What Are Stablecoins and Why Do We Need Them? Vad är Stablecoins och varför behöver vi dem? Volatilitetsproblemet Kan vinna eller förlora 10% av sitt värde på en enda dag. Denna volatilitet gör kryptovalutor utmärkta för spekulation men hemska för: Bitcoins Ethereum \n \n \n \n \n \n Dagliga transaktioner Stora värden Löneutbetalningar Sparräkningar Allt som kräver prisstabilitet Problemet: Om du betalas i Bitcoin på måndag, på fredag kan din lön vara värd 20% mindre - eller 20% mer. Stablecoin lösning Stablecoins löser detta genom att upprätthålla ett stabilt värde, vanligtvis bundet till: \n \n \n \n \n Fiat valutor (USD och EUR) Fysiska tillgångar (guld och råvaror) Algoritmiska mekanismer Realvärldens prisobservationer Skapa digitala pengar som beter sig som traditionell valuta - stabil, förutsägbar, användbar i vardagen - samtidigt som man behåller fördelarna med blockchain-teknik. The goal: The Four Types of Stablecoins De fyra typerna av stablecoins 1. Fiat-Backed Stablecoins För varje stablecoin som emitteras, innehar emittenten en motsvarande mängd fiatvaluta i reserv. How they work: Examples: \n \n \n \n USDT (Tether): Pegged till USD, backad av USD reserver USDC (USD Coin): Pegged till USD, backad av USD reserver **BUSD (Binance USD): **Pegged till USD, backed by USD reserv The mechanism: och mekanismen: 1 USDT utfärdat = 1 USD hålls i reserv User deposits $100 → Receives 100 USDT\nUser redeems 100 USDT → Receives $100 USD\n Pros: För att: \n \n \n \n \n Enkel att förstå: 1 mynt = 1 dollar (eller annan fiat) Hög likviditet: Lätt att köpa / sälja Allmänt accepterat: De flesta utbyten stöder dem Starkt värde: Direkt bundet till fiat valuta, så dela samma stabilitet som sin referens som är varför starka fiat valutor används främst. Cons: och Cons: \n \n \n \n \n \n \n \n Centraliseringsrisk: En enda enhet kontrollerar reserver Krav på förtroende: Måste lita på att emittenten innehar reserver Regleringsrisk: Regeringarna kan frysa reserverna Revisionsfrågor: Reservationer kan inte kontrolleras fullt ut Begränsat utbud: Kan inte överstiga fiatreserver, stablecoin tvingar ofta regeringar att utfärda nya fiatreserver, vilket skapar skuld Treasury Debt Creation: Stablecoin representerar redan en av de högsta källorna till USA: s statsskuld. Censur möjlig: Emittenten kan frysa konton Real-world issues: \n \n \n \n Tether (USDT) har stött på frågor om reservstöd Regleringsövervakningen ökar Vissa utgivare har fryst användarmedel Best for: \n \n \n \n Handel och skiljeförfarande Snabb överföring av värde Användare som litar på centraliserade enheter 2. Asset-Backed Stablecoins Stöds av fysiska tillgångar som guld, silver eller andra varor som hålls i reserv. How they work: Examples: \n \n \n \n PAX Guld (PAXG): 1 PAXG = 1 fin troy ounce av guld Tether Gold (XAUT): Stöds av fysiskt guld Silverstödda tokens: Olika projekt The mechanism: 1 PAXG issued = 1 ounce of gold in vaultPrice fluctuates with gold market\nUser can redeem for physical gold (with fees)\n Pros: \n \n \n \n \n \n Materiellt stöd: Verkliga tillgångar i värdepapper Inflationshöjning: Guldet behåller värdet historiskt Öppenhet: tillgångar kan granskas Lagring av värde: Till skillnad från fiat har guld ett inneboende värde Decentraliseringspotential: Mindre beroende av regeringar Cons: \n \n \n \n \n \n \n Prisvolatilitet: Guldpriset fluktuerar Förvaringskostnader: Vaults kostar pengar Redemption Complexity: Omvandling till fysiska tillgångar Begränsad skalbarhet: Kan inte överskrida tillgångsreserver Förvaringsrisk: tillgångar måste förvaras säkert Inte riktigt stabil: Värdet följer den underliggande tillgången och lagen om utbud och efterfrågan Best for: \n \n \n \n Långsiktigt lager av värde