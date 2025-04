Moca Network Le SK Planet Thakgola OKI Club, Swaya Pele Kgolo-tekanyo Enterprise Tšhomišo Ya AIR Kit

Seoul, Korea, February 27th, 2025, Chainwire /--Moca Network, e leng projeke e phahameng ka Ditšweletšwa tša Animoca go aga mananeokgoparara a boitšhupo bja dijithale ao a sa tsebego ketane bakeng sa inthanete ye e bulegilego, le SK Polanete ya , e nngwe ya diforamo tše kgolo tša theknolotši ya tshedimošo le dikgokagano tša Korea Borwa, lehono e tsebišitše go tsebagatšwa ga OKI Club, lenaneo la boleloko la maemo a godimo leo le kopanyago theknolotši ya Web3 go tirišo ya OK Cashbag ya SK Planet, yeo e lego tirelo ye kgolo ya meputso ye e kopantšwego ya Korea Borwa.





Powered ke Moca Network’s AIR Kit SDK (software tlhabollo kit), OKI Club kgontšha badiriši ba mabenkele go fihlelela ditirelo tša Web3 ka setlogo ka gare ga tirišo ya Web2, e tliša mošomo wa blockchain le boitšhupo bja dijithale bjo bo dirišanago go e nngwe ya diforamo tša bareki tšeo di šomišwago kudu tša Korea Borwa. Badiriši ba SK Planet bjale ba ka tsenela OKI Club gomme ba thoma go hwetša meputso ka go ingwadišetša akhaonto ya AIR ka gare ga tirišo ya bona ya OK Cashbag.





OKI Club e emela kopanyo ya mathomo ya dikgwebo tša tekanyo ye kgolo ya AIR Kit, yeo e akaretšago akhaonto ya lefase ka bophara, boitšhupo, le legato la botumo leo le kgontšhago badiriši go kgoboketša, go ba mong, le go šomiša dithoto tša bona ka boitšhupo bja dijithale bjo bo kopanego go ralala le ditshepedišo tše ntši tša tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona le dikgopelo.





Ka go kgontšha bareki go godiša go pepentšhwa ga bona ga Web3 go maitemogelo le meputso ka ntlha e tee ya go tsena, OKI Club e fana ka tsela ye e kgahlišago le ye e putsago go bareki ba mabenkele a ka gare ga sekepe ka Korea Borwa go Web3.





Badiriši ba OK Cashbag bao ba ingwadišetšago akhaonto ya AIR ba kgona go hwetša meputso ya go tšea karolo ga bona go OKI Club ka mokgwa wa OCB Points le MOCA Coin; ka go kgoboketša datha ya boitšhupo le botumo ka gare ga diakhaonto tša bona tša AIR badiriši ba tla notlolla mehola ya tlaleletšo ya ka gare ga tirišo ka gare ga OK Cashbag gammogo le mehola ya go selaganya tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona go tšwa go Neteweke ya Moca ye e nabilego.





Pele ga go tsebagatšwa, OKI Club e gogetše dingwadišo tša pele ga nako tša go feta 600,000 tša phihlelelo ya ka pela go tšwa go badiriši ba moswananoši ba KYC'd ba OK Cashbag, e šišinya gore go na le nyakego ye maatla ka Korea Borwa ya dikgopelo tša bareki tšeo di kopantšwego le blockchain.





Ka go kgotla badiriši ba SK Planet ba dimilione tše 28 bao ba netefaditšwego ke KYC, OKI Club le tirišano magareng ga Moca Network le SK Planet ( e tsebagaditšwe ka la 26 Ngwatobošego 2024 ) di beakanya sefala sa go amogelwa ga Web3 ka mo go apareditšego go e nngwe ya diforamo tše di tumilego kudu tša bareki tša Korea Borwa.





Tirišano ye e ikemišeditše go katološa mohola wa MOCA Coin go ralala le dipapadi, thepa ya bohlale (IP), dipapadi, le boithabišo ka ge SK Planet e šomiša Web3 go godiša maano a go tsenela bareki.





Kenneth Shek, moetapele wa projeke ya Moca Network, o itše: “Go tsebagatšwa ga OKI Club ke kgato ye kgolo ya Moca Network’s AIR Kit, yeo e swayago go kopanywa ga yona go e nngwe ya diforamo tše di etilego pele tša bareki tša Web2 ka Asia le go tliša akhaonto ya lefase ka bophara le boitšhupo bja dijithale bjo bo dirišanago go batheetši ba mabenkele ba bantši. Selekane se se fifatša mola magareng ga Web2 le Web3 ka go ba le AIR Kit yeo e kopantšwego ka setlogo le tirišo ya bareki ka dimilione tša badiriši le ditirelo tša yona tša inthanete tše di lego gona, gomme re thabile go katološa mmogo le tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ya bareki ya SK Planet.”





Kyosu Kim, CBO go SK Planet, o itše: “OKI Club ke tirelo ya mahala ya boleloko yeo e hlametšwego go godiša mehola ya bareki go ralala le ditšweletšwa tša mokgwa wa bophelo wa letšatši le letšatši. Ka ditirišano tša maano le dikhamphani tša Web3 tša go swana le Moca Network, re tla tšwela pele go utolla mehola ye mefsa le go hlama mananeo a boitlhamelo, go netefatša gore OKI Club e ba lenaneo la boleloko la No.1 leo le kgotsofatšago bobedi balekane ba rena le bareki.”

