Whale.io прощается с Telegram и сосредотачивается на вебе

Whale Casino, крупнейший проект и один из самых известных операторов в сообществе Telegram, сделал знаковый шаг, объявив об изменении своей операционной стратегии.





Оператор принял решение прекратить работу своего бота Telegram из-за недавних изменений на платформе и решил сосредоточиться на своей веб-платформе whale.io, ознаменовав тем самым новую эру инноваций и взаимодействия с пользователями.

Сообщение от кита:

«Дорогие киты, мы решили пока прекратить поддержку нашего бота Telegram. Как лицензированный оператор, Telegram мы верим в конфиденциальность и безопасность за пределами границ, поэтому из-за недавних действий в экосистеме мы были вынуждены прекратить предлагать наш продукт в Telegram! Не бойтесь, друзья, ваши средства в безопасности, и вы можете получить доступ к своей учетной записи через наш веб-сайт или загрузив APK для Android. #sometimeslosealwayswin #ShowMustGoOn»





Это решение было принято после глубокого анализа меняющегося ландшафта цифровой конфиденциальности и безопасности с целью соответствия основным ценностям Whale, заключающимся в предоставлении безопасного и бесперебойного опыта для своих пользователей.

Эволюция Whale.io

Whale.io находится в авангарде интеграции технологии блокчейн в игровой процесс, предоставляя платформу, на которой пользователи могут участвовать в различных интерактивных играх, обеспечивая при этом безопасность своих активов.





Переход к веб-ориентированному подходу заключается в смене платформ и улучшении пользовательского опыта в более масштабируемой, доступной и многофункциональной среде.

Веб-платформа whale.io предлагает множество преимуществ:





Повышенная безопасность: благодаря новейшим протоколам кибербезопасности whale.io гарантирует защиту данных и средств пользователей с помощью стандартов шифрования и мер конфиденциальности.





Пользовательский опыт: веб-платформа предлагает оптимизированный интерфейс для игр, разработанный как для настольных компьютеров, так и для мобильных браузеров, что обеспечивает плавный игровой процесс без ограничений, часто встречающихся в средах приложений для обмена сообщениями.





Более широкий доступ: сосредоточившись на Интернете, Whale открывает свои двери для глобальной аудитории, а не только для пользователей Telegram, тем самым расширяя свое сообщество и потенциал для новых партнерств и интеграций.





Инновационные функции: Whale.io постоянно пополняется новыми играми, наградами и социальными функциями, которые используют весь потенциал технологии блокчейн, включая Battlepass с наградами, миссии, племена и многие другие мероприятия, проводимые сообществом.

Изменения в ключевых характеристиках казино Whale

На решение отказаться от бота Telegram повлияло несколько факторов, включая стратегическое намерение контролировать пользовательский опыт, соответствие новым нормативным актам и недавние изменения в Условиях платформы.





Этот шаг также позволяет осуществлять прямую интеграцию с другими веб-технологиями и дает Whale гибкость для инноваций без ограничений политик сторонних платформ. У Whale уже более 15 млн пользователей, большинство из которых используют свою веб-платформу для доступа ко всем функциям.

Что это значит для пользователей Whale

Для существующих пользователей ничего не меняется, поскольку они по-прежнему могут войти в систему, используя свой аккаунт Telegram или электронную почту, чтобы получить доступ к своему аккаунту, средствам и статусу. Переход на whale.io гарантирует:





Простая миграция: пользователи могут получить доступ к своим существующим аккаунтам непосредственно через веб-сайт или через приложение Android, сохранив все предыдущие средства и данные.





Новые возможности: Благодаря акценту на веб-технологиях пользователи могут рассчитывать на более частые обновления, выпуск новых игр и улучшенные функции сообщества, которые ранее были недоступны в Telegram.





Постоянная приверженность: хэштеги #sometimeslosealwayswin и #ShowMustGoOn воплощают в себе дух устойчивости и постоянного совершенствования компании Whale, обещая пользователям, что эти перемены — лишь начало захватывающей новой главы.

Whale.io смотрит вперед

Переход Whale на Whale.io — это не просто смена платформы, а подтверждение его приверженности своему сообществу. Как один из крупнейших операторов в сфере цифровых игр, Whale намерен переосмыслить то, чем может быть игра в Интернете, превращая каждый клик в приключение, а каждую игру — в возможность.





Команда Whale.io с нетерпением ждет этого нового начала и приглашает всех пользователей и новичков окунуться в безграничные возможности, которые ждут вас на whale.io, где шоу действительно должно продолжаться.





Этот пресс-релиз знаменует собой важный момент для Whale, поскольку он переходит от бота Telegram к полноценной веб-платформе, стремясь создать будущее, наполненное инновациями, безопасностью и непревзойденным взаимодействием с пользователями.

О казино Whale

Казино Кит находится на переднем крае слияния традиционного iGaming с технологией блокчейн, обеспечивая безопасную, прозрачную и игровую среду, наполненную вознаграждениями.





Уделяя особое внимание сообществу, инновациям и удовлетворенности игроков, Whale как оператор продолжает устанавливать новые стандарты в мире онлайн-игр, предлагая ежедневный кэшбэк, самый высокий процент выплат и мгновенные выплаты без каких-либо комиссий за газ.

Пользователи могут узнать будущее Whale Casino и Токен $WHALE проверив их здесь:

Веб-сайт: https://whale.io/

Социальные сети: https://linktr.ee/whalesocials_tg

Эта история была распространена как релиз Chainwire в рамках программы HackerNoon's Business Blogging Program. Узнайте больше о программе здесь