Inflationsskydd Användare som vill ha assetbackad säkerhet 3. Algorithmic Stablecoins Använd algoritmer och smarta kontrakt för att upprätthålla stabilitet, ofta utan direkt stöd. How they work: Examples: \n \n \n \n DAI (MakerDAO): Överdriven kollateralisering med kryptotillgångar FRAX: Fraktionell algoritmisk stablecoin UST (Terra): Misslyckades 2022, visar risker The mechanism (DAI example): User locks $150 worth of ETH as collateral\nReceives 100 DAI (worth $100)If ETH price drops, user must add collateral or face liquidation\nSystem maintains 150%+ collateralization ratio\n Pros: \n \n \n \n \n \n Decentralisering: Ingen enskild enhetskontroll Öppenhet: Smarta kontrakt kan granskas Inga fiatreserver behövs: Fungerar med kryptovalutor Censurresistent: Kan inte frysas av regeringar Programmerbar: Kan lägga till funktioner via smarta kontrakt Cons: \n \n \n \n \n \n \n Komplexitet: Svårt att förstå för genomsnittliga användare Säkerhetsrisk: Underliggande tillgångar kan krascha Likvidationsrisk: Användare kan förlora säkerhet Risken för misslyckande: Kan deponera under extrema förhållanden (se UST) Volatilitetsexponering: Fortfarande knuten till volatila kryptomarknader Höga gasavgifter:Ethereum-baserade lösningar dyra Real-world failures: \n \n \n \n Terra UST (2022): Lost peg, kollapsade från $ 1 till nära $ 0 Iron Bank: Flera bortskämda händelser Olika algoritmiska mynt: Många har misslyckats Best for: \n \n \n \n DeFi användare bekväma med komplexitet Användare som vill ha decentralisering Avancerade kryptoanvändare 4. Calibration-Based Stablecoins (The O Coin Approach) Värdet kalibreras till verkliga prisobservationer snarare än backas upp av reserver. How they work: Example: - är : Kalibrerad till vattenpriset i varje valuta O Coin The mechanism (O Coin): 1 O_USD = Average price of 1 liter of water in USD\n1 O_EUR = Average price of 1 liter of water in EUR\nOne O currency per fiat currency, all representing the average cost of one liter of water in each fiat currency\nValue determined by user measurements and online bots, not reserves\nUnlimited supply possible (because not backed by physical asset)\nStability maintained through economic incentives\n How O Coin maintains stability: 1. Användare och bots mäter vattenpriser globalt per fiat-valuta Water price measurement: 2. Varje O valuta = 1 liter vatten genomsnittligt pris i varje fiat valuta Calibration: 3. System och användare observerar marknadsväxelkurser Exchange rate monitoring: 4. Unstable currencies generate coins for stable currency users Economic incentives: 5. ”Förövarens straff är den kränktes belöning” The principle: Läs mer på https://o.international Pros: \n \n \n \n \n \n \n \n Obegränsat utbud: Inte begränsat av reservationer Universell referens: Vatten är tillgängligt överallt där människor bor Inget stöd behövs: Värde från kalibrering, inte tillgångar Decentraliserad mätning: Användare validerar priser och växelkurser Stabilt referensvärde: Baserat på grundläggande mänskliga behov, undertrycka inflation Kan finansiera universell grundläggande inkomst: Obegränsad tillgång utan stöd möjliggör universell grundläggande inkomst No ROI needed, just stable value creation Can fund earth cleaning: Cons: \n \n \n \n \n \n Nytt koncept: Mindre beprövad än traditionella metoder Mätkomplexitet: Kräver användarengagemang Adoptionsutmaning: Behöver en kritisk massa användare Förståelse kurva: Mer komplex än "1 mynt = 1 dollar" Regulatorisk osäkerhet: ny modell, oklar reglering Unique advantages: \n \n \n \n \n Suveränitet: Varje land behåller sitt valutanamn Ingen valutakonkurrens: Alla O-valutor lika stabila Universell tillämplighet: Fungerar för alla 142+ valutor Syftebyggd: Designad för UBI och