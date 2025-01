HackerNoon-dan möwsüm gutlaglary: Terjimeler, gürleýiş-tekst we başgalar bilen hekaýalary köpeltmek

“HackerNoon” -yň aýlyk önüm täzelenişi şu ýerde! Täze ykjam programma wersiýasyna, has köp terjime işlerine, täze AI galereýasyna, arka hereketlerine we başga zatlara taýyn boluň! 🚀





Bu önüm täzelenmesi platformadaky üýtgeşmeleri görkezýär 2024-nji ýylyň 24-nji sentýabry , 2024-nji ýylyň 25-nji noýabryna çenli.





Biziňki hekaýa terjime aýratynlygy ulanmak hasam aňsatlaşdy! Indi, 77 dili goldamak bilen, şol sanda italýan , şwed , fin , Somali , ýewreý , we başgalar - hekaýaňyzy terjime etmek öňkülerinden has ýönekeý.









Bu täzelenmeden ozal, terjime satyn almak üçin app.hackernoon.com/services ýa-da hekaýa sazlamalaryna girmeli bolarsyňyz. Şol opsiýalar henizem elýeterli bolsa, islendik dilde üç gezek basmak üçin tertipli usul goşduk:





Hekaýaňyzy açyň we islenýän terjime üçin dil baýdagynyň üstünde duruň. Dili açmak üçin basyň. 1, 6, 12 ýa-da ähli 76 dilden saýlaň we töleg maglumatlaryňyzy giriziň. “Indi töle” düwmesine basyň - taýyn!









“HackerNoon Terjimeler” bilen aragatnaşygyňyzy giňeldiň : hekaýaňyzyň görnükliligini ýokarlandyryň, köp dilleri gözläň we dürli diňleýjiler bilen aňsatlyk bilen baglanyşyň.





Gözläň “HackerNoon” -yň täze araba ulgamy , dil terjimeleri, “Startylyň başlangyçlary” şäher hemaýatkärlikleri, marka neşir kreditleri we “Evergreen Tech Company News Page” arkaly aňsatlyk bilen gezip bilersiňiz.





HackerNoon-a ene diliňizde göz aýlamak isleýärsiňizmi? Seni ýapdyk!





Goldaw berýän 77 dilimiziň hersinde indi ýörite gonuş sahypasy bar. Mysal üçin, baryp görüň hackernoon.com/lang/es doly lokallaşdyrylan tejribäni görmek üçin: gözleg paneli, "oka" we "ýaz" düwmelerini, iň ýokary hekaýalary we okyjylar, ýazyjylar we markalar üçin maglumat bölümleri terjime edilýär. Mundan başga-da, elýeterli dilleriň aňsat sanawyny taparsyňyz - HackerNoon-y başga dilde öwrenmek üçin haýsydyr birine basyň.









Availablehli elýeterli dil baş sahypalaryna geçmek üçin islendik dil baş sahypasyna giriň we häzirki dil gurluşy: hackernoon.com/lang/he bilen her dil baş sahypasynyň aşagyndaky "Diller" bölümine aýlaň.









Forgetatdan çykarmaň - baş sahypadan islendik dile ýazylyp bilersiňiz!

Ekranyňyzyň ýokarky sag burçundaky abuna ýazylmak düwmesine basyň we voilà - “HackerNoon” habar býulleteniniň terjime edilen görnüşini göni poçta gutyňyza alarsyňyz. “HackerNoon” redaktorlary tarapyndan ussatlyk bilen düzülen we her gün günortan, “Mountain Time” -de okalýan hekaýalaryň gündelik dozasyndan lezzet alyň. Habar býulletenlerimiz hakda has giňişleýin öwreniň.





Ine, “HackerNoon” habar býulleteniniň görnüşi:









Terjime aýratynlygymyzyň peýdalaryny we işleýşini öwreniň we ondan nädip peýdalanyp boljakdygyny öwreniň. Mundan başga-da, sahypa gurluşykçymyzyň kömegi bilen gurlan adaty dizaýnlarymyzyň birine has içgin serediň!









Täzeledik AI şekil galereýasy indi HackerNoon-da döredilen ähli AI suratlaryny öwrenmäge mümkinçilik berýär.





