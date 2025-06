Sio biashara zote za Blockchain zinazoundwa sawa

Mwandishi wa: (1) Johnnatan Messias Peixoto Afonso

CHAPTER 1: INTRODUCTION

CHAPTER 2: BACKGROUND

2.1 Blockchains na mikataba ya smart

2.2 Kanuni ya Usimamizi wa Biashara

2.3 Priority ya biashara na uwazi wa upinzani

2.4 Utawala wa kipekee

2.5 Blockchain Scalability na ufumbuzi wa Layer 2.0

CHAPTER 3. TRANSACTION PRIORITIZATION NORMS

CHAPTER 4. TRANSACTION PRIORITIZATION AND CONTENTION TRANSPARENCY

CHAPTER 5. DECENTRALIZED GOVERNANCE

CHAPTER 6. RELATED WORK

6.1 Kanuni za Usimamizi wa Biashara

6.2 Priority ya biashara na uwazi wa upinzani

6.3 Utawala wa kipekee

CHAPTER 7. DISCUSSION, LIMITATIONS & FUTURE WORK

7.1 Utaratibu wa kufanya biashara

7.2 Uwazi wa biashara

7.3 Kupiga kura usambazaji umeme kubadilisha mikataba smart

Appendices

Mchakato A: Uchambuzi wa ziada wa Kanuni za Priority ya Biashara

Mchakato B: Uchambuzi wa ziada wa utangulizi wa shughuli na uwazi wa upinzani

CHAKULA C: Uchambuzi wa ziada wa usambazaji wa uwezo wa kupiga kura

Maelezo ya Biblia

Blockchains zimebadilisha sekta za kimkakati kama vile benki na fedha kwa kukuza utoaji na uwazi. Katika blockchain, habari inapelekwa kupitia shughuli zilizotolewa na washiriki au maombi. Miners ni muhimu kuchagua, utaratibu, na kuthibitisha shughuli zinazoendelea kwa uingiliaji wa block, wakitoa kipaumbele kwa wale wenye motisha au ada ya juu. utaratibu ambao shughuli zinahusishwa zinaweza kuathiri hali ya mwisho ya blockchain.





Zaidi ya hayo, maombi yanayoendesha juu ya blockchain mara nyingi hutegemea protocols za utawala ili kuhamisha nguvu ya uamuzi ili kufanya mabadiliko kwenye utendaji wao wa msingi. Mabadiliko haya yanaweza kuathiri jinsi washiriki wanakabiliana na maombi haya. Kwa sababu token moja ni sawa na kura moja, washiriki wanaohifadhi tokens kadhaa wana nguvu ya kupiga kura ya juu ili kuunga mkono au kukataa mabadiliko yaliyopendekezwa. Kiwango ambacho nguvu hii ya kupiga kura inasambazwa ni shaka na ikiwa ni kikamilifu kati ya wamiliki wachache wanaweza kusababisha mashambulizi ya utawala.





Katika uchunguzi huu, tunashughulikia blockchains ya Bitcoin na Ethereum ili kuchunguza kanuni zilizofuatiwa na wafanyabiashara katika kuamua kipaumbele cha shughuli. Tunashughulikia pia protocols za utawala wa decentralized kama vile Compound ili kutathmini kama nguvu ya kupiga kura ni sawa kati ya washiriki. matokeo yetu yana madhara makubwa kwa maendeleo ya baadaye ya blockchains na maombi ya decentralized.

Parts of this thesis have appeared in the following publications and technical reports.





• “Kujua Utawala wa Blockchain: Uchambuzi wa Uchaguzi wa Decentralized kurekebisha Mkataba wa Smart wa DeFi.” J. Messias, V. Pahari, B. Chandrasekaran, K. P. Gummadi, na P. Loiseau. Kazi hii imewasilishwa na sisi sasa tunatarajia uamuzi.





• “Dissecting Transactions Bitcoin na Ethereum: juu ya ukosefu wa mtiririko wa shughuli na uwazi wa kipaumbele katika Blockchains.” J. Messias, V. Pahari, B. Chandrasekaran, K. P. Gummadi, na P. Loiseau. katika Utaratibu wa 27th Fedha Cryptography na Data Usalama (FC), Bol, Braˇc, Croatia, Mei 2023.





• “Utaratibu wa Utaratibu wenyewe na wa kinyume katika Blockchain ya Bitcoin: kesi ya Neutrality ya Chain.” J. Messias, M. Alzayat, B. Chandrasekaran, K. P. Gummadi, P. Loiseau, na A. Mislove. Katika Utaratibu wa Mkutano wa 21 wa ACM SIGCOMM Internet Measurement (IMC), Mkutano wa Virtual, Novemba 2021.





