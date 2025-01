Big Time Studios legt den 2. Dezember als Starttermin des neuen PvP-Modus für das NFT-Videospiel Big Time fest

AUSTIN, USA, 25. November 2024/GamingWire/--Nach der Ankündigung ihres Utility-Tokens ($OL) für die Marktplatzplattform Open Loot freut sich Big Time Studios, bekannt geben zu können, dass das beliebteste und erfolgreichste NFT-Videospiel der Kryptobranche im Jahr 2024, Big Time, am 2. Dezember seinen Player vs. Player(PvP)-Modus veröffentlichen wird.

Nach einer Vorsaisonphase (geschlossene Beta) mit rekordverdächtigem Engagement und Marktplatzvolumen können die Spieler spannende und wettbewerbsorientierte PvP-Kämpfe erleben und ihre Dominanz im Big Time-Universum unter Beweis stellen.

Neuer Gameplay-Trailer:

https://www.youtube.com/embed/hXvjMRqmpa0

"Big Time ist ein Multiplayer-Action-RPG für den PC, das rasante Kämpfe mit der erfolgreichsten und bewährtesten Open-Game-Wirtschaft der Branche kombiniert. Die Menschheit steht am Rande der Ausrottung, während die Mauern der Raumzeit zerbröckeln. Epochen der Geschichte prallen aufeinander und dunkle Mächte strömen durch zeitliche Risse. Am Ende des Universums werden der Spieler und sein Team zum größten Abenteuer der Geschichte gerufen. Das Schicksal aller Zeiten liegt in ihren Händen. Spieler können sich auf eine Heldenreise in die entferntesten Winkel von Raum und Zeit begeben. Tauchen Sie in tückische Verliese ein, stellen Sie seltene Sammlerstücke her und entdecken Sie sie und öffnen Sie mysteriöse Kisten. Spieler müssen epische Fähigkeiten einsetzen, verborgene Geheimnisse aufdecken und unzähligen Gefahren trotzen. Treten Sie im ultimativen Abenteuer gegen bekannte Feinde und rivalisierende Teams an, um die Menschheit zu retten. Spieler können Spielgegenstände erstellen und austauschen und ein nahtloses Erlebnis mit unaufdringlichen Web3-Elementen genießen. Ob sie alleine oder mit Freunden auf Abenteuer gehen, sie werden Monster aus verschiedenen historischen Epochen bekämpfen, digitale Sammlerstücke und $BIGTIME-Token sammeln und einzigartige Gegenstände herstellen. Gegenstände. Das Abenteuer in Big Time ist grenzenlos.“