Mabapi le Moca Network

Neteweke ya Moca , e nngwe ya diprotšeke tše kgolo tša Animoca Brands, e aga mananeokgoparara a boitšhupo bja dijithale ao a sa tsebego ketane bakeng sa inthanete ye e bulegilego ka go fana ka akhaonto e tee ya bokahohleng bakeng sa dithoto tša mosediriši, boitšhupo, le botumo go ralala le ditshepedišo tše dintši tša tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona.





Moca Network e matlafatsoa ke MOCA Coin, e sebeletsa e le letšoao la utility bakeng sa moloko oa data, polokelo, netefatso bakeng sa basebedisi, baemeli AI, le puso ea DAO. MOCA Coin e ntšhitšwe ke MOCA Foundation.





Setšweletšwa sa mathomo seo se agilwego ke Moca Network ke AIR Kit, e lego mananeokgoparara a boitšhupo bja dijithale ao a kgontšhago diprotšeke tša Web2 le Web3 go hlama akhaonto ya bokahohleng ye e tsentšwego gore badiriši ba be mong le go šomiša dithoto tša dijithale, boitšhupo, le datha ya botumo, mola ba hwetša phihlelelo go sutu ya DeFi le ditirelo tša bareki tšeo di filwego ke balekane ba Moca Network.





AIR Kit e matlafatša didirišwa tše kgolo tša motheo wa mosediriši go hlama tshepedišo ya bona ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ka setlogo ka dikarolo tša blockchain tše di tsentšwego, mola e netefatša gore badiriši ba ba ka šomiša akhaonto ye e swanago, boitšhupo, botumo go ralala le didirišwa ka moka tša bareki go diketane dife goba dife tšeo di amogetšego AIR Kit.





Wepesaete ya: https://moca.network ya go swana le yona

X: 1 . https://x.com/Netweke_ya_Moca

Dirišwago: https://sedirišwa.com/mocaverse

Go se kwane: . http://discord.gg/MocaverseNFT, Ditlhaloso tsa dipolelo tsa Setswana

Mabapi le SK Planet

SK Polanete ya ke khamphani e etellang pele ya Data & Tech Korea Borwa. Go šomiša tirelo ye kgolo ya meputso ye e kopantšwego ya naga, OK Cashbag, le sepache sa Web3 sa UPTN Station, SK Planet e ka pele ga go kopanya theknolotši le ditirelo tše di lebanego le modiriši. Go hwetša tshedimošo ka botlalo, hle etela http://www.skplanet.co.kr/setswana .

Mabapi le Di-brand tša Animoca

Koporasi ya Ditšweletšwa tša Animoca Limited (ACN: 122 921 813) ke moetapele wa Web3 yo a dirišago tokenization le blockchain go tliša ditokelo tša thepa ya dijithale go bareki, go thuša go hloma metaverse ye e bulegilego le ditlamorago tša yona tša netweke tšeo di sepedišanago le yona. E amogetše temogo ye e nabilego ya intasteri le mmaraka go akaretšwa Deloitte Tech ka potlako , . Mahlatse Crypto 40 ya go swana le yona , . Top 50 Blockchain Papali Dikhamphani 2025 , le Financial Times'. Dikhamphani tša Kgolo ya Godimo Asia-Pacific .





Ditšweletšwa tša Animoca e lemoga thomo ya yona ka dikokwane tše tharo tše di kopantšwego tša kgwebo: go šoma dikgwebo tša Web3 go tšwetša pele go amogelwa ga blockchain ka diprotšeke tša setlogo tše bjalo ka Neteweke ya Moca , . Anichess wa mosadi , . Lepokisi la Mohlabathe , . Khamphase ye e Bulegilego , NEOM Web3 maitapišo, le e laolwago stablecoin projeke ka tirišano le Standard Chartered le HKT; go aba ditirelo tša keletšo ya matlotlo a titšithale go akaretšwa keletšo ya tokenomics, kabo ya go sepela ga tšhelete, le dinyakišišo tša setheo go thuša diprotšeke tša ka ntle tša Web3 go gola; le taolo ya dipeeletšo, ka potefolio ya dipeeletšo ka dikhamphaning tša go feta 540 go akaretšwa baetapele ba intasteri Yuga Labs, Axie Infinity, Polygon, Consensys, Magic Eden, OpenSea, Dapper Labs, YGG, le ba bangwe ba bantši.





Bakeng sa tshedimošo e oketšegilego, badiriši ba ka etela www.animocabrands.com ya go dira bjalo goba o latele go ya pele X , . YouTube , . Instagram , . LinkedIn , . Facebook , le TikTok ya go swana .

Kgokaganyo

Animoca Brands Dikgokagano tša Kgwebo

[email protected]

Kanegelo ye e phatlalatšwa bjalo ka tokollo ke Chainwire ka fase ga Lenaneo la HackerNoon la Business Blogging. Ithute ka botlalo ka lenaneo mo