• “On Blockchain Commit Times: Uchambuzi wa jinsi madini kuchagua shughuli za Bitcoin.” J. Messias, M. Alzayat, B. Chandrasekaran, na K. P. Gummadi. Katika 2nd KDD Kimataifa Workshop juu ya Data Smart kwa Blockchain na Usambazaji wa Usambazaji (SDBD), Mkutano Virtual, Agosti 2020.





Additional publications and technical reports while at MPI-SWS.





• “Modeling Coordinated vs. P2P Mining: Uchambuzi wa ukosefu wa ufanisi na usawa katika ushahidi wa kazi Blockchains.” M. Alzayat, J. Messias, B. Chandrasekaran, K. P. Gummadi, na P. Loiseau. Juni 2021. ( ripoti ya kiufundi)





• “Ujumbe (Mis) Ujumbe katika WhatsApp: Mkusanyiko, uchambuzi na hatua za kukabiliana.” G. Resende, P. Melo, H. Sousa, J. Messias, M. Vasconcelos, J. Almeida, na F. Benevenuto. katika Utaratibu wa Mkutano wa Mtandao wa 28 (WWWW), San Francisco, Marekani, Mei 2019.





• “WhatsApp Monitor: Mfumo wa ukaguzi wa ukweli kwa WhatsApp”. P. Melo, J. Messias, G. Resende, K. Garimella, J. Almeida, na F. Benevenuto. Katika Mkutano wa Kimataifa wa 13 wa AAAI juu ya Mtandao na Mitandao ya Jamii (ICWSM), Munich, Ujerumani, Juni 2019.





• “Kuanzia Bias ya Utafutaji: Utafiti wa Bias ya Kisiasa katika Mitandao ya Jamii na Utafutaji wa Mtandao.” J. Kulshrestha, M. Eslami, J. Messias, M. B. Zafar, S. Ghosh, K. P. Gummadi, na K. Karahalios. Katika Jarida la Utafutaji wa Habari, Springer.





• “Kutokana na Microtargeting Socially Divisive Ads: A Case Study of Russia-Linked Ad Campaigns on Facebook”.F. N. Ribeiro, K. Saha, M. Babaei, L. Henrique, J. Messias, F. Benevenuto, O. Goga, K. P. Gummadi, na E. M. Redmiles. Katika Utaratibu wa Mkutano wa Haki, Uwajibikaji na Uwazi (FAT*), Atlanta, Georgia. Januari 2019.

Napenda kuonyesha shukrani zangu kwa mshauri wangu, Krishna P. Gummadi, kwa maoni yake ya thamani na msaada usio na shaka katika safari yangu ya PhD. Mimi pia ni shukrani sana kwa Balakrishnan Chandrasekaran na Patrick Loiseau kwa ufahamu wao wa kujenga na moyo katika masomo yangu.





Ninawashukuru Ayan Majumdar, Abhisek Dash, Camila Kolling, David Miller, Junaid Ali, Sepehr Mousavi, Till Speicher, Vabuk Pahari, Vedant Nanda, Nina Grgi ́c-Hlaˇca, na wengine wengi ambao wamefanya athari katika safari yangu ya PhD.





Ninawashukuru watafiti wa kipekee wa MPI-SWS, ambao kwa heshima waliadhimisha kila hatua katika masomo yangu ya daktari. Maelezo ya kipekee ni kwa Mohamed Alzayat, ambaye maoni na ushirikiano wake ulikuwa muhimu wakati nilipoingia kwenye mada yangu ya utafiti. Ninawashukuru pia Ahana Ghosh, Andi Nika, Andrea Borgarelli, Angelica Goetzen, Chao Wen, Debasmita Lohar, George Tzannetos, Heiko Becker, JanOliver Kaiser, Lennard Gäher, Matheus Stolet, Michael Sammler, Mihir Vahanwala, Nils Müller, Oshrat Ayalon, Pierfrances Ingo, Ralf Jung, Rati Devidze, Roberta De Viti, Victor Alexandru Padurean, Vaastavand, na wengine wengi kwa msaada wao wa





Ninawashukuru kwa mahusiano mazuri niliyokuwa na na wafanyakazi ambao walishirikiana na kujadili mawazo ya utafiti ya kuvutia, na shinikizo maalum kwa Aleksa Sukovic, Ani Saxena, Ana-Andreea Stoica, Baltasar Dinis, Barbara Gomes, Daniel Kansaon, Diogo Antunues, Isadora Salles, Ignacio Tiraboschi, Lucas Costa De Lima, Maria Petrisor, Pedro Las-Casas, Ruchit Rawal, Sapana Chaudhary, na wengine wengi.





