Big Time Studios تحدد 2 ديسمبر موعدًا لإطلاق وضع PvP الجديد للعبة الفيديو NFT-Big Time

أوستن، الولايات المتحدة، 25 نوفمبر 2024/GamingWire/-- بعد إعلانها عن رمز الأداة المساعدة لمنصة السوق Open Loot ($OL)، يسر Big Time Studios أن تعلن أن لعبة الفيديو NFT الأكثر شهرة ونجاحًا في صناعة التشفير لعام 2024، Big Time، ستصدر وضع Player vs. Player (PvP) الخاص بها في 2 ديسمبر.





بعد مرحلة ما قبل الموسم (الإصدار التجريبي المغلق) مع مشاركة قياسية وحجم سوق، سيتمكن اللاعبون من تجربة معارك PvP مثيرة وتنافسية وإظهار هيمنتهم في عالم Big Time.





مقطع دعائي جديد للعبة:

https://www.youtube.com/watch?v=hXvjMRqmpa0

https://www.youtube.com/embed/hXvjMRqmpa0

نظرة عامة على Big Time

"Big Time هي لعبة تقمص أدوار وحركة متعددة اللاعبين للكمبيوتر الشخصي تجمع بين القتال السريع والاقتصاد المفتوح الأكثر نجاحًا وثباتًا في الصناعة. تتأرجح البشرية على حافة الانقراض مع انهيار جدران الزمكان. تتصادم عصور التاريخ وتتدفق القوى المظلمة عبر الشقوق الزمنية. في نهاية الكون، يتم استدعاء اللاعب وفريقه لأعظم مغامرة في التاريخ. مصير كل العصور يقع على عاتقهم. يمكن للاعبين الشروع في مهمة البطل إلى أقصى حدود المكان والزمان. انغمس في الأبراج المحصنة الغادرة، واصنع واكتشف المقتنيات النادرة، وافتح الصناديق الغامضة. يجب على اللاعبين الاستفادة من القدرات الملحمية، وكشف الألغاز المخفية، وتحدي مخاطر لا حصر لها. واجه أعداء مألوفين وفرقًا متنافسة في المغامرة النهائية لإنقاذ البشرية. يمكن للاعبين إنشاء وتبادل عناصر اللعبة، والاستمتاع بتجربة سلسة مع عناصر web3 غير مزعجة. سواء كانوا يخوضون المغامرة بمفردهم أو مع الأصدقاء، فسوف يقاتلون الوحوش عبر فترات تاريخية مختلفة، ويجمعون المقتنيات الرقمية ورموز $BIGTIME، ويصنعون "عناصر فريدة من نوعها. المغامرة لا حدود لها في Big Time."





نجاح الوصول المبكر

خلال مرحلة الوصول المبكر، حققت Big Time إنجازات مختلفة جعلتها لعبة NFT الأكثر نجاحًا، متفوقة على جميع الألعاب الأخرى التي تم إصدارها في عام 2024:





443,386,952 دولار أمريكي إجمالي حجم السوق

28,820 دولارًا متوسطًا منحة BIGTIME للاعبين

60,342 مشتري فريد

1,389,096 مستخدم فريد للمنصة

تم بيع 1,980,398 من المقتنيات الرقمية

310,681 لاعبًا في فترة ما قبل الموسم

لاعب ضد لاعب في وقت كبير

تتميز لعبة PvP in Big Time بأحداث PvEvP مثيرة حيث تنفق الفرق مبالغ طائلة للدخول إلى بوابة PvP، والسير نحو هدف مركزي، ومحاربة الأعداء والفرق الأخرى للمطالبة بالنصر، ويحصل الفريق الفائز على جائزة الفوز البالغة 100 دولار. تستمر المباريات من 30 إلى 45 دقيقة، وتوفر طريقة لعب مكثفة واستراتيجية.

كيفية بدء بوابة PvP





تحديد موقع البوابة والدخول إليها: في قلب مدينة Epoch City النابض بالحياة، تنتظرك ساعة رملية شاهقة، جاهزة لنقل اللاعبين والفرق إلى بهو Broken Clock Hall PvP. قبل الانخراط في العمل، يجب على اللاعبين والفرق التسجيل واختيار المباراة ودفع رسوم الدخول باستخدام $BIGTIME. تقدم كل بوابة رسوم دخول ومكافآت مختلفة، مما يضيف طبقة إضافية من الإثارة إلى المغامرة. تكوين فريق واختيار فئة: يمكن للاعبين التواصل مع فريقهم لتحديد فئة كل لاعب. عند الدخول، سيحصلون على ساعة جيب ويبدأون من المستوى 10. يمكن للاعبين تخصيص مهاراتهم ونقاطهم الإحصائية بشكل استراتيجي في ساعات جيب PvP خاصة. القتال عبر القطاع: انطلق في رحلة ملحمية عبر Tendril الخاص باللاعب، وتغلب على الاعتراضات الرئيسية التي تحول دون تقدمك إلى الساحة المركزية. انخرط في معارك ضارية واستول على النقطة المركزية لتعلن النصر. تكمن الإثارة في التقدم في التغلب على كل مواجهة صعبة، مع العلم أن الغنائم تذهب فقط إلى الفائز. الحراس ومعارك الفرق: عند دخول النقطة المركزية، يستعد اللاعبون للمواجهة الحاسمة حيث يواجهون الحارس الهائل لفريقهم. ولكن الفرق المعادية تتربص بهم، مستعدة لسرقة القتل والمطالبة بالجائزة. ينخرط اللاعبون في معارك شرسة، مستخدمين بشكل استراتيجي أضرحة الإحياء والجرعات للبقاء في القتال والتفوق على منافسيهم بالسلاح والرجال والبقاء على قيد الحياة. السيطرة على المركز للفوز: إطلاق العنان لاستراتيجيات مختلفة لضمان الفوز. استخدام ساعات الجيب للحصول على أفضلية، وتعطيل تقدم الفرق المنافسة، والهيمنة على المركز للحصول على الفوز والجائزة.

نبذة عن استوديوهات بيج تايم

استوديوهات بيج تايم تأسست شركة Big Time Studios على يد آري ميليش، وهي تهدف إلى إحداث ثورة في تجربة ألعاب NFT. تدمج Big Time Studios الألعاب عالية الجودة مع تقنية blockchain، مما يوفر للاعبين تجارب لعب أفضل.





تتيح منصة Open Loot المنسقة للمطورين الفرصة للوصول إلى جمهور أوسع وتعزيز المشاركة من خلال المكافآت والأحداث الفريدة داخل اللعبة، بينما يمكن للاعبين الاستفادة من الوصول الحصري إلى الألعاب عالية الجودة ومبيعات NFT الخاصة والامتيازات داخل اللعبة والإنزال الجوي.





لقد سهّلت منصة Open Loot التابعة لشركة Big Time Studios ما يقرب من نصف مليار دولار من إجمالي حجم المعاملات، مما يؤكد التزامها بإنشاء نظام بيئي ديناميكي وجذاب للاعبين في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع Big Time Studios موقع إلكتروني .

اتصال

مدير التسويق الرئيسي

مايكل ميجليرو

استوديوهات بيج تايم

اضغط على @bigtime.gg

تم توزيع هذه القصة كإصدار من قبل Gamingwire ضمن برنامج التدوين التجاري التابع لـ HackerNoon. تعرف على المزيد حول البرنامج هنا



