van blockchaintechnologie benutten, waaronder Battlepass met beloningen, missies, stammen en vele andere door de community aangestuurde evenementen.

Verandering voor Whale Casino Belangrijkste kenmerken

Het besluit om af te stappen van de Telegram-bot werd beïnvloed door verschillende factoren, waaronder het strategische doel om controle te houden over de gebruikerservaring, naleving van nieuwe regelgevingskaders en recente wijzigingen in de platformvoorwaarden.





Deze stap maakt ook directe integratie met andere webtechnologieën mogelijk en geeft Whale de flexibiliteit om te innoveren zonder de beperkingen van platformbeleid van derden. Whale heeft al meer dan 15 miljoen gebruikers, waarvan de meerderheid hun webplatform gebruikt om toegang te krijgen tot alle functies.

Wat dit betekent voor Whale-gebruikers

Voor bestaande gebruikers verandert er niets, aangezien ze nog steeds kunnen inloggen met hun Telegram-account of e-mail om toegang te krijgen tot hun account, fondsen en status. De overgang naar whale.io zorgt voor:





Naadloze migratie: Gebruikers hebben rechtstreeks via het web of via de Android-app toegang tot hun bestaande rekeningen, waarbij alle eerdere fondsen en gegevens intact blijven.





Nieuwe mogelijkheden: Met de focus op het web kunnen gebruikers rekenen op frequentere updates, nieuwe game-releases en verbeterde communityfuncties die voorheen niet mogelijk waren op Telegram.





Blijvende inzet: De hashtags #sometimeslosealwayswin en #ShowMustGoOn vatten Whale's ethos van veerkracht en continue verbetering samen. Gebruikers wordt beloofd dat deze verandering slechts het begin is van een spannend nieuw hoofdstuk.

Whale.io kijkt vooruit

Whale's overstap naar Whale.io is niet alleen een verandering van platform, maar ook een herbevestiging van zijn toewijding aan zijn community. Als een van de grootste operators in de digitale gaming-ruimte, is Whale van plan om opnieuw te definiëren wat gaming op het web kan zijn, door elke klik om te zetten in een avontuur en elk spel in een kans.





Het team van Whale.io is enthousiast over dit nieuwe begin en nodigt alle gebruikers en nieuwkomers uit om de grenzeloze mogelijkheden te ontdekken die whale.io te bieden heeft. Daar gaat de show inderdaad door.





Dit persbericht markeert een moment voor Whale, nu het de overstap maakt van een Telegram-bot naar een volwaardig webplatform, met als doel een toekomst te creëren vol innovatie, veiligheid en ongeëvenaarde gebruikersbetrokkenheid.

Over Whale Casino

Walvis Casino loopt voorop in het samenvoegen van traditionele iGaming met blockchaintechnologie en biedt een veilige, transparante spelomgeving vol beloningen.





Whale richt zich op de community, innovatie en tevredenheid van spelers en blijft als exploitant nieuwe normen stellen in de online gamingwereld. Daarnaast biedt het dagelijkse cashback, de hoogste RTP en directe betalingen zonder gaskosten.