Ninawashukuru wafanyakazi wote wa MPI-SWS, hasa Annika Meiser, Carina Schmitt, Christian Klein, Claudia Richter, Gretchen Gravelle, Krista Ames, Maria-Louise Albrecht, Rose Hoberman, na Sarah Naujoks kwa juhudi zao za kweli na msaada wakati wa masomo yangu ya PhD.





Nakushukuru pia baba yangu, Jota Missias, mama yangu, Varlene, na ndugu zangu, Joarlens na Jeanderson, kwa msaada wao usio na masharti.

Blockchains kama vile Foundation kupitia 2021 zina uwezo wa kubadilisha sekta za jadi na za kimsingi za umoja wa umuhimu mkubwa wa jamii, kama vile benki na fedha (Adams et al., 2021; Daian et al., 2020; Perez et al., 2021; Qin et al., 2021). Hivyo, kuna njia salama za kuhakikisha ufuatiliaji kupitia mikataba (yaani, mikataba zilizoanzishwa) na mifumo ya kuzuia udanganyifu, hasa katika hali ambapo washiriki hawawezi kuaminiana (Nakamoto, 2008; Sasson et al., 2014; Van Saberhagen, 2013; Wood et al., 2014). Kama matokeo, kuna blockchains nyingi zinazopatikana kama vile Bitcoin (Nakamoto, 2008), Ethereum (Wood et al., 2014), Polkadot (Wood, 2016), Zcash (Sasson





Katika nafasi ya blockchain vyama vingi kuingiliana na kila mmoja. Hizi ni pamoja na: (i) watengenezaji wa shughuli ambao ni wajibu wa kutolewa kwa shughuli kupitia mahusiano na blockchain na maombi yake kupitia mikataba smart; (ii) miners au block validators ambao kuhakikisha uhalali wa habari ijayo au vikwazo kwa uingiliaji ndani ya mikataba yake yote; na (iii) maombi ya mikataba smart ambayo ni programu za programu zinazoendesha juu ya blockchain, uwezo wa kutekeleza vitendo vya awali, kuunda au kuhamisha tokens, kuruhusu kupiga kura kwa mabadiliko ya mikataba smart, nk Katika hali yoyote ya dunia halisi inayohusisha kikundi tofauti cha watu na majukumu tofauti, kuanzisha msingi wa uaminifu na haki inakuwa muhimu ili kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayeweza kufaidika na wengine.





Tofauti na zamani, ambapo mwingiliano ulifanyika hasa kati ya watu ambao walijua na kuaminika, kuongezeka kwa blockchain imewezesha mwingiliano ndani ya mfumo uliowekwa, bila imani ya ndani. Hata hivyo, katika mazingira yasiyo ya kuaminika, uwezekano wa kutokuwa na uadilifu unakuja. Moja ya vipengele vya kuvutia vya mifumo ya blockchain ni mwingiliano kati ya washiriki ambao ni wasio na uaminifu kwa kila mmoja, hawana uaminifu uliowekwa kabla. Hii inasababisha maswali kuhusu kama mwingiliano unafanywa kwa uadilifu na mambo gani ya uadilifu yanafanywa. Kwa mfano, katika thesis hii tunazingatia masuala matatu ya msingi ya kutokuwa na uadilifu: (i) utaratibu wa shughuli; (ii) uwazi wa shughuli; na (iii) us





Uadilifu unaohusiana na utaratibu wa biashara.Ufuatiliaji ambao shughuli zinachukuliwa ni muhimu, kwa sababu kila mtu anataka usindikaji wa wakati. Uhakikisho wa haki katika utaratibu huu una changamoto. Kwa mfano, jinsi ya kujua kwamba utaratibu ni wa haki?





Kwa maneno mengine, kutokuwepo kwa kiasi kikubwa kutoka kwa Bitcoin, Ethereum, na blockchains nyingine zilizoidhinishwa ni mahitaji ya uaminifu wowote wa awali kati ya watumiaji wanaotumia shughuli (yaani, kumbukumbu ziliendelea katika blockchain), wafanyabiashara wanaothibitisha shughuli, na viungo vya peer-to-peer (P2P) vinavyohifadhi blockchain. Pamoja na matumizi yao makubwa katika utaratibu wa maombi muhimu (Daian et al., 2020; Kharif, 2017; McCorry et al., 2017; Perez et al., 2021; Pilkington, 2016; Uniswap, 2023), mikataba ya blockchain haifafanui rasmi njia ambayo wafanyabiashara wanapaswa kuchagua shughuli za kuingizwa katika kiini kipya kutoka kwa seti zote za shughuli zilizopo, wala utaratibu





