113 показания

Как Rishabh Agarwal превръща софтуерната оптимизация в скалиращо инженерно въздействие

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2026/01/07
featured image - Как Rishabh Agarwal превръща софтуерната оптимизация в скалиращо инженерно въздействие
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesНаучете повече

КОМЕНТАРИ

avatar

ЗАКАЧВАЙТЕ ЕТИКЕТИ

cloud#cloud-native-engineering#engineering-leadership#scalable-system-architecture#cicd-pipeline-optimization#database-sharding-strategies#technical-leadership-journey#engineering-management#good-company

ТАЗИ СТАТИЯ Е ПРЕДСТАВЕНА В

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories