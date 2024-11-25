Big Time Studios تحدد 2 ديسمبر موعدًا لإطلاق وضع PvP الجديد للعبة الفيديو NFT-Big Time

أوستن، الولايات المتحدة، 25 نوفمبر 2024/GamingWire/-- بعد إعلانها عن رمز الأداة المساعدة لمنصة السوق Open Loot ($OL)، يسر Big Time Studios أن تعلن أن لعبة الفيديو NFT الأكثر شهرة ونجاحًا في صناعة التشفير لعام 2024، Big Time، ستصدر وضع Player vs. Player (PvP) الخاص بها في 2 ديسمبر.
بعد مرحلة ما قبل الموسم (الإصدار التجريبي المغلق) مع مشاركة قياسية وحجم سوق، سيتمكن اللاعبون من تجربة معارك PvP مثيرة وتنافسية وإظهار هيمنتهم في عالم Big Time.
مقطع دعائي جديد للعبة:
"Big Time هي لعبة تقمص أدوار وحركة متعددة اللاعبين للكمبيوتر الشخصي تجمع بين القتال السريع والاقتصاد المفتوح الأكثر نجاحًا وثباتًا في الصناعة. تتأرجح البشرية على حافة الانقراض مع انهيار جدران الزمكان. تتصادم عصور التاريخ وتتدفق القوى المظلمة عبر الشقوق الزمنية. في نهاية الكون، يتم استدعاء اللاعب وفريقه لأعظم مغامرة في التاريخ. مصير كل العصور يقع على عاتقهم. يمكن للاعبين الشروع في مهمة البطل إلى أقصى حدود المكان والزمان. انغمس في الأبراج المحصنة الغادرة، واصنع واكتشف المقتنيات النادرة، وافتح الصناديق الغامضة. يجب على اللاعبين الاستفادة من القدرات الملحمية، وكشف الألغاز المخفية، وتحدي مخاطر لا حصر لها. واجه أعداء مألوفين وفرقًا متنافسة في المغامرة النهائية لإنقاذ البشرية. يمكن للاعبين إنشاء وتبادل عناصر اللعبة، والاستمتاع بتجربة سلسة مع عناصر web3 غير مزعجة. سواء كانوا يخوضون المغامرة بمفردهم أو مع الأصدقاء، فسوف يقاتلون الوحوش عبر فترات تاريخية مختلفة، ويجمعون المقتنيات الرقمية ورموز $BIGTIME، ويصنعون "عناصر فريدة من نوعها. المغامرة لا حدود لها في Big Time."
خلال مرحلة الوصول المبكر، حققت Big Time إنجازات مختلفة جعلتها لعبة NFT الأكثر نجاحًا، متفوقة على جميع الألعاب الأخرى التي تم إصدارها في عام 2024:
تتميز لعبة PvP in Big Time بأحداث PvEvP مثيرة حيث تنفق الفرق مبالغ طائلة للدخول إلى بوابة PvP، والسير نحو هدف مركزي، ومحاربة الأعداء والفرق الأخرى للمطالبة بالنصر، ويحصل الفريق الفائز على جائزة الفوز البالغة 100 دولار. تستمر المباريات من 30 إلى 45 دقيقة، وتوفر طريقة لعب مكثفة واستراتيجية.
كيفية بدء بوابة PvP
تتيح منصة Open Loot المنسقة للمطورين الفرصة للوصول إلى جمهور أوسع وتعزيز المشاركة من خلال المكافآت والأحداث الفريدة داخل اللعبة، بينما يمكن للاعبين الاستفادة من الوصول الحصري إلى الألعاب عالية الجودة ومبيعات NFT الخاصة والامتيازات داخل اللعبة والإنزال الجوي.
لقد سهّلت منصة Open Loot التابعة لشركة Big Time Studios ما يقرب من نصف مليار دولار من إجمالي حجم المعاملات، مما يؤكد التزامها بإنشاء نظام بيئي ديناميكي وجذاب للاعبين في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع Big Time Studios
مدير التسويق الرئيسي
مايكل ميجليرو
استوديوهات بيج تايم
اضغط على @bigtime.gg
تم توزيع هذه القصة كإصدار من قبل Gamingwire ضمن برنامج التدوين التجاري التابع لـ HackerNoon. تعرف على المزيد حول البرنامج