Ine, nädip çümmeli:

Döredilen senesine esaslanýan suratlara göz aýlamak üçin “Iň soňky” we “Iň köne” belliklerini ulanyň. Dürli AI modelleri boýunça süzmek üçin ekranyňyzyň sag tarapyndaky açylan gutujyga basyň. Belli bir açar sözleri ulanyp şekilleri tapmak üçin gözleg funksiýasyny synap görüň; haýal etmän şol söz bilen döredilen her bir suraty görersiňiz.







Özüňizi döretmäge taýynmy? Dürli şekil döredýän modelleri, şol sanda synag geçirip boljak taslamany açmak üçin “Surata tekst synap görüň” düwmesine basyň Durnukly diffuziýa , Flux, Kandinski we başgalar.









Jübi programmamyzyň iň soňky täzelenmesi bilen täze ýazuw aýratynlygy bar, pikirleri çalt ele almak üçin ajaýyp: sözleýişden tekst funksiýasy. Indi zatlary gürlemek blog ýazmak hasaplanýar! Indiki ýazgyňyzy ýa-da meýilnamaňyzy diňe “HackerNoon” programmasy bilen gürleşip başlaň. “HackerNoon” tekst redaktory programmasy bilen gürleşeniňizde nähili görünýär:









Basgançaklar barmy? Notok bolsa, gaýtalarys: taslamany açyň, mik nyşanyna basyň, gürläň we netijä göwnüňiz ýetýän bolsa kabul ediň - mazmun awtomatiki usulda garalamaňyza goşular.





Hekaýalary mowzuk boýunça tertiplemek üçin #bitcoin ýa-da #javascript ýaly tehnologiýa mowzuk sahypalaryny goşduk. Gözlegde tapylýar we hekaýa sahypasynda görkezilýär.









Şeýle hem, terjime aýratynlygyny programmamyza giňeltdik: indi 70+ dil baş sahypalaryny goşduk! Web sahypamyz üçin edişimiz ýaly, ýadyňyzdamy? Your Halaýan diliňizi we voilá saýlamak üçin diňe baş sahypaňyza aýlaň!









Programmamyzy göçürip alyň Apple we Google - mugt!





Indi çap edilen “HackerNoon” hekaýasy Pinterest, Threads, X / Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard we RSS arkaly köp platformalarda awtomatiki paýlaşylýar . FTW paýlamak! Munuň bilen neşir etmek düwmesine basmak, mazmunyňyzy güýçlendirýär we giň ulgamlara giňişleýin täsir edýär. Iň az zähmet bilen elýeterliligiňizi ýokarlandyrmagyň we görnükliligi ýokarlandyrmagyň güýçli usulydyr!









24-nji sentýabrda tanyşdyrdyk täze poçta gutusy we göni habarlaşma aýratynlygy - “HackerNoon” redaktorlary bilen birikmegiň kämilleşdirilen usuly. Bu aýratynlyk has çalt, has tertipli täsirleşmek üçin taslama sazlamalary arkaly aragatnaşygy güýçlendirýär we teklip edýär poçta gutusy bu ýerde garalamalar bilen baglanyşykly redaktorlar bilen ýazyjylaryň arasyndaky ähli gepleşikleri görüp bilersiňiz. Ine, öňki ýagdaýyna serediň:









Indi, a UI gutusy täzelendi edil habarlaşma programmasy ýaly duýulýar.









Ine täzelik:

“Aç”, “osedapyk” we “Okalmadyk” habar süzgüçlerini ulanyp, gutyňyzy aňsatlyk bilen dolandyryň.

Belli habarlary tapmak üçin gözleg funksiýasyny ulanyň

“Täze söhbet” arkaly “HackerNoon” goldawyna ýüz tutuň we talaplaryňyza laýyk görnüşi saýlaň.

Has gowy okamak üçin reňkli kodly habarlardan we sapakly jogaplardan lezzet alyň.

Bellikleriň taslamasy indi üznüksiz gepleşiklere jemlenýär.

Gepleşikleri göni garalamalardan açyň.

Has gowy gözegçilik etmek üçin habarlary redaktirläň we pozuň.

Allhli gepleşiklerde bökdençsiz göz aýlamak üçin çäksiz aýlaň

Theolda aňsat girmek üçin ykjam optimizasiýa

Has köp nawigasiýa opsiýalary: Sorag-jogap soraglarymyz, Kömek bölümi, Protokol sahypalaryny redaktirlemek







Bu gutujy täzelenme, real wagt, programma ýaly tejribä ýakynlaşýar we hyzmatdaşlygyň taslamasyny hasam aňsatlaşdyrýar!





