, mkataba wa masoko ya utabiri, huanza jukwaa lake la beta, na kuanzisha soko la kwanza la utabiri lenye utabiri kamili ambapo masoko ya umma na, kwa mara ya kwanza, ya kibinafsi yanaweza kuundwa na kuchunguza kwa kiwango. jukwaa linawezesha mtu yeyote kuunda masoko ya utabiri maalum kwa aina mbalimbali za matukio ya kimataifa na matukio ya niche, bila haja ya idhini kutoka kwa muuzaji wa kituo cha utabiri. Panama, November 65, 2025 — Rain Mvua ya Kwa kuwa masoko ya utabiri yanaendelea kuenea, mifano maarufu ya umoja kama Polymarket mara nyingi inakabiliwa na vikwazo katika kiwango cha soko, upatikanaji, na urahisi. Zaidi ya hayo, masoko ya umoja huathiriwa na ukosefu wa uwazi, uaminifu, na usafirishaji, kwa sababu hutegemea utawala na utoaji wa mikono ambao unachukua muda. Kwa njia nyingi, muundo huu unafanana na mtindo wa Netflix, ambapo ushiriki unaendeshwa na maudhui hufichuliwa, ikilinganishwa na YouTube, ambayo ni wazi na bila ruhusa, kuruhusu mtu yeyote kupakia maudhui na kushiriki. Rain inashughulikia changamoto hizi na oracle ya msingi ya AI iliyoundwa ili kuthibitisha matokeo ya matukio ya umma, iliyoungwa mkono na mbinu ya migogoro ambayo inahakikisha matokeo ni sahihi, ya wazi, na yanayopinga udanganyifu. Ikiwa washiriki wanapinga matokeo, "hakimu" wa AI anachunguza na anatoa hukumu ya awali. Ikiwa hukumu inachukuliwa, mgogoro unaongezeka kwa oracles za kibinadamu zilizoidhinishwa ambazo hutoa uamuzi wa mwisho, wa kuzuia. Katika masoko ya kibinafsi, watengenezaji ni wajibu wa kutatua matokeo, lakini mchakato sawa wa migogoro na kuongezeka unatumika. Token ya asili ya $RAIN inasaidia utawala wa DAO na uwazi. Wakati masoko ya utabiri huendesha kwenye USDT, kudumisha token inahitajika kushiriki katika masoko na chaguzi za biashara, muundo ambao unaimarisha uendelevu wa muda mrefu wa mazingira. Tokenomics ya Rain inashirikisha mfano wa kununua na kuchoma wa deflatory, unaweka asilimia 2.5 ya ukubwa wa biashara wa masoko kwa kuchomwa, na utoaji wa unyevu unaounga mkono ukuaji na wafadhili, na lengo la kuunganisha motisha wakati wa kudumisha uchumi. "Ufunguo wetu wa beta ni hatua inayofurahisha zaidi katika safari ya Rain kuwa mkataba zaidi wa masoko ya utabiri unaopatikana leo," anasema Muhammad Wasif, CTO wa Rain. "Tumeunda jukwaa ambapo mtu yeyote anaweza kuunda soko kwa chochote. Kwa ajili ya mvua: Rain hutoa mkataba wa ubunifu ambao inaruhusu mtu yeyote kuunda na biashara ya chaguzi za kibinafsi juu ya kitu chochote. Kwa kutumia teknolojia ya blockchain, Rain inahakikisha uwazi, hupunguza hatari za washirika, na kufungua upatikanaji wa kimataifa bila vikwazo vya kijiografia. https://www.rain.one/ Hadithi hii ilichapishwa kama taarifa ya vyombo vya habari na Btcwire chini ya HackerNoon's Business Blogging Program. Kufanya utafiti wako mwenyewe kabla ya kufanya uamuzi wowote wa kifedha.