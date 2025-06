Блокчейн арилжааны бүх арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны систем

зохиогч : (1) Жоннатан Мессиас Peixoto Afonso

Тавтай мод

Эдүүлбэр

Бүтээгдэхүүн

Ажлын

CHAPTER 1: INTRODUCTION

CHAPTER 2: BACKGROUND

2.1 Блокчейн & ухаалаг контракт

2.2 Transaction Prioritization Нормууд

2.3 Transaction Prioritization болон спортын транспаренци

2.4 Децентрализованы удирдлага

2.5 Layer 2.0 шийдэл нь Blockchain Scalability

CHAPTER 3. TRANSACTION PRIORITIZATION NORMS

CHAPTER 4. TRANSACTION PRIORITIZATION AND CONTENTION TRANSPARENCY

CHAPTER 5. DECENTRALIZED GOVERNANCE

CHAPTER 6. RELATED WORK

6.1 Transaction Prioritization Нормууд

6.2 Transaction Prioritization болон спортын транспаренци

6.3 Децентрализованы удирдлага

CHAPTER 7. DISCUSSION, LIMITATIONS & FUTURE WORK

7.1 Арилжааны захиалга

7.2 Транзакцийн транспарент

7.3 Smart контракт өөрчилж эрчим хүчний хуваалцах

Appendices

Ангилал A: Transaction Prioritization Norms-ийн нэмэлт анализ

Ангилал B: Transaction Prioritization болон Contest Transparency-ийн нэмэлт анализ

Ангилал C: Сэтгэгдэл үлдээх эрх хуулиар хамгаалагдсан

Библиографийн

Эдүүлбэр

Blockchains банкны болон санхүүгийн зэрэг төвлөрсөн салбарт революцийг хөгжүүлэхэд децентрализаци, транспаренцийг дэмжих. Блокчейн дээр, мэдээлэл оролцогчид эсвэл хэрэглээний гаргасан транзакцийг дамжуулан дамжуулан дамжуулдаг. Барилгачид нь blockchain-ийн эцсийн нөхцөл байдлыг нөлөөлж болно.





Үүнээс гадна, blockchain дээр ажиллуулсан програмууд нь ихэвчлэн шийдэл хийх хүчин чадал decentralizing хяналтын протоколуудыг ашигладаг. Эдгээр өөрчлөлтийг оролцогчид энэ програмуудтай хамтран ажиллахад хэрхэн нөлөөлж болно. Нэг токейн нэг дууссан нь, хэд хэдэн токеныг эзэмшдэг оролцогчид санал болгож буй өөрчлөлтийг дэмжих, эсвэл хүлээн зөвшөөрөх илүү их дуусгах хүчин чадалтай байдаг. Эдгээр дуусгах хүчин чадал нь асуулттай бөгөөд хэд хэдэн эзэмшигчид хооронд маш их төвлөрсөн бол хяналтын давуу талтай байж болно.





Энэ эсэргүүцэл, бид Bitcoin болон Ethereum blockchains-ийг хянаж, транзакцийн приоритетыг тодорхойлох үед шахмалчдын дараах нормуудыг судлахын тулд. Бид Compound гэх мэт децентрализованы удирдлагын протоколуудыг хянахын тулд дуусгалын эрчим хүчний оролцогчид хооронд харьцангуй хуваалцсан байна уу. Бидний очих нь blockchain болон децентрализованы хэрэглээний сүүлийн үеийн хөгжлийн хувьд чухал нөлөөтэй байдаг.

Бүтээгдэхүүн

Parts of this thesis have appeared in the following publications and technical reports.





• “Блокчейн удирдлагын ойлголт: DeFi Smart Contracts-ийг өөрчлөх decentralized voting анализ”. J. Messias, V. Pahari, B. Chandrasekaran, K. P. Gummadi, болон P. Loiseau. Энэ ажил санал болгож буй бөгөөд бид одоогийн шийдлийг хүлээж байна.





• “Биткойн болон Ethereum Transactions Disecting: On the Lack of Transaction Contention and Prioritization Transparency in Blockchains”. J. Messias, V. Pahari, B. Chandrasekaran, K. P. Gummadi, болон P. Loiseau. 27th Financial Cryptography and Data Security (FC), Bol, Braˇc, Хорвати, May 2023.





• “Биткойн Blockchain-д Selfish & Opaque Transaction Ordering: Chain Neutrality Case”. J. Messias, M. Alzayat, B. Chandrasekaran, K. P. Gummadi, P. Loiseau, болон A. Mislove. 21st ACM SIGCOMM Internet Measurement Conference (IMC), Virtual Event, November 2021.





• "Blockchain Commit Times: Miners нь Биткойн трансакцийг хэрхэн сонгох талаархи анализ". J. Messias, M. Alzayat, B. Chandrasekaran, болон K. P. Gummadi. 2-р Олон улсын KDD семинар нь Blockchain болон дистрибуированны сангийн (SDBD) нь ухаалаг өгөгдлийн талаархи, Virtual Event, Аравдугаар сар 2020.





Additional publications and technical reports while at MPI-SWS.





• “Coordinated vs. P2P Mining Моделинг: Proof-of-Work Blockchains-ийн үр дүнгүй байдал, байнгын анализ”. M. Alzayat, J. Messias, B. Chandrasekaran, K. P. Gummadi, болон P. Loiseau. June 2021. (Technical report)





• “WhatsApp-д (Mis)Information Disemination: Gathering, Analyzing and Countermeasures”. G. Resende, P. Melo, H. Sousa, J. Messias, M. Vasconcelos, J. Almeida, and F. Benevenuto. In Proceedings of the 28th Web Conference (WWW), Сан Франциско, АНУ, May 2019.





• “WhatsApp Monitor: A Fact-Checking System for WhatsApp”. P. Melo, J. Messias, G. Resende, K. Garimella, J. Almeida, F. Benevenuto. 13th International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM), Мюнхен, Герман, June 2019.





• Search Bias Quantification: Investigating Political Bias in Social Media and Web Search. J. Kulshrestha, M. Eslami, J. Messias, M. B. Zafar, S. Ghosh, K. P. Gummadi, and K. Karahalios. In Information Retrieval Journal, Springer. Volume 22, Issue 1-2, April 2019.





• “Microtargeting Socially Divisive Ads: A Case Study of Russia-Linked Ad Campaigns on Facebook”. F. N. Ribeiro, K. Saha, M. Babaei, L. Henrique, J. Messias, F. Benevenuto, O. Goga, K. P. Gummadi, and E. M. Redmiles. In Proceedings of Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAT*), Atlanta, Georgia. оны нэгдүгээр сарын 2019.

Ажлын

Би өөрийн зөвлөгч, Кришна P. Gummadi, түүний үнэ төлбөргүй санал, миний докторын аялал жуулчлалын турш байлгах дэмжлэг нь би мэдэгдэж байна. Би бас Balakrishnan Chandrasekaran болон Патрик Loiseau тэдний барилга мэдлэг, миний судалгааны дэмжлэг нь ихэнх баярлалаа. Би түүнчлэн миний өмнөх зөвлөгч, Fabrício Benevenuto, тэдний тогтвортой гарын авлага, дэмжлэг нь энэ докторын аялал дамжуулан мененд хүргэж байна.





Бидний Networked Systems группын гайхамшигтай хүмүүсийн хамт ажиллаж байгаа юм. Би Ayan Majumdar, Abhisek Dash, Camila Kolling, David Miller, Junaid Ali, Sepehr Mousavi, Till Speicher, Vabuk Pahari, Vedant Nanda, Nina Grgi ́c-Hlaˇca, миний PhD аялалд нөлөөлж буй олон бусад хүмүүст баярлалаа.





