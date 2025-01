Big Time Studios vendos 2 dhjetorin si fillimin e modalitetit të ri PvP për lojën video NFT-Big Time

AUSTIN, Shtetet e Bashkuara, 25 nëntor 2024/GamingWire/--Pas njoftimit të tokenit të shërbimeve të platformës së tregut Open Loot ($OL), Big Time Studios është i emocionuar të njoftojë se video-loja më e njohur dhe më e suksesshme NFT e industrisë së kriptove të vitit 2024, Big Time, do të lëshojë modalitetin "Lojtari kundër lojtarit" (PvP) më 2 dhjetor.

Pas një Faze Parasezonale (beta e mbyllur) me angazhim rekord dhe vëllim tregu, lojtarët do të jenë në gjendje të përjetojnë beteja drithëruese dhe konkurruese PvP dhe të shfaqin dominimin e tyre në universin Big Time.

Traileri i ri i lojës:

https://www.youtube.com/watch?v=hXvjMRqmpa0

https://www.youtube.com/embed/hXvjMRqmpa0

"Big Time është një RPG veprimi me shumë lojtarë për PC që kombinon luftime me ritme të shpejta me ekonominë më të suksesshme dhe më të provuar të lojërave të hapura të industrisë. Njerëzimi shkon në buzë të zhdukjes ndërsa muret e hapësirë-kohës shkërmoqen. Epokat e historisë përplasen dhe forcat e errëta rriten përmes përçarjeve të përkohshme Në fund të universit, lojtari dhe ekipi i tyre thirren për aventurën më të madhe në histori Koha qëndron me ta. Lojtarët mund të nisin kërkimin e një heroi deri në skajet më të largëta të hapësirës dhe kohës, të zhyten në birucat e pabesë dhe të zbulojnë sende të rralla dhe të zhbllokojnë kutitë misterioze, të zbulojnë mistere të fshehura dhe të guximshme Rreziqet përballuni me armiqtë e njohur dhe ekipet rivale në aventurën përfundimtare për të shpëtuar njerëzimin. Lojtarët mund të krijojnë dhe shkëmbejnë artikuj të lojës, duke shijuar një eksperiencë të qetë me elementë të pabindur në ueb3, qofshin aventurë të vetëm ose me miqtë, ata do të luftojnë me përbindëshat nëpër periudha të ndryshme historike, do të mbledhin koleksione dixhitale dhe argumente $BIGTIME dhe do të krijojnë sende unike. Aventura është e pakufishme në Big Time."