Utafiti wa tatizo hili una madhara makubwa kwa watumiaji wote wa blockchain na wafanyabiashara. Hasa, wakati wa kuweka ada za shughuli zao, wafanyabiashara wa shughuli (yaani, kupitia programu yao ya mfanyabiashara) wanadhani kwamba ada zinazotolewa na shughuli zao zote zinazoingilia ni wazi kabisa - matokeo yetu yanapinga dhana hii. Vivyo hivyo, wakati shughuli zinatoa ada tofauti za kuthibitisha kwa wafanyabiashara tofauti, inasababisha wasiwasi mkubwa wa kutokuwa na haki kuhusiana na utaratibu ambao shughuli hizi zinahusishwa. Pia tunathibitisha kuwa vyumba vya madini vinashirikiana wakati wa kuweka kipaumbele kwa shughuli za kujitegemea kwa ushirikiano ambayo inaweza kuongeza wasiwasi unaoongezeka juu ya kiwango cha hash kati ya wafanyabiashara wachache katika blockchain za ushahidi wa kazi (





Uwazi unaohusiana na uwazi wa biashara.Matatizo yanaamuru kuwa washiriki wote wanaweza kufuatilia shughuli za umma. Uwazi huu unaathiri ufuatiliaji wa shughuli na utekelezaji wa ada. Hata hivyo, ukweli mara nyingi unatofautiana, na kusababisha wasiwasi kuhusu haki katika uwazi wa shughuli.





Kwa mfano, ukosefu wa uwazi katika blockchain inatokana na wasiwasi halisi wa watengenezaji wa shughuli, ambayo haiwezi kupuuzwa. Tatizo moja muhimu ni hatari ya shughuli zinazoendeshwa mbele na bots (Daian et al., 2020; Eskandari et al., 2020; Torres et al., 2021; Weintraub et al., 2022), ambayo huunda haja ya faragha ya shughuli. Pools za madini ambazo zinashughulikia mahitaji haya pia husaidia, bila kushangaza, malipo ya nje ya mstari kupitia ambayo watengenezaji wa biashara wanaweza (huduma) kuchochea madini (BTC.com, 2022; Messias et al., 2021; ViaBTC, 2022). Tunaona maendeleo haya kama hatua za asili na mantiki katika maendeleo ya blockchain na nyuma madai yetu na uchunguzi wa umma. Tofauti na





Uadilifu unaohusiana na uwezo wa kupiga kura kubadilisha mikataba ya busara.Mkataba wa busara, unaotumika kama taratibu za kuimarisha uaminifu, unahusisha makubaliano ya washiriki na sheria zilizotajwa. Hata hivyo, kama mikataba hii ya busara inaweza kuboreshwa (au kubadilishwa), inasababisha swali la nani ana mamlaka ya kuibadilisha.





Kwa maneno mengine, blockchains wanakabiliwa na changamoto zinazohusiana na mchakato wa uamuzi uliofanywa kwa ajili ya kubadilisha mikataba ya busara. Kwa mfano, blockchains wamechunguza kazi nyingi za awali ambazo zimechunguza aina tofauti za hasara za usalama zinazozalishwa kutoka kwa utekelezaji usiofaa au utekelezaji usiofaa (au usiofaa) wa mikataba ya busara juu ya blockchains, hasa katika mazingira ya maombi ya DeFi (Daian et al., 2020; Mike Dalton, 2022; Qin et al., 2021; Torres et al., 2021; Weintraub et al., 2022). Hata hivyo, masomo machache, ikiwa kuna, yalijenga, hata hivyo, juu ya hasara ambazo zinaweza kutokea katika kubadilisha taratibu, yaani, kubadilisha mikataba ya busara kupitia





Kwa hiyo, katika uchambuzi huu, tunatoa pia uchambuzi wa kina wa mifano ya kupiga kura, mazoea ya utoaji, na matokeo ya mapendekezo katika moja ya protocols za utawala zilizotumika sana: Compound (Compound Labs, Inc., 2022a; Leshner na Hayes, 2019). Tangu Compound inahesabu kura zilizotolewa kwa uwazi kwenye blockchain (yaani, hutumia kupiga kura kwenye mstari), tunachukua utafiti wa kupima kuchambua kiwango ambacho kupiga kura hii ni kizuizini, yaani, ni kiasi gani cha wachache au kubwa cha wapiga kura ambao huamua matokeo ya marekebisho.





Ni muhimu kutambua kwamba lengo letu juu ya masuala haya ya usawa haina maana ya kipekee. Kuna wasiwasi wa ziada, kama vile usawa katika kulipa wafanyabiashara kulingana na mchango wao. Hata hivyo, katika thesis hii, tunashughulikia masuala matatu ya usawa yaliyotajwa hapo juu: (i) utaratibu wa shughuli; (ii) uwazi wa shughuli; na (iii) usambazaji wa haki wa kura kwa marekebisho ya mikataba ya busara.





Makala hii inapatikana kwenye archiv chini ya leseni ya CC BY 4.0 DEED.

