نه ټول Blockchain معاملاتې برابر جوړ شوي دي

(1) د جانانوټان Messias Peixoto Afonso

د چپې جدول

د Abstract

د چاپول

تصدیق

CHAPTER 1: INTRODUCTION

CHAPTER 2: BACKGROUND

2.1 Blockchains او سمارټ قراردادونه

2.2 د سوداګرۍ priorization معیارونه

2.3 د سوداګرۍ priorization او د اعتراضونو شفافیت

2.4 د dezentralized حکومت

2.5 د Layer 2.0 حلونو سره Blockchain Scalability

CHAPTER 3. TRANSACTION PRIORITIZATION NORMS

CHAPTER 4. TRANSACTION PRIORITIZATION AND CONTENTION TRANSPARENCY

CHAPTER 5. DECENTRALIZED GOVERNANCE

CHAPTER 6. RELATED WORK

6.1 د سوداګرۍ priorization معیارونه

6.2 د سوداګرۍ priorization او د اعتراضونو شفافیت

6.3 د dezentralized حکومت

CHAPTER 7. DISCUSSION, LIMITATIONS & FUTURE WORK

7.1 د سوداګرۍ امر

7.2 د سوداګرۍ شفافیت

7.3 د سمارټ قراردادونو بدلولو لپاره د بریښنا د توزیع ووځي

د پایلو





Appendices

اډې A: د سوداګرۍ priorization معیارونو اضافي تجزیه

نښانې B: د سوداګرۍ priorization او د اعتراض د شفافیت د اضافي تحلیل

پینځو C: د رای د قدرت د توزیع د اضافي تحلیل

د کتابتون

د بلاکچین په توګه، معلومات د شرکتونو یا غوښتنلیکونو لخوا صادر شوي سوداګریزونو له لارې انتقال کیږي. د مینرانو په عمده توګه د بلاکچین شاملولو لپاره د تبادلې سوداګریزونو انتخاب، امر او تصدیق کوي، د لوړ تبادلې یا لګښتونو سره ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو تر





برسېره پر دې، غوښتنلیکونه چې د بلاکچین په لوړه کې چلند کوي، معمولا د حکومت پروتوکولونو پر بنسټ دي ترڅو د فیصلہ کولو قدرت د بدلونونو لپاره بدلون وکړي. دا بدلونونه کولی شي د دې غوښتنلیکونو سره څرنګړتیا ته اغیزمن شي. ځکه چې یو ټکین یو رای برابر دی، د ډیری ټکین لرونکي ګډون کوونکي د وړاندیز شوي بدلونونو ملاتړ یا رد کولو لپاره د ووټولو قدرت لوړ لري. دا ووټ کولو قدرت په کچه مخکښ دی او که د ځینې مالکانو په منځ کې ډېر مرکزي وي، کولی شي د حکومت حملونه ته ورسیږي.





په دې ډیزاین کې، موږ د Bitcoin او Ethereum بلاکچینونو نظارت کوو ترڅو د سوداګرانو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو تر

Parts of this thesis have appeared in the following publications and technical reports.





• "د Blockchain حکومت درکولو: د DeFi سمارټ کنټرولونه بدلولو لپاره د dezentralized ووټولو تحلیل" J. Messias، V. Pahari، B. Chandrasekaran، K. P. Gummadi، او P. Loiseau. دا کار وړاندې شوې وه او موږ په اوسني ډول د فیصلہ په انتظار کې دي.





• "Bitcoin او Ethereum سوداګرۍ dissecting: په Blockchains کې د سوداګرۍ محدودیت او ترټولو ترټولو ترټولو شفافیت په اړه". J. Messias، V. Pahari، B. Chandrasekaran، K. P. Gummadi، او P. Loiseau. In Proceedings of the 27th Financial Cryptography and Data Security (FC), Bol، Braˇc، د کروشیا، د می په 2023.





• "Selfish & Opaque Transaction Ordering in the Bitcoin Blockchain: The Case for Chain Neutrality". J. Messias، M. Alzayat، B. Chandrasekaran، K. P. Gummadi، P. Loiseau، او A. Mislove. په د 21st ACM SIGCOMM د انټرنیټ اندازه کولو کنفرانس (IMC) پروسه کې، Virtual Event، نومبر 2021.





• "On Blockchain Commit Times: د مینرانو د Bitcoin سوداګرۍ په څیر تحلیل". J. Messias، M. Alzayat، B. Chandrasekaran، او K. P. Gummadi. په 2nd نړیوال KDD ورکشاپ کې د Blockchain او توزیع شوي کتابتون لپاره سمارټ ډاټا (SDBD)، Virtual Event، اګست 2020.





Additional publications and technical reports while at MPI-SWS.