jordrengöring Best for: \n \n \n \n \n Universella grundläggande inkomstsystem Finansiering utan ROI Länder som vill ha stabil valuta utan att förlora suveränitet Den långsiktiga ekonomiska omvandlingen Comparison Table: Stablecoin Types Jämförelse tabell: Stablecoin Typer \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Feature \n Fiat-Backed \n Asset-Backed \n Algorithmic \n Calibration-Based \n \n \n \n \n \n \n Stability Mechanism \n Fiat reserves \n Physical assets \n Smart contracts \n Price observation \n \n \n \n \n \n \n Decentralization \n Low \n Medium \n High \n High \n \n \n \n \n \n \n Supply Limit \n Yes (reserves) \n Yes (assets) \n Yes (collateral) \n No (unlimited) \n \n \n \n \n \n \n Trust Required \n High (issuer) \n (custodian) \n Low (code) \n Medium (users) \n \n \n \n \n \n \n Regulatory Risk \n High \n Medium \n Low \n Medium \n \n \n \n \n \n \n Complexity \n Low \n Low \n High \n Medium \n \n \n \n \n \n \n Use Case \n Trading, payments \n Store of value \n Defi \n Universal Basic Income, Earth Cleaning \n \n \n \n \n \n \n Failure Risk \n Medium \n Low \n High \n Medium Stabilitetsmekanism Fiat Reserver Fysiska tillgångar Smarta kontrakt Prisobservation decentralisering Låg Medium högt högt Supply Limit Ja (med reservationer) Ja (för tillgångar) Ja (som är kollateral) inte (obegränsat) Förtroende krävs Högt (på väg ut) (som är förvaringsmässig) Lågt läge (kod) Medium (för användare) Regleringsrisk High Medium Low Medium Komplexitet Låg Låg högt Medium Använd Case Handel och betalningar Stora värden Defi Universell grundläggande inkomst, jordrengöring Risken för misslyckande Medium Låg högt Medium The Stability Challenge: Why Stablecoins Fail Stabilitetsutmaningen: Varför Stablecoins misslyckas Vanliga misslyckande sätt 1. Reserve Insufficiency (Fiat-Backed) - Emittenten har inte tillräckligt med reserver - Kör på bankens scenario Användare kan inte lösa 2. Asset Price Collapse (Asset-Backed) Guldpriset kraschar Stödet blir otillräckligt Depegging inträffar 3. Death Spiral (Algorithmic) Marknadspanik orsakar försäljning Algoritmen kan inte upprätthålla peg - Kollaps (se Terra UST) 4. Measurement Failure (Calibration) Otillräcklig användardeltagande Manipulerade mätningar Förlust av kalibreringsnoggrannhet Problemet med förtroendet Emittenten har reservationer Fiat-backed: Lita på att vårdnadshavaren har tillgångar Asset-backed: Lita på att koden fungerar Algorithmic: Lita på att mätningarna är korrekta Calibration: Vilken förtroendemodell är mest tillförlitlig? The question: Real-World Examples and Lessons Verkliga exempel och lärdomar Framgångshistorier : USDC Väl granskade reserver - Transparent rapportering - Regleringsöverensstämmelse - är Öppenhet bygger förtroende Lesson: DAI: - Överlevde flera marknadskrascher Överdriven kollateralisering Decentraliserad styrning - är Konservativ design handlar om Lesson: Misslyckade berättelser Terra UST (2022): Lost peg på dagar - $ 40 + miljarder förlorade - Algoritmen kunde inte hantera panik - är Algoritmisk stabilitet har gränser Lesson: Iron Bank: - Flera händelser avskärmning Likviditetsfrågor - är Likviditeten är kritisk Lesson: The Future of Stablecoins Framtiden för Stablecoins Reglerande landskap Current state: Ökad granskning - Reservkrav Öppenhet kräver - är Fler regler kommer Trend: Impact: - Fiat-stödda: Mest drabbade - Algorithmic: May face restrictions - Kalibrering: Oklar, ny modell Innovationsriktningar 1. Hybrid Approaches Kombinera flera mekanismer Fiat + Algoritmisk Aktiv + Algoritmisk 2. Better Decentralization - Mindre beroende av enskilda enheter - gemenskapens styrning Transparenta reservationer 3. New Calibration Methods Bortom vattenpriset Flera referenspunkter, alla