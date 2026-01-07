Jinsi Rishabh Agarwal Inabadilisha Ufanisi wa Programu Katika Ufanisi wa Uhandisi

Katika ulimwengu wa nguvu wa uhandisi wa programu, ambapo ujuzi wa kiufundi unakutana na athari ya biashara ya kimkakati, wataalamu wa kipekee hufafanua wenyewe kupitia ufumbuzi wa ubunifu na wakati huo huo huo kuzaa ujuzi wa uhandisi. safari ya miaka nane ya Rishabh Agarwal katika masoko ya uuzaji, huduma za kifedha, ushauri, na burudani inaonyesha jinsi ujuzi unaoongozwa na kujifunza, pamoja na ufanisi usiozidi wa utendaji, huunda thamani ya shirika. Msingi: Kutoka kwa ufasaha wa vifaa hadi uvumbuzi wa programu Mwanzoni alichukua kwa uhandisi wa kompyuta na kufurahishwa na usanifu wa mifumo ya kimwili, alifunua shauku yake ya kweli: jinsi programu inatoa mashine kwa maisha. Wakati Rishabh alihamia kujenga maombi na kutatua matatizo ya ulimwengu halisi, alijifunza heshima kubwa kwa jinsi maamuzi madogo ya programu yanafanya athari kubwa. Ufanisi wa ufumbuzi: Ushirikiano wa jukwaa kuu la michezo Ujuzi wa kiufundi wa Rishabh uliongezeka katika kazi yake kuongoza mchanganyiko mkubwa wa tiketi za michezo kwenye jukwaa la tiketi ya biashara - mpango wa uwazi wa juu unaobadilisha shughuli kwa maelfu ya wauzaji wa nguvu. Mradi huo ulihitaji ubora katika vipengele vingi: kuunganisha katika masoko mengi ya tatu, kubadilisha skrini za jukwaa kwa kutumia React, na kuboresha harakati za kazi za backend. Kwa kukabiliana na ripoti za wateja zilizoathiriwa na muda usiofaa wa kupakia, Rishabh alijibu maswali magumu ya MyBatis yanayoharibu ufanisi wa uendeshaji. Kwa njia ya upyaji wa uchunguzi wa uchunguzi na kuboresha data, alifanya mabadiliko makubwa: kupunguza muda wa kupakia kutoka dakika 20 hadi chini ya sekunde 5. Ufanisi huu wa 240 umewezesha utendaji wa wakati halisi, na kubadilisha kimsingi jinsi timu zilivyohudumia wateja. Pioneering Database Scalability na Ubora wa DevOps Kutambua kwamba mafanikio ya haraka ya utendaji yanapaswa kuongezwa na mipango ya muda mrefu ya kupanua, Rishabh alijenga uthibitisho wa dhana kwa MySQL database sharding ambayo ilionyesha kupunguzwa kwa 80% katika muda wa utekelezaji wa swali. Kwa kuchambua na kuboresha mchakato wa kazi wa Jenkins CI / CD, Rishabh aliongeza muda wa kujenga kutoka dakika 55 hadi chini ya dakika 10 - uboreshaji wa 82% ambao uliongezeka kwa mzunguko wa uanzishaji, kupunguza muda wa kupungua kwa watengenezaji, na kuwezesha kuchapisha mara kwa mara na kuaminika. Kazi hii ilionyesha ufahamu wake kwamba ujuzi wa uhandisi unajumuisha sio tu mifumo ya uzalishaji lakini mzunguko wa maisha mzima wa maendeleo. Uongozi wa kiufundi na kujifunza daima Rishabh inahifadhi sarafu ya kiufundi kupitia vyanzo vilivyochaguliwa kwa makini: Software Engineering Daily na The InfoQ Podcast kwa ufahamu wa usanifu, blogu za uhandisi kutoka Netflix, Uber, na Meta kwa mifano ya kubuni mfumo, na maandishi ya msingi ikiwa ni pamoja na "Mtawala wa Njia" na "Mafunzo ya Maombi ya Data-Intensive." Ujuzi huu unaongezeka kwa majaribio ya kazi kupitia changamoto za kila siku za UI, mazoezi ya LeetCode, programu za ushindani, na kujenga maombi ya micro-SaaS kutoka kubuni hadi utekelezaji - daima kuimarisha ujuzi ambao huongeza athari yake ya kitaaluma. Utamaduni wa Uhandisi ulioongozwa na thamani Falsafa ya kitaaluma ya Rishabh inasimama juu ya nguzo nne za msingi. Utajiri unaendelea zaidi ya kazi za kibinafsi na athari za mfumo wa muda mrefu. Ujuzi wa kuendelea unaendesha utekelezaji wa zana bora na kuboresha mfumo. Ushirikiano unaunda mazingira ambapo wahandisi wanahisi kuwa na uwezo wa ubunifu. Uaminifu unahakikisha mawasiliano ya wazi na uaminifu unahitajika kwa timu za utendaji wa juu. Njia ya mbele: ujuzi wa usimamizi wa uhandisi Matarajio ya msingi ya Rishabh ni kuongezeka katika jukumu la Meneja wa Uhandisi ambapo anaweza kutumia ujuzi wa kiufundi ili kufundisha timu, kuendesha mwongozo wa kiufundi, na kujenga utamaduni wa ubora. Maoni ya Rishabh Agarwal Katika kazi yake ya miaka nane katika uhandisi wa programu, Rishabh Agarwal imethibitisha daima kwamba ubora wa kiufundi pamoja na shauku ya maendeleo ya timu huunda athari ya kudumu ya shirika. safari yake kutoka kwa ujasiri wa vifaa hadi uongozi wa kiufundi wa juu inaonyesha ahadi ya kujifunza daima na kutoa kwa njia ya ushauri na ushirikiano. Ujuzi wake katika usanifu wa wingu, usindikaji wa data katika muda halisi, na ufanisi wa utendaji huwapa katika mstari wa kina cha kiufundi na uwezo wa uongozi. Falsafa ya Rishabh inahusisha thamani nne za msingi: kuchukua mamlaka ya mifumo na athari zao za muda mrefu, kuingiza kujifunza kwa kuendelea, kukuza mazingira ya ushirikiano ambapo wahandisi hutoa ubunifu, na kudumisha uaminifu kupitia mawasiliano ya wazi. \n \n Hadithi hii iliwasilishwa kama toleo la Sanya Kapoor chini ya HackerNoon's Business Blogging Program. Hadithi hii iliwasilishwa kama toleo la Sanya Kapoor chini ya . HackerNoon’s Business Blogging Program Programu ya Blogging ya Biashara ya HackerNoon