Би MPI-SWS-ийн гайхамшигтай судалгааны тусламжтай тусламжтайгаар миний докторын судалгааны бүх хавтгай дөрвөнт олохын тулд гайхамшигтай судалгааны тусламжтай хүмүүст баярлалаа. Ялангуяа Мохамед Alzayat-ийн тусламж, хамтран ажиллах нь миний судалгааны талаархи талаархи ажиллуулах үед чухал байсан. Би бас Ahana Ghosh, Andi Nika, Andrea Borgarelli, Angelica Goetzen, Chao Wen, Debasmita Lohar, George Tzannetos, Heiko Becker, JanOliver Kaiser, Lennard Gäher, Matheus Stolet, Michael Sammler, Mihir Vahanwala, Nils Müller, Oshrat Ayalon, Pierfrances Ingo, Ralf Jung, Rati Devidze, Roberta De Viti, Victor





Ямар ч байтугай Aleksa Sukovic, Ani Saxena, Ana-Andreea Stoica, Baltasar Dinis, Barbara Gomes, Daniel Kansaon, Diogo Antunues, Isadora Salles, Ignacio Tiraboschi, Lucas Costa De Lima, Maria Petrisor, Pedro Las-Casas, Ruchit Rawal, Sapana Chaudhary, бусад олон хүмүүст зориулсан туршилтын санааг хуваалцсан практикчдын тусламжтай харилцаатай.





Би MPI-SWS бүх ажилтан, ялангуяа Annika Meiser, Carina Schmitt, Christian Klein, Claudia Richter, Gretchen Gravelle, Krista Ames, Maria-Louise Albrecht, Rose Hoberman, Sarah Naujoks миний докторын судалгааны үед тэдний найдвартай тусламж, тусламж байна.





Би энэ аялал жуулчлалын турш түүний хязгааргүй хайр, дэмжлэг нь миний эмэгтэй Aline-ийг хялбарчлаарай. Би ч бас татанд, Jota Missias, миний эмэгтэй Varlene, болон миний братууд, Joarlens болон Jeanderson, тэдний хязгааргүй дэмжлэгэд хялбарчлаарай.

Үйлчилгээ

Blockchains гэх мэт Foundation-ийн дамжуулан олон нийтийн чухал, төвлөрсөн салбарт, банк, санхүүгийн гэх мэт (Adams et al., 2021; Daian et al., 2020; Perez et al., 2021; Qin et al., 2021) өөрчлөх боломжийг олгодог. Тэд Bitcoin (Nakamoto, 2008), Ethereum (Wood et al., 2014), Polkadot (Wood, 2016), Zcash (Sasson finance et al., 2014), Monero (Van Saberhagen, 2013; Wood et al., 2014) гэх мэт оролцогчид өөр өөрсдийгөө итгэлтэй байж болно. Үүний үр дүнд, Bitcoin болон Ethereum хамгийн өргөн хэрэглэгддэг blockchains шиг байдаг (Nakamoto, 2008), Ethereum (Wood et al., 2014), Polkadot (Wood, 2016), Zcash (Sasson finance et al





Блокчейн талбайд олон хэсгүүд өөр өөрсдийн хамтран ажилладаг. Эдгээр нь: (i) Блокчейн болон түүний хэрэглээний интеракцийг дамжуулан трансакцийг үүсгэдэг транзакцийн эмитентүүд; (ii) гагнуурын эсвэл блок валидаторууд нь идэвхтэй мэдээлэл, эсвэл бүх транзакцийг агуулахын тулд блокчийг баталгаажуулдаг; болон (iii) смарт контракт програмууд нь блокчейн дээр ажиллуулсан програм хангамж, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа явуулж, токеныг үүсгэх, дамжуулах, ухаалаг контракт өөрчлөлтийг дэмжих боломжийг олгоно.





Өнгөрсөнд харьцуулахад, өөрсдийн мэдэж, итгэж байгаа хүмүүсийн хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын хоорондын





Зохиогчийн эрх © Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.Үнэндээ үйл явцыг боловсруулсан хэлбэр нь чухал юм. Бүх хүмүүс цаг хугацааны боловсруулсан байхыг хүсч байна. Эдгээр үйл явцыг бодит байдлыг хангах нь асуултуудтай байдаг. Жишээ нь, үйл явцыг бодит байна гэж бид хэрхэн мэддэг вэ?





Бусад хэлэхэд, Bitcoin, Ethereum, болон бусад децентрализованы блокчейнээс харьцуулахад харьцуулах хэрэглэгчдийн хооронд ямар ч a priori итгэл (түүнчлэн blockchain-д хадгалах бүртгэлүүд), трансакцийг баталгаажуулах шахтууд, blockchain-ийг хадгалах peer-to-peer (P2P) түлхүүрүүдийн хооронд харьцуулах шаардлага юм. Түүнчлэн ихэнх чухал хэрэглээг захиалга хийхэд ихэнх хэрэглээг ашиглана (Daian et al., 2020; Kharif, 2017; McCorry et al., 2017; Perez et al., 2021; Pilkington, 2016; Uniswap, 2023), blockchain протоколууд нь шинэ блокд агуулсан трансакцийг сонгохыг ямар ч хэлбэрээр тодорхойлох ёстой (Daian et al.,





Энэ асуудлыг судлах нь blockchain хэрэглэгчид болон төмөр замын хэрэглэгчдийн хувьд чухал нөлөөтэй байдаг. Үнэндээ, тэдний арилжааны төлбөр тохируулах үед арилжааны эмитентүүд (жишээ нь, тэдний гарын авлага програм хангамжийн дамжуулан) тэдний бүх өрсөлдөгч арилжааны арилжааны санал болгож буй төлбөр нь бүрэн транспарент байна гэж үздэг. Бидний оновчтой нь энэ арилжаатай байдаг. Үүнээс гадна, арилжааны арилжааны төлбөр янз бүрийн төмөр замын арилжааас янз бүрийн баталгаажуулалтын төлбөр санал болгож байгаа үед энэ нь эдгээр арилжааны арилжааны орчинд маш их ач холбогдолтой юм. Бид мөн шахмат баглаа боодол нь хашаатай арил





Үнэгүй транзакцийн байлгах.Хэвийн арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжааны арилжа





Үнэндээ тохиромжтой нь, blockchain-ийн хязгааргүй байдал нь транзакцийн эмитентүүдийн үнэхээр хязгаарлагдмал асуултуудыг бий болгодог. Хязгаарлагдмал асуултууд нь транзакцийн бот (Daian et al., 2020; Eskandari et al., 2020; Torres et al., 2021; Weintraub et al., 2022), транзакцийн хувийн байдалын хэрэгцээг бий болгодог. Блокчейн хөгжүүлэхэд энэ хэрэгцээг сайжруулдаг шахмал барааны хязгаарлалт нь хязгаарлагдмал байдаг (Daian et al., 2020; Eskandari et al., 2020; Torres et al., 2021; ViaBTC et al., 2022). Бид blockchain-ийн тогтвортой байдлыг хязгаарлагч (BTC.com, 2022; Messias et al., 2021; ViaB





Ухаалаг ач холбогдолтыг өөрчилж чадварыг дуусгах боломжийг олгодог.Smart контракт, итгэмжлэгдсэн баталгаажуулах механизмыг үйлчлүүлэгчдийн тохиромжтой эрхлэлийг агуулдаг. Гэсэн хэдий ч, эдгээр ухаалаг контрактүүд шинэчлэгддэг (или өөрчилж болно) энэ нь тэднийг өөрчилж чадвартай хүмүүсийн талаархи асуултууд өгдөг.





Блокчейн контракт өөр хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэ





Иймээс, энэ эсэргүүцэл, бид бас ихэвчлэн хэрэглэгдсэн удирдлагын протоколын нэгд санал болгож байна: Compound (Compound Labs, Inc., 2022a; Leshner and Hayes, 2019). Compound блокчейн дээр харьцуулахад дууссан дуусгах бүртгэлийн талаар дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулж байна (жишээ нь, энэ нь цуврал дээр дуусгах ашигладаг), бид энэ дуусгахын тулд хязгаарлагдмал байдал, т.н. өөрчлөлтийн үр дүнд шийдвэрлэх нь сонгогч бүтэц нь бага эсвэл их юм.





Эдүүлбэртэй асуултууд байдаг, жишээ нь тэдний тусламжтай тусламжтай тусламжтай тусламжтай тусламжтай байдаг. Гэсэн хэдий ч, энэ тусламжтай тусламжтай тусламжтай тусламжтай тусламжтай: (i) Transaction ordering; (ii) Transaction transparency; болон (iii) Intelligent contract amendments for voting power fair distribution.