mänskligt validerade och gränsöverskridande - Realvärdesobservation som eliminerar inflation Choosing the Right Stablecoin Välj rätt Stablecoin För handel - är Stöds av Fiat (USDT, USDC) Best: - är Hög likviditet, enkel omvandling Why: För lager av värde - är Med stöd av tillgångar (PAX Gold) Best: - är Inflationsskydd, påtagligt stöd Why: För Defi - är Algoritm för dagtid (DAI) Best: - är Decentraliserad och programmerbar Why: För ekonomisk omvandling - är Kalibreringsbaserad (O Coin) Best: - är Obegränsad stabil försörjning utan mänskligt förtroende eller förtroende, UBI och jordrengöringspotential Why: För daglig användning - är Fiat-stödda eller kalibreringsbaserade Best: - är Stabilitet och användbarhet Why: The O Coin Innovation: Calibration Without Backing O-myntinnovationen: Kalibrering utan stöd Varför kalibrering är viktigt Traditionella stablecoins är begränsade av deras stöd: - Fiat-stödda: Begränsad av reservationer - Asset-backed: Begränsad av tillgångar - Algoritmisk: Begränsad av säkerhet Problemet: Du kan inte finansiera universell grundläggande inkomst eller jordrengöring om du är begränsad av reserver. Kalibreringsbaserade stablecoins behöver inte stöd - de behöver noggrann mätning. The solution: How O Coin Works 1. Water Price as Universal Reference Vatten är tillgängligt överallt Grundläggande mänskliga behov - Priset återspeglar lokala ekonomiska förhållanden - är Universal but local 2. Unlimited Supply Inte stöds av fysiska tillgångar - Kan skapa mynt för UBI - Kan finansiera jordrengöring - är No reserve limitations 3. Economic Incentive Stability - instabila valutor genererar mynt för stabila valutor Regeringar och individer uppmuntras att upprätthålla stabilitet - är Self-correcting system 4. Sovereignty Preservation - Varje land behåller sitt valutanamn - O_USD, O_EUR, O_JPY etc. - är No currency competition Den vision Digitala versioner av befintliga pengar Traditional stablecoins: Nya pengar för nya ändamål O Coin: Use cases: Universell grundläggande inkomst Jordens rengöringsfinansiering ekonomisk jämlikhet Omvänd invandring Conclusion: Understanding Stablecoins in Context Slutsats: Förstå Stablecoins i sammanhang Stablecoins är inte bara "crypto dollar" - de är experiment i digitala pengar stabilitet. Enkel men centraliserad Fiat-backed: Praktiskt men begränsat Asset-backed: Decentraliserad men komplex Algorithmic: Obegränsat men nytt Calibration-based: The future: När kryptovaluta mognar kommer vi sannolikt att se: Mer rättslig klarhet Bättre öppenhet Hybrid tillvägagångssätt Nya kalibreringsmetoder The key: Förstå vad som stöder din stablecoin, vem som kontrollerar den och vad som händer när saker går fel. Inte alla stablecoins skapas lika, och den "stabila" i stablecoin är ett löfte, inte en garanti. Stabiliteten baseras på det referensvärde som används och volatilitetsrisken är förknippad med volatilitetsrisken för referensvärdet (fiat valuta, tillgångar ...) For those interested in economic transformation: Kalibreringsbaserade tillvägagångssätt som O Coin erbjuder något unikt: förmågan att skapa obegränsad, stabil valuta för ändamål som den traditionella ekonomin inte kan finansiera. The question isn't whether stablecoins will succeed—it's which approach will prove most reliable, useful, and transformative for humanity's future. Referenser & vidare läsning - Stablecoin Market Analysis (olika kryptoforskning källor) - Terra UST kollapsanalys (2022) MakerDAO DAI dokumentation Tether Reserve rapporterar - O Blockchain vitbok ( ) o. Obs på innehåll: Den här artikeln ger en pedagogisk översikt över stablecoin typer och mekanismer.

Note on Content: Den här artikeln publiceras under HackerNoon's Business Blogging program.