• "Coordinated ماډلنگ vs. P2P Mining: د کار د ثبوت د بلاکچینونو د غیر فعالیت او غیرقانوني تحلیل". M. Alzayat، J. Messias، B. Chandrasekaran، K. P. Gummadi، او P. Loiseau. جون 2021. (د تخنیکي راپور)





• په WhatsApp کې د معلوماتو پراختیا: د راټولولو، تحلیل او کنټرولونه. G. Resende، P. Melo، H. Sousa، J. Messias، M. Vasconcelos، J. Almeida، او F. Benevenuto. په 28th Web Conference (WWW) پروسه کې، سان فرانسیسکو، متحده ایاالتو، می 2019.





• “WhatsApp Monitor: A Fact-Checking System for WhatsApp”. P. Melo، J. Messias، G. Resende، K. Garimella، J. Almeida، او F. Benevenuto. په 13th نړیوال AAAI کنفرانس په ویب او ټولنیز رسنیو (ICWSM) کې، Munich، آلمان، جون 2019.





• “Search Bias Quantification: Investigating Political Bias in Social Media and Web Search”. J. Kulshrestha، M. Eslami، J. Messias، M. B. Zafar، S. Ghosh، K. P. Gummadi، او K. Karahalios. In Information Retrieval Journal، Springer. Volume 22, Issue 1-2، اپریل 2019.





• د فیس بوک کې د روسیه په اړه د اعلاناتو د کمپاینونو په اړه د واقعیت مطالعې په اړه. F. N. Ribeiro، K. Saha، M. Babaei، L. Henrique، J. Messias، F. Benevenuto، O. Goga، K. P. Gummadi، او E. M. Redmiles. په نندارتونیا، جورجیا کې د عدالت، حسابولو او شفافیت کنفرانس (FAT*) پروژې کې. جنوري 2019.

تصدیق

زه غواړم زما مشورې، Krishna P. Gummadi، د خپل ارزانه پیژندنه او د زما د PhD سفر په اوږدو کې ناڅاپي ملاتړ لپاره زما سپارښتنه ونیسئ. زه هم د Balakrishnan Chandrasekaran او Patrick Loiseau لپاره د دوی جوړښت په څیړنه او په زما مطالعې کې تشریح لپاره ژمنه ده. زه باید هم زما سپارښتنه د زما مخکښ مشورې، Fabrício Benevenuto، چې د یوځای لارښوونې او ملاتړ زما په دې د PhD سفر کې راځي.





زه غواړم د Ayan Majumdar، Abhisek Dash، Camila Kolling، David Miller، Junaid Ali، Sepehr Mousavi، Till Speicher، Vabuk Pahari، Vedant Nanda، Nina Grgi ́c-Hlaˇca، او ډیری نور چې زما د PhD سفر کې د اغېز ترسره شوي دي.





زه د MPI-SWS غیر معمولي څیړنې مسلکيانو ته سپارښتنه ورکړم، کوم چې زما د ډاکټرۍ په مطالعې کې د هر لیږد په خوښۍ سره جشن ورکړم. یو ځانګړي یاد ولرئ Mohamed Alzayat، کوم چې د پیژندنې او همکارۍ په هغه وخت کې چې زه زما د څیړنې موضوعاتو په اړه پیل کړ. زه هم د Ahana Ghosh، Andi Nika، Andrea Borgarelli، Angelica Goetzen، Chao Wen، Debasmita Lohar، George Tzannetos، Heiko Becker، JanOliver Kaiser، Lennard Gäher، Matheus Stolet، Michael Sammler، Mihir Vahanwala، Nils Müller، Oshrat Ayalon، Pierfrances Ingo، Ralf Jung، Rati Devidze، Roberta De Viti





زه د انټرنیټانو سره چې د انټرنیټانو سره د انټرنټونو سره شریک شوي او بحث شوي انټرنټونو سره په ځانګړې توګه د Aleksa Sukovic، Ani Saxena، Ana-Andreea Stoica، Baltasar Dinis، Barbara Gomes، Daniel Kansaon، Diogo Antunues، Isadora Salles، Ignacio Tiraboschi، Lucas Costa De Lima، Maria Petrisor، Pedro Las-Casas، Ruchit Rawal، Sapana Chaudhary، او نور نورو لپاره د انټرنټونو سره سپارښتنه ورکړم.





زه د MPI-SWS ټول کارکوونکو، په ځانګړې توګه، Annika Meiser، Carina Schmitt، Christian Klein، Claudia Richter، Gretchen Gravelle، Krista Ames، Maria-Louise Albrecht، Rose Hoberman، او Sarah Naujoks د خپل صادقې هڅو او د مراجعینو په اوږدو کې مرسته لپاره سپارښتنه ده.





زما د سپارښتنې په دې سفر کې د خپل ناڅاپي عشق او ملاتړ لپاره زما همسر آلین ته وده ورکړي. زه هم د خپل والد، Jota Missias، زما مادرم، Varlene، او زما برادران، Joarlens او Jeanderson، د دوی د ناڅاپي ملاتړ لپاره مننه.

د نندارتون

لکه Blockchains له لارې د بنسټ له لارې د ترانسپورت وړتیا لري چې د شرکتونو په توګه د بانکونو او مالیاتو (Adams et al., 2021; Daian et al., 2020; Perez et al., 2021; Qin et al., 2021) په څیر د عمومي او مرکزي برخو کې د ترانسپورت لپاره وړتیا لري. دوی د قراردادونو له لارې د اطمینان تضمین لپاره د ډاټا او مرکزي برخو برابر کړي، په ځانګړي ډول په شرایطو کې چې ګډون کوونکي د یو بل په باور نه کوي (Nakamoto et al., 2008; Sasson et al., 2014; Van Saberhagen, 2013; Wood et al., 2014). په پایله کې، ډیری Blockchains شتون لري لکه Bitcoin (Nakamoto, 2008)، Ethereum (Wood et al., 2014)، Polkadot (Wood, 2016





په blockchain فضا کې څو برخو سره اړیکه ونیسئ. دا شامل دي: (i) سوداګرۍ صادرونکي چې د blockchain او د دې غوښتنلیکونو سره د سمارټ کنټرولونو له لارې د تبادلې صادرولو لپاره مسؤل دي؛ (ii) مینی یا بلاک تصدیقونکي چې د راتلونکي معلوماتو یا بلاکونو د ټولې سوداګرۍ کې شاملولو لپاره د اعتبار تضمین کوي؛ او (iii) سمارټ کنټرول غوښتنلیکونه چې د سمارټ کنټرول پروګرامونه دي چې په blockchain کې چلند کیږي، د مخکښ عملونو ترسره کولو، جوړولو یا انتقال کولو، د سمارټ کنټرولونو بدلونونو لپاره ووځي، او داسې نور. په هر واقعي نړۍ کې چې د مختلف ډولونو سره د مختلف رولونو په ګډون کوي، د اعتماد او عدالت بنسټ جوړولو د ډاډ





په پرتله په راتلونکي کې، که څه هم د تبادلې په عمده توګه د انفراديانو تر منځ ترسره شوي دي چې پوه او اعتماد لري، د بلاکچین د تبادلې په منځ کې د تبادلې وړتیا لري، د ناوړه اعتماد څخه خوندي. په هرصورت، په ورته ناوړه چاپیریال کې، د غیرقانونیت وړتیا ښودل کیږي. د بلاکچین سیسټمونو د لګښتونو په منځ کې د تبادلې په منځ کې د تبادلې دی چې د هرڅوک لپاره غیرقانوني دي، د مخکښ اعتماد له لاسه ورکوي. دا د پوښتنو په اړه پوهیږي چې آیا تبادلې د عادلانه توګه ترسره کیږي او څه د عادلانه ستونزه شتون لري. د مثال په توګه، په دې تبادلې کې موږ د درې اصلي غیرقانونیت ستونزو ته تمر





د سوداګرۍ امر سره تړاو لري.د سوداګرۍ په څیر پروسس کول مهم دی، ځکه چې هرڅوک د وخت په وخت کې پروسس کوي. د دې امر په اړه د عادلانه ډاډ ډاټا چمتو کوي. د مثال په توګه، څنګه موږ پوه شو چې دا امر عادلانه دی؟





په بل ډول، د Bitcoin، Ethereum، او نورو dezentralized blockchains په پام کې ندي، د کاروونکو تر منځ د سوداګریزونو صادرولو (یا د registers په blockchain کې دوام ورکوي)، د سوداګریزونو تصدیق، او د peer-to-peer (P2P) نښانونه د blockchain د ساتنې تر منځ د هر ډول د اعتماد د اړتیا ته اړتيا لري. د دوی په پراخه کچه د مهمو غوښتنلیکونو (Daian et al., 2020; Kharif, 2017; McCorry et al., 2017; Perez et al., 2021; Pilkington, 2016; Uniswap, 2023) له امله، blockchain پروتوکولونه په رسمي توګه نه مشخص کړي چې څنګه د سوداګریزونو د یو نوي بلوک کې شاملولو لپاره د سوداګریزونو څخه انتخاب کړي، او نه





په ځانګړې توګه، کله چې د خپل سوداګرۍ لپاره د تبادلې لګښتونه تنظیموي، د تبادلې صادرونکو (یا د دوی د ګمرک سافټویر له لارې) فرض کوي چې د ټولو خپل رقابتي سوداګرۍ لګښتونو لخوا وړاندیز شوي تبادلې په بشپړه توګه شفاف دي - زموږ پایلې د دې فرض سره مخکښ دي. په ورته توګه، کله چې سوداګرۍ د مختلفو سوداګرانو لپاره د تصدیق تبادلې وړاندې کوي، دا د دې سوداګرۍ په اړه د غیرقانوني نگرانیونو ته وده ورکوي چې دا تبادلې شامل دي. موږ هم ښيي چې د تبادلې د تبادلې د تبادلې لپاره د تبادلې د ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو غوره کولو کې د تبادلې د تبادلې په اړه د ځينو تبادلې





د سوداګرۍ شفافیت سره تړاو لري.فرضونه دا فرض کوي چې ټول ګډون کوونکي کولی شي د عمومي معاملو نندارې وکړي. دا شفافیت د معاملو اولویت کولو او فیسونه تنظیم کولو اغیزې لري. په هرصورت، واقعیت اغیزمن دي، د معاملو شفافیت په اړه مسؤلیتونه وده ورکوي.





د سوداګرۍ په توګه، د شبکې په توګه، د بلاکچینونو کې د شفافیت کمښت د سوداګرۍ صادرکنانو حقیقي نگرانیونو له امله رامینځته کیږي، کوم چې کولی شي نږدې نږدې شي. یو مهم نگرانی د سوداګرۍ خطر دی چې د بوټانو (Daian et al., 2020; Eskandari et al., 2020; Torres et al., 2021; Weintraub et al., 2022)، چې د سوداګرۍ پرائیویسی اړتیا جوړوي. د ټانګونونه چې د دې اړتیا سره حل کوي هم په حیرانتیا سره، off-chain تادیاتو ته وده ورکوي چې د سوداګرۍ صادرکنونکي اوس مهال کولی شي (د شخصي توګه) د ګرځندهانو ته وده ورکړي (BTC.com، 2022; Messias et al., 2021; ViaBTC





د سمارټ قراردادونو بدلولو لپاره د رای کولو قدرت سره تړاو لري.د سمارټ کنټرولونه، چې د اعتماد د اطمینان کولو میکانیزمونو په توګه کار کوي، د شرکتونو د مقرراتو قواعدو سره موافقیت لري. که څه هم، لکه څنګه چې دا سمارټ کنټرولونه کولی شي پرمختګ شي (یا بدل شي) دا پوښتنه کوي چې څوک د دوی بدلولو حق لري.





په بل ډول، بلاکچینونه د انټرنیټ تصمیم گیری پروسهونو سره تړاو لري چې د سمارټ قراردادونو بدلولو لپاره. د مثال په توګه، بلاکچینونه د ډیرو مخکښ کارونو لخوا څیړل شوي دي چې د مختلفو ډولونو د خوندیتوب زیانونه چې د غلط اپلوزونو یا غیرقانوني (یا غیرقانوني) د سمارټ قراردادونو د بلاکچینونو په اړه د اغیزې په اړه راځي، په ځانګړې توګه د DeFi غوښتنلیکونو په کنټرول کې (Daian et al., 2020; Mike Dalton, 2022; Qin et al., 2021; Torres et al., 2021; Weintraub et al., 2022). په هرصورت، ځینې مطالعات، که نه، په دې کې د حساسیتونو په اړه تمرکز شوي چې ممکن د پروسهونو





له دې امله، په دې پايلې کې، موږ هم د رای کولو نمونې، delegation عملیاتو، او د پروتوکولونو پایلو په پراخه کچه کارول کیږي: Compound (Compound Labs، Inc.، 2022a؛ Leshner او Hayes، 2019). ځکه چې Compound په چټکه کې د رایونو په شفافه توګه ریکارډونه کوي (یا دا په چټکه کې رایونه کاروي)، موږ د اندازه کولو مطالعې ترسره کوو چې د دې رای کولو ډیزاین کړي، دا دی چې څومره کوچنی یا لوی وي چې د اصلاحاتو پایلې ټاکل کوي.





دا مهمه ده چې پوه شي چې زموږ تمرکز د مساوات په اړه په دې ستونزو کې د انفرادیت نه معنی لري. اضافي ستونزو شتون لري، لکه د ګرځنده کارکوونکو ته د دوی د بیلګې په پرتله د تادیاتو په پرتله د تادیاتو تادیاتو تادیاتو په پرتله د تادیاتو تادیاتو په پرتله د تادیاتو په پرتله د تادیاتو تادیاتو په پرتله: (i) د تادیاتو ترتیب؛ (ii) د تادیاتو شفافیت؛ او (iii) د سمارټ کنټرول بدلونونو لپاره د رای کولو قدرت د تادیاتو تادیاتو تادیاتو تادیه تادیه.





دا کاغذ د CC BY 4.0 DEED لائسنس لاندې په archiv کې شتون لري.

