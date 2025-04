Moca Network ja SK Planet lanseeraavat OKI Clubin, mikä merkitsee ensimmäistä AIR Kitin laajamittaista yrityskäyttöä

Soul, Korea, 27. helmikuuta 2025, Chainwire/--Moca Network, lippulaivaprojekti Animoca tuotemerkit rakentaa ketjuagnostisen digitaalisen identiteetin infrastruktuuri avoimelle Internetille, ja SK Planet , yksi Etelä-Korean suurimmista tieto- ja viestintäteknologia-alustoista, julkisti tänään OKI Clubin, premium-jäsenohjelman, joka integroi Web3-teknologian SK Planetin OK Cashbag -sovellukseen, joka on Etelä-Korean suurin integroitu palkkiopalvelu.





Moca Networkin AIR Kit SDK:n (ohjelmistokehityspakkauksen) tukemana OKI Clubin avulla vähittäiskäyttäjät voivat käyttää Web3-palveluita natiivisti Web2-sovelluksessa, mikä tuo lohkoketjutoiminnot ja yhteentoimivan digitaalisen identiteetin yhdelle Etelä-Korean laajimmin käytetyistä kuluttaja-alustoista. SK Planetin käyttäjät voivat nyt liittyä OKI Clubiin ja alkaa ansaita palkintoja rekisteröitymällä AIR-tilille OK Cashbag -sovelluksessaan.





OKI Club edustaa AIR Kitin ensimmäistä laajamittaista yritysintegraatiota, joka sisältää maailmanlaajuisen tili-, identiteetti- ja mainekerroksen, jonka avulla käyttäjät voivat kerätä, omistaa ja käyttää omaisuuttaan yhtenäisellä digitaalisella identiteetillä useissa ekosysteemeissä ja sovelluksissa.





OKI Club tarjoaa houkuttelevan ja palkitsevan tien Etelä-Korean vähittäiskuluttajille Web3:een, koska se mahdollistaa sen, että kuluttajat voivat maksimoida Web3-altistuksensa kokemuksille ja palkkioille yhden kirjautumispisteen kautta.





OK Cashbagin käyttäjät, jotka rekisteröivät AIR-tilin, voivat ansaita palkintoja osallistumisestaan OKI Clubiin OCB-pisteiden ja MOCA-kolikoiden muodossa; Keräämällä identiteetti- ja mainetietoja AIR-tileilleen käyttäjät saavat käyttöönsä sovelluksen sisäisiä etuja OK Cashbagissa sekä ekosysteemien välisiä etuja laajemmasta Moca-verkostosta.





Ennen julkaisua OKI Club keräsi yli 600 000 ennakkorekisteröintiä ennakkoon pääsyä varten ainutlaatuisilta OK Cashbagin KYC-käyttäjiltä, mikä viittaa siihen, että Etelä-Koreassa on vahva kysyntä lohkoketjuun integroiduille kuluttajasovelluksille.





Napauttamalla SK Planetin 28 miljoonaa KYC-varmennettua käyttäjää, OKI Club ja Moca Networkin ja SK Planetin välinen kumppanuus ( julkistettu 26.11.2024 ) luovat alustan Web3:n laajalle käyttöönotolle yhdellä Etelä-Korean suosituimmista kuluttaja-alustoista.





Yhteistyön tavoitteena on laajentaa MOCA Coinin hyödyllisyyttä pelaamiseen, immateriaalioikeuksiin (IP), urheiluun ja viihteeseen, kun SK Planet hyödyntää Web3:a parantaakseen kuluttajien sitoutumisstrategioita.





Moca Networkin projektipäällikkö Kenneth Shek sanoi: "OKI Clubin julkaisu on tärkeä virstanpylväs Moca Networkin AIR Kitille, mikä merkitsee sen integroitumista yhteen Aasian johtavista Web2-kuluttajaalustoista ja tuo maailmanlaajuisen tilin ja yhteentoimivan digitaalisen identiteetin laajalle vähittäiskaupan yleisölle. Tämä kumppanuus hämärtää Web2:n ja Web3:n välisen rajan integroimalla AIR Kitin natiivisti miljoonien käyttäjien kuluttajasovellukseen ja sen olemassa oleviin internetpalveluihin, ja olemme innoissamme laajentumisesta yhdessä SK Planetin kuluttajaekosysteemin kanssa.





Kyosu Kim, SK Planetin CBO, sanoi: "OKI Club on ilmainen jäsenpalvelu, joka on suunniteltu maksimoimaan asiakasetuja jokapäiväisten elämäntyylibrändeillä. Strategisten kumppanuuksien kautta Web3-yritysten, kuten Moca Networkin, kanssa jatkamme uusien etujen löytämistä ja innovatiivisten ohjelmien kehittämistä varmistaaksemme, että OKI Clubista tulee ykkösjäsenohjelma, joka tyydyttää sekä kumppaneitamme että asiakkaitamme.

Tietoja Moca Networkista

Moca verkko , yksi Animoca Brandsin lippulaivaprojekteista, rakentaa ketjuagnostista digitaalisen identiteetin infrastruktuuria avoimeen Internetiin tarjoamalla yhden universaalin tilin käyttäjän omaisuudelle, identiteetille ja maineelle useissa ekosysteemeissä.





Moca Networkin virtalähteenä on MOCA Coin, joka toimii apuvälineenä tiedon tuottamiseen, tallentamiseen, käyttäjien, tekoälyagenttien ja DAO:n hallintaan. MOCA Coin on MOCA Foundationin liikkeeseen laskema.





Moca Networkin ensisijainen tuote on AIR Kit, digitaalisen identiteetin infrastruktuuri, jonka avulla Web2- ja Web3-projektit voivat luoda universaalin sulautetun tilin käyttäjille, joilla he voivat omistaa ja käyttää digitaalisia resursseja, identiteetti- ja mainetietoja, samalla kun he voivat käyttää Moca Networkin kumppaneiden tarjoamia DeFi- ja kuluttajapalveluita.





AIR Kit antaa suurille käyttäjäpohjaisille sovelluksille mahdollisuuden luoda oman sovellusekosysteeminsä natiivisti sulautetuilla blockchain-ominaisuuksilla ja varmistaa samalla, että nämä käyttäjät voivat käyttää samaa tiliä, identiteettiä ja mainetta kaikissa kuluttajasovelluksissa kaikissa AIR Kitin ottaneissa ketjuissa.





Tietoja SK Planetista

SK Planet on Etelä-Korean johtava Data & Tech -yritys. Maan suurinta integroitua palkitsemispalvelua, OK Cashbagia ja Web3-lompakko-UPTN Stationia käyttävä SK Planet on eturintamassa integroimassa teknologiaa käyttäjäkeskeisiin palveluihin. Lisätietoja on osoitteessa http://www.skplanet.co.kr/eng .

Tietoja Animoca Brandsista

Animoca Brands Corporation Limited (ACN: 122 921 813) on Web3-johtaja, joka hyödyntää tokenisointia ja lohkoketjua tarjotakseen digitaalisia omistusoikeuksia kuluttajille, mikä auttaa luomaan avoimen metaversen ja siihen liittyvät verkkovaikutukset. Se on saanut laajaa alan ja markkinoiden tunnustusta, mukaan lukien Deloitte Tech Fast , Fortune Crypto 40 , 50 parasta Blockchain-peliyritystä 2025 ja Financial Times Nopeasti kasvavat yritykset Aasian ja Tyynenmeren alueella .





Animoca tuotemerkit toteuttaa tehtävänsä kolmen integroidun liiketoimintapilarin kautta: ylläpitää Web3-yrityksiä edistääkseen lohkoketjujen käyttöönottoa natiiviprojekteilla, kuten Moca verkko , Anichess , Hiekkalaatikko , Avaa kampus , NEOM Web3 -aloitteet ja säännelty stablecoin-projekti yhteistyössä Standard Charteredin ja HKT:n kanssa; Digitaalisten omaisuuserien neuvontapalvelujen tarjoaminen, mukaan lukien tokenomiikkaneuvonta, likviditeetin tarjoaminen ja institutionaalinen tutkimus ulkoisten Web3-projektien kasvun auttamiseksi; ja sijoitusten hallinta, sijoitussalkku yli 540 yritykseen, mukaan lukien alan johtavat Yuga Labs, Axie Infinity, Polygon, Consensys, Magic Eden, OpenSea, Dapper Labs, YGG ja monet muut.





Ota yhteyttä