Iterazyjy paneli üçin täze gözleg





Döredijilerimiz maglumatlar bazasyny ýaňy MongoDB-a täzelediler, şonuň üçin garalamalaryňyz has çalt ýüklenýär. Şeýle hem, garalama gözleýäniňizi tapmaga kömek etmek üçin hekaýa suratlaryny goşup, garalama taýýarladylar we hekaýalary has görnükli neşir etdiler!





MongoDB Storyhli hekaýa we iş mazmuny üçin täze arkamyz

Storyhli hekaýalarymyzy, kompaniýalarymyzy we şuňa meňzeş maglumatlary Firebase-dan NoSQL maglumat bazasy MongoDB-a geçirdik. In Engineeringenerçilik boýunça VP Riçard Kubina bu üýtgeşmäniň sebäbini şeýle düşündirýär:





Firestore ýazgylaryny MongoDB-e üstünlikli eksport etdik, sebäbi ikisi hem NoSQL maglumat bazasy, ýeke-täk düzediş Firebase-yň adaty däl öwrülişigi boldy. wagt belligi obýektleri adaty wagt obýektlerine öwürýär.





Maglumat bazasynyň serwerinde çylşyrymly jemleýiş talaplaryny ýerine ýetirip bilmek, sim arkaly iberilen maglumatlaryň mukdaryny azaldar, bu bolsa kodda mundan beýläk işlenmeli. Bu hemme zady has netijeli işleýär.





“HackerNoon” -yň ýyllyk 2024-nji ýylyň başlangyçlary resmi taýdan işe girizildi 2024-nji ýylyň 1-nji oktýabry we ajaýyp başlangyç üçin! Täze dizaýn we halaýan başlangyçlaryňyza göz aýlamak, hödürlemek we ses bermek üçin täze usul bilen, “HackerNoon” -yň meşhur jemgyýetçilik çäresi tagtada täze belentliklere çykdy.





Bary-ýogy bir aýyň içinde “Startylyň başlangyçlary” 3,7M ses toplady we 151,4k-den gowrak dalaşgär görkezdi, 98 pudagy we 2.9k şäheri öz içine aldy, bu henizem iň üstünlikli neşirleriň birine öwrüldi. Ilki bilen 1-nji noýabrda ýapylmaly, hödürlemek möhleti ýokary isleg sebäpli indi uzaldyldy .

Bu ýyl näme täzelik?

100+ dürli pudakdan saýlaň we kimiň tapawutlanýandygyny kesgitlemäge kömek ediň. Sapar Başlangyç baş sahypa we dürli pudaklary görkezýän bulutlardan birini saýlaň, gözleg setiriniň üsti bilen açar söz giriziň ýa-da ähli pudaklary öz içine alýan 11 dürli ene kategoriýamyza göz aýlaň:





Elbetde, öňki ýyllardaky ýaly her ýerde halaýan başlangyçlaryňyzy hödürläp, ses bermäge hoş geldiňiz. Dünýä kartasy arkaly bir ýere basyň, gözleg panelini ulanyň ýa-da öňküsi ýaly 4000+ şäheri öz içine alýan 6 sebite göz aýlaň.









True Bir hakyky ses: her başlangyç bir ýere we jemi 3 pudaga degişli bolup bilýän bolsa-da, her başlangyç üçin sesiňiz ähliumumydyr! Şonuň üçin başlangyç tapylyp, şu ýyl ses bermek mümkinçiligi 4 esse ýokarlanýar!





Dalaşgärler (nädip şu ýerde ) we iň gowy kompaniýalar üçin ses bermek açyk! Tehnologiýanyň çykýan ýyldyzlaryny bellemegiň we bellemegiň wagty geldi. Bu, ýylyň iň innowasiýa başlangyçlaryny we olaryň tehnologiýa pudagyna edýän täsirini tanamaga we bellemäge kömek etmek üçin mümkinçilikdir.



Winnerseňijiler a mugt söhbetdeşlik HackerNoon we an “Evergreen Tech Company” habarlary sahypa. Bize baryp görüň Sorag-jogap has giňişleýin öwrenmek üçin sahypa.