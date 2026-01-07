117 lexime

Si Rishabh Agarwal shndërron optimizimin e softuerit në efektin e inxhinierisë të shkallëzuar

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2026/01/07
featured image - Si Rishabh Agarwal shndërron optimizimin e softuerit në efektin e inxhinierisë të shkallëzuar
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesMëso më shumë

KOMENTE

avatar

VARUR TAGS

cloud#cloud-native-engineering#engineering-leadership#scalable-system-architecture#cicd-pipeline-optimization#database-sharding-strategies#technical-leadership-journey#engineering-management#good-company

KY ARTIKU U PARAQIT NË

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories