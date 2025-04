Moca Network dhe SK Planet Launch OKI Club, duke shënuar përdorimin e parë në shkallë të gjerë të kompletit AIR

Seul, Kore, 27 shkurt 2025, Chainwire/--Moca Network, një projekt kryesor nga Markat Animoca për të ndërtuar infrastrukturën e identitetit dixhital zinxhir-agnostik për internetin e hapur, dhe SK Planet , një nga platformat më të mëdha të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit të Koresë së Jugut, njoftoi sot nisjen e OKI Club, një program anëtarësimi premium që integron teknologjinë Web3 në aplikacionin OK Cashbag të SK Planet, i cili është shërbimi më i madh i integruar i shpërblimeve në Korenë e Jugut.





Mundësuar nga Moca Network's AIR Kit SDK (kompleti i zhvillimit të softuerit), OKI Club u mundëson përdoruesve të shitjes me pakicë të aksesojnë shërbimet Web3 në mënyrë origjinale brenda një aplikacioni Web2, duke sjellë funksionalitetin e blockchain dhe identitetin dixhital të ndërveprueshëm në një nga platformat më të përdorura të konsumatorit të Koresë së Jugut. Përdoruesit e SK Planet tani mund të bashkohen me OKI Club dhe të fillojnë të fitojnë shpërblime duke u regjistruar për një llogari AIR brenda aplikacionit të tyre OK Cashbag.





OKI Club përfaqëson integrimin e parë të ndërmarrjeve në shkallë të gjerë të AIR Kit, i cili përfshin një shtresë globale llogarie, identiteti dhe reputacioni që u mundëson përdoruesve të grumbullojnë, zotërojnë dhe përdorin asetet e tyre me një identitet të unifikuar dixhital nëpër ekosisteme dhe aplikacione të shumta.





Duke u mundësuar konsumatorëve që të maksimizojnë ekspozimin e tyre në Web3 ndaj përvojave dhe shpërblimeve nëpërmjet një pike të vetme hyrjeje, OKI Club ofron një rrugë tërheqëse dhe shpërblyese për konsumatorët me pakicë në bord në Korenë e Jugut drejt Web3.





Përdoruesit e OK Cashbag që regjistrohen për një llogari AIR janë në gjendje të fitojnë shpërblime për pjesëmarrjen e tyre në OKI Club në formën e pikëve OCB dhe monedhës MOCA; Duke grumbulluar të dhëna identiteti dhe reputacioni brenda llogarive të tyre AIR, përdoruesit do të zhbllokojnë përfitime shtesë brenda aplikacionit brenda OK Cashbag, si dhe përfitime ndërekosistemike nga Rrjeti më i gjerë Moca.





Para lançimit, OKI Club tërhoqi mbi 600,000 regjistrime paraprake për akses të hershëm nga përdoruesit unikë KYC'd të OK Cashbag, duke sugjeruar se ka një kërkesë të fortë në Korenë e Jugut për aplikacione konsumatore të integruara në blockchain.





Duke prekur 28 milionë përdoruesit e verifikuar nga KYC të SK Planet, OKI Club dhe partneriteti midis Moca Network dhe SK Planet ( shpallur më 26 nëntor 2024 ) po krijojnë skenën për adoptim të gjerë të Web3 në një nga platformat më të njohura të konsumatorit të Koresë së Jugut.





Bashkëpunimi synon të zgjerojë dobinë e MOCA Coin në lojëra, pronë intelektuale (IP), sporte dhe argëtim pasi SK Planet përdor Web3 për të përmirësuar strategjitë e angazhimit të konsumatorëve.





Kenneth Shek, drejtuesi i projektit të Moca Network, tha: “Lancimi i OKI Club është një moment historik i madh për AIR Kit të Moca Network, duke shënuar integrimin e tij në një nga platformat kryesore të konsumatorit Web2 në Azi dhe duke sjellë llogarinë globale dhe identitetin dixhital të ndërveprueshëm për një audiencë të gjerë me pakicë. Ky partneritet e turbullon kufirin midis Web2 dhe Web3 duke pasur AIR Kit të integruar në mënyrë origjinale me aplikacionin e konsumatorit me miliona përdorues dhe shërbimet e tij ekzistuese të internetit dhe ne jemi të ngazëllyer të zgjerohemi së bashku me ekosistemin e konsumatorëve të SK Planet.





Kyosu Kim, CBO në SK Planet, tha: “OKI Club është një shërbim anëtarësimi falas i krijuar për të maksimizuar përfitimet e klientëve nëpër markat e stilit të jetës së përditshme. Nëpërmjet partneriteteve strategjike me kompanitë Web3 si Moca Network, ne do të vazhdojmë të zbulojmë përfitime të reja dhe të zhvillojmë programe inovative, duke siguruar që OKI Club të bëhet programi numër 1 i anëtarësimit që kënaq partnerët dhe klientët tanë.”

Rreth Moca Network

Rrjeti Moca , një nga projektet kryesore të Animoca Brands, po ndërton infrastrukturën e identitetit dixhital zinxhir-agnostik për internetin e hapur duke ofruar një llogari universale për asetet, identitetin dhe reputacionin e një përdoruesi nëpër ekosisteme të shumta.





Rrjeti Moca mundësohet nga MOCA Coin, i cili shërben si shenjë e shërbimeve për gjenerimin e të dhënave, ruajtjen, verifikimin për përdoruesit, agjentët e AI dhe qeverisjen e DAO. Monedha MOCA është emetuar nga Fondacioni MOCA.





Produkti kryesor i ndërtuar nga Moca Network është AIR Kit, një infrastrukturë identiteti dixhitale që u mundëson projekteve Web2 dhe Web3 të krijojnë një llogari të integruar universale për përdoruesit që të zotërojnë dhe përdorin asetet dixhitale, identitetin dhe të dhënat e reputacionit, ndërkohë që fitojnë akses në një grup shërbimesh DeFi dhe konsumatore të ofruara nga partnerët e Moca Network.





AIR Kit fuqizon aplikacionet e bazës së përdoruesve të mëdhenj për të krijuar ekosistemin e tyre të aplikacioneve në mënyrë origjinale me veçori të integruara të blockchain, ndërkohë që siguron që këta përdorues të mund të përdorin të njëjtën llogari, identitet, reputacion në të gjitha aplikacionet e konsumatorit në çdo zinxhir që ka miratuar AIR Kit.





Rreth SK Planet

SK Planet është një kompani udhëheqëse e të dhënave dhe teknologjisë në Korenë e Jugut. Duke operuar shërbimin më të madh të integruar të shpërblimeve në vend, OK Cashbag, dhe portofolin Web3 UPTN Station, SK Planet është në krye të integrimit të teknologjisë me shërbimet e përqendruara te përdoruesit. Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni http://www.skplanet.co.kr/eng .

Rreth markave Animoca

Animoca Brands Corporation Limited (ACN: 122 921 813) është një udhëheqës Web3 që përdor tokenizimin dhe blockchain për të ofruar të drejtat e pronës dixhitale për konsumatorët, duke ndihmuar në krijimin e metaverses së hapur dhe efekteve të rrjetit të lidhur me të. Ajo ka marrë njohje të gjerë të industrisë dhe tregut, duke përfshirë Deloitte Tech Fast , Fortune Crypto 40 , 50 kompanitë më të mira të lojërave Blockchain 2025 , dhe Financial Times' Kompanitë me rritje të lartë Azi-Paqësor .





Markat Animoca realizon misionin e tij nëpërmjet tre shtyllave të integruara të biznesit: operimi i bizneseve Web3 për të çuar përpara adoptimin e blockchain me projekte vendase si p.sh. Rrjeti Moca , Anichess , Kutia e rërës , Hap kampusin , iniciativat NEOM Web3 dhe një projekt i rregulluar i stablecoin në partneritet me Standard Chartered dhe HKT; ofrimi i shërbimeve këshillimore të aseteve dixhitale, duke përfshirë këshillimin e tokenomics, ofrimin e likuiditetit dhe kërkimin institucional për të ndihmuar projektet e jashtme Web3 të rriten; dhe menaxhimin e investimeve, me një portofol investimesh në mbi 540 kompani duke përfshirë liderët e industrisë Yuga Labs, Axie Infinity, Polygon, Consensys, Magic Eden, OpenSea, Dapper Labs, YGG, dhe shumë të tjera.





Për më shumë informacion, përdoruesit mund të vizitojnë www.animocabrands.com ose ndiqni X , YouTube , Instagram , LinkedIn , Facebook , dhe TikTok .

