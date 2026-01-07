Rishabh Agarwal がどのようにソフトウェア最適化をスケーラブルなエンジニアリング効果に変えるか

技術的マスターシップが戦略的なビジネス影響に出会うソフトウェアエンジニアリングのダイナミックな世界では、例外的な専門家は変革的なソリューションを通じて自分自身を区別し、エンジニアリングの才能を育成します。 財団:ハードウェアの魅力からソフトウェアの革新へ 最初はコンピュータエンジニアリングに惹かれ、物理システムアーキテクチャに魅了され、ソフトウェアがどのように機械を生かすかという真の情熱を発見しました。 Rishabh は、アプリケーションを構築し、現実世界の問題を解決することに深く注目し、小さなソフトウェア決定がどのように大きな影響を与えるかを深く評価しました。 突破点:主要スポーツプラットフォームの統合 Rishabhの技術的スキルは、彼の仕事で、企業のチケット販売プラットフォームにスポーツチケットの主要な統合を導き、何千もの電力販売業者の事業を変革するための高度な可視性のためのイニシアチブとなりました。 このプロジェクトは、複数の第三者の市場に統合し、Reactを使用してプラットフォーム画面を再設計し、バックエンドワークフローを強化するなど、複数の次元で卓越性を求めました。 受け入れられないロードタイムに苦しめられた顧客のレポートに直面し、Rishabhは複雑なMyBatisのクエリに対処し、操作効率を低下させました。精密なクエリの再構築とデータファッチングの改善を通じて、彼は驚くべき変革を達成しました:ロードタイムを20分から5秒未満に短縮しました。この240倍のパフォーマンス向上により、リアルタイムの操作が可能になり、チームが顧客にどのようにサービスを提供するかを根本的に変えました。 Pioneering Database Scalability and DevOps Excellence(データベースのスケーラビリティとDevOpsの卓越性) 即時的なパフォーマンスの向上は、長期的なスケーラビリティの計画によって補完されなければならないことを認識し、RishabhはMySQLデータベースシェアリングのコンセプトを設計し、クエリ実行時間の80%削減を示しました。 ジェンキンス CI/CD ワークフローを体系的に分析し、最適化することで、Rishabh はビルディング時間を 55 分から 10 分未満に短縮しました - 82 % の改善で、展開サイクルを加速し、開発者のダウンタイムを削減し、より頻繁で信頼性の高いリリースを可能にしました。 技術的リーダーシップと継続的な学習 Rishabh は、ソフトウェア エンジニアリング デイリーとインフォク ポッドキャスト (The InfoQ Podcast) で建築的な洞察、Netflix、Uber、Meta のエンジニアリング ブログでシステム設計パターン、そして「マネージャーの道」と「データ密集型アプリケーションの設計」を含む基本的なテキストを通じて、技術的な通貨を維持しています。 この学習は、デイリーUIの課題、LeetCodeの実践、競争力のあるプログラミング、および設計から展開までマイクロSaaSアプリケーションの構築を通じてアクティブな実験にまで広がります - 彼の専門的な影響を強化するスキルを継続的に強化します。 エンジニアリング文化の価値観 Rishabhのプロフェッショナル哲学は、4つの基本的な柱に基づいています。所有権は、個々のタスクを超えて、長期的なシステムの影響にまで広がります。継続的な学習は、より良いツールの採用とシステムの近代化を促進します。コラボレーションは、エンジニアが革新する権限を有する環境を作成します。誠実さは、透明なコミュニケーションと高性能チームに必要な信頼を確保します。 進路:エンジニアリング管理の卓越性 Rishabhの主な野心は、エンジニアリングマネージャーの役割に成長し、技術的な専門知識を活用してチームを指導し、技術的指導を推進し、卓越性の文化を構築することを目指しています。 Rishabh Agarwalについて ソフトウェアエンジニアリングにおける8年間のキャリアを通じて、Rishabh Agarwalは、チーム開発への情熱と組み合わせた技術的卓越性が持続的な組織的影響を生み出すことを一貫して示しています。 クラウドネイティブアーキテクチャ、リアルタイムデータ処理、パフォーマンス最適化における彼の専門知識は、技術的深さとリーダーシップ能力の交差点に位置づけています。Rishabhの哲学は、システムの所有権とその長期的な影響を受け、継続的な学習を採用し、エンジニアがイノベーションするコラボレーション環境を育成し、透明なコミュニケーションを通じて誠実さを維持します。 \n \n このストーリーは、HackerNoonのBusiness Blogging Programの下でSanya Kapoorによってリリースされたものです。 このストーリーは、HackerNoonのBusiness Blogging Programの下でSanya Kapoorによってリリースされたものです。 HackerNoonのビジネスブログ